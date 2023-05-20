Vì sao Hộ Tâm không thể tạo được hiệu ứng như Trường Nguyệt Tẫn Minh?

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Cửu Lộ Phi Hương, Hộ tâm xoay quanh mối tình nhiều nước mắt nhưng cũng vô cùng lãng mạn của Thiên Diệu (Hầu Minh Hạo đóng) và Nhạn Hồi (Châu Dã đóng).

Tạo hình của diễn viên chính không quá ấn tượng.

Tuy nhiên, một số khán giả cho rằng cốt truyện còn trẻ con, đặc biệt là tính cách của nữ chính Châu Dã khiến người ta hết lần này đến lần khác nhớ đến vai Lục Tiểu Khuê (do Âu Dương Na Na đảm nhận) trong bộ phim Yes! Mr Fashion.