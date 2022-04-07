Tóc mái bay: Top những kiểu tóc mái bay bạn nên thử một lần trong đời

Tóc mái bay là kiểu tóc có nguồn gốc xuất xứ từ Hàn Quốc. Với thiết kế dáng tóc có độ buông tự nhiên thường có độ dài đến gò má mang đến sự ngọt ngào và dịu dàng cho mọi cô gái

Tóc mái bay là kiểu tóc có nguồn gốc xuất xứ từ Hàn Quốc. Với thiết kế dáng tóc có độ buông tự nhiên thường có độ dài đến gò má mang đến sự ngọt ngào và dịu dàng cho mọi cô gái.

Tóc mái bay sẽ giúp khuôn mặt của bạn thêm phần trẻ trung và cuốn hút, tôn lên được đường nét sang trọng. Bên cạnh đó, kiểu tóc này phù hợp từ gương mặt dài, tròn cho đến gương mặt vuông góc cạnh.

Ở nước ta, tóc mái bay đang được xem là mái tóc “Quốc dân” bởi sự trẻ trung, năng động và cũng không kém phần địu đà. Kiểu mái bay là kiểu tóc được nhiều ngôi sao KPop lăng xê nhiệt tình trong thời gian gần đây.

1.2. Tóc mái bay phù hợp với kiểu gương mặt nào?

Kiểu tóc mái bay được các nhà tạo mẫu cắt tỉa một cách khéo để phù hợp với nhiều gương mặt khác nhau. Giúp chị em cân đối được tỷ lệ khuôn mặt, giúp bạn che đi những khuyết điểm góc cạnh trên khuôn mặt. Nhờ đó khuôn mặt của bạn trở nên hài hòa và thanh thoát hơn.

Không phải tự nhiên mà kiểu tóc mái bay được xem là kiểu tóc “quốc dân”. Bởi kiểu tóc này mang trong mình phong cách hiện đại, phóng khoáng có thể sáng tạo thành nhiều kiểu khác nhau nhằm phù hợp với phong cách cũng như sở thích của mọi cô gái. Dù bạn là cô gái có tính cách nhẹ nhàng hay cá tính thì đều có thể để kiểu tóc này.

+ Khuôn mặt trái xoan

Nếu bạn may mắn sở hữu cho mình gương mặt trái xoan thì chúc mừng bạn. Vì đây được xem là một dạng khuôn mặt đẹp, ưa nhìn và phù hợp với mọi kiểu tóc. Nếu bạn đang có ý định làm mới mình bằng kiểu tóc này thì không cần phải lo lắng vì đây chính là kiểu tóc của bạn.

+ Khuôn mặt dài và gầy

Đối với những bạn không may mắn sở hữu khuôn mặt dài, vầng trán cao, cằm nhọn thì tóc mái bay chính là vị cứu tinh cho khuôn mặt của bạn. Kiểu tóc này giúp diện mạo của bạn trẻ trung và xinh đẹp, để gương mặt thanh thoát hơn bạn có thể tỉa layer rồi uốn nhẹ nhàng bồng bềnh ôm lấy gương mặt, Bạn có thể cân nhắc lựa chọn các màu tóc nhuộm bồng bềnh như nâu tây tây xám khói… để trở nên nổi bật quyến rũ dù xuất hiện ở bất cứ nơi đâu.

+ Khuôn mặt vuông góc cạnh.

Bạn có một khuôn mặt vuông góc cạnh? Bạn băn khoăn không biết lựa chọn kiểu tóc nào để phù hợp? thì kiểu tóc layer kết hợp cùng phần mái bay sẽ là một trong những kiểu tóc giúp bạn che đi khuyết điểm một cách tinh tế. Ngoài ra nếu bạn biết cách kết hợp với màu nhuộm thì bạn sẽ có một mái tóc hoàn hảo và một vẻ bề ngoài cuốn hút.

Bạn có một khuôn mặt vuông góc cạnh? Bạn băn khoăn không biết lựa chọn kiểu tóc nào để phù hợp? thì kiểu tóc layer kết hợp cùng phần mái bay sẽ là một trong những kiểu tóc giúp bạn che đi khuyết điểm một cách tinh tế

II. Top những kiểu tóc mái bay bạn nên thử một lần trong đời

2.1. Tóc mái bay phong cách Hàn Quốc

Từ lâu, các kiểu tóc mang phong cách Hàn Quốc là sự chọn hàng đầu của các chị em. Có lẽ vì vậy mà kiểu tóc mái bay Hàn Quốc nhanh chóng lọt top các kiểu tóc thịnh hành ở nước ta.

