Trần Kiều Ân chứng tỏ 'gừng càng già càng cay' qua loạt ảnh tạo hình phim Mặc Vũ Vân Gian, CĐM khẳng định 'ăn đứt' nữ chính Ngô Cẩn Ngôn

Hiện tại, dự án Mạc Vũ Vân Gian đang khiến khán giả hết sức quan tâm khi đánh dấu sự trở lại xinh đẹp của Ngô Cẩn Ngôn sau hơn 2 năm không đóng phim. Bên cạnh hình tượng được đánh giá đẹp nhất của Ngô Cẩn Ngôn từ trước đến nay, Mạc Vũ Vân Gian còn "gây sốt" bởi một nữ phụ là Trần Kiều Ân.

Được biết, Trần Kiều Ân tham gia dự án Mạc Vũ Vân Gian với vai mẹ kế của nữ chính (do Ngô Cẩn Ngôn đóng). Xuất hiện trong ảnh tạo hình được Vu Chính chia sẻ mới đây, Trần Kiều Ân ghi điểm bởi nhan sắc tươi trẻ, tự nhiên và phong thái tự tin. Ở tuổi 44, nhiều cư dân mạng cảm thấy Trần Kiều Ân dường như không già đi là mấy.

Tạo hình của Trần Kiều Ân

Ngô Cẩn Ngôn bị nhận xét thua xa đàn chị về thần thái

Sinh năm 1979, Trần Kiều Ân là một trong những nữ diễn viên quen mặt với thế hệ khán giả 9X. Ra mắt trên màn ảnh từ năm 2001, Trần Kiều Ân sớm xác định hướng đi của mình với dòng phim ngôn tình thần tượng, ghi dấu ấn qua những dự án như Hoa Oải Hương, Định Mệnh Anh Yêu Em, Anh Dã 3+1... hay kinh điển nhất vẫn là Hoàng Tử Ếch với rating thuộc hàng top lúc bấy giờ. Đó cũng là dự án đưa tên tuổi Trần Kiều Ân từ "vô danh" trở thành bà hoàng thống trị dòng phim ngôn tình thập niên 2000.