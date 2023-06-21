1 năm sau vụ tai nạn xe kinh hoàng, cuộc sống và diện mạo của nam thần Lâm Chí Dĩnh giờ ra sao?

Sao quốc tế 21/06/2023 10:47

Lâm Chí Dĩnh nhận được không ít lời khen ngợi từ công chúng vì sự nỗ lực, tinh thần tích cực, lạc quan đối diện với biến cố.

Lâm Chí Dĩnh là nam nghệ sĩ đình đám của làng giải trí Đài Loan (Trung Quốc). Ngoài là một ca sĩ, diễn viên, nam tài tử còn là tay đua xe công thức 1 chuyên nghiệp. Không chỉ có tài năng nổi bật mà nam nghệ sĩ còn biết đến là "người đàn ông không tuổi" với vẻ ngoài trẻ trung. Dù đã U50 nhưng Lâm Chí Dĩnh vẫn nhận được nhiều lời khen về gương mặt "trẻ măng". Tuy nhiên, vào năm 2022, một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của nghệ sĩ điển trai này.

1 năm sau vụ tai nạn xe kinh hoàng, cuộc sống và diện mạo của nam thần Lâm Chí Dĩnh giờ ra sao? - Ảnh 1
Ngoài là một ca sĩ, diễn viên, nam tài tử còn là tay đua xe công thức 1 chuyên nghiệp

Ở thời kỳ đỉnh cao, anh được mệnh danh là một trong bốn "Tiểu thiên vương" cùng với các nam thần huyền thoại khác như Kim Thành Vũ, Tô Hữu Bằng và Ngô Kỳ Long. Tên tuổi của Lâm Chí Dĩnh gắn liền với nhiều bộ phim ăn khách như Thiếu Lâm tiểu tử, Bá vương học đường, Tuyệt đại song kiêu, Thiên ngoại phi thiên, Lục Tiểu Phụng: Quyết chiến tiền hậu, Sợi dây chuyền định mệnh... và đặc biệt là Thiên long bát bộ.

1 năm sau vụ tai nạn xe kinh hoàng, cuộc sống và diện mạo của nam thần Lâm Chí Dĩnh giờ ra sao? - Ảnh 2
Lâm Chí Dĩnh từng tham gia những giải đua lớn và thiết lập nhiều kỷ lục, danh hiệu

Lâm Chí Dĩnh từng tham gia những giải đua lớn và thiết lập nhiều kỷ lục, danh hiệu. Từ năm tuổi 25, ngôi sao Thiên long bát bộ đã thành lập đội đua riêng và đào tạo thành công nhiều tay đua trẻ xuất sắc. Lâm Chí từng tuyên bố yêu xe như tính mạng, xem đua xe như một phần không thể thiếu được trong cuộc sống của mình.

Vào hồi tháng 7 năm ngoái, nam diễn viên Thiên long bát bộ và con trai gặp tai nạn xe hơi nghiêm trọng. Tài tử 7X bị thương rất nặng còn cậu con trai nhỏ của anh bị trầy xước nhẹ do có cha bảo vệ, che chở. Ngôi sao xứ Đài phải nằm viện điều trị trong khoảng 1 tháng, trải qua cuộc phẫu thuật cánh tay và tái tạo xương mặt.

1 năm sau vụ tai nạn xe kinh hoàng, cuộc sống và diện mạo của nam thần Lâm Chí Dĩnh giờ ra sao? - Ảnh 3
Vào tháng 7 năm ngoái, nam diễn viên và con trai gặp tai nạn xe hơi nghiêm trọng

Sau khi ra viện, Lâm Chí Dĩnh hạn chế xuất hiện trước công chúng, niềm đam mê đua xe chuyên nghiệp của anh cũng phải tạm gác lại. Kể từ khi thoát khỏi lưỡi hái của tử thần, tài tử 7X trân trọng những phút giây ở bên gia đình và người thân nhiều hơn. 

Thời gian sau đó, Lâm Chí Dĩnh hầu như chỉ tập trung trị liệu, nghỉ ngơi. Nhờ có sự động viên của bà xã, gia đình và nỗ lực của bản thân, anh dần hồi phục sức khoẻ và dần trở lại với công việc một cách có trình tự. 

1 năm sau vụ tai nạn xe kinh hoàng, cuộc sống và diện mạo của nam thần Lâm Chí Dĩnh giờ ra sao? - Ảnh 4
Nam diễn viên dần hồi phục và xuất hiện trở lại trước mặt công chúng 

Tháng 2/2023, nam diễn viên lần đầu xuất hiện công khai trước hơn 3.000 khán giả sau tai nạn. Dù gặp tai nạn nghiêm trọng nhưng Lâm Chí Dĩnh vẫn không tử bỏ niềm đam mê xe hơi. Tháng 5/2023, anh cùng bà xã Trần Nhược Nghi sang Italy thăm trường đua Monza và làm việc với đội đua công thức 1 Ferrari. Cũng trong thời gian này, anh đã đích thân cầm lái, trở lại với đường đua.

Gần đây nhất, Lâm Chí Dĩnh xuất hiện trong một sự kiện ở Quý Dương. Dù đã bước qua thời kỳ hoàng kim, nhưng sức hút của anh vẫn không hề giảm sút. Khi biết tin có Lâm Chí Dĩnh tham dự, nhiều người hâm mộ đã đổ xô đến sự kiện và xin chữ ký của tài tử Thiên long bát bộ.

1 năm sau vụ tai nạn xe kinh hoàng, cuộc sống và diện mạo của nam thần Lâm Chí Dĩnh giờ ra sao? - Ảnh 5
Dù gương mặt bị ảnh hưởng do tai nạn nhưng nam diễn viên vẫn được kheo là rất phong độ 

Khi ký tặng fan, Lâm Chí Dĩnh tỏ ra khá vất vả, nguyên nhân là vì cánh tay của anh phải gắn thanh titan. Dù vậy, nam diễn viên vẫn thân thiện và kiên nhẫn trong suốt quá trình. 

Ngoài ra, nhiều người nhận xét diện mạo của Lâm Chí Dĩnh cũng có sự thay đổi so với trước đây. Có thể do ảnh hưởng của vụ tai nạn nên gương mặt anh bị thiếu tự nhiên. Tuy nhiên, so với lứa tuổi, Lâm Chí Dĩnh trông vẫn rất phong độ. Đặc biệt, sự nỗ lực, tinh thần tích cực, lạc quan đối diện với biến cố của Lâm Chí Dĩnh nhận được nhiều lời khen ngợi.

Rộ ảnh 20 năm trước Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi trong Thiên Long Bát Bộ, khoảng cách tuổi tác không ngăn được visual 'đôi lứa xứng đôi'

Rộ ảnh 20 năm trước Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi trong Thiên Long Bát Bộ, khoảng cách tuổi tác không ngăn được visual 'đôi lứa xứng đôi'

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ rộ lại khoảnh khắc chung khung hình của Lưu Diệc Phi và Lâm Chí Dĩnh vào thời điểm tham gia Thiên Long Bát Bộ (2003). Cả hai từng tạo nên một cặp 'kim đồng ngọc nữ' tuyệt sắc trong thế giới kiếm hiệp của Kim Dung.

Xem thêm
Từ khóa:   Lâm Chí Dĩnh Lâm Chí Dĩnh gặp tai nạn Lâm Chí Dĩnh sau tai nạn Tin tức giải trí bản tin sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Rộ ảnh 20 năm trước Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi trong Thiên Long Bát Bộ, khoảng cách tuổi tác không ngăn được visual 'đôi lứa xứng đôi'

Rộ ảnh 20 năm trước Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi trong Thiên Long Bát Bộ, khoảng cách tuổi tác không ngăn được visual 'đôi lứa xứng đôi'

Lâm Chí Dĩnh trở lại đường đua sau tai nạn, thái độ của bà xã nam tài tử như thế nào?

Lâm Chí Dĩnh trở lại đường đua sau tai nạn, thái độ của bà xã nam tài tử như thế nào?

Xót xa Lâm Chí Dĩnh phải chịu di chứng kéo dài sau vụ tai nạn xe

Xót xa Lâm Chí Dĩnh phải chịu di chứng kéo dài sau vụ tai nạn xe

Lâm Chí Dĩnh và nữ chính 'Sợi dây chuyền định mệnh' gặp lại nhau sau 16 năm

Lâm Chí Dĩnh và nữ chính 'Sợi dây chuyền định mệnh' gặp lại nhau sau 16 năm

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/2/2023: Phạm Băng Băng 'học theo' con đường phát triển sự nghiệp của Thang Duy, Lâm Chí Dĩnh tâm trạng rất thất thường sau tai nạn?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 19/2/2023: Phạm Băng Băng 'học theo' con đường phát triển sự nghiệp của Thang Duy, Lâm Chí Dĩnh tâm trạng rất thất thường sau tai nạn?

Nữ thần tượng khiến khán giả tiếc nuối khi không tái ngộ Lâm Chí Dĩnh sau 16 năm

Nữ thần tượng khiến khán giả tiếc nuối khi không tái ngộ Lâm Chí Dĩnh sau 16 năm

TIN MỚI NHẤT

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 35 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 35 phút trước
Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Cuộc gặp gỡ định mệnh khiến cô gái giãy nảy đòi hủy xem mắt đột ngột đổi ý

Tâm sự Eva 1 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Sự thật đằng sau lời xin vài sợi tóc của đứa trẻ từ người phụ nữ xa lạ

Tâm sự gia đình 1 giờ 35 phút trước
Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Một cuộc điện thoại lúc nửa đêm khiến tôi lao đến nghĩa địa, bí mật của chồng cũng từ đó bị phơi bày

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Phát hiện bí mật quá khứ của vợ trong đêm tân hôn và câu nói bất ngờ của mẹ tôi

Tâm sự Eva 2 giờ 5 phút trước
Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Đang dỗ con ngoài ban công, tôi bàng hoàng nghe được bí mật chồng giấu kín bấy lâu

Tâm sự 2 giờ 31 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Món quà cưới bất ngờ và sự thật về chiếc giường sập ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu