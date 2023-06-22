Tạo hình phim mới 'ăn đứt' Diên Hy Công Lược của Ngô Cẩn Ngôn khiến fan xao xuyến

Trở lại sau 2 năm vắng bóng, nhan sắc lẫn tạo hình của Ngô Cẩn Ngôn đều được đánh giá cao.

Sau 2 năm không có tác phẩm, Ngô Cẩn Ngôn đã chính thức trở thành nữ chính ở dự án cổ trang Mặc Vũ Vân Gian. Những tạo hình cổ trang của cô nàng trong phim nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng. Ở loạt ảnh tạo hình mới đây, cô “con gái cưng” của Vu Chính khoe vẻ đẹp trong veo ở tạo hình đậm chất tiểu thư. Nhiều cư dân mạng đã phải lên tiếng thừa nhận tạo hình cổ trang này rất hợp với mỹ nhân Diên Hi Công Lược.

Tạo hình của Ngô Cẩn Ngôn trong phim mới. Vẻ đẹp dịu dàng, thanh tú của Ngô Cẩn Ngôn ở Mặc Vũ Vân Gian được nhận xét là ăn đứt thời đóng Diên Hi Công Lược. Trước đó, dù bạo với Diên Hi Công Lược nhưng cô nàng lại bị đánh giá là có nhan sắc kém nhất dàn diễn viên. Tuy nhiên, càng về sau Ngô Cẩn Ngôn lại càng cho thấy sự thay đổi của mình trong khoản nhan sắc.

Nữ diễn viên sở hữu sắc vóc đầy đặn hơn so với thời Diên Hy Công Lược. Nữ diễn viên trông hồng hào và tràn đầy sức sống. Mặc Vũ Nhân Gian có nội dung xoay quanh Tiết Phương Phỉ, là con gái của một quan lại nhỏ, tài mạo song toàn, từ năm mười sáu tuổi đã nổi danh khắp kinh thành. Cùng năm ấy nàng được gả cho lang quân như ý, hai vợ chồng ân ái hòa thuận. Ba năm sau ngày thành thân, lang quân của Tiết Phương Phỉ đỗ Trạng Nguyên. Tuy nhiên, vì ham muốn quyền lực, lang quân của Tiết Phương Phỉ đã hãm hại cô thân bại danh liệt. Mặc khác có thể nói đánh giá đoàn làm phim có tạo hình đơn giản nhưng toát ra khí chất cổ trang. Đây là cơ hội Vu Chính sử dụng để nâng đỡ cho "gà nhà". Ngô Cẩn Ngôn sẽ đảm nhận vai nữ chính Tiết Phương Phỉ trong phim. Do dự án được Vu Chính làm nhà sản xuất nên nhiều cư dân mạng đánh giá đây là cơ hội Vu Chính sử dụng để nâng đỡ cho "gà nhà". Sau nhiều lần thất bại trong các tác phẩm kể từ sau Diên Hy Công Lược, Ngô Cẩn Ngôn đóng băng sự nghiệp trong suốt 2 năm. Trở lại với phim ảnh, khán giả hy vọng nàng Lệnh phi có thể vực dậy tên tuổi và sự nghiệp của mình.

Sau hơn 2 năm, Ngô Cẩn Ngô đã trở lại với việc làm phim. Sau hơn 2 năm không có cơ hội đóng phim, Ngô Cẩn Ngô đã trở lại với việc làm phim. Trước đó, cô hoàn toàn không tham gia dự án phim nào kể từ giữa năm 2021. Hồi đầu năm 2022, một dự án phim của Ngô Cẩn Ngôn là Thượng thực được phát sóng. Tuy nhiên, đây là bộ phim đã thực hiện từ cuối năm 2020. Hiện bộ phim Mặc Vũ Vân Gian do Ngô Cẩn Ngôn đóng chính vẫn đang trong quá trình quay.

Ngô Cẩn Ngôn tái xuất màn ảnh sau hơn 2 năm không tham gia đóng phim Đã rất lâu khán giả không thấy Ngô Cẩn Ngôn tham gia đoàn phim, danh tiếng lại liên tục xuống dốc khiến người hâm mộ lo lắng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tao-hinh-phim-moi-an-ut-dien-hy-cong-luoc-cua-ngo-can-ngon-khien-fan-xao-xuyen-594717.html