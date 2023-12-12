Bất ngờ về nghề nghiệp của Trương Lăng Hách trước khi 'dấn thân' vào Cbiz

Sao quốc tế 12/12/2023 14:30

Mới đây, cư dân mạng đã đào lại được "lịch sử" của Trương Lăng Hách thời chưa dấn thân vào Cbiz.

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung đã phát hiện ra Trương Lăng Hách từng đi làm trợ giảng cho lớp luyện nói cấp tốc 21 ngày tại một trung tâm tiếng Anh khi còn học đại học. Cụ thể, phần giới thiệu về Trương Lăng Hách trong tờ quảng cáo của trung tâm tiếng Anh ngày đó khiến cư dân mạng không khỏi bật cười: "Trương Gia Vĩ (tên thật của Trương Lăng Hách) - hot boy trường Thiên Nhất, là chàng trai cao phú soái chuẩn như vàng 24k, đồng thời cũng là tiểu đội trưởng của trại huấn luyện khẩu ngữ 21 ngày". 

Nhìn bức ảnh của Trương Lăng Hách được đính kèm trong phần giới thiệu, cư dân mạng càng thêm hiểu rõ vì sao anh chàng thời đi học lại được ngưỡng mộ nhiều tới thế. 

Bất ngờ về nghề nghiệp của Trương Lăng Hách trước khi 'dấn thân' vào Cbiz - Ảnh 1

Tuy nhiên, ít ai biết rằng, trước khi Trương Lăng Hách có được vóc dáng cân đối như vậy, anh từng trải qua một khoảng thời gian tập luyện vất vả vì cân nặng quá khổ, tới hơn 120kg, và chỉ trong vòng 4 tháng quyết tâm giảm cân, điều chỉnh chế độ ăn uống, anh đã giảm được 24kg. 

Bất ngờ về nghề nghiệp của Trương Lăng Hách trước khi 'dấn thân' vào Cbiz - Ảnh 2

Trương Lăng Hách theo học trường Đại học Sư phạm Nam Kinh - trường đại học trọng điểm của tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), chuyên ngành Kỹ thuật điện (Học viện Kỹ thuật điện và Tự động hóa). Có thông tin tiết lộ môn Toán của anh trong kỳ thi đại học đạt gần tối đa, với 182/200 điểm, anh còn từng đoạt giải nhì cuộc thi vật lý cấp tỉnh. 

Trương Lăng Hách sau khi tốt nghiệp đại học đã quyết định gia nhập làng giải trí và nhận được khá nhiều sự giúp đỡ, tài nguyên ổn áp. Nam diễn viên được biết đến qua một số dự án phim lớn như Ninh An Như Mộng, Vân Chi Vũ, Thương Lan Quyết, Cát Tinh Cao Chiếu - Thiên Quan Tứ Phúc (chưa lên sóng do vướng lệnh hạn chế đam mỹ của Quảng Điện),... 

Bất ngờ về nghề nghiệp của Trương Lăng Hách trước khi 'dấn thân' vào Cbiz - Ảnh 3

Trương Lăng Hách trong quá khứ từng là nam diễn viên Trung Quốc bị không ít anti-fan gọi là "Nam diễn viên gây thất vọng nhất năm 2023" khi tham gia diễn xuất trong Ninh An Như Mộng.

Tuy nhiên, theo đánh giá chung của giới chuyên môn và những khán giả xem phim khách quan, diễn xuất của Trương Lăng Hách trong phim không tệ. Điều đó được chứng minh qua việc anh vừa giành giải thưởng "Nam diễn viên trẻ đột phá năm 2023" trong đêm hội của IQIYI.

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