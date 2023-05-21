Đầu tư kinh phí khủng nhưng Trường Nguyệt Tẫn Minh sau kết thúc 'phá đảo' vẫn bị dân tình nhặt được sạn

Sao quốc tế 21/05/2023 13:25

Loạt sạn trong phim khiến dân tình một phen cười nghiêng ngả.

Bộ phim cổ trang tiên hiệp Trường Nguyệt Tẫn Minh do Bạch Lộc – La Vân Hi đóng chính đã kết thúc. Tuy không bạo như kỳ vọng, thế nhưng bộ phim này vẫn thu về loạt thành tích cực cao và góp phần giúp dàn diễn viên trở nên nổi tiếng hơn. Tuy nhiên, Trường Nguyệt Tẫn Minh vẫn bị khán giả bóc ra loạt sạn khó đỡ khi lên sóng.

Đầu tư kinh phí khủng nhưng Trường Nguyệt Tẫn Minh sau kết thúc 'phá đảo' vẫn bị dân tình nhặt được sạn - Ảnh 1
Hình ảnh nhân viên của đoàn làm phim lọt vào ống kính khiến khán giả khó chịu

Trong tập 6 của Trường Nguyệt Tẫn Minh khán giả đã phát hiện ra một hạt sạn rất lớn. Cụ thể, khi nhân vật Phiên Nhiên (Tôn Trân Ny) xuất hiện trong sòng bạc, phía sau ngoài dàn diễn viên quần chúng, khán giả còn tinh mắt nhận ra một… nhân viên hậu trường đang cắm cúi làm việc. Nhiều người xem thắc tại sao một hạt sạn lớn thế này phía đoàn làm phim vẫn để chiếu được.

Đầu tư kinh phí khủng nhưng Trường Nguyệt Tẫn Minh sau kết thúc 'phá đảo' vẫn bị dân tình nhặt được sạn - Ảnh 2
Dường như ban hậu kỳ của phim cũng bj chính ống thoát nước này "đánh lừa" nên quên không xóa khỏi khung hình.
Đầu tư kinh phí khủng nhưng Trường Nguyệt Tẫn Minh sau kết thúc 'phá đảo' vẫn bị dân tình nhặt được sạn - Ảnh 3
Hay như nam phụ Tiêu Lẫm (Đặng Vi) cũng bị người xem soi ra một hạt sạn to đùng. Theo đó, trong một phân cảnh, anh chàng bị soi xỏ khuyên tai và lộ miếng dán tóc giả cực rõ nét.

Trong phim, Đàm Đài Tẫn (La Vân Hi đóng) có một cảnh nôn ra, cùng với đó là việc cắt tay để thải độc ra ngoài trông vô cùng đau đớn. Nhưng cư dân mạng tinh mắt đã phát hiện ra rằng khi cảnh này được phát sóng, dưới trang phục lại xuất hiện một chiếc ống mỏng liên tục truyền chất lỏng màu đỏ, được dùng để vận chuyển máu giả trong cảnh chảy máu ở tay của La Vân Hi.

Đầu tư kinh phí khủng nhưng Trường Nguyệt Tẫn Minh sau kết thúc 'phá đảo' vẫn bị dân tình nhặt được sạn - Ảnh 4
Ống truyền máu siêu rõ nét trong phân cảnh của La Vân Hi
Đầu tư kinh phí khủng nhưng Trường Nguyệt Tẫn Minh sau kết thúc 'phá đảo' vẫn bị dân tình nhặt được sạn - Ảnh 5
Một số chi tiết khó hiểu xuất hiện trên phim. 
Đầu tư kinh phí khủng nhưng Trường Nguyệt Tẫn Minh sau kết thúc 'phá đảo' vẫn bị dân tình nhặt được sạn - Ảnh 6
Trong nhiều bối cảnh phim cổ trang của Trường Nguyệt Tẫn Minh còn xuất hiện những vật dụng không hợp với thời đại. Chẳng hạn phân cảnh Diệp Tịch Vụ đi mua đồ Tết có sự xuất hiện của phao bơi, hay cảnh đi dạo của Diệp Băng Thường và Tiêu Lẫm lại có giỏ nhựa đựng thực phẩm.
Đầu tư kinh phí khủng nhưng Trường Nguyệt Tẫn Minh sau kết thúc 'phá đảo' vẫn bị dân tình nhặt được sạn - Ảnh 7
 Nhân vật Diệp Tịch Vụ sau khi nhảy thành đã ra đi trong trạng thái nằm ngửa, theo lẽ thường nên có máu chảy ra từ đầu hoặc dưới thân, nhưng trong phim, cô nàng lại nôn ra máu và dính đầy cằm. Đây được đánh giá là một chi tiết vô lý đến buồn cười của bộ phim.

 Ra mắt vào đầu tháng 4, Trường nguyệt tẫn minh nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả xứ Trung. Trước khi tác phẩm được trình làng, đã có hơn 5 triệu khán giả đặt báo trước để đón xem, con số này không chỉ lập kỷ lục trên nền tảng Youku mà còn vượt xa tất cả phim từ trước tới nay. Việc một dự án được đầu tư chi phí khủng nhưng lại mắc lỗi sai quá cơ bản khiến khán giả không khỏi thất vọng, những bình luận chỉ trích ngày càng tăng cao.

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