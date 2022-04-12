Ngay cả với những làn da tối màu, mụn vẫn luôn là 'đối thủ' nặng ký, 10 mẹo nhỏ này sẽ là 'kỳ phùng địch thủ' đáng gờm cho làn da tổn thương vì mụn

Làm đẹp 12/04/2022 20:56

Những người có làn da màu đều có chung một số mối quan tâm về chăm sóc da. Gần đầu danh sách này là làm thế nào để loại bỏ mụn trứng cá và các vết thâm thường xuất hiện khi mụn sạch.

Ngay cả với những làn da tối màu, mụn vẫn luôn là 'đối thủ' nặng ký, 10 mẹo nhỏ này sẽ là 'kỳ phùng địch thủ' đáng gờm cho làn da tổn thương vì mụn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bí quyết để có làn da sáng hơn nằm ở việc biết điều gì thực sự hiệu quả và điều gì không khi điều trị các loại da sẫm màu. Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy 10 lời khuyên mà khoa học cho thấy có thể giúp bạn có làn da sạch hơn.

1. Trị cả mụn và thâm

Ngay cả với những làn da tối màu, mụn vẫn luôn là 'đối thủ' nặng ký, 10 mẹo nhỏ này sẽ là 'kỳ phùng địch thủ' đáng gờm cho làn da tổn thương vì mụn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người tìm đến sự giúp đỡ của bác sĩ da liễu để chữa trị các vết thâm do mụn có thể tồn tại lâu hơn nhiều so với mụn trứng cá lúc mọc trên da bạn. Điều quan trọng là điều trị mụn trứng cá nhưng vết thâm cũng cần được giải quyết ngay sau đó. Khi bạn thoát khỏi mụn trứng cá, bạn cần loại bỏ những gì gây ra các đốm đen.

2. Ngăn ngừa các vết thâm và sẹo bằng cách điều trị mụn sớm

Ngay cả với những làn da tối màu, mụn vẫn luôn là 'đối thủ' nặng ký, 10 mẹo nhỏ này sẽ là 'kỳ phùng địch thủ' đáng gờm cho làn da tổn thương vì mụn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Các nghiên cứu chỉ ra rằng việc điều trị mụn khi mới bắt đầu có thể ngăn ngừa mụn trở nên tồi tệ hơn. Nếu tình trạng mụn trứng cá trở nên trầm trọng hơn, từ mức độ trung bình đến nặng trước khi bắt đầu điều trị, những người có màu da có nguy cơ phát triển cao hơn:

  • Các đốm và mảng da sẫm màu

  • Sẹo lồi, một loại sẹo lồi

3. Sử dụng các sản phẩm trị mụn có tác dụng tốt đối với làn da đều màu

Không phải mọi sản phẩm trị mụn đều hoạt động tốt với làn da đều màu. Nếu bạn đang tìm kiếm sản phẩm để điều trị mụn trứng cá nhẹ, các bác sĩ da liễu khuyên bạn nên sử dụng các sản phẩm có chứa một hoặc nhiều thành phần sau. 

- Retinoid và benzoyl peroxide: Điều này có nghĩa là mua hai sản phẩm khác nhau, nhưng sự kết hợp này hoạt động tốt đối với màu da. Retinoid giúp làm thông thoáng lỗ chân lông và giảm viêm. Nó có thể làm sạch mụn nhọt, mụn đầu đen và mụn đầu trắng. Retinoid cũng có thể ngăn ngừa mụn mới.

Benzoyl peroxoide có thể loại bỏ vi khuẩn gây mụn. Nếu bạn lo lắng về việc nó gây ra các đốm sáng trên da của bạn, đừng lo lắng. Đó là một huyền thoại thôi. Nó sẽ không làm da bạn gặp vấn đề. Tuy nhiên, nó sẽ tẩy trắng quần áo, ga trải giường, vỏ gối và khăn tắm nên bạn cần lưu ý.

