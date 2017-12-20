2 cách muối dưa hành giòn ngon đơn giản ăn hoài mà không ngấy

Vào bếp 20/12/2017 15:14

Ngày Tết đừng quên cách làm muối dưa hành này để ăn kèm với bánh chưng, bánh tét và nhiều món ăn khác nhé. Chỉ cần 1 chén nhỏ dưa hành thì dù bạn ăn nhiều cũng không hề ngấy.

Hãy để cho ngày Tết cổ truyền của chúng ta thêm trọn vẹn và ý nghĩa hơn khi học cách làm muối dưa hành, một món ăn đặc trưng không thể thiếu mỗi dịp đầu xuân. Tuy đây chỉ là món ăn đơn giản nhưng nó lại là sự kết hợp để tạo nên hương vị của nhiều món ăn ngon. Bạn đã biết làm muối dưa này như thế nào chưa? Nếu chưa thì hãy theo dõi bài viết dưới đây và thêm vào sổ sách nấu ăn của bạn món ngon ngày Tết ngay thôi nhé.

Nguyên liệu làm dưa hành muối

- Củ hành trắng hoặc tím (đừng nhầm lẫn với hành tây nhé).

 

- Đường.

 

- Muối.

 

- Gừng.

 

- Ớt.

 

Chuẩn bị nguyên liệu làm muối dưa hành
Chuẩn bị nguyên liệu làm muối dưa hành (Ảnh: Internet)

Hành tím, hành trắng đã quá quen thuộc trong nhiều món ăn của gia đình. Nó là gia vị tạo nên độ thơm ngon cho các món ăn. Hành khá hăng và cay, nếu như ăn sống thì có lẽ nhiều người sẽ không chịu được độ nồng của nó. Tuy nhiên, khi lấy hành làm muối dưa thì sẽ giúp giảm độ hăng của nó xuống, giúp dễ ăn hơn và còn tạo hương vị đặc biệt thêm nữa đấy. Hành củ bạn có thể chọn tùy ý và về ngâm muối là có thể ăn được rồi.

Cách làm muối dưa hành

Hành củ để nguyên vỏ, đem ngâm trong nước vo gạo khoảng 1 ngày để loại bỏ bớt vị hăng và làm sạch chất bẩn. Sau đó vớt hành ra, tiến hành lột bỏ vỏ, cắt gốc, đừng cắt sâu quá vì khi làm muối dưa sẽ có thể làm hành bị úng và hư thối.

 

Ngâm hành với nước vo gạo để giảm hăng cho món muối dưa hành đúng ngon hơn
Ngâm hành với nước vo gạo để giảm hăng cho món muối dưa hành đúng ngon hơn (Ảnh: Internet)

Sau khi bóc hành xong, bạn hãy ngâm 1 lần nữa với nước muối pha loãng khoảng nửa ngày rồi rửa lại với nước và để ráo.

 

Gừng gọt bỏ vỏ cắt thành những lát mỏng để ủ cùng hành sẽ có mùi thơm và tạo độ hấp dẫn hơn. Còn ớt thì có thể để nguyên trái hoặc đập giập.

 

Tiếp theo, để muối dưa hành, bạn cần đun sôi hỗn hợp nước gồm muối, đường theo tỷ lệ 5 muối : 1 đường. Nếu muốn muối hành nhanh chua hơn thì bạn có thể cho thêm vào chút giấm ăn hoặc rượu gạo cũng được. Sau khi hỗn hợp tan hoàn toàn thì tắt bếp rồi để nguội.

 

Chuẩn bị 1 hũ thủy tinh hoặc hũ nhựa, sau đó cho toàn bộ số hành vào, thêm chút gừng cắt lát và ớt vào nếu bạn muốn muối dưa hành sẽ thơm ngon và hấp dẫn hơn. Cuối cùng là đổ nước nấu vừa rồi vào lọ cho xâm xấp mặt. Sau đó bạn chỉ cần bảo quản kín nơi khô ráo và tầm chỉ 1 tuần sau là bạn có thể sử dụng.

 

Ngoài ra, bạn có thể làm muối dưa hành theo một cách khác, đơn giản hơn nhiều mà vẫn đảm bảo được độ thơm ngon, đúng chuẩn món ăn truyền thống của người Việt. Bạn có thể thử làm theo cách dưới đây nhé.

Cách làm dưa hành chua ngọt

Đây là cách làm muối dưa hành được biến tấu cho hợp với khẩu vị của từng vùng miền. Nếu như miền Bắc thích ăn mặn thì miền Nam có lẽ thêm chút đường sẽ đậm đà hương vị hơn.

 

Biến tấu với <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/cach-lam-dua-hanh.topic'>cách làm dưa hành</a> chua ngọt đậm vì miền Nam
Biến tấu với cách làm dưa hành chua ngọt đậm vì miền Nam (Ảnh: Internet)

 

Bước sơ chế cũng tương tự như công thức trên, chỉ khác ở chỗ đó là làm nước ngâm hành. Nấu nước làm dưa hành theo cách này sẽ cần có thêm đường, nước mắm và giấm. Sau bước sơ chế củ hành, bạn hãy tiến hành tiếp tục như sau:

 

- Pha hỗn hợp gồm 1 chén nước mắn, 2/3 chén đường, 2/3 chén giấm gạo và 1 chén nước rồi trộn đều lại với nhau.

 

- Đem hỗn hợp này đun sôi trên ngọn lửa vừa khoảng 5 – 10 phút rồi để cho nước nguội hoàn toàn nhé.

 

Hũ muối dưa hành đã hoàn thành và chờ ngày là ăn được
Hũ muối dưa hành đã hoàn thành và chờ ngày là ăn được (Ảnh: Internet)

- Cuối cùng là cũng để củ hành vào trong hũ thủy tinh hoặc hũ nhựa, thêm ít ớt sắc và gừng vào cho thơm. Sau đó đổ toàn bộ số nước hỗn hợp đã nấu ở trên vào cho ngập hành.

 

- Giữ nơi khô thoáng từ 1 – 2 tuần là bạn có thể sử dụng được rồi.

 

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Thành phẩm muối dưa hành ngon

Sau quá trình lên men dưa hành, các bước thực hiện của bạn thành công khi ăn vào hành sẽ có độ giòn và thấm vị. Đồng thời có độ chua vừa phải, mùi thơm nhẹ của gừng cũng như mùi men chua nhẹ.

 

Món muối dưa hành hoàn thành đơn giản nhưng ngon bất ngờ
Món muối dưa hành hoàn thành đơn giản nhưng ngon bất ngờ (Ảnh: Internet)

Nếu bạn muốn trong những ngày Tết ăn nhiều nhưng không ngán thì hãy kèm theo dĩa dưa hành này nhé. Nó có thể kết hợp với nhiều món ăn khác nhau nhằm tăng hương vị và bớt ngấy đấy. Chúc bạn thực hiện thành công với cách làm dưa hành đơn giản này. 

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