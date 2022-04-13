Công dụng làm đẹp tuyệt vời và thú vị cho vẻ đẹp tổng thể rạng ngờ từ vỏ chuối mà ít ai ngờ tới

Vâng đúng vậy. Vỏ chuối mà bạn rất nhanh bỏ đi có thể được sử dụng tại chỗ để chống lại một số vấn đề về sắc đẹp và cải thiện vẻ ngoài tổng thể của bạn.

Dù có nhiều ưu điểm nổi trội nhưng hầu như mọi người vẫn chưa nhận ra tất cả những lợi ích mà loại trái cây này mang lại. Chuối có lợi cho sức khỏe không chỉ giới hạn ở phần cùi của chúng, vỏ trái cây chứa rất nhiều chất dinh dưỡng , chất chống oxy hóa và enzym.

Trước khi đắp vỏ chuối lên da, hãy đảm bảo rằng bạn không bị dị ứng với nó bằng cách thử sử dụng lên da bạn xem có kích ứng không nhé.

Sau đây là danh sách các phương pháp chữa trị được khoa học chứng minh cũng như các giai thoại sử dụng vỏ chuối để tăng cường sức hấp dẫn về mặt thẩm mỹ.

1. Giảm nhược điểm trên da

Da chứa nhiều loại vi khuẩn được gọi là vi trùng vì chúng sống hòa hợp với cơ thể. Một sự thay đổi bất lợi trong môi trường da của bạn có thể kích hoạt sự phát triển quá mức của những vi khuẩn này, dẫn đến nhiễm trùng như mụn trứng cá, góp phần tạo nên sẹo và vết thâm.

Những sinh vật này ăn bụi bẩn, bã nhờn và tế bào chết, cho thấy tầm quan trọng của việc vệ sinh da đúng cách. Thêm vào đó, chúng có xu hướng phát triển mạnh trong điều kiện ấm áp và ẩm ướt, đó là lý do tại sao làn da không sạch sẽ, nhiều dầu và mồ hôi là nơi sinh sản hoàn hảo cho chúng.

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Không chỉ vậy, độ pH của da cũng đóng một vai trò trong sự phát triển của nhiễm trùng da. Độ pH của da bình thường có tính axit nhẹ, giúp ngăn chặn sự phát triển của vi sinh vật gây nhiễm trùng. Nhưng nhiều yếu tố có thể làm tăng độ pH này khiến da bị kiềm hóa bất thường.

Da có tính kiềm có lợi cho sự phát triển của vi khuẩn và do đó dễ bị nhiễm trùng da hơn. Mụn trứng cá là một trong những phàn nàn về da liễu phổ biến nhất và là nguồn gốc hàng đầu gây ra các khuyết điểm trên da xảy ra khi một chủng vi khuẩn cụ thể sống trên da phát triển quá mức và tích tụ bên trong lỗ chân lông trên da của bạn.

Vi khuẩn gây mụn có thể có hai loại: gram dương và gram âm. Sự khác biệt chính giữa hai loại vi khuẩn này là vi khuẩn gram âm có một lớp lipid nhầy bao phủ màng tế bào bên ngoài khiến chúng khó xâm nhập và tiêu diệt hơn nhờ thuốc kháng sinh, trong khi vi khuẩn gram dương không có bất kỳ lớp bảo vệ nào như vậy.

Vỏ chuối giúp ích như thế nào

Một số nghiên cứu được thực hiện trong thập kỷ qua đã chỉ ra rằng vỏ chuối có hoạt tính kháng khuẩn đối với cả các chủng vi khuẩn gram dương và gram âm.

Các bộ phận khác nhau của cây chuối đã được chứng minh là có hoạt tính kháng khuẩn đối với liên cầu khuẩn cũng như nấm candida, đây cũng là nguyên nhân phổ biến gây nhiễm trùng da.

Một nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng chất chiết xuất từ ​​nước của vỏ chuối có đặc tính kháng khuẩn mạnh có thể là do các terpenoit hoạt tính sinh học, saponin steroid và phenol được tìm thấy trong vỏ.

Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng:

Rửa sạch da bằng nước mát, sau đó thấm khô bằng khăn sạch. Rắc một ít bột nghệ lên mặt trong của vỏ chuối. Nhẹ nhàng xoa bóp vùng bị ảnh hưởng với vỏ trong 5 phút. Chờ khoảng 15 phút. Rửa vùng da điều trị bằng nước ấm, sau đó vỗ nhẹ cho khô.

Lưu ý: Vì vẫn cần nhiều nghiên cứu hơn, đặc biệt là các thử nghiệm lâm sàng, nên chỉ nên sử dụng vỏ chuối cho các trường hợp nhiễm trùng da nhẹ, chẳng hạn như mụn trứng cá nhẹ hoặc mụn đầu đen.

2. Giảm mảng bám mỏng trên răng

Nướu nằm phía trên răng ở một điểm khá sâu hơn những gì có thể nhìn thấy được. Có một khoảng giữa nướu và răng được gọi là rãnh, trong đó các mảnh thức ăn có thể dễ dàng bị mắc kẹt và tích tụ về lâu dài nếu bạn không cẩn thận trong việc vệ sinh răng miệng của mình.

Khi đó, vi khuẩn trong miệng sẽ tập trung tại vị trí đó để phân hủy các mảnh vụn thức ăn và giải phóng các axit ăn mòn trong quá trình này làm hỏng men răng và mô nướu của bạn. Những vi khuẩn này kết dính với nhau, tạo thành một màng sinh học mềm, nhạt màu gọi là mảng bám bao phủ răng và nướu của bạn.

Sự tích tụ mảng bám trên răng của bạn có thể làm cho chúng trông bẩn và vàng. Thêm vào đó, vi khuẩn hình thành mảng bám sẽ tiếp tục tiết ra axit có thể làm suy yếu đáng kể tính toàn vẹn cấu trúc của răng.

Nếu không được điều trị, mảng bám sẽ tích tụ bên trong khoang nướu và làm phát sinh các bệnh nhiễm trùng như viêm nướu hoặc nghiêm trọng hơn là viêm nha chu, có thể phá hủy chân răng.

Không chỉ vậy, các mảng bám cao răng sẽ cứng lại hoặc vôi hóa theo thời gian tạo thành cao răng, chỉ có thể được loại bỏ thông qua phương pháp làm sạch răng chuyên nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Vỏ chuối giúp ích như thế nào

Theo nghiên cứu sơ bộ, chiết xuất từ ​​vỏ chuối được biết là có hoạt tính kháng khuẩn chống lại hai loại vi khuẩn gram âm là thủ phạm chính gây ra một số bệnh nhiễm trùng nướu răng, đó là P. gingivalis và A. actinomycetemcomitans.

Chất lượng chất khử trùng này có thể bắt nguồn từ các hợp chất hoạt tính sinh học được tìm thấy trong vỏ chuối, bao gồm terpenoit, flavonoit, glycosit, ancaloit, tannin và phlobatannin.

Cách sử dụng:

Chà mặt trong của vỏ chuối tươi lên khắp răng trong vài phút. Đánh răng bằng kem đánh răng để loại bỏ cặn bẩn. Sử dụng phương thuốc này một lần mỗi ngày trong một vài tuần.

Lưu ý: Nhiễm trùng nướu răng đã chuyển sang mức độ nghiêm trọng hơn cần được chăm sóc y tế. Đừng cố gắng điều trị chúng bằng cách sử dụng vỏ chuối. Bạn có thể thêm vỏ chuối vào chế độ chăm sóc răng miệng của mình và sử dụng cách này mỗi ngày một lần để loại bỏ mảng bám răng mỏng và giữ cho răng sạch, sáng và không gỉ.

3. Giảm tăng sắc tố da

Melanin là một sắc tố được sản xuất bởi các tế bào da chuyên biệt được gọi là tế bào hắc tố, và sắc tố này chịu trách nhiệm cho làn da của bạn cũng như màu tóc và mắt của bạn. Việc sản xuất melanin càng lớn thì làn da và mái tóc của bạn sẽ càng sẫm màu hơn.

Melanin cũng bảo vệ da khỏi bức xạ tia cực tím có hại của mặt trời và các nguồn nhân tạo khác. Tia UV xâm nhập sâu vào da, làm tổn thương da ở cấp độ tế bào. Tiếp xúc lâu dài hoặc quá mức thậm chí có thể phá hủy cấu trúc DNA của da và mở đường cho khối u ác tính hoặc ung thư da.

