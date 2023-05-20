Vì sao Hộ Tâm không thể tạo được hiệu ứng như Trường Nguyệt Tẫn Minh?

Được kì vọng khi chiếu ngay sau Trường Nguyệt Tẫn Minh thế nhưng bộ phim lại không thể bùng nổ như mong đợi.
- Lý do Hộ Tâm của Châu Dã và Hầu Minh hạo nhận 'điểm trừ' ngay sau phát sóng
- Hộ Tâm của Châu Dã và Hầu Minh Hạo nhận 'điểm sáng' le lói giữa cơn bão 'lời chê'
Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Cửu Lộ Phi Hương, Hộ tâm xoay quanh mối tình nhiều nước mắt nhưng cũng vô cùng lãng mạn của Thiên Diệu (Hầu Minh Hạo đóng) và Nhạn Hồi (Châu Dã đóng).
Tuy nhiên, một số khán giả cho rằng cốt truyện còn trẻ con, đặc biệt là tính cách của nữ chính Châu Dã khiến người ta hết lần này đến lần khác nhớ đến vai Lục Tiểu Khuê (do Âu Dương Na Na đảm nhận) trong bộ phim Yes! Mr Fashion.
“Chúng sinh” mê tiên hiệp càng thêm bất ngờ khi xem trailer Hộ tâm được đầu tư kỹ lưỡng về bối cảnh và kỹ xảo với những phân cảnh hoành tráng, đẹp mắt, màu sắc tươi sáng, chất lượng hình ảnh sắc nét.
Nhìn tổng thể cốt truyện, xét cho cùng thì nguyên tác có nền móng vững chắc, mạch truyện được kể rõ ràng, không quá hay nhưng cũng không quá dở. Tuy nhiên, trong cốt truyện có quá nhiều tình tiết như cảnh nam chính đi tắm, nam chính lợi dụng nữ chính, cùng nhau uống rượu, cãi vã... Cư dân mạng Hoa ngữ phàn nàn rằng đây là những thói quen trẻ con.
Hộ Tâm là tác phẩm về đề tài cổ trang, huyền huyễn thứ tư tính đến thời điểm hiện tại, nối tiếp thành công sau Trùng Tử, Sao rợi động thành Đường và Trường Nguyệt Tẫn Minh.