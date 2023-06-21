Lâm Chí Dĩnh nhận được không ít lời khen ngợi từ công chúng vì sự nỗ lực, tinh thần tích cực, lạc quan đối diện với biến cố.

Lâm Chí Dĩnh là nam nghệ sĩ đình đám của làng giải trí Đài Loan (Trung Quốc). Ngoài là một ca sĩ, diễn viên, nam tài tử còn là tay đua xe công thức 1 chuyên nghiệp. Không chỉ có tài năng nổi bật mà nam nghệ sĩ còn biết đến là "người đàn ông không tuổi" với vẻ ngoài trẻ trung. Dù đã U50 nhưng Lâm Chí Dĩnh vẫn nhận được nhiều lời khen về gương mặt "trẻ măng". Tuy nhiên, vào năm 2022, một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của nghệ sĩ điển trai này. Ngoài là một ca sĩ, diễn viên, nam tài tử còn là tay đua xe công thức 1 chuyên nghiệp Ở thời kỳ đỉnh cao, anh được mệnh danh là một trong bốn "Tiểu thiên vương" cùng với các nam thần huyền thoại khác như Kim Thành Vũ, Tô Hữu Bằng và Ngô Kỳ Long. Tên tuổi của Lâm Chí Dĩnh gắn liền với nhiều bộ phim ăn khách như Thiếu Lâm tiểu tử, Bá vương học đường, Tuyệt đại song kiêu, Thiên ngoại phi thiên, Lục Tiểu Phụng: Quyết chiến tiền hậu, Sợi dây chuyền định mệnh... và đặc biệt là Thiên long bát bộ.

Lâm Chí Dĩnh từng tham gia những giải đua lớn và thiết lập nhiều kỷ lục, danh hiệu Lâm Chí Dĩnh từng tham gia những giải đua lớn và thiết lập nhiều kỷ lục, danh hiệu. Từ năm tuổi 25, ngôi sao Thiên long bát bộ đã thành lập đội đua riêng và đào tạo thành công nhiều tay đua trẻ xuất sắc. Lâm Chí từng tuyên bố yêu xe như tính mạng, xem đua xe như một phần không thể thiếu được trong cuộc sống của mình. Vào hồi tháng 7 năm ngoái, nam diễn viên Thiên long bát bộ và con trai gặp tai nạn xe hơi nghiêm trọng. Tài tử 7X bị thương rất nặng còn cậu con trai nhỏ của anh bị trầy xước nhẹ do có cha bảo vệ, che chở. Ngôi sao xứ Đài phải nằm viện điều trị trong khoảng 1 tháng, trải qua cuộc phẫu thuật cánh tay và tái tạo xương mặt.

Vào tháng 7 năm ngoái, nam diễn viên và con trai gặp tai nạn xe hơi nghiêm trọng Sau khi ra viện, Lâm Chí Dĩnh hạn chế xuất hiện trước công chúng, niềm đam mê đua xe chuyên nghiệp của anh cũng phải tạm gác lại. Kể từ khi thoát khỏi lưỡi hái của tử thần, tài tử 7X trân trọng những phút giây ở bên gia đình và người thân nhiều hơn. Thời gian sau đó, Lâm Chí Dĩnh hầu như chỉ tập trung trị liệu, nghỉ ngơi. Nhờ có sự động viên của bà xã, gia đình và nỗ lực của bản thân, anh dần hồi phục sức khoẻ và dần trở lại với công việc một cách có trình tự. Nam diễn viên dần hồi phục và xuất hiện trở lại trước mặt công chúng Tháng 2/2023, nam diễn viên lần đầu xuất hiện công khai trước hơn 3.000 khán giả sau tai nạn. Dù gặp tai nạn nghiêm trọng nhưng Lâm Chí Dĩnh vẫn không tử bỏ niềm đam mê xe hơi. Tháng 5/2023, anh cùng bà xã Trần Nhược Nghi sang Italy thăm trường đua Monza và làm việc với đội đua công thức 1 Ferrari. Cũng trong thời gian này, anh đã đích thân cầm lái, trở lại với đường đua. Gần đây nhất, Lâm Chí Dĩnh xuất hiện trong một sự kiện ở Quý Dương. Dù đã bước qua thời kỳ hoàng kim, nhưng sức hút của anh vẫn không hề giảm sút. Khi biết tin có Lâm Chí Dĩnh tham dự, nhiều người hâm mộ đã đổ xô đến sự kiện và xin chữ ký của tài tử Thiên long bát bộ. Dù gương mặt bị ảnh hưởng do tai nạn nhưng nam diễn viên vẫn được kheo là rất phong độ Khi ký tặng fan, Lâm Chí Dĩnh tỏ ra khá vất vả, nguyên nhân là vì cánh tay của anh phải gắn thanh titan. Dù vậy, nam diễn viên vẫn thân thiện và kiên nhẫn trong suốt quá trình. Ngoài ra, nhiều người nhận xét diện mạo của Lâm Chí Dĩnh cũng có sự thay đổi so với trước đây. Có thể do ảnh hưởng của vụ tai nạn nên gương mặt anh bị thiếu tự nhiên. Tuy nhiên, so với lứa tuổi, Lâm Chí Dĩnh trông vẫn rất phong độ. Đặc biệt, sự nỗ lực, tinh thần tích cực, lạc quan đối diện với biến cố của Lâm Chí Dĩnh nhận được nhiều lời khen ngợi.

Rộ ảnh 20 năm trước Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi trong Thiên Long Bát Bộ, khoảng cách tuổi tác không ngăn được visual 'đôi lứa xứng đôi' Mới đây, mạng xã hội bất ngờ rộ lại khoảnh khắc chung khung hình của Lưu Diệc Phi và Lâm Chí Dĩnh vào thời điểm tham gia Thiên Long Bát Bộ (2003). Cả hai từng tạo nên một cặp 'kim đồng ngọc nữ' tuyệt sắc trong thế giới kiếm hiệp của Kim Dung.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/1-nam-sau-vu-tai-nan-xe-kinh-hoang-cuoc-song-va-dien-mao-cua-nam-than-lam-chi-dinh-gio-ra-sao-594309.html