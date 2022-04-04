Tất tần tật về các bước chăm sóc bàn chân giúp bạn sở hữu đôi chân xinh đẹp, chắc khỏe

Sức khỏe bàn chân kém có thể hạn chế hoạt động thể chất của bạn. Điều này có thể dẫn đến nguy cơ cao mắc các bệnh về lối sống như bệnh tim hoặc tiểu đường. Mặt khác, nếu bạn đã mắc bệnh tiểu đường thì việc chăm sóc bàn chân đúng cách là vô cùng cần thiết để tránh các bệnh lý về chân do tiểu đường gây ra. Kiểm tra với bác sĩ của bạn để đảm bảo bạn đang chăm sóc bàn chân phòng ngừa đầy đủ.

Chất lượng cuộc sống của một người phụ thuộc rất nhiều vào khả năng tự cung tự cấp, điều này liên quan trực tiếp đến sức khỏe của đôi chân. Nếu bàn chân của bạn bị đau khi đi lại, bạn sẽ không thể hoạt động tốt nhất. Ngay cả khi bạn dành phần lớn thời gian ở nhà, bạn vẫn cần phải có khả năng làm những việc cơ bản.

Dưới đây là hướng dẫn từng bước để giúp bạn chăm sóc đúng cách cho đôi chân của mình:

Bệnh tiểu đường có thể làm hỏng các dây thần kinh của bàn chân của bạn. Chăm sóc chân đúng cách có thể ngăn ngừa tổn thương chân và giúp bạn hành động nhanh chóng nếu có vấn đề.

1. Làm sạch bàn chân của bạn

Bắt đầu với việc loại bỏ sơn móng chân của bạn. Điều này sẽ cho phép bạn kiểm tra kỹ móng tay của mình và xem có bị nhiễm trùng hay không. Nước tẩy sơn không chứa axeton là tốt nhất vì sử dụng thường xuyên các chất tẩy rửa có axeton có thể làm móng mỏng và dễ gãy.

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Tiếp theo, cắt móng chân của bạn bằng một dụng cụ sạch bằng thép không gỉ. Hãy cẩn thận trong khi cắt tỉa móng chân để không làm tổn thương lớp biểu bì. Tổn thương lớp biểu bì có thể dẫn đến chảy máu hoặc nhiễm trùng do vi khuẩn ở lớp biểu bì.

Đảm bảo không có móng chân mọc ngược. Cắt các góc móng chân thành các cạnh tròn để tránh móng mọc ngược vào trong.

Bây giờ, ngâm chân khoảng 15-20 phút trong nước ấm. Thêm một ít dầu dưỡng nhẹ vào nó. Dùng bàn chải mềm để chà chân nhẹ nhàng. Điều này sẽ giúp làm trôi bụi bẩn và các lớp da cứng trên gót chân của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn có bắp và vết chai, hãy dùng đá bọt để chà chúng.

Bạn có thể làm điều này một lần một tuần.

2. Dưỡng ẩm

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi chà chân, hãy lau khô bằng khăn mềm và sạch. Thoa đều kem dưỡng ẩm và xoa bóp bàn chân. Sử dụng bơ tự nhiên như bơ hạt mỡ hoặc bơ ca cao có thể giữ cho bàn chân của bạn mềm mại và ngậm nước. Nếu gót chân của bạn quá nứt nẻ, hãy tìm loại kem dưỡng da chân có chất làm mềm. Chọn một sản phẩm phù hợp với loại da của bạn để thoa nhé.

Tiếp theo, đi một đôi tất hoặc bọc chân bằng tấm bọc trong một hoặc hai giờ. Điều này sẽ giúp chất dưỡng ẩm hấp thụ tốt hơn.

3. Mang giày thoải mái

Ảnh minh họa: Internet

Sức khỏe đôi chân của bạn phụ thuộc phần lớn vào loại giày bạn mang. Hãy ghi nhớ các khía cạnh sau khi chọn giày dép:

A. Phù hợp phải:

Chọn những đôi giày vừa vặn với bạn. Giày chật có thể làm hỏng móng chân, làm trầm trọng thêm các tình trạng như chai chân và gây đau chân. Mặt khác, giày không vừa vặn sẽ không tạo được đệm phù hợp cho gót chân của bạn, có thể gây phồng rộp và đau gót chân.

B. Thiết kế tốt:

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài kích cỡ phù hợp, thiết kế của giày cũng rất quan trọng. Ví dụ, đi giày cao gót thường xuyên có thể làm tổn thương xương bàn chân. Mặc dù bạn không cần phải bỏ giày cao gót hoàn toàn, nhưng hãy giữ một đôi giày đi bộ đế bằng và giày thể thao thoải mái để sử dụng thường xuyên. Thỉnh thoảng bạn có thể đi những đôi giày cao gót đó.

