'Ác nữ quốc dân' Kim So Yeon lột xác trong loạt ảnh mới của tạp chí Marie Claire, thần thái đỉnh cao 'ăn đứt' mẫu chuyên nghiệp

Sao quốc tế 25/04/2022 16:09

Nữ diễn viên Kim So Yeon lột xác với nhan sắc đột phá, đầy ma mị trong loạt ảnh mới của tạp chí hàng đầu Marie Claire.

Vào ngày 25, công ty chủ quản của nữ diễn viên Kim So Yeon đã đăng tải một số bức ảnh của tạp chí Marie Claire số tháng, loạt ảnh được thực hiện trước khi cô nàng quay tác phẩm mới. 

'Ác nữ quốc dân' Kim So Yeon lột xác trong loạt ảnh mới của tạp chí Marie Claire, thần thái đỉnh cao 'ăn đứt' mẫu chuyên nghiệp - Ảnh 1

Kim So Yeon hoàn toàn lột xác với phong cách trang điểm ma mị và thể hiện khí chất vô cùng chuyên nghiệp của mình cùng với thân hình chuẩn 'đét' đầy gợi cảm trong loạt ảnh mới. Trong các bức ảnh được đăng tải, 'ác nữ quốc dân' một lần nữa thể hiện thần thái đỉnh cao của một diễn viên xuất sắc, cô nàng cho thấy khả năng tạo dáng chuyên nghiệp với những tư thế thoải mái và đôi mắt đầy sức hút. 

'Ác nữ quốc dân' Kim So Yeon lột xác trong loạt ảnh mới của tạp chí Marie Claire, thần thái đỉnh cao 'ăn đứt' mẫu chuyên nghiệp - Ảnh 2

Trong cuộc phỏng vấn được thực hiện tại buổi chụp hình, Kim So Yeon tiết lộ niềm đam mê diễn xuất của mình khi nói về siêu phẩm 'Penthouse' và tác phẩm tiếp theo của cô có tên là 'Gumiho'. Cô cho biết: "Penthouse là tác phẩm mà tôi rất biết ơn vì đã đem đến cho tôi một thử thách diễn xuất mà không gặp phải bất kỳ ai cũng có được." 

Cô cho biết thêm: "Thử thách mới của tôi đã bắt đầu, và tôi muốn làm một công việc mà có thể khiến tôi phải 'chiến đấu' với nó trong tương lai." Ngoài ra, cô nàng cũng bày tỏ sự hào hứng trước tác phẩm mới, hứa hẹn một vai diễn bùng nổ sau 'Penthouse'. 

Nữ diễn viên Kim So Yeon đã chứng minh được khả năng diễn xuất vô song của mình và ẵm giải thưởng lớn tại SBS Drama Awards 2021 cho vai diễn Seo Jin trong 'Penthouse'.

Theo New1korea

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