Vì sao Hộ Tâm không thể tạo được hiệu ứng như Trường Nguyệt Tẫn Minh?

Sao quốc tế 20/05/2023 23:04

Được kì vọng khi chiếu ngay sau Trường Nguyệt Tẫn Minh thế nhưng bộ phim lại không thể bùng nổ như mong đợi.

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Cửu Lộ Phi Hương, Hộ tâm xoay quanh mối tình nhiều nước mắt nhưng cũng vô cùng lãng mạn của Thiên Diệu (Hầu Minh Hạo đóng) và Nhạn Hồi (Châu Dã đóng).

Vì sao Hộ Tâm không thể tạo được hiệu ứng như Trường Nguyệt Tẫn Minh? - Ảnh 1
Tạo hình của diễn viên chính không quá ấn tượng. 

Tuy nhiên, một số khán giả cho rằng cốt truyện còn trẻ con, đặc biệt là tính cách của nữ chính Châu Dã khiến người ta hết lần này đến lần khác nhớ đến vai Lục Tiểu Khuê (do Âu Dương Na Na đảm nhận) trong bộ phim Yes! Mr Fashion. 

Vì sao Hộ Tâm không thể tạo được hiệu ứng như Trường Nguyệt Tẫn Minh? - Ảnh 2
Là nam diễn viên trẻ triển vọng của phim ảnh châu Á, anh là cái tên gây sự chú ý qua nhiều bộ phim của màn ảnh Hoa ngữ như: Sống không dũng cảm uổng phí thanh xuân, Hàn Võ Ký…. Nam diễn viên cũng là giọng ca trình diễn OST phim Hộ tâm.

 “Chúng sinh” mê tiên hiệp càng thêm bất ngờ khi xem trailer Hộ tâm được đầu tư kỹ lưỡng về bối cảnh và kỹ xảo với những phân cảnh hoành tráng, đẹp mắt, màu sắc tươi sáng, chất lượng hình ảnh sắc nét.

Vì sao Hộ Tâm không thể tạo được hiệu ứng như Trường Nguyệt Tẫn Minh? - Ảnh 3
Poster được tung ra đã gây xôn xao.

Nhìn tổng thể cốt truyện, xét cho cùng thì nguyên tác có nền móng vững chắc, mạch truyện được kể rõ ràng, không quá hay nhưng cũng không quá dở. Tuy nhiên, trong cốt truyện có quá nhiều tình tiết như cảnh nam chính đi tắm, nam chính lợi dụng nữ chính, cùng nhau uống rượu, cãi vã... Cư dân mạng Hoa ngữ phàn nàn rằng đây là những thói quen trẻ con.

Vì sao Hộ Tâm không thể tạo được hiệu ứng như Trường Nguyệt Tẫn Minh? - Ảnh 4
Bộ phim bất ngờ gặp nhiều trở ngại và áp lực khi lên sóng ngay sau Trường Nguyệt Tẫn Minh.
Vì sao Hộ Tâm không thể tạo được hiệu ứng như Trường Nguyệt Tẫn Minh? - Ảnh 5
Với trí tưởng tượng cùng sự sáng tạo tài tình, nhà làm phim đầu tư kỹ về chất lượng nội dung, dàn diễn viên nhằm thu về thành tích ấn tượng. 

Hộ Tâm là tác phẩm về đề tài cổ trang, huyền huyễn thứ tư tính đến thời điểm hiện tại, nối tiếp thành công sau Trùng Tử, Sao rợi động thành Đường và Trường Nguyệt Tẫn Minh.

Vì sao Hộ Tâm không thể tạo được hiệu ứng như Trường Nguyệt Tẫn Minh? - Ảnh 6
Dù “Trường nguyệt tẫn minh” gây tranh cãi nhưng vẫn tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ. Điều này sẽ gây không ít sức ép cho phim nối sóng như “Hộ tâm”.

 

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Buổi livestream tuyên truyền cho bộ phim Hộ Tâm diễn ra khá vui vẻ, sôi nổi cho đến khi Châu Dã liên tục nói sai từ ngữ thông dụng.

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