'Con gái cưng của Vu Chín Ngô Cẩn Ngôn tái xuất, lăm le chiếm ngôi sao nữ cổ trang của Bạch Lộc

Sao quốc tế 27/12/2023 18:18

Mới đây, “con gái cưng” từng được Vu Chính nâng đỡ hết lòng là Ngô Cẩn Ngôn cũng đã rục rịch tái xuất.

Mới đây, đoàn làm phim Xuân hoa yếm đã chính thức công bố thông tin diễn viên nam - nữ chính. Đó là Ngô Cẩn Ngôn và Lưu Học Nghĩa. Dự án phim sẽ khai máy vào ngày 28/12 tại Hoành Điếm.

Xuân hoa yếm là dự án phim cổ trang, dự kiến gồm 30 tập, do Trình Lục làm đạo diễn. Phim được viết kịch bản dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Hắc Nhan, kể mối tình bi thương giữa Mộ Dung Cảnh Hòa (Lưu Học Nghĩa) và Mi Lâm (Ngô Cẩn Ngôn).

Trong bộ phim này, Ngô Cẩn Ngôn vào vai tử sĩ Mi Lâm luôn khao khát được sống tự do, hạnh phúc nhưng ý thức được rằng điều đó là không thể. Tuy vậy, cô vẫn mạnh mẽ sống vì biết chỉ khi còn sống mới có thể hướng tới mục tiêu được tự do. Tuy nhiên, cuộc đời cô đã rơi xuống vực thẳm khi gặp Mộ Dung Cảnh Hòa. Hắn từng coi cô như món đồ chơi để lấy lòng một người phụ nữ khác. Mi Lâm yêu Mộ Dung Cảnh Hòa nhưng cũng luôn bị lợi dụng, chịu tổn thương từ lần này đến lần khác.

'Con gái cưng của Vu Chín Ngô Cẩn Ngôn tái xuất, lăm le chiếm ngôi sao nữ cổ trang của Bạch Lộc - Ảnh 1'Con gái cưng của Vu Chín Ngô Cẩn Ngôn tái xuất, lăm le chiếm ngôi sao nữ cổ trang của Bạch Lộc - Ảnh 2'Con gái cưng của Vu Chín Ngô Cẩn Ngôn tái xuất, lăm le chiếm ngôi sao nữ cổ trang của Bạch Lộc - Ảnh 3'Con gái cưng của Vu Chín Ngô Cẩn Ngôn tái xuất, lăm le chiếm ngôi sao nữ cổ trang của Bạch Lộc - Ảnh 4

Trước đó, Ngô Cẩn Ngôn đang trải qua giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp nghệ thuật. Nổi tiếng từ năm 2018 với tác phẩm cổ trang ăn khách Diên Hi công lược, đây là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Ngô Cẩn Ngôn. Sau dự án này, cô được nâng đỡ để xuất hiện trong nhiều dự án lớn nhưng lại không có thêm bất kỳ tác phẩm nổi bật nào.Thất bại gần nhất là Thượng thực hay Gia truyền khiến Cẩn Ngôn thêm bế tắc. 

Ngô Cẩn Ngôn có hơn 2 năm không gia nhập đoàn làm phim nào trước khi có được dự án Mặc vũ vân gian vào giữa năm nay. Có vẻ như, nữ diễn viên đã sẵn sàng cho việc trở lại đường đua cạnh tranh với các ngôi sao mới của làng giải trí Trung Quốc.

'Con gái cưng của Vu Chín Ngô Cẩn Ngôn tái xuất, lăm le chiếm ngôi sao nữ cổ trang của Bạch Lộc - Ảnh 5

Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng, với việc liên tiếp đóng cổ trang Ngô Cẩn Ngôn đang ngầm cạnh tranh với Bạch Lộc. rất có thể sang năm 2024 hai nàng “gà cưng” của Vu Chính sẽ đối đầu nhau trên màn ảnh nhỏ. Hiện tại, Bạch Lộc cũng đang quay Bạch Nguyệt Phạn Tinh.

 

Khán giả đang vô cùng mong đợi màn đối đầu của Bạch Lộc và Ngô Cẩn Ngôn trong năm 2024.

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