Đây là lý do tại sao vai trò bảo vệ của melanin là rất quan trọng. Có thể nói nó hoạt động như một loại kem chống nắng rất mạnh và tự nhiên. Khi tia UV chiếu vào da, các tế bào hắc tố tại vị trí tiếp xúc sẽ hoạt động quá mức và sản sinh thêm hắc tố để hấp thụ bức xạ để nó không xâm nhập sâu hơn. Sự gia tăng nồng độ của melanin làm cho vùng da bị ảnh hưởng trở nên sẫm màu hơn, và đây là cách xảy ra hiện tượng rám nắng.

Tuy nhiên, các tế bào hắc tố bị tổn thương hoặc rối loạn chức năng đôi khi có thể sản xuất quá mức melanin tại các vị trí lẻ tẻ, làm cho da sẫm màu theo từng mảng chứ không đồng nhất. Nồng độ melanin thất thường này thường biểu hiện dưới dạng các đốm đen, tàn nhang, nám, đồi mồi và tăng sắc tố sau viêm.

Ảnh minh họa: Internet

Vỏ chuối giúp ích như thế nào

Tyrosinase là một loại enzym chuyển đổi hắc tố sớm thành hắc tố hoạt động. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng vỏ chuối có thể giúp giảm chứng tăng sắc tố da bằng cách ngăn chặn hoạt động của enzym này. Đặc tính này của vỏ chuối là do hàm lượng phenolic và carotenoid của nó.

Cách sử dụng:

Đặt mặt trong của vỏ chuối lên vùng da bị ảnh hưởng và cố định nó bằng cách dùng băng, băng dính hoặc gạc. Giữ nó trong ít nhất một giờ, nhưng bạn cũng có thể để nó qua đêm. Lặp lại hàng ngày.

Mẹo chuyên nghiệp: Bạn cũng có thể sử dụng chất lột tẩy dựa trên axit lactic như sữa chua hoặc kem sữa lên da trước khi thực hiện trị liệu bằng vỏ chuối.

Lưu ý: Nghiên cứu về đặc tính giảm sắc tố da của vỏ chuối vẫn còn khá sơ bộ. Do đó, cách trị thâm bằng vỏ chuối này chỉ có thể giúp giảm các vết thâm ở mức độ nhẹ. Tốt nhất là bạn nên sử dụng các công thức tổng hợp do bác sĩ da liễu kê đơn với các thành phần như axit kojic và axit glycolic để có tác động mạnh mẽ hơn.

4. Làm dịu tình trạng viêm da nhẹ

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Khi da của bạn bị chấn thương, côn trùng cắn, chấn thương thực thể hoặc nhiễm trùng, tính toàn vẹn cấu trúc của da sẽ bị tổn hại. Cơ thể nhận thức sự vi phạm này trong hàng rào da là một mối đe dọa sức khỏe bởi tác nhân bên ngoài và khởi động phản ứng miễn dịch để chống lại kẻ xâm lược bên ngoài.

Điều này liên quan đến việc giải phóng các tế bào chống lại bệnh tật cùng với các protein được gọi là cytokine, kích hoạt tình trạng viêm tại vị trí bị ảnh hưởng. Kết quả là viêm da thường biểu hiện dưới dạng mẩn đỏ, ngứa, sưng tấy hay cảm giác nóng rát và đau.

Loại phản ứng viêm này có thể được gây ra bởi một cái gì đó đơn giản như vết côn trùng cắn, chọc vào vết thương trên da để tiêm chất độc, hoặc phức tạp như nhiễm trùng da mãn tính.

Khi bạn bị côn trùng đốt, chà vỏ chuối lên vùng bị ảnh hưởng có thể giúp kéo chất độc ra ngoài để giảm phản ứng viêm.

Vỏ chuối giúp ích như thế nào

Tác dụng chống viêm của việc đắp vỏ chuối lên vùng da bị thương có một số hỗ trợ khoa học.

Một nghiên cứu năm 2012 ủng hộ việc sử dụng vỏ chuối để điều trị các rối loạn viêm, một phương pháp thực hành thường xuyên trong y học cổ truyền Thái Lan.

Chuối Indonesia đã được nghiên cứu về khả năng dự trữ dồi dào của tannin, các hợp chất hoạt tính sinh học được biết là có tác dụng ức chế hoặc ngăn chặn hoạt động sản sinh viêm của các cytokine.

Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng:

Nhẹ nhàng chà xát phần mềm bên trong của vỏ chuối lên vùng da bị mụn trong 5 phút. Giữ nguyên phần bã của vỏ chuối trong khoảng 15–20 phút. Rửa vùng điều trị bằng nước mát. Lặp lại khi cần thiết.

Lưu ý: Phương thuốc này chỉ hữu ích để giảm viêm da nhẹ liên quan đến vết cắn hoặc muỗi đốt, ngứa da hoặc cháy nắng. Nó có thể không có hiệu quả đối với các rối loạn viêm da như bệnh vẩy nến, bệnh chàm hoặc viêm da, cần sự can thiệp y tế thích hợp.

5. Giảm các dấu hiệu lão hóa sớm

Ảnh minh họa: Internet

Lão hóa là một quá trình tự nhiên, không ngừng và không có viên thuốc thần kỳ hay bí quyết làm đẹp nào có thể ngăn chặn hoặc đảo ngược nó. Vì vậy, điều quan trọng là phải làm hòa với sự thật không thể phủ nhận này vì căng thẳng về nó sẽ chỉ khiến da bạn lão hóa nhanh hơn .

Các gốc tự do phá hủy và làm suy yếu cấu trúc của protein và chất béo thiết yếu có trong tế bào da. Chúng giải phóng căng thẳng oxy hóa bên trong các tế bào da, cuối cùng làm hỏng DNA của da và có thể dẫn đến ung thư da. Sự phá vỡ tế bào này làm cho da của bạn trở nên xỉn màu, không đều màu, khô và kém đàn hồi. Da chảy xệ có nhiều khả năng bị gấp và nhăn nheo, dẫn đến sự xuất hiện sớm của các nếp nhăn và đường nhăn.

Vỏ chuối giúp ích như thế nào

Có rất nhiều nghiên cứu làm sáng tỏ các đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ của vỏ chuối, nhưng cần có nhiều nghiên cứu sâu rộng hơn để xác nhận những kết quả này.

Theo các nghiên cứu hiện có, hoạt động chống oxy hóa của vỏ chuối bắt nguồn từ các polyphenol và carotenoid khác nhau có trong nó. Chất chống oxy hóa săn lùng các gốc tự do và loại bỏ chúng khỏi hệ thống của bạn trước khi chúng có thể gây ra bất kỳ tổn thương tế bào thực sự nào.

Cách sử dụng:

Xoa bóp mặt trong của vỏ chuối với mật ong lên khắp mặt. Chờ trong 20–30 phút. Rửa sạch cặn bằng nước âm ấm. Làm điều này một lần một ngày nếu cần.

Lưu ý: Điều quan trọng cần lưu ý là chỉ chà xát vỏ chuối sẽ không làm giảm nếp nhăn và vết chân chim của bạn. Bạn sẽ phải nhất quán với phương thuốc này và đồng thời áp dụng một lối sống lành mạnh, chủ yếu tập trung vào chế độ ăn uống và tập luyện.

6. Làm sạch và sáng da mặt của bạn

Da xỉn màu ngày càng trở nên phổ biến theo tuổi tác, đặc biệt là nếu bạn không tuân thủ một chế độ chăm sóc da phù hợp. Nhưng nó cũng đã trở thành mối quan tâm chung của những người trẻ tuổi, do tình trạng ô nhiễm ngày càng gia tăng, lối sống không lành mạnh, thói quen căng thẳng và lựa chọn thực phẩm kém chất lượng đang hoành hành trên thế giới ngày nay.

Có thể có rất nhiều lý do khiến làn da của bạn trở nên xỉn màu, nhưng nguyên nhân chính bao gồm lỗ chân lông bị tắc, sắc tố và tế bào da chết chậm bong tróc.

Ảnh minh họa: Internet

Vỏ chuối giúp ích như thế nào

Vỏ chuối chứa nhiều hợp chất hoạt tính sinh học, chẳng hạn như tannin, carotenoid, flavonoid và alkaloid, giúp nuôi dưỡng làn da và hạn chế hoặc sửa chữa tác hại của các gốc tự do.

