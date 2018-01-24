Bí quyết muối dưa tổng hợp siêu ngon, giải ngán cho ngày Tết

Mẹo vặt trong bếp 24/01/2018 13:00

Dưa này mà ăn kèm với bánh chưng thì cứ gọi là ngon bá cháy.

Đã từ nhiều năm nay, dưa muối trở thành món ăn vô cùng quen thuộc trong các gia đình mỗi dịp giáp Tết. Không chỉ đơn giản là hành muối, củ kiệu muối hay dưa muối chua thông thường, ngày nay các bà nội trợ còn sáng tạo ra rất nhiều món dưa muối độc đáo và ngon mắt. Cùng học ngay công thức dưa muối tổng hợp siêu ngon của chị Tô Hưng Giang ngay dưới đây. Chuẩn bị:

- 1 nửa cái súp lơ trắng (nhỏ 1 cái, to nửa cái)

- 1 củ su hào

- 2 củ cà rốt

- 2 quả dưa chuột

- 5-7 tép tỏi

- Hành củ tím: 10 củ nhỏ

- 1 nhánh gừng

- 1/2 bát ăn cơm nước vo gạo

- 3-4 quả ớt cay (tùy độ ăn cay mà gia giảm)

- Gia vị: đường, muối, nước đun sôi để nguội khoảng 1,5 lít

- Bình thủy tinh ngâm dưa góp.

Cách làm:

Sơ chế nguyên liệu:

- Su hào gọt vỏ, thái sợi dày khoảng 1 cm.

- Cà rốt gọt vỏ, tỉa hoa, cắt mỏng 0.5 cm hoặc thái sợi như su hào dày 1 cm, dài từ 7 – 8 cm.

- Dưa chuột rửa sạch, ngâm nước muối khoảng 15 phút rồi vớt ra để ráo nước, bỏ ruột rồi cắt miếng vừa ăn, dày khoảng 1cm.

- Súp lơ bỏ cuống, thái lát mỏng.

- Đổ tất cả nguyên liệu súp lơ, cà rốt, dưa chuột, su hào vào một chiếc chậu to, rắc vào 2 thìa canh muối, trộn đều để như vậy trong 30 phút.Bí quyết muối dưa tổng hợp siêu ngon, giải ngán cho ngày Tết - Ảnh 1

 
Pha hỗn hợp ngâm dưa, có hai cách:

Cách 1: 1,5l nước trắng đun sôi để nguội + 4 thìa canh đường + 2 thìa canh muối + 1/2 bát con nước vo gạo (nên lấy nước của lần vo gạo thứ 3. Có thể dùng nước đun sôi để nguội để vo gạo ở lần này, hoặc dùng nước sôi đổ vào gạo tráng lấy 1/2 bát con nước gạo) khuấy cho tan đường và muối.

Cách 2: 1,5 lít nước trắng đun sôi để nguội + 4 thìa canh đường + 2 thìa canh muối + 3 thìa canh dấm khuấy đều cho tan.

Hỗn hợp ngâm này bạn có thể nêm nếm thêm bớt cho vừa miệng. Nếu thích vị chua thanh của nước vo gạo thì không cần dùng thêm dấm, bởi dấm chua nhanh hơn nhưng vị chua thường hơi gắt.

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Ngâm dưa

- Tỏi thái lát mỏng

- Ớt để cả quả hoặc cắt lát (có thể cắt lát 1-2 quả, còn lại để nguyên quả cho vào bình trang trí, tùy vào khẩu vị cay mà cho lượng ớt phù hợp)

- Hành tím khô bóc vỏ bổ làm đôi.

- Gừng gọt vỏ thái miếng mỏng

- Bình thủy tinh hoặc bình nhựa rửa sạch, tráng qua một lần nước sôi để thật khô.

- Dưa góp sau khi ngâm muối được 30 phút, chắt hết phần nước củ quả tiết ra, có thể rửa qua lại một nước. Để thật ráo nước, đem phơi qua một nắng hoặc cho vào lò sấy hơi héo. Nếu không có nhiều thời gian thì bạn cũng có thể đem muối luôn.

- Xếp rau củ quả vào lọ, xem kẽ ớt, tỏi, gừng, hành khô lần lượt đến hết rồi đổ nước ngập rau củ quả, đậy lắp kín sau 2-3 ngày là ăn được. Dưa muối khi bắt đầu ăn được thì bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh được khoảng 1 tuần.

Bí quyết muối dưa tổng hợp siêu ngon, giải ngán cho ngày Tết - Ảnh 3Chúc các bạn thành công!

Muối dưa bắp cải rất dễ, nhưng muốn ngon bạn nhất định phải tham khảo công thức này

Muối dưa bắp cải rất dễ, nhưng muốn ngon bạn nhất định phải tham khảo công thức này

Với bí quyết sau đây bạn có thể muối dưa bắp cải ngon ơi là ngon, ai cũng phải khen hết lời.

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