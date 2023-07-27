Thêm bằng chứng Ngô Cẩn Ngôn và Hồng Nghiêu đang sống thử dù nhiều lần 'chối bỏ' chuyện hẹn hò?

Sao quốc tế 27/07/2023 12:15

Mới đây, paparazi bất ngờ đặt nghi vấn Ngô Cẩn Ngôn và Hồng Nghiêu đang sống chung sau loạt khoảnh khắc bị bắt gặp ở Hoành Điếm.

Mới đây, MXH xứ Trung xôn xao trước loạt khoảnh khắc được cho là Ngô Cẩn NgônHồng Nghiêu bị bắt gặp sống cùng nhau. Có thông tin cho rằng khi nàng Ngụy Anh Lạc đang quay phim ở Hoành Điếm thì Hồng Nghiêu lại đang chơi gôn cùng bạn bè rồi đến KTV.

Thêm bằng chứng Ngô Cẩn Ngôn và Hồng Nghiêu đang sống thử dù nhiều lần 'chối bỏ' chuyện hẹn hò? - Ảnh 1Thêm bằng chứng Ngô Cẩn Ngôn và Hồng Nghiêu đang sống thử dù nhiều lần 'chối bỏ' chuyện hẹn hò? - Ảnh 2

Sau đó, nam diễn viên yêu cầu tài xế đỗ xe gần chỗ ở của Ngô Cẩn Ngôn rồi tự mình lái xe vào tầng hầm. Khi đã hoàn tất việc đỗ xe, Hồng Nghiêu được nhìn thấy trở về cùng một chỗ với Ngô Cẩn Ngôn. Chính vì điều này, mà netizen đã đặt ra nghi vấn cả hai đang sống thử. 

Mặc dù hiện người trong cuộc chưa lên tiếng, song ngay khi nghi vấn sống thử lộ ra, nhiều người vẫn cảm thấy chuyện này khá chân thực. 

Thêm bằng chứng Ngô Cẩn Ngôn và Hồng Nghiêu đang sống thử dù nhiều lần 'chối bỏ' chuyện hẹn hò? - Ảnh 3

Trước đó, sau khi cùng hợp tác trong "Diên hi công lược", "Ngụy Anh Lạc" và "Hoằng Trú" vướng nghi án hẹn hò. Mặc dù Ngô Cẩn Ngôn đã lên tiếng phủ nhận, song cộng đồng mạng vẫn nhiều lần tìm ra bằng chứng "đáng nghi" của cặp đôi. 

Cư dân mạng nhiều lần tinh ý nhận ra cặp sao thường mặc đồ đôi, dùng phụ kiện giống nhau. Hơn thế nữa, một bức ảnh thân mật của Ngô Cẩn Ngôn và Hồng Nghiêu cùng nhau học lặn ở Bali bị lộ. Tuy nhiên, đại diện của bộ đôi diễn viên vẫn dứt khoát phủ nhận và cho biết cả hai chỉ là bạn bè thân thiết.

Thêm bằng chứng Ngô Cẩn Ngôn và Hồng Nghiêu đang sống thử dù nhiều lần 'chối bỏ' chuyện hẹn hò? - Ảnh 4

Thêm bằng chứng Ngô Cẩn Ngôn và Hồng Nghiêu đang sống thử dù nhiều lần 'chối bỏ' chuyện hẹn hò? - Ảnh 5

Thậm chí, đến tháng 2/2020, nam diễn viên Hồng Nghiêu đã cập nhật đoạn clip ghi lại hình ảnh trên một bãi biển. Nam diễn viên đến nghỉ ngơi ở nơi đây từ cuối tháng 1/2020 vừa qua. Sau đó, cũng trong tháng 2, Ngô Cẩn Ngôn cũng bị nghi bay tới Tam Á để hội ngộ với Hồng Nghiêu. Thậm chí, nữ diễn viên đăng tải một đoạn clip có bối cảnh là tường màu trắng, chân tường màu đen và sàn nhà màu xám giống hệt với khung cảnh mà nam diễn viên đăng tải trước đó.

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