Với phần mái dài được cắt tỉa tỉ mỉ theo hướng bay ra phía ngoài, tổng thể gương mặt của nàng sẽ trở nên thanh thoát hơn, trẻ trung và năng động hơn. Mảnh ghép cuối cùng cho kiểu tóc mái bay Hàn Quốc thêm phần hoàn hảo chính là những gam màu nhuộm sáng, vừa trendy, vừa tạo thêm điểm nhấn cho gương mặt.

2.2. Tóc mái bay ngắn

Đây được xem là một trong những kiểu tóc “Hack tuổi” siêu đỉnh, được hội chị em rỉ tai nhau mỗi khi đi làm đẹp. Kiểu tóc mái bay ngắn không chỉ hack tuổi siêu đỉnh mà còn giúp nàng tôn lên rõ nét vẻ đẹp sang trọng, hiện đại.

Tóc mái bay ngắn cũng được các nhà tạo mẫu tóc gợi ý cho những gương mặt tròn, dài và vuông góc cạnh. Vì độ bay và độ phồng vốn có của tóc mái bay ngắn che đi những khuyết điểm giúp gương mặt của nàng thêm phần hài hoà và hoàn hảo hơn.

2.3. Tóc mái bay dài

Nếu bạn chọn cho mình phong cách nhẹ nhàng nữ tính, thì kiểu tóc này sinh ra chính là dành cho bạn. Sở hữu nhiều ưu điểm nên kiểu tóc này rất được ưa chuộng. Đây cũng là một trong những kiểu tóc được các sao nữ ưa chuộng bởi vẻ đẹp quá ư là hoàn hảo mà nó mang lại.

Để mái tóc được hoàn hảo hơn bạn có thể phối kiểu tóc mái bay dài này với form tóc layer hot trend hiện nay. Sự kết hợp hoàn hảo này sẽ giúp bạn trở thành một nàng thơ nhẹ nhàng, xinh xắn.

Bạn có thể uốn cong nhẹ nhàng cho phần mái là có thể che đi được những đường nét góc cạnh trên khuyết điểm một cách dễ dàng. Nếu đã quá chán với kiểu tóc mái truyền thống thì bạn chắc chắn nên thử kiểu tóc này.

2.4. Tóc mái bay cho khuôn mặt tròn

Những người sở hữu khuôn mặt tròn thường đi đôi với phần má khá đầy đặn, vậy nên các bạn nên chọn kiểu tóc nào giúp cho tổng thể được dài và thon gọn hơn.

Những người sở hữu khuôn mặt tròn thường đi đôi với phần má khá đầy đặn, vậy nên các bạn nên chọn kiểu tóc nào giúp cho tổng thể được dài và thon gọn hơn

Một mái tóc xoăn dài kết hợp cùng mái bay giúp mái tóc thêm bồng bềnh tự nhiên, giúp người mặt tròn toát lên những đường nét thanh tú và tiểu thư.

Kiểu tóc dài xoăn mái bay cho khuôn mặt tròn có thể dễ dàng “cân” được cả style nền nã, dịu dàng, nữ tính lẫn sang chảnh, quyến rũ, kiêu kỳ, điểm thêm một chút màu sắc để cho tăng thêm khí chất.

2.5. Tóc mái bay buộc cao

Bạn là một cô nàng cá tính, trẻ trung và hiện đại nhưng vẫn muốn có cho mình vẻ đẹp nữ tính thì việc cột tóc cao ra phía sau sẽ giúp gương mặt của bạn thanh thoát và xinh đẹp hơn.

Kiểu tóc mái bay buộc cao phù hợp với tất cả các cô nàng, nên là sự lựa chọn của nhiều chị em, nhất là những bạn nữ có công việc đòi hỏi phải vận động nhiều. Việc cột cao phần tóc phía sau và chừa lại phần tóc mái bay không chỉ giúp bạn thêm phần gọn gàng hơn mà gương mặt cũng nhờ đó mà thanh thoát hơn.

2.6. Tóc uốn mái bay

Bạn là một cô gái ưa chuộng phong cách thời trang hiện đại và thường xuyên cập nhật các xu hướng thì không thể bỏ qua kiểu tóc này. Tóc mái bay uốn uốn sẽ mang đến cho bạn nét đẹp trẻ trung xen lẫn vẻ cá tính được giấu bên trong. Sự kết hợp giữa kiểu tóc được uốn bồng bềnh với phần mái thả nhẹ, hờ hững chắc hẳn sẽ mang đến vẻ đẹp thời thượng cho khuôn mặt của bạn.

