Bật mí mẹo chọn kiểu tóc hack cả chục tuổi cho phụ nữ trung niên

Làm đẹp 18/03/2022 11:26

Có rất nhiều yếu tố khi chọn kiểu tóc, những mẹo này sẽ giúp chị em hack cả chục tuổi.

Theo tính toán, số lần các chị em phụ nữ đến tiệm làm tóc hàng năm không nhỏ, các phụ nữ từ 50 tuổi trở lên thường không biết nên chọn kiểu tóc nào khi đi làm tóc. Một sự thật thú vị là kinh nghiệm cá nhân và các giai đoạn sinh học mà một người phụ nữ trải qua có thể ảnh hưởng đến kiểu tóc mà họ chọn. Các mẹo chọn kiểu tóc dưới đây có thể phần nào giúp các chị, các mẹ bớt đau đầu khi chọn kiểu tóc. 

Bật mí mẹo chọn kiểu tóc hack cả chục tuổi cho phụ nữ trung niên - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Đến tuổi tứ tuần, phái đẹp chắc chắn sẽ lựa chọn kiểu cắt uốn xù, kiểu cắt pixie, kiểu tóc bob có mái hay kiểu tóc bob cổ điển. Đối với thời trang, các chuyên gia làm tóc nói rằng phụ nữ nên xác định phong cách riêng của họ, đó là lý do tại sao tôi đề cập đến một số mẹo cần lưu ý để chọn kiểu tóc lý tưởng. 

Bật mí mẹo chọn kiểu tóc hack cả chục tuổi cho phụ nữ trung niên - Ảnh 2
Ảnh minh họa
Bật mí mẹo chọn kiểu tóc hack cả chục tuổi cho phụ nữ trung niên - Ảnh 3
Ảnh minh họa
Bật mí mẹo chọn kiểu tóc hack cả chục tuổi cho phụ nữ trung niên - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Một trong những yếu tố chính mà chúng ta phải tính đến là kiểu khuôn mặt. Muốn vậy chúng ta phải nhìn vào cấu trúc sọ và các đặc điểm như: sự khoảng cách giữa mắt, gò má, mũi, trán và tai. Điều quan trọng là phải xem xét loại tóc, tính chất của tóc cũng như trạng thái của tóc. 

Chọn kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt nữ

Chọn kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt nữ

Chọn kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt oval, tròn, vuông hay dài? Những kiểu tóc nào hợp với nhiều gương mặt? Cùng tìm hiểu ngay trong bài viết này.

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