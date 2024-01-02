Bị ‘thất sủng’ sau Diên Hy Công Lược, nàng Ngụy Anh Lạc ‘vùng vẫy’ cố cứu vãn sự nghiệp sắp hết thời, liệu có thành công?

Sao quốc tế 02/01/2024 15:35

Sau thành công của Diên Hy Công Lược, nàng Ngụy Anh Lạc - Ngô Cẩn Ngôn từng được yêu thích, săn đón trong giới giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên sự nghiệp lại dần mờ nhạt, hơn 2 năm không có tác phẩm mới.

Năm 2018, Ngô Cẩn Ngôn là nữ chính của Diên Hy Công Lược - bộ phim từng gây bão màn ảnh nhỏ châu Á. Đây là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của nữ diễn viên bởi sau đó cô được biên kịch vàng Vu Chính ra sức nâng đỡ. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, Ngô Cẩn Ngôn không có thêm bất kỳ phim truyền hình nổi bật nào khác, sự nghiệp dần mờ nhạt, thua kém Bạch Lộc, Hứa Khải.

Bị ‘thất sủng’ sau Diên Hy Công Lược, nàng Ngụy Anh Lạc ‘vùng vẫy’ cố cứu vãn sự nghiệp sắp hết thời, liệu có thành công? - Ảnh 1
Vai diễn Ngụy Anh Lạc trong Diên Hy Công Lược từng mang đến hào quang cho Ngô Cẩn Ngôn. 

Thế nhưng sau đó, Ngô Cẩn Ngôn lại gặp thất bại thảm hại trong Thượng Thực hay Gia Truyền khiến cô càng thêm bế tắc. Danh tiếng nữ diễn viên không đủ để bù đắp cho chất lượng đáng thất vọng hay duy trì tỷ suất người xem khả quan cho phim.

Ngô Cẩn Ngôn bị nhà sản xuất ghẻ lạnh, đến đóng vai phụ cũng không có suất. Việc nữ diễn viên không có phim để quay phần lớn xuất phát từ năng lực yếu kém của cô. Người đẹp bị xếp vào nhóm "bình hoa di động", hố đen diễn xuất mãi không tiến bộ.

Bị ‘thất sủng’ sau Diên Hy Công Lược, nàng Ngụy Anh Lạc ‘vùng vẫy’ cố cứu vãn sự nghiệp sắp hết thời, liệu có thành công? - Ảnh 2
Nhưng sau đó, Ngô Cẩn Ngôn liên tiếp gặp thất bại trong các dự án phim mới, nữ diễn viên bị nhà sản xuất ghẻ lạnh, đến đóng vai phụ cũng không có suất.

Ở hoàn cảnh "đói phim", Ngô Cẩn Ngôn chỉ có thể xuất hiện trong show truyền hình, dự sự kiện. Năm 2022, cô tham gia chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2. Là thí sinh được đánh giá cao trong show nhưng chừng đó là chưa đủ để nữ diễn viên lấy lại độ hot tên tuổi. Do không có nhiều hoạt động hay sản phẩm nghệ thuật nổi bật, địa vị của nữ diễn viên ngày càng giảm sút so với nhiều đồng nghiệp cùng lứa và đàn em.

Bị ‘thất sủng’ sau Diên Hy Công Lược, nàng Ngụy Anh Lạc ‘vùng vẫy’ cố cứu vãn sự nghiệp sắp hết thời, liệu có thành công? - Ảnh 3
Ngô Cẩn Ngôn tham gia chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2 (2022), tuy ấn tượng nhưng vẫn chưa thể lấy lại độ hot như trước kia. 

Trên Sina, Vu Chính - ông chủ công ty giải trí Ngô Cẩn Ngôn đầu quân - thừa nhận nữ diễn viên 33 tuổi đang gặp khủng hoảng diễn xuất nghiêm trọng. Hầu hết nhà sản xuất đều không đánh giá cao khả năng biến hóa diễn xuất, nhập vai của Ngô Cẩn Ngôn.

