Đầu tư kinh phí khủng nhưng Trường Nguyệt Tẫn Minh sau kết thúc 'phá đảo' vẫn bị dân tình nhặt được sạn

Bộ phim cổ trang tiên hiệp Trường Nguyệt Tẫn Minh do Bạch Lộc – La Vân Hi đóng chính đã kết thúc. Tuy không bạo như kỳ vọng, thế nhưng bộ phim này vẫn thu về loạt thành tích cực cao và góp phần giúp dàn diễn viên trở nên nổi tiếng hơn. Tuy nhiên, Trường Nguyệt Tẫn Minh vẫn bị khán giả bóc ra loạt sạn khó đỡ khi lên sóng.

Hình ảnh nhân viên của đoàn làm phim lọt vào ống kính khiến khán giả khó chịu

Trong tập 6 của Trường Nguyệt Tẫn Minh khán giả đã phát hiện ra một hạt sạn rất lớn. Cụ thể, khi nhân vật Phiên Nhiên (Tôn Trân Ny) xuất hiện trong sòng bạc, phía sau ngoài dàn diễn viên quần chúng, khán giả còn tinh mắt nhận ra một… nhân viên hậu trường đang cắm cúi làm việc. Nhiều người xem thắc tại sao một hạt sạn lớn thế này phía đoàn làm phim vẫn để chiếu được.