Bị ‘thất sủng’ sau Diên Hy Công Lược, nàng Ngụy Anh Lạc ‘vùng vẫy’ cố cứu vãn sự nghiệp sắp hết thời, liệu có thành công?

Thế nhưng sau đó, Ngô Cẩn Ngôn lại gặp thất bại thảm hại trong Thượng Thực hay Gia Truyền khiến cô càng thêm bế tắc. Danh tiếng nữ diễn viên không đủ để bù đắp cho chất lượng đáng thất vọng hay duy trì tỷ suất người xem khả quan cho phim.

Năm 2018, Ngô Cẩn Ngôn là nữ chính của Diên Hy Công Lược - bộ phim từng gây bão màn ảnh nhỏ châu Á. Đây là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của nữ diễn viên bởi sau đó cô được biên kịch vàng Vu Chính ra sức nâng đỡ. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, Ngô Cẩn Ngôn không có thêm bất kỳ phim truyền hình nổi bật nào khác, sự nghiệp dần mờ nhạt, thua kém Bạch Lộc, Hứa Khải.

Ở hoàn cảnh "đói phim", Ngô Cẩn Ngôn chỉ có thể xuất hiện trong show truyền hình, dự sự kiện. Năm 2022, cô tham gia chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2. Là thí sinh được đánh giá cao trong show nhưng chừng đó là chưa đủ để nữ diễn viên lấy lại độ hot tên tuổi. Do không có nhiều hoạt động hay sản phẩm nghệ thuật nổi bật, địa vị của nữ diễn viên ngày càng giảm sút so với nhiều đồng nghiệp cùng lứa và đàn em.

Ngô Cẩn Ngôn bị nhà sản xuất ghẻ lạnh, đến đóng vai phụ cũng không có suất. Việc nữ diễn viên không có phim để quay phần lớn xuất phát từ năng lực yếu kém của cô. Người đẹp bị xếp vào nhóm "bình hoa di động", hố đen diễn xuất mãi không tiến bộ.

Ngô Cẩn Ngôn tham gia chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 2 (2022), tuy ấn tượng nhưng vẫn chưa thể lấy lại độ hot như trước kia.

Trên Sina, Vu Chính - ông chủ công ty giải trí Ngô Cẩn Ngôn đầu quân - thừa nhận nữ diễn viên 33 tuổi đang gặp khủng hoảng diễn xuất nghiêm trọng. Hầu hết nhà sản xuất đều không đánh giá cao khả năng biến hóa diễn xuất, nhập vai của Ngô Cẩn Ngôn.

Mới đây, Ngô Cẩn Ngôn đã hợp tác với nam thần cổ trang Lưu Học Nghĩa trong bộ phim Xuân Hoa Yếm. Điều đáng nói là phiên vị (danh đề trong phim) của cô xếp sau bạn diễn kém tiếng. Điều này phần nào cho thấy địa vị của cô nàng đã sa sút đến mức phải lép vế trước Lưu Học Nghĩa.

Một số fan của Ngô Cẩn Ngôn vô cùng bức xúc khi sự nghiệp diễn viên của cô nàng ngày càng trì trệ. Người hâm mộ cho rằng chính sự thiên vị của Vu Chính dành cho Bạch Lộc và Hứa Khải khiến Ngô Cẩn Ngôn không cơ hội phát triển. Tuy nhiên, một bộ phận khán giả cho rằng sự nghiệp sớm nở chóng tàn của Ngô Cẩn Ngôn phần lớn đến từ diễn xuất của nàng Ngụy Anh Lạc. Diễn xuất của cô chưa thật sự tốt, không khiến khán giả nhớ mặt đặt tên. Những tác phẩm sau của cô không thể vượt qua được cái bóng quá lớn của Diên Hy Công Lược.

Người hâm mộ của nàng Ngụy Anh Lạc bức xúc khi cho rằng Vu Chính thiên vị cho Bạch Lộc và và Hứa Khải khiến cô không cơ hội phát triển.

Riêng Xuân Hoa Yếm là dự án phim cổ trang, dự kiến gồm 30 tập, do Trình Lục làm đạo diễn. Phim được viết kịch bản dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Hắc Nhan, kể mối tình bi thương giữa Mộ Dung Cảnh Hòa (Lưu Học Nghĩa) và Mi Lâm (Ngô Cẩn Ngôn).

Trong bộ phim này, Ngô Cẩn Ngôn vào vai tử sĩ Mi Lâm luôn khao khát được sống tự do, hạnh phúc nhưng ý thức được rằng điều đó là không thể. Tuy vậy, cô vẫn mạnh mẽ sống vì biết chỉ khi còn sống mới có thể hướng tới mục tiêu được tự do. Tuy nhiên, cuộc đời cô đã rơi xuống vực thẳm khi gặp Mộ Dung Cảnh Hòa. Hắn từng coi cô như món đồ chơi để lấy lòng một người phụ nữ khác. Mi Lâm yêu Mộ Dung Cảnh Hòa nhưng cũng luôn bị lợi dụng, chịu tổn thương từ lần này đến lần khác.

Tạo hình Mộ Dung Cảnh Hòa (Lưu Học Nghĩa) và Mi Lâm (Ngô Cẩn Ngôn) trong Xuân Hoa Yếm.

Ngô Cẩn Ngôn vào vai tử sĩ Mi Lâm luôn khao khát được sống tự do, hạnh phúc nhưng chịu nhiều tổn thương trong tình yêu.

Cư dân mạng mong rằng sự tái xuất của Ngô Cẩn Ngôn trong phim cổ trang Xuân Hoa Yếm là cơ hội để nữ diễn viên vực dậy sự nghiệp đang trên bờ vực nguy hiểm. Nữ diễn viên cần phải thể hiện hết khả năng của mình để đem đến tác phẩm chất lượng cho khán giả.

Với vai Mi Lâm trong Xuân Hoa Yếm, hy vọng rằng Ngô Cẩn Ngôn có thể vực dậy sự nghiệp của mình.