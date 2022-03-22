Mụn không viêm: Hầu hết những người bị mụn trứng cá đều có một số dạng mụn trứng cá không viêm. Thông thường nhất, đây là những mụn đầu trắng và mụn đầu đen. Bạn có thể nổi mụn ở bất cứ đâu trên cơ thể, bao gồm cả lưng, ngực, vai và mông.

Mụn viêm so với mụn không viêm: Mụn viêm là khi vi khuẩn xâm nhập vào lỗ chân lông bị tắc, dẫn đến tình trạng mụn sưng tấy nặng hơn. Mụn trứng cá không viêm phổ biến hơn. Đó là khi lỗ chân lông bị tắc nghẽn, dẫn đến nổi mụn và mụn đầu đen.

Mụn viêm: Cơ thể cũng đặc biệt dễ bị mụn viêm vì thân của bạn có chứa nhiều tuyến bã nhờn hơn các bộ phận khác trên cơ thể.

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Mụn viêm xảy ra khi dầu, tế bào da chết và vi khuẩn tích tụ trong các tuyến bã nhờn của bạn. Cơ thể giải thích sự tích tụ này là một bệnh nhiễm trùng, gửi các tế bào bạch cầu để chiến đấu chống lại nó.

Với mụn viêm, mụn nang có thể hình thành sâu trong mô da của bạn và trở nên đỏ, mềm và bị viêm khi chúng cố đẩy qua da. Mụn nang có thể mềm và khó loại bỏ hơn. Đôi khi, chúng có thể để lại sẹo. Chúng bao gồm:

- Mụn mủ (mụn bọc do mủ, dầu và các tế bào da)

- Mụn nhọt (mụn sưng tấy, đỏ có thể phát triển thành mụn mủ)

- Mụn bọc (mụn bọc khó ăn sâu trong da và có thể tồn tại trong nhiều tháng)

Mụn không viêm phổ biến hơn và thường bao gồm mụn đầu trắng và mụn đầu đen. Mụn viêm xuất hiện khi lỗ chân lông bị tắc và bị nhiễm trùng. Tình trạng viêm này có thể gây ra mụn nang gây đau đớn. Cả mụn viêm và không viêm đều có thể xuất hiện trên cơ thể.

Nguyên nhân gây ra mụn trên cơ thể

Đặc biệt, một số yếu tố có thể góp phần khiến cơ thể bạn nổi mụn, bao gồm di truyền, nội tiết tố và căng thẳng.

Lịch sử gia đình

Nếu cha mẹ của bạn có tiền sử bị mụn trứng cá, bạn có thể dễ bị nổi mụn hơn.

Để xác định mức độ lan truyền của mụn trứng cá trong gia đình, các nhà nghiên cứu đã kiểm tra bộ gen (vật chất di truyền và tất cả các trình tự) của 5.602 người bị mụn trứng cá nặng và 21.120 người không bị mụn trứng cá. Các nhà nghiên cứu có thể lập bản đồ và xác định 15 biến thể di truyền khác nhau trong 15 vùng gen mà những người bị mụn trứng cá nặng đều có chung.

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Một số gen này gây ra các biến thể trong cấu trúc của các tuyến bã nhờn của một người. Những thay đổi này có thể khiến các tuyến của họ khó tự duy trì và bảo vệ khỏi sự tích tụ của vi khuẩn.

Nói cách khác, nếu bạn thừa hưởng mụn trứng cá, thì đó không phải là do bạn thừa hưởng "gen mụn trứng cá", thay vào đó, bạn có thể đã di truyền một tình trạng sức khỏe tiềm ẩn hoặc một đặc điểm sinh học khiến bạn dễ bị tắc nghẽn lỗ chân lông.

Nội tiết tố

Androgen là hormone sinh sản, bao gồm testosterone, có ở tất cả các giới tính. Khi bị mất cân bằng, nội tiết tố androgen có thể gây ra những thay đổi trên da góp phần gây ra mụn trứng cá, bao gồm:

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- Tăng sản xuất bã nhờn (dầu): Sự mất cân bằng trên da thường xuyên xảy ra ở mọi giới trong độ tuổi dậy thì. Nhưng, sự dao động của hormone có thể gây ra mụn trứng cá ở mọi lứa tuổi.

