Cách làm kiệu chua ngọt ngày Tết, tuyệt chiêu mang lại bữa ăn hoàn hảo cho gia đình

Nếu như nói ngày Tết không thể thiếu bánh chưng, bánh chày thì có lẽ dưa kiệu lại là “phụ gia” cần phải có mỗi dịp đầu năm, nó được coi là món ăn kèm đặc trưng mang hương vị truyền thống của dân tộc ta. Gia đình hiện đại, cuộc sống hiện đại nhưng mỗi khi xuân về, mỗi gia đình đều có trong nhà hũ kiệu thơm ngon tự làm’. Vậy cách làm kiệu chua ngọt ngày Tết có đơn giản hay không? Chúng ta sẽ biết được câu trả lời ngay sau khi thử thực hiện theo các bước dưới đây nhé.

- Phèn chua.

- Giấm gạo.

- Đường.

Khi chuẩn bị nguyên liệu, lưu ý cho bạn là nên chọn loại củ kiệu nhỏ vừa phải. Vì như vậy nó sẽ thấm nhanh hơn, chua nhanh hơn và ăn thấm vị hơn so vói củ kiệu to.

Với những nguyên liệu dễ kiếm mà giá thành lại rất rẻ này, bạn sẽ có đủ tự tin để bắt tay vào thực hiện làm món dưa kiệu chua ngọt hấp dẫn. Nhiều người nói cứ trộn các nguyên liệu vào với nhau, đem ủ mấy ngày là có thể tạo ra món dưa kiệu rồi. Nhưng bạn có biết, để kiệu chua ngọt ngon đúng chuẩn, không bị hăng, vị chua ngọt thấm đều thì còn cần đến các bước khác nhau nữa đấy. Bạn hãy thử áp dụng theo công thức này để xem hương vị có khác không nhé.

Công thức làm kiệu chua ngọt

Làm kiệu ngâm chua ngọt khá đơn giản và không mất nhiều thời gian của bạn. Muối dưa kiệu có thể ăn được chỉ sau vài ngày. Bởi ngày Tết bạn hãy làm một hũ kiệu muối chua ngọt cho gia đình ăn kèm với các món ăn khác để tăng hương vị ngày Tết nhé.

Đầu tiên, củ kiệu lột bỏ vỏ, cắt rễ, rửa sạch rồi ngâm kiệu với nước muối hạt trong khoảng nửa ngày. Công đoạn này bạn hãy thực hiện vào ban đêm và ngâm cho đến sáng hôm sau để tiết kiệm thời gian. Sau đó xả lại với nước thêm vài lần nữa để kiệu bớt hăng và cay.

Tiếp theo, lại ngâm kiệu với phèn chua khoảng vài tiếng đồng hồ và rửa sạch lại với nước và đem kiệu đi phơi nắng cho ráo.

Sau đó, bạn hãy chuẩn bị một tô giấm, cho lần lượt số kiệu vào rửa qua rồi vớt ra. Lúc này chuẩn bị một hũ thủy tinh, lần lượt xếp 1 lớp kiệu rồi 1 lớp đường, làm liên tục như vậy cho đến khi hết kiệu. Bạn chỉ cần giữ hũ kiệu này nơi khô ráo, tránh ánh nắng trong khoảng 1 – 2 tuần là có thể sử dụng được. Lúc này kiệu đã ra nước, tự lên men và đường cũng tan chảy hoàn toàn.

Thành phẩm làm dưa kiệu chua ngọt

Khi bạn đã thực hiện theo hướng dẫn làm củ kiệu chua ngọt như trên đây. Chắc chắn sản phẩm tạo ra sẽ cực ngon và hấp dẫn. Món dưa kiệu thành công khi kiệu có độ giòn giòn, ăn vào thấy chua chua, ngọt ngọt được thấm đều là được. Đồng thời kiệu sẽ có mùi chua nhẹ mà bất kỳ thực phẩm nào lên men cũng có.

Trên đây là cách làm dưa kiệu chua ngọt ngày Tết đơn giản ngay tại nhà. Bạn hãy thử áp dụng và dành nó để ăn kèm trong những ngày đầu năm mới sắp tới đây nhé. Hy vọng chia sẻ này sẽ giúp quá trình làm kiệu chua ngọt của bạn diễn ra thành công và nhanh chóng hơn.