Nó cũng được làm giàu với một lượng axit citric tốt, hoạt động như một chất tẩy tế bào chết nhẹ. Khi sử dụng tại chỗ, axit xitric sẽ hòa tan liên kết giữa các tế bào da chết để làm cho chúng rụng đi một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Việc loại bỏ lớp da bề ngoài xỉn màu, bị hư hại cho phép lớp da mới hình thành trồi lên bề mặt từ bên dưới. Làn da mới này tự nhiên tươi sáng, khỏe mạnh, dẻo dai và đều màu hơn.

Thêm vào đó, tính chất axit nhẹ của vỏ chuối có thể giúp loại bỏ bụi bẩn và bã nhờn dư thừa đọng trên da và trong lỗ chân lông. Tác dụng làm sạch sâu này mang lại vẻ sáng khỏe cho làn da của bạn.

Cách sử dụng:

Chà xát phần xơ trắng của vỏ chuối lên da trong 5–10 phút, sử dụng chuyển động tay nhẹ nhàng. Để bã xơ trên da ít nhất 20 phút. Rửa sạch vùng da điều trị bằng nước mát.

Các công dụng làm đẹp khác của vỏ chuối

Dưới đây là một số công dụng làm đẹp khác của vỏ chuối được nhiều người truyền tai nhau nhưng ít hoặc không có minh chứng rõ rằng về mặt khoa học:

1. Giảm thâm quầng mắt và bọng mắt

Kali trong vỏ chuối có thể giúp giảm thâm quầng mắt và bọng mắt. Ngoài ra, tính chất dưỡng ẩm của nó giúp làm mờ vết thâm dưới mắt.

Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng:

Cạo bỏ phần xơ trắng bên trong của vỏ chuối tươi cho vào bát. Trộn 1–2 muỗng canh gel lô hội nguyên chất để tạo thành hỗn hợp nhuyễn. Nhẹ nhàng thoa hỗn hợp xung quanh mắt của bạn cho đến khi nó khô. Rửa sạch bằng nước thường.

2. Làm tóc mềm mượt hơn

Mặt nạ dưỡng tóc từ vỏ chuối có thể giúp tóc bạn mềm hơn, tơ hơn và bóng hơn.

Cách sử dụng:

Cạo sợi trắng từ 1–2 quả chuối trong một cái bát sạch. Đối với tóc khô và xỉn màu: Đập một quả trứng hoặc cho một muỗng bơ vào bát, đổ vài giọt dầu dừa / dầu ô liu lên trên rồi trộn đều tất cả các nguyên liệu để tạo thành hỗn hợp đặc mịn. Đối với da đầu có nhiều gàu: Thêm 1–2 thìa sữa chua và một ít dầu dừa / dầu cây tràm trà vào chuối và trộn tất cả các nguyên liệu thành hỗn hợp không vón cục. Bôi hỗn hợp lên khắp da đầu và tóc của bạn. Để yên trong khoảng 15–20 phút trước khi rửa sạch.

Ảnh minh họa: Internet

Vỏ chuối không nên nằm trong thùng rác mà nằm trong chế độ làm đẹp của bạn. Chúng chứa đầy chất chống oxy hóa, khoáng chất và vitamin có thể làm trẻ hóa và phục hồi làn da của bạn theo những cách khác nhau. Chúng cũng có thể loại bỏ mảng bám răng và khôi phục độ sáng bóng cho làn da trắng như ngọc trai của bạn.

Nhưng để bất kỳ biện pháp khắc phục nào mang lại kết quả bền vững, nó phải được sử dụng nhất quán như một phần của thói quen chăm sóc da lành mạnh. Thêm vào đó, không có gì thay thế được việc ăn uống lành mạnh và lối sống năng động để cải thiện làn da và sức khỏe tổng thể của bạn.

Ngoài ra, một biện pháp khắc phục có thể không đạt hiệu quả giống nhau đối với tất cả mọi người. Da của mỗi người là khác nhau, và chất bôi này có thể phù hợp với một số người hơn những người khác. Việc chữa lành da là một quá trình từ từ, vì vậy bạn phải cho phương pháp này một thời gian để phát huy tác dụng hơn là mong đợi kết quả ngay lập tức.

Theo Emedihealth