4. Làm theo quy trình với những việc nên và không nên

Cách tốt nhất để giữ cho đôi chân của bạn khỏe mạnh là thực hiện thói quen chăm sóc chân hàng ngày tại nhà. Cùng với việc làm sạch và dưỡng ẩm cho chúng thường xuyên, hãy để ý các vấn đề về chân có thể xảy ra. Vệ sinh chân hàng ngày sẽ giúp tránh nhiễm trùng. Ngoài ra, các vấn đề nếu được phát hiện sớm có thể được giải quyết một cách nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Bàn chân dễ bị nhiễm nấm như nấm móng chân và nấm da chân. Vì vậy, hãy chú ý đến các triệu chứng và giải quyết chúng kịp thời.

Đối với bàn chân đổ mồ hôi, sử dụng bình xịt chống mồ hôi dạng bột thuốc là hữu ích.

Thỉnh thoảng hãy đặt lịch mát-xa chân cho chính mình. Lăn một quả bóng tennis dưới chân cũng có thể giúp bạn nhẹ nhõm hơn.

Thỉnh thoảng hãy ngâm chân với muối epsom hoặc giấm.

Đừng quên thoa kem chống nắng cho chân nữa nhé! Thoa kem chống nắng rộng (SPF 30), đặc biệt khi bạn đi chân trần hoặc đi dép để chân tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Đừng bỏ qua các triệu chứng như mẩn đỏ, bong tróc da hoặc ngứa ngáy ở bàn chân mà không biến mất. Tham khảo ý kiến ​​bác sĩ càng sớm càng tốt.

Không dùng chung dụng cụ làm móng chân hoặc giày dép với người khác.

Dưới đây là một số vấn đề phổ biến ở chân mà bạn nên biết. Tham khảo ý kiến ​​bác sĩ nếu bạn nhận thấy bất kỳ triệu chứng nào trong số này. Điều trị đúng lúc, đúng lúc, có thể phục hồi một cách dễ dàng.

1. Nhiễm nấm chân

Nhiễm nấm này xảy ra khi một người đi lại bằng chân trần ở những nơi ẩm ướt như phòng thay đồ và hồ bơi công cộng. Các triệu chứng điển hình bao gồm da đỏ, ngứa và bong tróc giữa các ngón chân của bạn. Các triệu chứng cũng có thể được nhìn thấy ở phía dưới bàn chân của bạn. Kem chống nấm không kê đơn có thể giúp giảm các triệu chứng.

2. Nấm móng

Nấm móng là sự đổi màu hoặc nổi cộm ở móng chân. Đây lại là một bệnh nhiễm trùng do nấm và có thể được điều trị bằng thuốc chống nấm.

3. Đổ mồ hôi chân

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Nếu chân ra nhiều mồ hôi có thể dẫn đến mùi hôi và nhiễm nấm. Sử dụng xịt chống mồ hôi có thể giúp giảm tiết mồ hôi. Một miếng lót giày bằng than hoạt tính cũng rất hữu ích. Nói chuyện với bác sĩ nếu bạn bị đổ mồ hôi quá nhiều.

4. Mụn cóc

Mụn cóc là những vết sưng tấy trên da do Human Papillomavirus (HPV) gây ra. Có hơn năm loại mụn cóc ảnh hưởng đến con người. Mặc dù chúng không phải là vấn đề quá quan tâm nhưng chúng có thể khiến bạn xấu hổ, đau đớn và dễ lây lan. Mụn cóc có thể mọc ở bất kỳ bộ phận nào của cơ thể, nhưng những mụn mọc ở bàn chân có thể khiến việc đi lại không thoải mái.

5. Các vết phồng rộp

Mụn nước là những bong bóng nhỏ chứa đầy chất lỏng trên da. Các vết phồng rộp có thể xuất hiện do nhiều nguyên nhân, bao gồm bỏng, ma sát quá nhiều, đi giày không vừa khít, ... Việc bạn bấm vào vết phồng rộp có thể gây nhiễm trùng và tốt hơn là bạn nên để chúng cho đến khi chúng tự lành. Nếu vết phồng rộp là do giày của bạn, hãy chọn những đôi giày có đế trong hoặc đệm thêm để tránh ma sát.

6. Vết chai

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Các lớp sừng và vết chai là những lớp da chết dày và cứng. Chúng thường được hình thành ở cạnh ngón chân hoặc dưới bàn chân. Hình thành do ma sát và áp lực quá mức lên da, những vết này không gây ra vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nhưng có thể gây đau đớn. Trong những trường hợp như vậy, hãy tìm lời khuyên từ bác sĩ của bạn và không nên thử tự dùng thuốc.

7. Bệnh Bunion (Sưng ngón chân cái)

Những vết sưng đau này xảy ra ở khớp ngón chân cái. Phổ biến hơn ở phụ nữ, chúng phát triển do áp lực liên tục lên các khớp ngón chân cái. Mang giày chật và hẹp cũng có thể gây ra bunion. Sử dụng giày rộng hơn và miếng chắn bunion bảo vệ có thể hữu ích. Chườm đá cũng có thể giúp giảm đau. Bác sĩ có thể kê đơn thuốc nếu chứng bunion của bạn là do viêm khớp.

Theo Skinkraft