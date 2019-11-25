Muối dưa cho thêm thứ này, dưa luôn vàng ruộm, giòn sần sật, chẳng lo bị khú

Mẹo vặt trong bếp 25/11/2019 05:00

Tưởng chừng đơn giản nhưng không phải ai cũng biết cách muối dưa cải ngon, vàng ruộm và giòn sần sật, để lâu đến mấy cũng không bị khú.

Dưa cải muối chua là món ăn kèm, nguyên liệu để chế biến nhiều món ăn trong gian bếp của mỗi gia đình Việt. Đặc biệt, món ăn dân dã này còn kích thích vị giác, giúp bạn cảm thấy ngon miệng hơn.

Sau đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách muối dưa cải ngon, đơn giản, ai cũng có thể làm được.

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Với cách làm cải chua đơn giản dưới đây bạn sẽ thành công ngay từ lần đầu thực hiện - Ảnh: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

1 kg cải bẹ xanh

1 lít nước đun sôi còn ấm

20g đường

60g muối hạt

3 thìa cà phê dấm

Hành củ, hành lá

Dụng cụ muối dưa: Lọ thủy tinh hoặc vại

Sơ chế nguyên liệu:

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Nên chọn rau cải tươi, lá xanh, cứng thì dưa muối mới ngon - Ảnh: Internet

Cải mua về tách rời lá, mang phơi ngoài nắng cho héo, sau đấy rửa sạch và cắt vừa ăn rồi vẩy cho ráo nước.

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Chờ cải bẹ ráo nước hẵng cho vào lọ ngâm - Ảnh: Internet

Hành củ lột bỏ vỏ cắt đôi, hành lá rửa sạch cắt khúc rồi trộn chung với cải bẹ.

Rửa lọ muối dưa thật sạch, để ráo nước.

Cách làm cải chua vàng ruộm, không lo bị khú:

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Nước muối dưa có vị mặn ngọt vừa phải là được  - Ảnh: Internet

Pha nước muối dưa theo tỷ lệ 1:3:1 (một lít nước âm ấm với 3 thìa muối, 1 thìa đường) rồi khuấy đều đến khi muối và đường tan hoàn toàn. Cho rau cải vào lọ.

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Nếu không chèn cho dưa cải ngập xuống nước thì dưa sẽ bị đen - Ảnh: Internet

Đổ nước ngâm dưa đã pha vào lọ, dùng hai thanh tre hoặc úp chén lên trên bề mặt để đảm bảo dưa ngập hoàn toàn trong nước muối.

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Phơi dưa cải ngoài nắng 1 ngày sẽ giúp món dưa chua thêm vàng ruộm - Ảnh: Internet

Đặt lọ dưa ngâm ở nơi thoáng mát, sau 3 ngày, khi dưa đã chuyển sang màu vàng thì đã có thể dùng được. Nếu muốn, bạn có thể mang phơi lọ dưa ngoài nắng 1 ngày, ngày hôm sau để lọ dưa vào chỗ mát thì dưa sẽ giòn vàng đẹp mắt hơn.

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Khi dưa chuyển sang màu vàng bạn đã có thể dùng được - Ảnh: Internet

Thành phẩm:

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Dưa cải chua có thể ăn ngay hoặc chế biến với nhiều nguyên liệu khác để có những thực đơn ngon miệng - Ảnh: Internet

Với cách làm cải chua giòn ngon, vàng ruộm lại không hề bị khú này bạn sẽ có ngay món ăn kèm kích thích sự thèm ăn, giúp bữa cơm gia đình thêm hấp dẫn, đưa cơm.

Mẹo muối dưa ngon:

- Lọ muối dưa nếu không được vệ sinh thật sạch sẽ khiến dưa sau khi muối xuất hiện váng bẩn

- Bạn có thể thêm chút giấm hoặc vắt chút nước cốt chanh để dưa muối nhanh chua hơn. Ngoài ra, bạn có thể dùng nước vo gạo thay thế cho nước đun sôi để ấm.

- Thêm chút rượu trắng vào dưa cải sẽ giúp dưa muối giữ được độ giòn lâu hơn. Cứ mỗi 1kg dưa chỉ cần cho khoảng 1 thìa café rượu là đủ.

Chúc bạn thành công với món ngon dễ làm này!

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