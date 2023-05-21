Đầu tư kinh phí khủng nhưng Trường Nguyệt Tẫn Minh sau kết thúc 'phá đảo' vẫn bị dân tình nhặt được sạn

Loạt sạn trong phim khiến dân tình một phen cười nghiêng ngả.
- Một cặp đôi của Trường Nguyệt Tẫn Minh chính thức công khai 'hẹn hò' vào dịp lễ tình nhân của Trung Quốc?
- Vượt mặt nữ chính Bạch Lộc cùng 'ác nữ' Trần Đô Linh, La Vân Hi được đánh giá là diễn viên xuất sắc nhất trong Trường Nguyệt Tẫn Minh
Bộ phim cổ trang tiên hiệp Trường Nguyệt Tẫn Minh do Bạch Lộc – La Vân Hi đóng chính đã kết thúc. Tuy không bạo như kỳ vọng, thế nhưng bộ phim này vẫn thu về loạt thành tích cực cao và góp phần giúp dàn diễn viên trở nên nổi tiếng hơn. Tuy nhiên, Trường Nguyệt Tẫn Minh vẫn bị khán giả bóc ra loạt sạn khó đỡ khi lên sóng.
Trong tập 6 của Trường Nguyệt Tẫn Minh khán giả đã phát hiện ra một hạt sạn rất lớn. Cụ thể, khi nhân vật Phiên Nhiên (Tôn Trân Ny) xuất hiện trong sòng bạc, phía sau ngoài dàn diễn viên quần chúng, khán giả còn tinh mắt nhận ra một… nhân viên hậu trường đang cắm cúi làm việc. Nhiều người xem thắc tại sao một hạt sạn lớn thế này phía đoàn làm phim vẫn để chiếu được.
Trong phim, Đàm Đài Tẫn (La Vân Hi đóng) có một cảnh nôn ra, cùng với đó là việc cắt tay để thải độc ra ngoài trông vô cùng đau đớn. Nhưng cư dân mạng tinh mắt đã phát hiện ra rằng khi cảnh này được phát sóng, dưới trang phục lại xuất hiện một chiếc ống mỏng liên tục truyền chất lỏng màu đỏ, được dùng để vận chuyển máu giả trong cảnh chảy máu ở tay của La Vân Hi.
Ra mắt vào đầu tháng 4, Trường nguyệt tẫn minh nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả xứ Trung. Trước khi tác phẩm được trình làng, đã có hơn 5 triệu khán giả đặt báo trước để đón xem, con số này không chỉ lập kỷ lục trên nền tảng Youku mà còn vượt xa tất cả phim từ trước tới nay. Việc một dự án được đầu tư chi phí khủng nhưng lại mắc lỗi sai quá cơ bản khiến khán giả không khỏi thất vọng, những bình luận chỉ trích ngày càng tăng cao.