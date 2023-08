Vào hồi tháng 7 năm ngoái, nam diễn viên Thiên long bát bộ và con trai gặp tai nạn xe hơi nghiêm trọng. Tài tử 7X bị thương rất nặng còn cậu con trai nhỏ của anh bị trầy xước nhẹ do có cha bảo vệ, che chở. Ngôi sao xứ Đài phải nằm viện điều trị trong khoảng 1 tháng, trải qua cuộc phẫu thuật cánh tay và tái tạo xương mặt.

Vào tháng 7 năm ngoái, nam diễn viên và con trai gặp tai nạn xe hơi nghiêm trọng

Sau khi ra viện, Lâm Chí Dĩnh hạn chế xuất hiện trước công chúng, niềm đam mê đua xe chuyên nghiệp của anh cũng phải tạm gác lại. Kể từ khi thoát khỏi lưỡi hái của tử thần, tài tử 7X trân trọng những phút giây ở bên gia đình và người thân nhiều hơn.

Thời gian sau đó, Lâm Chí Dĩnh hầu như chỉ tập trung trị liệu, nghỉ ngơi. Nhờ có sự động viên của bà xã, gia đình và nỗ lực của bản thân, anh dần hồi phục sức khoẻ và dần trở lại với công việc một cách có trình tự.

Nam diễn viên dần hồi phục và xuất hiện trở lại trước mặt công chúng

Tháng 2/2023, nam diễn viên lần đầu xuất hiện công khai trước hơn 3.000 khán giả sau tai nạn. Dù gặp tai nạn nghiêm trọng nhưng Lâm Chí Dĩnh vẫn không tử bỏ niềm đam mê xe hơi. Tháng 5/2023, anh cùng bà xã Trần Nhược Nghi sang Italy thăm trường đua Monza và làm việc với đội đua công thức 1 Ferrari. Cũng trong thời gian này, anh đã đích thân cầm lái, trở lại với đường đua.

Gần đây nhất, Lâm Chí Dĩnh xuất hiện trong một sự kiện ở Quý Dương. Dù đã bước qua thời kỳ hoàng kim, nhưng sức hút của anh vẫn không hề giảm sút. Khi biết tin có Lâm Chí Dĩnh tham dự, nhiều người hâm mộ đã đổ xô đến sự kiện và xin chữ ký của tài tử Thiên long bát bộ.

Dù gương mặt bị ảnh hưởng do tai nạn nhưng nam diễn viên vẫn được kheo là rất phong độ

Khi ký tặng fan, Lâm Chí Dĩnh tỏ ra khá vất vả, nguyên nhân là vì cánh tay của anh phải gắn thanh titan. Dù vậy, nam diễn viên vẫn thân thiện và kiên nhẫn trong suốt quá trình.

Ngoài ra, nhiều người nhận xét diện mạo của Lâm Chí Dĩnh cũng có sự thay đổi so với trước đây. Có thể do ảnh hưởng của vụ tai nạn nên gương mặt anh bị thiếu tự nhiên. Tuy nhiên, so với lứa tuổi, Lâm Chí Dĩnh trông vẫn rất phong độ. Đặc biệt, sự nỗ lực, tinh thần tích cực, lạc quan đối diện với biến cố của Lâm Chí Dĩnh nhận được nhiều lời khen ngợi.