Trần Kiều Ân chứng tỏ 'gừng càng già càng cay' qua loạt ảnh tạo hình phim Mặc Vũ Vân Gian, CĐM khẳng định 'ăn đứt' nữ chính Ngô Cẩn Ngôn

Sao quốc tế 25/08/2023 22:22

Ngày 25/8, dự án cổ trang mới nhất đến từ "biên kịch vàng" Vu Chính và Hoan Ngu mang tên Mặc Vũ Vân Gian đã tung ra ảnh tạo hình của Trần Kiều Ân khiến người hâm mộ không khỏi phấn khích.

Hiện tại, dự án Mạc Vũ Vân Gian đang khiến khán giả hết sức quan tâm khi đánh dấu sự trở lại xinh đẹp của Ngô Cẩn Ngôn sau hơn 2 năm không đóng phim. Bên cạnh hình tượng được đánh giá đẹp nhất của Ngô Cẩn Ngôn từ trước đến nay, Mạc Vũ Vân Gian còn "gây sốt" bởi một nữ phụ là Trần Kiều Ân.

Trần Kiều Ân chứng tỏ 'gừng càng già càng cay' qua loạt ảnh tạo hình phim Mặc Vũ Vân Gian, CĐM khẳng định 'ăn đứt' nữ chính Ngô Cẩn Ngôn - Ảnh 1

Được biết, Trần Kiều Ân tham gia dự án Mạc Vũ Vân Gian với vai mẹ kế của nữ chính (do Ngô Cẩn Ngôn đóng). Xuất hiện trong ảnh tạo hình được Vu Chính chia sẻ mới đây, Trần Kiều Ân ghi điểm bởi nhan sắc tươi trẻ, tự nhiên và phong thái tự tin. Ở tuổi 44, nhiều cư dân mạng cảm thấy Trần Kiều Ân dường như không già đi là mấy.

Trần Kiều Ân chứng tỏ 'gừng càng già càng cay' qua loạt ảnh tạo hình phim Mặc Vũ Vân Gian, CĐM khẳng định 'ăn đứt' nữ chính Ngô Cẩn Ngôn - Ảnh 2
 Tạo hình của Trần Kiều Ân
Trần Kiều Ân chứng tỏ 'gừng càng già càng cay' qua loạt ảnh tạo hình phim Mặc Vũ Vân Gian, CĐM khẳng định 'ăn đứt' nữ chính Ngô Cẩn Ngôn - Ảnh 3
Ngô Cẩn Ngôn bị nhận xét thua xa đàn chị về thần thái 

Sinh năm 1979, Trần Kiều Ân là một trong những nữ diễn viên quen mặt với thế hệ khán giả 9X. Ra mắt trên màn ảnh từ năm 2001, Trần Kiều Ân sớm xác định hướng đi của mình với dòng phim ngôn tình thần tượng, ghi dấu ấn qua những dự án như Hoa Oải Hương, Định Mệnh Anh Yêu Em, Anh Dã 3+1... hay kinh điển nhất vẫn là Hoàng Tử Ếch với rating thuộc hàng top lúc bấy giờ. Đó cũng là dự án đưa tên tuổi Trần Kiều Ân từ "vô danh" trở thành bà hoàng thống trị dòng phim ngôn tình thập niên 2000.

Trần Kiều Ân chứng tỏ 'gừng càng già càng cay' qua loạt ảnh tạo hình phim Mặc Vũ Vân Gian, CĐM khẳng định 'ăn đứt' nữ chính Ngô Cẩn Ngôn - Ảnh 4

Mặc Vũ Vân Gian mang đề tài xuyên không. Nữ chính Tiết Phương Phỉ là ái nữ của Tiết gia, đang hạnh phúc thì gặp Thẩm Ngọc Dung - chàng trạng nguyên lỗi lạc nhưng khó lường. Về sau, cô bị Thẩm Ngọc Dung đẩy vào chỗ chết, rồi có cơ hội hồi sinh. Khi sống lại, Phương Phỉ lâm vào thế bế tắc - cha mất tích, em trai qua đời, cuộc sống quá đau thương.

Vì để rửa sạch nỗi oan cho phụ thân, cô đã đổi thân phận trở thành thiên kim tiểu thư, chờ cơ hội kết thân với kẻ thù. Khi đó, Phương Phỉ vô tình rơi vào âm mưu của hoàng thất Bắc Yến đồng thời kết thân với quốc công Cơ Hành.

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Từ khóa:   Trần Kiều Ân Ngô Cẩn Ngôn Mặc Vũ Vân Gian sao hoa ngữ Vu Chính

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