Mới đây, Ngô Cẩn Ngôn đã hợp tác với nam thần cổ trang Lưu Học Nghĩa trong bộ phim Xuân Hoa Yếm. Điều đáng nói là phiên vị (danh đề trong phim) của cô xếp sau bạn diễn kém tiếng. Điều này phần nào cho thấy địa vị của cô nàng đã sa sút đến mức phải lép vế trước Lưu Học Nghĩa.

Một số fan của Ngô Cẩn Ngôn vô cùng bức xúc khi sự nghiệp diễn viên của cô nàng ngày càng trì trệ. Người hâm mộ cho rằng chính sự thiên vị của Vu Chính dành cho Bạch Lộc và Hứa Khải khiến Ngô Cẩn Ngôn không cơ hội phát triển. Tuy nhiên, một bộ phận khán giả cho rằng sự nghiệp sớm nở chóng tàn của Ngô Cẩn Ngôn phần lớn đến từ diễn xuất của nàng Ngụy Anh Lạc. Diễn xuất của cô chưa thật sự tốt, không khiến khán giả nhớ mặt đặt tên. Những tác phẩm sau của cô không thể vượt qua được cái bóng quá lớn của Diên Hy Công Lược.

Bị ‘thất sủng’ sau Diên Hy Công Lược, nàng Ngụy Anh Lạc ‘vùng vẫy’ cố cứu vãn sự nghiệp sắp hết thời, liệu có thành công? - Ảnh 4
Người hâm mộ của nàng Ngụy Anh Lạc bức xúc khi cho rằng Vu Chính thiên vị cho Bạch Lộc và và Hứa Khải khiến cô không cơ hội phát triển.  

Riêng Xuân Hoa Yếm là dự án phim cổ trang, dự kiến gồm 30 tập, do Trình Lục làm đạo diễn. Phim được viết kịch bản dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Hắc Nhan, kể mối tình bi thương giữa Mộ Dung Cảnh Hòa (Lưu Học Nghĩa) và Mi Lâm (Ngô Cẩn Ngôn).

Trong bộ phim này, Ngô Cẩn Ngôn vào vai tử sĩ Mi Lâm luôn khao khát được sống tự do, hạnh phúc nhưng ý thức được rằng điều đó là không thể. Tuy vậy, cô vẫn mạnh mẽ sống vì biết chỉ khi còn sống mới có thể hướng tới mục tiêu được tự do. Tuy nhiên, cuộc đời cô đã rơi xuống vực thẳm khi gặp Mộ Dung Cảnh Hòa. Hắn từng coi cô như món đồ chơi để lấy lòng một người phụ nữ khác. Mi Lâm yêu Mộ Dung Cảnh Hòa nhưng cũng luôn bị lợi dụng, chịu tổn thương từ lần này đến lần khác.

Bị ‘thất sủng’ sau Diên Hy Công Lược, nàng Ngụy Anh Lạc ‘vùng vẫy’ cố cứu vãn sự nghiệp sắp hết thời, liệu có thành công? - Ảnh 5
Tạo hình Mộ Dung Cảnh Hòa (Lưu Học Nghĩa) và Mi Lâm (Ngô Cẩn Ngôn) trong Xuân Hoa Yếm. 
Bị ‘thất sủng’ sau Diên Hy Công Lược, nàng Ngụy Anh Lạc ‘vùng vẫy’ cố cứu vãn sự nghiệp sắp hết thời, liệu có thành công? - Ảnh 6
Ngô Cẩn Ngôn vào vai tử sĩ Mi Lâm luôn khao khát được sống tự do, hạnh phúc nhưng chịu nhiều tổn thương trong tình yêu. 

Cư dân mạng mong rằng sự tái xuất của Ngô Cẩn Ngôn trong phim cổ trang Xuân Hoa Yếm là cơ hội để nữ diễn viên vực dậy sự nghiệp đang trên bờ vực nguy hiểm. Nữ diễn viên cần phải thể hiện hết khả năng của mình để đem đến tác phẩm chất lượng cho khán giả.