Với form tóc mái bay truyền thống kết hợp cùng với kỹ thuật uốn sẽ giúp bạn tăng thêm vẻ ngoài cá tính. Ngoài ra bạn có thể lựa chọn kết hợp với những tone màu nhuộm trầm ấm như nâu đen, nâu đỏ sẽ thêm được vài phần quyến rũ cho bạn.

2.7. Tóc mái bay dành cho khuôn mặt vuông

Cũng giống như các bạn có khuôn mặt tròn mũm mĩm, thì với những gương mặt góc cạnh, vuông vức cũng sẽ có kiểu tóc mái bay dành cho mặt vuông. Tuy nhiên, do hình thái khuôn mặt khác nhau nên cách tạo hình cho hai kiểu tóc này cũng khác nhau.

Cũng được phối hợp với giữa kiểu mái thưa và phần hai bên của mái bay được tỉa dài hơn giúp che đi những góc cạnh. Với những biến tấu khéo léo, kiểu tóc này sẽ tạo được điểm nhấn thu hút cho bạn. Nếu muốn trẻ trung hơn, hãy thêm chút màu nhuộm sáng.

2.8. Tóc mái bay thẳng

Bạn muốn để tóc mái bay nhưng ngại chăm sóc cầu kỳ? hãy tham khảo mẫu tóc này. Đây được xem là kiểu tóc không kén mặt mà lại tôn lên được đầy đủ, rõ nét những ưu điểm trên gương mặt của bạn. Chi tiết cần kể đến như một phần quan trọng trong sự thành công của kiểu tóc này đó là thao tác chăm sóc rất dễ dàng, không tốn công sức cũng không cầu kì.

Bạn muốn để tóc mái bay nhưng ngại chăm sóc cầu kỳ? hãy tham khảo mẫu tóc này. Đây được xem là kiểu tóc không kén mặt mà lại tôn lên được đầy đủ, rõ nét những ưu điểm trên gương mặt của bạn

Cách chăm sóc cũng như tạo kiểu cho mái tóc này cực kì đơn giản. Bạn chỉ cần chải sấy cúp đơn giản theo chiều ôm vào gương mặt là đã có thể thăng hạng thêm nhan sắc của mình, nhanh chóng bắt kịp xu hướng rồi đó.

Kiểu tóc mái bay thẳng giúp cho diện mạo của bạn thêm trẻ trung và năng động, với kiểu mái này bạn có thể kết hợp cùng kiểu uốn xoăn, cụp hoặc ngang vai để hợp với xu hướng hơn.

2.9. Tóc mái bay cho khuôn mặt dài

Đây là kiểu tóc mái được các sao nữ lăng xê nhiệt tình nhất. Bởi với một gương mặt dài dễ kết hợp với nhiều kiểu tóc khác nhau. Tuy nhiên để cân đối được gương mặt có phần hơi dài thì kiểu tóc mái bay cho mặt dài được tỉa tỉ mỉ hơn, ôm gọn vào gương mặt của phái đẹp hơn.

2.10 Tóc mái bay chia ngôi giữa

Đây được xem là bản sao có nhiều nét tương đồng với kiểu mái bay truyền thống nhất. Tuỳ vào mật độ tóc của bạn thưa hay mỏng, các cô gái của chúng ta có thể tham khảo thêm lời khuyên của các chuyên gia tạo mẫu tóc xem có cần uốn chân, bấm phồng… để giúp form tóc mái bay chia ngôi giữa trông hài hoà hơn.

III. Các kiểu tóc có thể kết hợp cùng tóc mái bay

Bạn muốn trải nghiệm với tóc mái bay, nhưng lại đang băn khoăn không biết kiểu tóc nào sẽ hợp với tóc mái bay? Bạn có thể yên tâm trải nghiệm mẫu tóc này nhé. Bởi, với bàn tay tài hoa của mình, các nhà tạo mẫu tóc sẽ biến tấu, các kiểu tóc khác nhau để có thể phù hợp mẫu tóc mái bay của bạn.

Bạn có nhiều lựa chọn để làm đẹp cho mái tóc của mình, từ uốn xoăn sóng lơi nhẹ nhàng đến duỗi thẳng chanh sả đều được. Cả hai “phiên bản” này đều có thể kết đôi cùng tóc mái bay để giúp bạn có được một vẻ ngoài hoàn hảo hơn.