Để ngăn benzoyl peroxide gây kích ứng da, hãy bắt đầu với sản phẩm có chứa 2,5% benzoyl peroxide. Các sản phẩm chứa nhiều hơn có thể gây khô và bong tróc da, có thể làm trầm trọng thêm tình trạng mụn. Nếu sản phẩm 2,5% gây kích ứng da của bạn, hãy thử sử dụng cách ngày.

Ngay cả với những làn da tối màu, mụn vẫn luôn là 'đối thủ' nặng ký, 10 mẹo nhỏ này sẽ là 'kỳ phùng địch thủ' đáng gờm cho làn da tổn thương vì mụn - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Axit salicylic: Hoạt chất này giúp thông thoáng lỗ chân lông và ngăn ngừa mụn mới hình thành.

- Retinol: Chất này có thể làm thông thoáng lỗ chân lông và làm mờ vết thâm.

Bạn sẽ tìm thấy benzoyl peroxide, axit salicylic hoặc retinol trong các sản phẩm trị mụn mà bạn có thể mua mà không cần đơn thuốc.

Retinol là một loại retinoid. Một loại retinoid khác có thể hữu ích là gel adapalene 0,1%. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã phê duyệt nó (gel thuốc tên thương hiệu là  Differin) để bán mà không cần đơn.

4. Thực hiện một số thay đổi nếu mụn chỉ xuất hiện trên trán và thái dương 

Nếu mụn trứng cá chỉ xuất hiện ở những khu vực này, dầu tóc của bạn có thể là nguyên nhân. Điều này phổ biến đến mức thực sự có một cái tên cho nó : mụn trứng cá.

Ngay cả với những làn da tối màu, mụn vẫn luôn là 'đối thủ' nặng ký, 10 mẹo nhỏ này sẽ là 'kỳ phùng địch thủ' đáng gờm cho làn da tổn thương vì mụn - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể xóa mụn bằng cách thực hiện một số thay đổi. Các lựa chọn mà bác sĩ da liễu đề xuất cho bệnh nhân mụn trứng cá của họ bao gồm:

  • Chuyển sản phẩm chăm sóc tóc, sử dụng sản phẩm có chứa nước hoặc glycerin thay vì dầu.

  • Chỉ sử dụng dầu dưỡng tóc ở phần giữa da đầu và ngọn tóc.

Nếu bạn tiếp tục nổi mụn, một lựa chọn khác là ngừng sử dụng các sản phẩm chăm sóc tóc này.

5. Sử dụng các sản phẩm chăm sóc da không làm tắc nghẽn lỗ chân lông 

Giống như dầu tóc, các sản phẩm chăm sóc da của bạn có thể khiến bạn nổi mụn. Nếu bạn thoa một sản phẩm có chứa dầu như bơ ca cao hoặc bơ hạt mỡ lên mặt, lưng hoặc ngực, nó có thể làm tắc nghẽn lỗ chân lông của bạn. Lỗ chân lông bị tắc có thể dẫn đến mụn trứng cá.

Để ngăn các sản phẩm chăm sóc da gây mụn, chỉ sử dụng các sản phẩm được dán nhãn "không gây mụn" hoặc "không làm tắc nghẽn lỗ chân lông".

Hoàn toàn không có bằng chứng khoa học nào cho thấy bơ ca cao có thể làm đều màu da của bạn, nhưng nó có thể gây ra mụn.

6. Ngừng sử dụng các loại trang điểm đậm, nhiều dầu để che các vết thâm

Ngay cả với những làn da tối màu, mụn vẫn luôn là 'đối thủ' nặng ký, 10 mẹo nhỏ này sẽ là 'kỳ phùng địch thủ' đáng gờm cho làn da tổn thương vì mụn - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Trong khi nhiều phụ nữ thấy đây là một cách hiệu quả để che đi mụn, họ thường không nhận ra rằng nó cũng gây ra những vết thâm mới.