- Đối với nữ giới trưởng thành có buồng trứng, nồng độ androgen vẫn không đổi trong suốt chu kỳ kinh nguyệt của họ. Sau đó, ngay trước khi bắt đầu có kinh, nồng độ estrogen giảm xuống, cho phép nhiều testosterone liên kết với các thụ thể tuyến bã nhờn và kích thích sản xuất bã nhờn.

- Nồng độ testosterone quá mức ở nam giới có tinh hoàn cũng có thể gây ra tác động tương tự. Một lần nữac ó thể nói nó thường là kết quả của một khuynh hướng di truyền.

- Các rối loạn nội tiết khác liên quan đến mụn trứng cá ở những người có buồng trứng bao gồm hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS) và tăng sản tuyến thượng thận(một bệnh di truyền mà cơ thể bị thiếu một loại enzym).

Đây là nguyên nhân thực sự khác gây ra mụn của bạn: Căng thẳng

Sự gia tăng của các hormone căng thẳng có thể gây ra mụn, làm trầm trọng thêm tình trạng mụn hiện có và làm chậm quá trình chữa lành, ngay cả ở những người không dễ bị mụn. Một số yếu tố ảnh hưởng đến điều này.

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Viêm: Căng thẳng làm giải phóng các cytokine là các protein nhỏ liên kết với các thụ thể trong tuyến bã nhờn và kích hoạt phản ứng viêm.

Hệ thống miễn dịch: Căng thẳng làm suy giảm hệ thống miễn dịch, khiến cơ thể khó chống lại vi khuẩn hơn. Cũng có thể mất nhiều thời gian hơn để mụn nổi lên khi bạn bị căng thẳng. Đó là bởi vì căng thẳng cản trở khả năng sửa chữa vết thương của cơ thể.

Nội tiết tố: Căng thẳng cấp tính và kéo dài gây ra sự gia tăng nội tiết tố androgen, dẫn đến tình trạng viêm nhiễm và sản xuất bã nhờn dư thừa.

Giấc ngủ và chế độ ăn uống: Căng thẳng khiến nhiều người ăn quá nhiều thức ăn không lành mạnh và mất ngủ. Mặc dù những hành vi này có thể không tự kích hoạt mụn nhưng chúng có thể làm tăng tình trạng viêm nhiễm trong cơ thể và khiến bạn dễ nổi mụn hơn.

Mụn cơ thể, giống như mụn trên mặt, có thể do di truyền, mất cân bằng nội tiết tố và căng thẳng.

Liệu pháp không kê đơn (OTC)

Bạn có thể tìm thấy các phương pháp điều trị mụn hiệu quả tại hiệu thuốc gần nhà hoặc trên mạng. Thuốc trị mụn không kê đơn là biện pháp bảo vệ đầu tiên tuyệt vời chống lại mụn trứng cá trên cơ thể.

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Khi bạn tìm kiếm phương pháp điều trị mụn không kê đơn, hãy để ý các sản phẩm có chứa axit hydroxy, như salicylicaxit hoặc axit glycolic . Những chất làm sạch này đặc biệt hiệu quả để tẩy tế bào chết trên da và điều trị mụn trứng cá nặng, nhưng một loại có thể có lợi cho loại da của bạn hơn loại kia.

Axit glycolic

- Tan trong nước và tốt hơn cho da khô hoặc da bị tổn thương do ánh nắng mặt trời

- Tẩy tế bào chết ở lớp bề mặt

- Có thể làm sáng sẹo mụn và làm đều màu da

- Giúp da giữ ẩm

- Giảm kích thước lỗ chân lông để giảm thiểu tắc nghẽn

Axit salicylic

- Tan trong dầu và tốt hơn cho da dầu hoặc da bị viêm

- Thẩm thấu sâu vào lỗ chân lông

- Chứa các đặc tính chống viêm làm giảm mẩn đỏ

- Có thể làm khô da

- Giảm kích thước lỗ chân lông và loại bỏ tế bào da chết

Sữa tắm hoặc Sữa rửa mặt

Chọn sữa tắm có chứa axit hydroxy hoặc benzoyl peroxide. Chúng nhắm vào sự phát triển của vi khuẩn, tích tụ da chết và sản xuất quá nhiều dầu. Bạn có thể tìm thấy sữa tắm trị mụn có chứa các chất này ở hầu hết các cửa hàng thuốc.

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Nhiều loại sữa rửa mặt trị mụn đã được bác sĩ da liễu kiểm nghiệm, và một số có chứa chất tẩy da chết nhẹ nhàng để giúp loại bỏ lớp da chết tích tụ mà không quá thô ráp trên da.

Trước khi chọn một sản phẩm, có những ưu và nhược điểm cần xem xét đối với cả benzoyl peroxide và axit salicylic. Nói chung, benzoyl peroxide hoạt động tốt hơn đối với mụn bị viêm, trong khi axit salicylic tốt cho mụn bọc và mụn đầu đen.

Benzoyl Peroxide và Axit salicylic trị mụn

Nếu chất tẩy rửa không hiệu quả, bạn có thể thêm kem dưỡng da hoặc thuốc xịt vào liệu trình điều trị của mình. Đặc biệt, thuốc xịt rất tốt cho những vị trí khó tiếp cận trên lưng của bạn.

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Chỉ cần lưu ý rằng benzoyl peroxide có thể làm ố quần áo của bạn. Vì vậy, trước khi mặc quần áo, hãy đảm bảo rằng bất kỳ loại xịt hoặc kem dưỡng da nào bạn sử dụng có chứa benzoyl peroxide đã khô hoàn toàn trên da.

Axit alpha hydroxy

Nếu bạn có những nốt mụn nhỏ hoặc chỉ một vài nốt mụn, làn da của bạn có thể phản ứng tốt với các liệu pháp chăm sóc da hàng ngày và không kê đơn.

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Axit alpha hydroxy (AHA) có thể giúp tăng hiệu quả của các sản phẩm trị mụn không kê đơn. Vì vậy, hãy tìm sản phẩm OTC có chứa axit alpha-hydroxy, như axit glycolic hoặc axit lactic . AHA giúp đỡ bằng cách:

- Tăng tốc độ luân chuyển tế bào

- Tẩy da chết nhanh chóng

- Giảm số lượng lỗ chân lông bị tắc nghẽn

Bạn có thể tìm thấy nhiều loại hỗn hợp AHA dành cho mọi loại da.

Axit alpha hydroxy có thể làm tăng độ nhạy cảm của da với ánh nắng mặt trời. Vì vậy, hãy chú ý sử dụng kem chống nắng không chứa dầu để không làm tắc nghẽn lỗ chân lông của bạn và mặc quần áo bảo vệ khi bạn sử dụng các sản phẩm có chứa AHA.

Da của bạn có được hưởng lợi từ việc lột da bằng axit salicylic không?

Khi điều trị mụn cơ thể, thông thường bạn có thể kết hợp các phương pháp điều trị mụn hoặc sử dụng các sản phẩm kết hợp mà không gây kích ứng quá mức. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng các loại da khác nhau, vì vậy bạn vẫn nên theo dõi làn da của mình trong khi sử dụng các phương pháp điều trị kết hợp.

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Vì vùng da ở cổ khá nhạy cảm nên hãy sử dụng các sản phẩm điều trị từ từ và cẩn thận ở vùng da này. Nếu bạn nhận thấy da bị kích ứng, khô hoặc bong tróc quá mức trên bất kỳ vùng da nào trên cơ thể, hãy thu hẹp lại hoặc ngừng sử dụng sản phẩm và tham khảo ý kiến ​​nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn.

Có nhiều phương pháp điều trị OTC cho mụn cơ thể, bao gồm chất làm sạch cơ thể, thuốc xịt và kem dưỡng da và các sản phẩm có chứa AHA. Đặc biệt, axit hydroxy là phương pháp điều trị mụn trứng cá hiệu quả.

Đơn thuốc cho mụn cơ thể

Mụn trứng cá trên cơ thể là loại mụn cứng đầu, do đó, mụn trứng cá vừa và mụn trứng cá nặng có thể không thuyên giảm với các lựa chọn OTC được liệt kê ở trên. Thay vào đó, bạn có thể cần phải thực hiện một số phương pháp điều trị theo toa hiệu quả hơn để kiểm soát những nốt mụn đó.

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Đừng đợi quá lâu khi mụn mãi không dứt mà hãy đến gặp nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để được điều trị mụn theo toa, đặc biệt nếu mụn của bạn bị viêm nặng. Mụn trên cơ thể có thể gây ra sẹo thâm. Tình trạng viêm càng lớn thì khả năng hình thành sẹo lâu dài càng cao.

Bác sĩ da liễu có thể kê đơn điều trị tại chỗ, thuốc uống hoặc cả hai tùy thuộc vào tình trạng của bạn.

Theo Verywell Health