Bị ‘thất sủng’ sau Diên Hy Công Lược, nàng Ngụy Anh Lạc ‘vùng vẫy’ cố cứu vãn sự nghiệp sắp hết thời, liệu có thành công? - Ảnh 7
Với vai Mi Lâm trong Xuân Hoa Yếm, hy vọng rằng Ngô Cẩn Ngôn có thể vực dậy sự nghiệp của mình.

Ngô Cẩn Ngôn, cô sinh ngày 16/8/1990, là một diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ. Bắt đầu gia nhập làng giải trí từ năm 2010 và đến 8 năm sau, cô đã vươn mình thành sao. Cô gia nhập làng giải trí từ năm 2010 và trở thành ngôi sao nhờ bom tấn Diên Hy Công Lược. Thế nhưng sau thành công rực rỡ này, sự nghiệp của cô lại dần tụt dốc.

Vào năm 2018, bộ phim Diên Hy Công Lược gây bão màn ảnh nhỏ, Ngô Cẩn Ngôn cũng đổi đời nhờ đảm nhận vai nữ chính Ngụy Anh Lạc. Thế nhưng sau thành công rực rỡ này, nữ diễn viên lại không có thêm bom tấn nào và dần tụt dốc. 

'Con gái cưng của Vu Chín Ngô Cẩn Ngôn tái xuất, lăm le chiếm ngôi sao nữ cổ trang của Bạch Lộc

'Con gái cưng của Vu Chín Ngô Cẩn Ngôn tái xuất, lăm le chiếm ngôi sao nữ cổ trang của Bạch Lộc

Mới đây, “con gái cưng” từng được Vu Chính nâng đỡ hết lòng là Ngô Cẩn Ngôn cũng đã rục rịch tái xuất.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngô Cẩn Ngôn sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

'Con gái cưng của Vu Chín Ngô Cẩn Ngôn tái xuất, lăm le chiếm ngôi sao nữ cổ trang của Bạch Lộc

'Con gái cưng của Vu Chín Ngô Cẩn Ngôn tái xuất, lăm le chiếm ngôi sao nữ cổ trang của Bạch Lộc

Thêm bằng chứng Ngô Cẩn Ngôn và Hồng Nghiêu đang sống thử dù nhiều lần 'chối bỏ' chuyện hẹn hò?

Thêm bằng chứng Ngô Cẩn Ngôn và Hồng Nghiêu đang sống thử dù nhiều lần 'chối bỏ' chuyện hẹn hò?

Dương Siêu Việt đẹp 'lấn át' nữ chính Ngô Cẩn Ngôn dù chỉ làm cameo trong Mặc Vũ Vân Gian

Dương Siêu Việt đẹp 'lấn át' nữ chính Ngô Cẩn Ngôn dù chỉ làm cameo trong Mặc Vũ Vân Gian

Tạo hình phim mới 'ăn đứt' Diên Hy Công Lược của Ngô Cẩn Ngôn khiến fan xao xuyến

Tạo hình phim mới 'ăn đứt' Diên Hy Công Lược của Ngô Cẩn Ngôn khiến fan xao xuyến

Ngô Cẩn Ngôn tái xuất màn ảnh sau hơn 2 năm không tham gia đóng phim

Ngô Cẩn Ngôn tái xuất màn ảnh sau hơn 2 năm không tham gia đóng phim

Ngô Cẩn Ngôn lao đao cố cứu vãn sự nghiệp đang dần lụi tàn

Ngô Cẩn Ngôn lao đao cố cứu vãn sự nghiệp đang dần lụi tàn

TIN MỚI NHẤT

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 1 giờ 33 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 1 giờ 36 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 1 giờ 38 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 1 giờ 40 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 2 giờ 40 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 3 giờ 40 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 4 giờ 40 phút trước
Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Dinh dưỡng 5 giờ 10 phút trước
Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Tâm sự gia đình 5 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều