Rụng tóc không còn là "nỗi ám ảnh kinh hoàng" đối với chị em phụ nữ nếu biết vận dụng 6 cách sau đây

Làm đẹp 07/04/2022 18:44

Chăm sóc tóc là vấn đề muôn thuở của nhiều chị em phụ nữ. Đặc biệt, rụng tóc trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người và họ không ngừng tìm cách chữa trị. Trong bài viết này, chúng ta hãy cùng tham khảo cách làm giảm rụng tóc một cách tự nhiên có thể tự làm tại nhà nhé!

Nguyên nhân gây rụng tóc

Rụng tóc không còn là 'nỗi ám ảnh kinh hoàng' đối với chị em phụ nữ nếu biết vận dụng 6 cách sau đây - Ảnh 1

Rụng tóc có nhiều nguyên nhân khác nhau. Việc rụng khoảng 50 đến 100 sợi tóc mỗi ngày là điều bình thường và sẽ tóc mới sẽ mọc lại sau đó. Tuy nhiên, bạn nên chú ý nếu tóc rụng đi nhưng không mọc lại. Các yếu tố phổ biến nhất gây ra rụng tóc là:

  • Yếu tố di truyền 
  • Các vấn đề tâm lý
  • Sự lão hóa
  • Nhiễm trùng hoặc mắc các bệnh về da đầu
  • Thiếu dinh dưỡng và sụt cân nghiêm trọng
  • Bệnh mãn tính, rối loạn miễn dịch
  • Mất cân bằng hóc-môn

Khi xuất hiện những dấu hiệu rụng tóc, bạn nên đi khám vì có thể phát triển nặng hơn nếu để lâu ngày. 

5 biện pháp tự nhiên để giảm rụng tóc

Có rất nhiều sản phẩm và phương pháp điều trị để giảm rụng tóc, và đương nhiên bạn cũng có thể điều trị tại nhà bằng các nguyên liệu tự nhiên.

1. Dầu hương thảo giảm rụng tóc tự nhiên

Rụng tóc không còn là 'nỗi ám ảnh kinh hoàng' đối với chị em phụ nữ nếu biết vận dụng 6 cách sau đây - Ảnh 2

Hương thảo là một loại thảo mộc phổ biến được tìm thấy trên khắp Địa Trung Hải, nó cũng đã được sử dụng trong y học từ thời cổ đại. Hương thảo có thể ngăn ngừa rụng tóc bằng cách cải thiện lưu thông máu.

Cách dùng được khuyến khích là:

  • Trộn 5 giọt tinh dầu hương thảo với dầu gội đầu, dầu hạnh nhân hoặc dầu dừa
  • Thoa hỗn hợp lên tóc, đợi vài phút rồi gội sạch với nước
  • Điều quan trọng là phải làm đúng theo liều lượng khuyến cáo và không thoa dầu trực tiếp lên da đầu

2. Tỏi, hành, chanh

Tỏi, hành và chanh có đặc tính kháng khuẩn, giúp loại bỏ các chất có hại tác động lên da đầu. Hành và tỏi có chứa các hợp chất lưu huỳnh giúp giữ cho sợi tóc khỏe.

Cách làm:

  • Trộn tỏi, hành và chanh với tỷ lệ bằng nhau
  • Thoa hỗn hợp lên da đầu, đợi 20 phút rồi gội sạch với nước

3. Nước cốt dừa và cà rốt

Nước cốt dừa và cà rốt cung cấp một lượng lớn chất dinh dưỡng gồm những nguyên liệu giúp tóc chắc khỏe. Cà rốt cung cấp chất chống oxy hóa, vitamin B6 và B12, còn nước cốt dừa chứa nhiều loại vitamin, axit amin, muối khoáng và các nguyên tố vi lượng rất tóc cho tóc.

Cách làm:

  • Xay nước cốt dừa và cà rốt rồi thoa lên tóc.
  • Sử dụng ít nhất một lần một tuần và bạn sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt

4. Giấm táo hoặc giấm gạo

Rụng tóc không còn là 'nỗi ám ảnh kinh hoàng' đối với chị em phụ nữ nếu biết vận dụng 6 cách sau đây - Ảnh 3

Giấm có thể giúp loại bỏ dầu thừa. Da đầu nhờn có thể là nguyên nhân khiến bạn bị rụng tóc, và giấm có tác dụng rất tốt trong việc giảm rụng tóc.

Cách làm:

  • Pha loãng giấm táo hoặc giấm gạo trong nước và dùng nó để massage da đầu
  • Chờ 10 đến 15 phút, sau đó rửa sạch bằng nước
  • Gội đầu với giấm mỗi tuần một lần là đủ

5. Nha đam là một gợi ý hay

Nha đam giàu thành phần dược tính có tác dụng giảm rụng tóc rất hiệu quả. Đừng quên rằng lá nha đam có thể dưỡng ẩm và nuôi dưỡng da đầu. 

Cách sử dụng:

  • Pha một chút nước vào gel nha đam và trộn đều với nhau
  • Thoa hỗn hợp lên da đầu và massage theo vòng tròn một cách nhẹ nhàng trong khoảng 10 phút
  • Sử dụng nha đam như một chất dưỡng tóc sẽ giúp tóc bạn sạch, bóng và khỏe hơn

6. Củ cải đường

Rụng tóc không còn là 'nỗi ám ảnh kinh hoàng' đối với chị em phụ nữ nếu biết vận dụng 6 cách sau đây - Ảnh 4

Củ cải đường rất giàu chất dinh dưỡng như vitamin B, C, phốt pho, canxi và kali. Vì vậy chúng rất tốt cho sức khỏe tóc của bạn. 

Cách làm rất đơn giản: 

  • Đầu tiên, bạn cần luộc củ cải đường, khi nước bắt đầu sôi, đun trong 10 phút.
  • Sau khi để nguội nước, đổ lên tóc và thực hiện massage để thúc đẩy quá trình lưu thông máu
  • Mát xa 2-3 lần một tuần để đạt được hiệu quả tốt nhất

Theo Step To Health

 

 

 

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