Chọn kiểu tóc ngắn phù hợp với phụ nữ U40: Lời khuyên từ nhà tạo mẫu chuyên nghiệp

Thời trang 14/04/2018 06:46

Những chia sẻ hữu ích từ nhà tạo mẫu tóc Lê Hiếu sẽ giúp phụ nữ U40 tìm ra được kiểu tóc ngắn phù hợp nhất.

Phụ nữ ở độ tuổi U40 đa phần đã có gia đình, công việc ổn định nên việc định hình và chọn lựa kiểu tóc cũng cần nhiều công sức hơn. Đặc biệt là kiểu tóc ngắn, xu hướng tóc khá trẻ trung và cá tính hiện nay.

Trao đổi với Phụ nữ & Gia đình, nhà tạo mẫu tóc Lê Hiếu, salon Lê Hiếu (quận 3, TP.HCM) chia sẻ: “Việc chọn được kiểu tóc ngắn phù hợp cho phụ nữ U40 phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như chất tóc, độ hư tổn của sợi tóc, khuôn mặt hay làn da. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là bạn có yêu thích kiểu tóc dự định cắt hay không”.

Chọn kiểu tóc ngắn phù hợp với phụ nữ U40: Lời khuyên từ nhà tạo mẫu chuyên nghiệp - Ảnh 1

Lê Hiếu – nhà tạo mẫu tóc chia sẻ, việc chọn lựa kiểu tóc ngắn cho phụ nữ U40 phụ thuộc vào khá nhiều yếu tố như chất tóc, độ hư tổn, khuôn mặt hay làn da - Ảnh: NVCC

Chọn kiểu tóc ngắn phù hợp cho phụ nữ U40

*Khuôn mặt

Anh Lê Hiếu chia sẻ: “Trong các dạng khuôn mặt, tròn và vuông là khó chọn được kiểu tóc phù hợp nhất. Phụ nữ sở hữu kiểu khuôn mặt này nên chọn cắt tóc mái mỏng, thưa có phần tóc hai bên mai che đi đôi má, cằm nhờ đó giấu đi khuyết điểm. Ngoài ra, tóc mái rẽ ngôi 6/4, 7/3 cũng rất phù hợp đối với hai kiểu khuôn mặt này”.

Chọn kiểu tóc ngắn phù hợp với phụ nữ U40: Lời khuyên từ nhà tạo mẫu chuyên nghiệp - Ảnh 2

Tóc ngắn ngang vai mái thưa tạo nên sự mềm mại, thon gọn cho gương mặt vuông, chữ điền - Ảnh: Internet

Chọn kiểu tóc ngắn phù hợp với phụ nữ U40: Lời khuyên từ nhà tạo mẫu chuyên nghiệp - Ảnh 3

Tóc ngắn kết hợp với mái rẽ ngôi cũng cực kỳ phù hợp với phụ nữ U40 sở hữu khuôn mặt tròn hay vuông - Ảnh: Internet

Chọn kiểu tóc ngắn phù hợp với phụ nữ U40: Lời khuyên từ nhà tạo mẫu chuyên nghiệp - Ảnh 4

Cô nàng U40 sở hữu khuôn mặt tròn, vuông sẽ trông tươi trẻ, năng động và tràn đầy năng lượng với kiểu tóc ngắn mái thưa nhuộm màu sáng này - Ảnh: Internet

*Độ hư tổn của tóc

Tạo mẫu tóc Lê Hiếu khẳng định: “Nếu tóc bị hư tổn quá nặng, việc đầu tiên là phải phục hồi vảy tóc. Sau đó, mới thực hiện chọn kiểu tóc phù hợp. Trong trường hợp cần cắt tóc ngắn ngay, mái tóc hư tổn nặng không được uốn hay nhuộm mà chỉ nên tạo kiểu đơn giản”.

Chọn kiểu tóc ngắn phù hợp với phụ nữ U40: Lời khuyên từ nhà tạo mẫu chuyên nghiệp - Ảnh 5

Mái tóc hư tổn nặng chