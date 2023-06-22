Tạo hình phim mới 'ăn đứt' Diên Hy Công Lược của Ngô Cẩn Ngôn khiến fan xao xuyến

Sao quốc tế 22/06/2023 10:45

Trở lại sau 2 năm vắng bóng, nhan sắc lẫn tạo hình của Ngô Cẩn Ngôn đều được đánh giá cao.

Sau 2 năm không có tác phẩm, Ngô Cẩn Ngôn đã chính thức trở thành nữ chính ở dự án cổ trang Mặc Vũ Vân Gian. Những tạo hình cổ trang của cô nàng trong phim nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng. Ở loạt ảnh tạo hình mới đây, cô “con gái cưng” của Vu Chính khoe vẻ đẹp trong veo ở tạo hình đậm chất tiểu thư. Nhiều cư dân mạng đã phải lên tiếng thừa nhận tạo hình cổ trang này rất hợp với mỹ nhân Diên Hi Công Lược.

Tạo hình phim mới 'ăn đứt' Diên Hy Công Lược của Ngô Cẩn Ngôn khiến fan xao xuyến - Ảnh 1
Tạo hình của Ngô Cẩn Ngôn trong phim mới. 

Vẻ đẹp dịu dàng, thanh tú của Ngô Cẩn Ngôn ở Mặc Vũ Vân Gian được nhận xét là ăn đứt thời đóng Diên Hi Công Lược. Trước đó, dù bạo với Diên Hi Công Lược nhưng cô nàng lại bị đánh giá là có nhan sắc kém nhất dàn diễn viên. Tuy nhiên, càng về sau Ngô Cẩn Ngôn lại càng cho thấy sự thay đổi của mình trong khoản nhan sắc.

Tạo hình phim mới 'ăn đứt' Diên Hy Công Lược của Ngô Cẩn Ngôn khiến fan xao xuyến - Ảnh 2
Nữ diễn viên sở hữu sắc vóc đầy đặn hơn so với thời Diên Hy Công Lược. 
Tạo hình phim mới 'ăn đứt' Diên Hy Công Lược của Ngô Cẩn Ngôn khiến fan xao xuyến - Ảnh 3
Nữ diễn viên trông hồng hào và tràn đầy sức sống.
 

Mặc Vũ Nhân Gian có nội dung xoay quanh Tiết Phương Phỉ, là con gái của một quan lại nhỏ, tài mạo song toàn, từ năm mười sáu tuổi đã nổi danh khắp kinh thành. Cùng năm ấy nàng được gả cho lang quân như ý, hai vợ chồng ân ái hòa thuận. Ba năm sau ngày thành thân, lang quân của Tiết Phương Phỉ đỗ Trạng Nguyên. Tuy nhiên, vì ham muốn quyền lực, lang quân của Tiết Phương Phỉ đã hãm hại cô thân bại danh liệt. 

Tạo hình phim mới 'ăn đứt' Diên Hy Công Lược của Ngô Cẩn Ngôn khiến fan xao xuyến - Ảnh 4
Tạo hình phim mới 'ăn đứt' Diên Hy Công Lược của Ngô Cẩn Ngôn khiến fan xao xuyến - Ảnh 5
Mặc khác có thể nói đánh giá đoàn làm phim có tạo hình đơn giản nhưng toát ra khí chất cổ trang. 
Tạo hình phim mới 'ăn đứt' Diên Hy Công Lược của Ngô Cẩn Ngôn khiến fan xao xuyến - Ảnh 6
Đây là cơ hội Vu Chính sử dụng để nâng đỡ cho "gà nhà".

Ngô Cẩn Ngôn sẽ đảm nhận vai nữ chính Tiết Phương Phỉ trong phim. Do dự án được Vu Chính làm nhà sản xuất nên nhiều cư dân mạng đánh giá đây là cơ hội Vu Chính sử dụng để nâng đỡ cho "gà nhà". Sau nhiều lần thất bại trong các tác phẩm kể từ sau Diên Hy Công Lược, Ngô Cẩn Ngôn đóng băng sự nghiệp trong suốt 2 năm. Trở lại với phim ảnh, khán giả hy vọng nàng Lệnh phi có thể vực dậy tên tuổi và sự nghiệp của mình.

Tạo hình phim mới 'ăn đứt' Diên Hy Công Lược của Ngô Cẩn Ngôn khiến fan xao xuyến - Ảnh 7
Sau hơn 2 năm, Ngô Cẩn Ngô đã trở lại với việc làm phim.

Sau hơn 2 năm không có cơ hội đóng phim, Ngô Cẩn Ngô đã trở lại với việc làm phim. Trước đó, cô hoàn toàn không tham gia dự án phim nào kể từ giữa năm 2021. Hồi đầu năm 2022, một dự án phim của Ngô Cẩn Ngôn là Thượng thực được phát sóng. Tuy nhiên, đây là bộ phim đã thực hiện từ cuối năm 2020.

Tạo hình phim mới 'ăn đứt' Diên Hy Công Lược của Ngô Cẩn Ngôn khiến fan xao xuyến - Ảnh 8
Hiện bộ phim Mặc Vũ Vân Gian do Ngô Cẩn Ngôn đóng chính vẫn đang trong quá trình quay.
Ngô Cẩn Ngôn tái xuất màn ảnh sau hơn 2 năm không tham gia đóng phim

Ngô Cẩn Ngôn tái xuất màn ảnh sau hơn 2 năm không tham gia đóng phim

Đã rất lâu khán giả không thấy Ngô Cẩn Ngôn tham gia đoàn phim, danh tiếng lại liên tục xuống dốc khiến người hâm mộ lo lắng.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngô Cẩn Ngôn Diên Hy Công Lược Mặc Vũ Nhân Gian phim hoa ngu sao Cbiz

TIN LIÊN QUAN

Ngô Cẩn Ngôn tái xuất màn ảnh sau hơn 2 năm không tham gia đóng phim

Ngô Cẩn Ngôn tái xuất màn ảnh sau hơn 2 năm không tham gia đóng phim

Ngô Cẩn Ngôn lao đao cố cứu vãn sự nghiệp đang dần lụi tàn

Ngô Cẩn Ngôn lao đao cố cứu vãn sự nghiệp đang dần lụi tàn

Ngô Cẩn Ngôn chính thức 'thất sủng' và bị Vu Chính cho vào lãng quên, nguyên nhân có thật là do Bạch Lộc?

Ngô Cẩn Ngôn chính thức 'thất sủng' và bị Vu Chính cho vào lãng quên, nguyên nhân có thật là do Bạch Lộc?

'Lệnh phi Ngụy Anh Lạc' Ngô Cẩn Ngôn sự nghiệp bất ngờ tụt dốc khiến fan lo lắng

'Lệnh phi Ngụy Anh Lạc' Ngô Cẩn Ngôn sự nghiệp bất ngờ tụt dốc khiến fan lo lắng

Ngô Cẩn Ngôn sau cơn sốt 'Diên Hy Công Lược': Bị tẩy chay vì thái độ ngôi sao, suốt 3 năm không có phim đóng

Ngô Cẩn Ngôn sau cơn sốt 'Diên Hy Công Lược': Bị tẩy chay vì thái độ ngôi sao, suốt 3 năm không có phim đóng

Cùng đọ sắc ở tạo hình cổ phong, Ngô Cẩn Ngôn - Bạch Lộc 'tranh nhau sát nút' nhưng cuối cùng phải 'nép mình' trước vẻ đẹp 2 nàng tiểu hoa này

Cùng đọ sắc ở tạo hình cổ phong, Ngô Cẩn Ngôn - Bạch Lộc 'tranh nhau sát nút' nhưng cuối cùng phải 'nép mình' trước vẻ đẹp 2 nàng tiểu hoa này

TIN MỚI NHẤT

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 44 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 44 phút trước
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Tâm sự Eva 1 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 1 giờ 44 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 2 giờ 14 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 2 giờ 40 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu