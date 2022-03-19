Những mẹo tuyệt vời cho các quý cô giữ lớp sơn móng tay lâu trôi hơn, bền đẹp hơn

Ngay cả khi đó là một lớp sơn móng tay đơn giản, bạn sẽ ghét nó nếu nó bắt đầu bong tróc trong một hoặc hai ngày. Điều này có thể là do bạn rửa tay liên tục hoặc làm các công việc gia đình như nấu ăn hoặc rửa bình. Vì vậy, để đảm bảo sơn móng tay của bạn vẫn nguyên vẹn, có một số điều có thể giúp ích cho bạn.

Đây là một quy tắc bất thành văn khi nói đến việc chăm sóc tốt cho lớp sơn móng tay của bạn. Phủ một lớp sơn bóng lên sau khi sơn móng tay của bạn đã khô sẽ giúp sơn giữ được lâu hơn và tạo cho móng tay của bạn vẻ sáng bóng. Bạn phải luôn đầu tư vào một lớp sơn màu trong cho lớp sơn phủ có thể được thêm vào bất kỳ mọi loại sơn móng tay nào.

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Về cơ bản, kem dưỡng da tay có tác dụng giống như kem chống nắng. Sử dụng kem dưỡng da tay hai lần một ngày sẽ giúp giữ ẩm cho bàn tay và móng tay của bạn cũng được nuông chiều. Nó cũng giữ cho lớp biểu bì của bạn được ẩm để không có vấn đề gì với việc chúng bị khô và nứt nẻ trên da của bạn.

Mẹo sơn móng

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Khi bạn sơn bóng cho móng tay, hãy nhớ sơn phần đầu móng thật sát mép. Điều này giúp che phủ các đầu nhọn trong một lớp sơn móng tay của bạn để chúng không làm sơn móng tay bị tróc nhanh khi móng mới mọc lên. Đảm bảo rằng bạn đặc biệt chú ý đến việc phủ một hoặc hai lớp sơn bóng lên toàn bộ móng, bao gồm cả các đầu móng.

Sử dụng lớp nền trước khi sơn màu móng

Việc sơn một lớp nền cũng quan trọng như phủ một lớp sơn lót. Sử dụng lớp sơn nền trước khi sơn móng sẽ giúp sơn bóng bám trên móng lâu hơn. Điều này sẽ giúp móng tay của bạn lên màu đẹp và độc đáo trong một thời gian dài mà không bị sứt mẻ.

Mang găng tay cao su

Ảnh minh họa

Nếu bạn là người phải làm việc nhà hàng ngày, hãy nhớ đeo găng tay cao su để bảo vệ móng tay của bạn. Nước chảy liên tục và việc sử dụng xà phòng có thể làm sơn móng tay bạn bị bong tróc. Mang găng tay cao su sẽ đảm bảo lớp sơn bóng vẫn nguyên vẹn trong thời gian dài mà móng tay của bạn không bị ảnh hưởng.

Theo Times of India