Bạn có thể trang điểm nếu bạn chọn trang điểm khoáng hoặc loại có ghi "không gây mụn". Trang điểm khoáng có thể làm rất tốt công việc che giấu các vết thâm mà không làm trầm trọng thêm tình trạng da mụn của bạn.

7. Hãy nhẹ nhàng với làn da của bạn

Bạn có tẩy tế bào chết cho mặt để giúp loại bỏ các vết thâm do mụn không? Bạn có tin rằng việc nặn mụn hoặc sử dụng xà phòng mạnh sẽ giúp da sạch hơn không? Thật khó tin nhưng sự thật là những điều này thực sự làm tình trạng mụn trở nên tồi tệ hơn đó.

Ngay cả với những làn da tối màu, mụn vẫn luôn là 'đối thủ' nặng ký, 10 mẹo nhỏ này sẽ là 'kỳ phùng địch thủ' đáng gờm cho làn da tổn thương vì mụn - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Khoa học cho thấy điều thực sự có tác dụng làm sạch mụn là chăm sóc da nhẹ nhàng. Khi chăm sóc da nổi mụn, bạn cần:

  • Sử dụng sữa rửa mặt dịu nhẹ để không làm tắc nghẽn lỗ chân lông của bạn. (Nhãn có thể ghi "sẽ không làm tắc nghẽn lỗ chân lông" hoặc "không gây mụn.")

  • Nhẹ nhàng thoa sữa rửa mặt bằng đầu ngón tay và chỉ dùng đầu ngón tay để rửa và thoa trên mặt.

  • Nhẹ nhàng thấm khô da bằng khăn sạch.

8. Giặt mũ và nón thường xuyên

Đội mũ bóng chày hoặc bất cứ thứ gì khác trên đầu mà không gội đầu hoặc giặt khô nón sẽ tạo điều kiện cho mồ hôi, bụi bẩn và dầu tích tụ. Điều này có thể khiến mụn bùng phát.

9. Gặp bác sĩ da liễu trước khi sử dụng bất kỳ loại liệu pháp lột da hóa học, mài da vi điểm, hoặc laser nào để điều trị mụn trứng cá 

Ngay cả với những làn da tối màu, mụn vẫn luôn là 'đối thủ' nặng ký, 10 mẹo nhỏ này sẽ là 'kỳ phùng địch thủ' đáng gờm cho làn da tổn thương vì mụn - Ảnh 8
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn có làn da sẫm màu, ngay cả các phiên bản điều trị mụn trứng cá tại nhà cũng có thể gây ra các tác dụng phụ như các vết thâm và đốm sáng vĩnh viễn.

Tuy nhiên, có những phương pháp điều trị thẩm mỹ nhờ sức mạnh của công nghệ có thể có hiệu quả để điều trị mụn trứng cá ở da màu.

Nếu bạn đang nghĩ đến một trong những phương pháp điều trị này, bạn nên đến gặp bác sĩ chuyên điều trị da, chẳng hạn như bác sĩ da liễu. Bác sĩ da liễu thường xuyên sử dụng phương pháp điều trị này ở những người có làn da màu. Hãy chắc chắn để hỏi bác sĩ đã điều trị cho bao nhiêu người có da màu và các phương pháp có phù hợp với bạn không nhé.

10. Tìm kiếm sự giúp đỡ của bác sĩ da liễu

Với sự giúp đỡ của bác sĩ da liễu, hầu như mọi trường hợp mụn trứng cá và hầu hết các vết thâm đều có thể được điều trị thành công. Một số người cần thuốc theo toa. Những người khác cần một sự kết hợp cụ thể của các phương pháp điều trị. Bác sĩ da liễu có thể kiểm tra làn da của bạn và lập một kế hoạch điều trị phù hợp với nhu cầu của bạn.

Bạn còn chờ gì nữa? Hãy thử một trong những mẹo này ngay hôm nay để có làn da mịn màng hơn ngay cả khi bạn có làn da tối màu.

Theo AAD

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