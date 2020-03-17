Chọn kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt nữ

Chọn kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt là vấn đề được các chị em rất quan tâm bởi người xưa có câu: “Cái răng cái tóc là góc con người”, mái tóc thể hiện được tính cách của con người cũng như che đi được những khuyết điểm của gương mặt. Trong bài viết hôm nay hãy cùng tìm hiểu về các kiểu tóc phù hợp với gương mặt nữ.

Nếu bạn có thể kết hợp kiểu tóc layer tầng với mái chéo thì sẽ làm tăng hiệu quả trong việc che khuyết điểm cho gương mặt vuông của mình.

Tóc layer cắt theo tầng ngang vai là một kiểu tóc đang thịnh hành bởi nó không những nhẹ nhàng mà còn thể hiện được sự tinh tế, trẻ trung của người phụ nữ. Đối với những cô nàng sở hữu gương mặt vuông, phần tầng layer cao nhất sẽ được tỉa ôm vào xương quai hàm khiến gương mặt bạn nhìn tròn đầy và đáng yêu hơn rất nhiều.

Tóc layer cho mặt vuông - Ảnh minh họa: Internet

Tóc vic uốn chữ C

Đối với những cô nàng yêu thích mái tóc ngắn trẻ trung cá tính thì kiểu tóc vic uốn theo chữ C là lựa chọn được ưu tiên hàng đầu. Kiểu tóc vic được người thợ cắt vát từ gáy xuống đến cằm để tạo độ ôm của tóc vào phần xương hàm từ đó tăng hiệu quả trong việc che khuyết điểm cho khuôn mặt vuông.

Bên cạnh đó bạn có thể kết hợp thêm việc uốn chữ C đuôi tóc làm cho tóc bồng bềnh và che đi được phần góc cạnh của gương mặt vuông.

Tóc vic uốn chữ C - Ảnh minh họa: Internet

Tóc xoăn wavy

Nếu bạn thích kiểu tóc dài để xõa nhẹ tự nhiên thì kiểu tóc xoăn wavy có thể giúp bạn che đi được đường nét vuông vắn trên khuôn mặt. Hơn thế nữa kiểu tóc cho gương mặt vuông này cũng tạo nên sự nhẹ nhàng, thanh thoát và ngọt ngào, tạo ấn tượng cho người đối diện ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bạn có thể kết hợp kiểu tóc này với tóc mái hất hay mái rẽ ngôi.

Tóc xoăn wavy - Ảnh minh họa: Internet

Tóc bob xoăn lơi

Tóc bob được cắt bằng và không có được độ ôm hàm như kiểu tóc vic. Bạn có thể kết hợp uốn xoăn lơi phần đuôi tóc để tăng thêm sự bồng bềnh cho đuôi tóc từ đó giúp gương mặt bạn gọn gàng, mềm mại và cũng không kém phần trẻ trung tươi mới.

Tóc thẳng lệch ngôi cùng mái hất

Một kiểu tóc thẳng với mái lệch sẽ giúp gương mặt vuông tạo được hiệu ứng đánh lừa thị giác rất hiệu quả vì khuôn mặt vuông có độ cân xứng gần như tuyệt đối. Kiểu tóc thẳng sẽ ép phần xương quai hàm của gương mặt vuông đồng thời mái hất có tác dụng hạn chế độ góc cạnh trên gương mặt.

Chọn kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt tròn

Những kiểu tóc phù hợp với gương mặt tròn - Ảnh minh họa: Internet

Tóc ngang vai kết hợp với mái thưa

Mái thưa có thể hợp với hầu hết các khuôn mặt nhưng đặc biệt nó rất hợp với khuôn mặt dài và có tác dụng che đi phần trán rộng và cao nên bạn có thể yên tâm với vầng trán dài và cao của mình. Mái thưa sẽ giúp cho các bạn nữ tăng thêm phần mềm mại và dịu dàng hơn. Bên cạnh đó mái thưa sẽ không lấy của bạn nhiều tóc như mái bằng và sẽ làm cho gương mặt bạn trông thanh thoát hơn.

Tóc lob ngang vai cho mặt tròn

Mẫu tóc lob ngang vai đang được giới trẻ yêu thích bởi sự năng động cá tính mà nó mang lại và còn giúp gương mặt tròn trở nên thanh thoát hơn, góc cạnh hơn.

Tóc ngang vai duỗi cúp cho mặt tròn

Đây là kiểu tóc đã có từ lâu nhưng không hề bị lỗi mốt, hiện tại các bạn trẻ vẫn rất yêu thích mẫu tóc này. Đây cũng là một trong những mẫu tóc tạo nên cơn sốt trong làng thời trang tóc. Kiểu tóc này có phần thân tóc được tạo thẳng sát vào khuôn mặt, một cách thông minh để che đi khuyết điểm của gương mặt tròn.

Kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt dài

Những kiểu tóc phù hợp cho người có gương mặt dài - Ảnh minh họa: Internet

Tóc uốn cụp không mái

Nếu là một cô nàng cá tính thì đây là lựa chọn dành cho bạn. Mái tóc uốn cụp sẽ mang lại cho bạn vẻ đẹp trẻ trung, nhẹ nhàng và vô cùng tự nhiên. Phần đuôi tóc uốn góp phần tạo đường nét cho khuôn mặt giúp khuôn mặt trông lớn hơn. Bên cạnh đó phần mái được làm gọn gàng sát vớt gương mặt sẽ giúp bạn trông thanh thoát hơn.

Mẫu tóc ngắn ngang vai gợn sóng nhẹ nhàng cho gương mặt dài

Đây là một mẫu tóc được các chuyên gia đánh giá là mẫu tóc sang chảnh mà tất cả các cô gái không nên bỏ qua. Nó tạo cho gương mặt cảm giác mới lạ, phong thái cuốn hút. Kiểu tóc này giúp gương mặt dài thể hiện được những ưu điểm và che đi những khuyết điểm.

Hy vọng với những chia sẻ trên bạn có thể biết cách chọn kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt của mình. Nếu vẫn cảm thấy phân vân bạn có thể tìm đến các nhà tạo mẫu tóc để được tư vấn.