IV. Cách tự cắt mái bay tại nhà

Bạn muốn trải nghiệm tóc mái bay nhưng lại không có thời gian tới tiệm làm tóc. Vậy hãy cùng chúng tôi tham khảo một số bước cắt tóc tại nhà. Chỉ cần khoảng 5-10 phút là bạn đã có thể thay đổi kiểu tóc mái của mình và hô biến một kiểu tóc mái bay cực đẹp rồi. Các bước thực hiện cắt mái bay cũng vô cùng đơn giản, bất kỳ ai cũng có thể tự cắt được:

Bạn muốn trải nghiệm tóc mái bay nhưng lại không có thời gian tới tiệm làm tóc. Vậy hãy cùng chúng tôi tham khảo một số bước cắt tóc tại nhà. Chỉ cần khoảng 5-10 phút là bạn đã có thể thay đổi kiểu tóc mái của mình và hô biến một kiểu tóc mái bay cực đẹp rồi

Bước 1: Xác định phần tóc mái bạn muốn cắt và chải ngược phần còn lại ra sau để không cắt nhầm phần tóc sau (Lưu ý không nên lấy quá nhiều tóc mái để đảm bảo hiệu ứng bồng bềnh cho tóc).

Bước 2: Xác định rẽ ngôi cho tóc mái (tùy khuôn mặt mà có thể rẽ ngôi 5/5 hoặc 7/3) và căn chỉnh độ dài cho tóc theo mong muốn.

Bước 3: Dùng kéo tỉa thưa Rainbow tỉa xiên theo hướng phần tóc trên trán ngắn nhật và dài hơn ở những sợi tóc xa mặt nhất. Lưu ý là phần đuôi tóc mái bay luôn được cắt dài qua mắt.

Bước 4: Chải định hình và lặp lại bước tỉa tóc 2-3 lần.

Bước 5: Dùng máy sấy hoặc máy uốn nóng để tăng độ bồng bềnh bay bay cho tóc mái bay.

V. Cách chăm sóc tóc mái bay tại nhà

5.1 Cuốn lô cho tóc tạo độ cong nhẹ nhàng

Để tạo độ cong nhẹ nhàng cho tóc, thì ống lô lớn có lẽ là vật dụng bạn không nên thiếu trong tủ. Bạn có thể cuốn lô ở nhiệt độ thường hoặc kết hợp sấy nhiệt 3 giây để có ngay tóc mái bay đúng chuẩn.

Ngoài ra cũng cần lưu ý cách chăm sóc tóc mái bay đúng chuẩn là không dùng ống lô khi tóc còn ướt. Để sử dụng lô tạo kiểu, bạn có thể chờ tóc khô tự nhiên hoặc sấy khô tóc với máy sấy.

Bên cạnh đó, không nên để ống lô ngay sát chân tóc khiến mái bị xù. Thay vào đó, bạn có thể đặt 1 ống lô nhỏ sát chân tóc để kê ống lô lớn tạo độ phồng cho tóc mái của nàng. Cuối cùng, khi tháo ống lô, bạn hãy nhớ cuốn nhẹ nhàng ống lô theo hướng đi xuống để không làm hỏng độ phồng và form tóc nhé!

5.2. Sử dụng máy sấy tạo nếp cho tóc

Máy sấy được xem là cách nhanh và chuẩn nhất để tạo độ phồng cho tóc mái. Đây cũng là cách chăm sóc tóc mái bay được áp dụng chuẩn tại các salon tóc. Tại nhà, bạn có thể kết hợp ống lô và máy sấy nhiệt hoặc sử dụng lược tròn để định hình form cho tóc mái.

Tóc mái bay khi được tạo kiểu với máy sấy có khả năng giữ nếp nhiều giờ đồng hồ. Khi sấy tóc với lược tròn, bạn nên sấy theo chiều lược cuốn để tóc nhanh khô và giữ nếp.

Tóc mái bay khi được tạo kiểu với máy sấy có khả năng giữ nếp nhiều giờ đồng hồ. Khi sấy tóc với lược tròn, bạn nên sấy theo chiều lược cuốn để tóc nhanh khô và giữ nếp

Bạn cũng có thể sử dụng máy ép nhiệt để tạo nếp trực tiếp cho tóc mái của mình. Đây sẽ là cách định hình nhanh chóng, giữ nếp lâu mà bạn có thể áp dụng vào các dịp quan trọng. Tuy vậy, sử dụng nhiệt quá thường xuyên sẽ dễ gặp tình trạng khô và xơ tóc. Do đó, bạn không nên lạm dụng cách chăm sóc tóc mái bay này nhé!

Trên đây, chúng tôi đã tổng hợp các thông tin về tóc mái bay. Cũng như một số cách chăm sóc tóc mái bay tại nhà. Hy vọng, qua bài viết này có thể giúp ích cho bạn trong việc lựa chọn kiểu tóc phù hợp với gương mặt của mình.