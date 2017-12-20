Cách làm kiệu chua ngọt ngày Tết, tuyệt chiêu mang lại bữa ăn hoàn hảo cho gia đình

Vào bếp 20/12/2017 15:13

Bạn đã biết cách làm kiệu chua ngọt ngày Tết chưa? Nếu chưa thì hãy tham khảo ngay bài viết dưới đây để tạo ra món kiệu thơm ngon chuẩn vị nhất nhé.

Nếu như nói ngày Tết không thể thiếu bánh chưng, bánh chày thì có lẽ dưa kiệu lại là “phụ gia” cần phải có mỗi dịp đầu năm, nó được coi là món ăn kèm đặc trưng mang hương vị truyền thống của dân tộc ta. Gia đình hiện đại, cuộc sống hiện đại nhưng mỗi khi xuân về, mỗi gia đình đều có trong nhà hũ kiệu thơm ngon tự làm’. Vậy cách làm kiệu chua ngọt ngày Tết có đơn giản hay không? Chúng ta sẽ biết được câu trả lời ngay sau khi thử thực hiện theo các bước dưới đây nhé.

Nguyên liệu làm kiệu chua ngọt

- Củ kiệu.

 

- Muốt hạt.

 

- Phèn chua.

 

- Giấm gạo.

 

- Đường.

 

Chuẩn bị củ kiệu và một số phụ gia khác để làm kiệu ngâm chua ngọt
Chuẩn bị củ kiệu và một số phụ gia khác để làm kiệu ngâm chua ngọt (Ảnh: Internet)

Khi chuẩn bị nguyên liệu, lưu ý cho bạn là nên chọn loại củ kiệu nhỏ vừa phải. Vì như vậy nó sẽ thấm nhanh hơn, chua nhanh hơn và ăn thấm vị hơn so vói củ kiệu to.

 

Với những nguyên liệu dễ kiếm mà giá thành lại rất rẻ này, bạn sẽ có đủ tự tin để bắt tay vào thực hiện làm món dưa kiệu chua ngọt hấp dẫn. Nhiều người nói cứ trộn các nguyên liệu vào với nhau, đem ủ mấy ngày là có thể tạo ra món dưa kiệu rồi. Nhưng bạn có biết, để kiệu chua ngọt ngon đúng chuẩn, không bị hăng, vị chua ngọt thấm đều thì còn cần đến các bước khác nhau nữa đấy. Bạn hãy thử áp dụng theo công thức này để xem hương vị có khác không nhé.

Công thức làm kiệu chua ngọt

Làm kiệu ngâm chua ngọt khá đơn giản và không mất nhiều thời gian của bạn. Muối dưa kiệu có thể ăn được chỉ sau vài ngày. Bởi ngày Tết bạn hãy làm một hũ kiệu muối chua ngọt cho gia đình ăn kèm với các món ăn khác để tăng hương vị ngày Tết nhé.

 

Đầu tiên, củ kiệu lột bỏ vỏ, cắt rễ, rửa sạch rồi ngâm kiệu với nước muối hạt trong khoảng nửa ngày. Công đoạn này bạn hãy thực hiện vào ban đêm và ngâm cho đến sáng hôm sau để tiết kiệm thời gian. Sau đó xả lại với nước thêm vài lần nữa để kiệu bớt hăng và cay.

 

Ngâm củ kiệu với phèn chua để bớt cay và hăng để làm dưa kiệu ngon nhất
Ngâm củ kiệu với phèn chua để bớt cay và hăng để làm dưa kiệu ngon nhất (Ảnh: Internet)

Tiếp theo, lại ngâm kiệu với phèn chua khoảng vài tiếng đồng hồ và rửa sạch lại với nước và đem kiệu đi phơi nắng cho ráo.

 

Sau đó, bạn hãy chuẩn bị một tô giấm, cho lần lượt số kiệu vào rửa qua rồi vớt ra. Lúc này chuẩn bị một hũ thủy tinh, lần lượt xếp 1 lớp kiệu rồi 1 lớp đường, làm liên tục như vậy cho đến khi hết kiệu. Bạn chỉ cần giữ hũ kiệu này nơi khô ráo, tránh ánh nắng trong khoảng 1 – 2 tuần là có thể sử dụng được. Lúc  này kiệu đã ra nước, tự lên men và đường cũng tan chảy hoàn toàn.

 

Cách làm dưa kiệu chua ngọt ngày Tết đã gần hoàn thành
Cách làm dưa kiệu chua ngọt ngày Tết đã gần hoàn thành (Ảnh: Internet)

Thành phẩm làm dưa kiệu chua ngọt

Khi bạn đã thực hiện theo hướng dẫn làm củ kiệu chua ngọt như trên đây. Chắc chắn sản phẩm tạo ra sẽ cực ngon và hấp dẫn. Món dưa kiệu thành công khi kiệu có độ giòn giòn, ăn vào thấy chua chua, ngọt ngọt được thấm đều là được. Đồng thời kiệu sẽ có mùi chua nhẹ mà bất kỳ thực phẩm nào lên men cũng có.

 

Món dưa kiệu làm chua ngọt trông thật ngon và hấp dẫn
Món dưa kiệu làm chua ngọt trông thật ngon và hấp dẫn (Ảnh: Internet)

Trên đây là cách làm dưa kiệu chua ngọt ngày Tết đơn giản ngay tại nhà. Bạn hãy thử áp dụng và dành nó để ăn kèm trong những ngày đầu năm mới sắp tới đây nhé. Hy vọng chia sẻ này sẽ giúp quá trình làm kiệu chua ngọt của bạn diễn ra thành công và nhanh chóng hơn.

Cách làm kiệu chua ngâm đường cực ngon cho món ăn ngày Tết thêm tròn vị

Cách làm kiệu chua ngâm đường cực ngon cho món ăn ngày Tết thêm tròn vị

Nếu như miền Bắc người ta làm kiệu chua với muối thì người miền Nam lại có cách làm kiệu chua ngâm đường. Mỗi vùng miền là một khẩu vị nhưng lại mang đậm hương vị Tết. Bạn đã ăn qua món này chưa?

Xem thêm
Từ khóa:   kiệu chua cách làm kiệu chua ngọt món ngon ngày tết

TIN MỚI NHẤT

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Sao quốc tế 56 phút trước
Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 26 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 1 giờ 56 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 2 giờ 56 phút trước
Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Video 2 giờ 56 phút trước
Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 3 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 3 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp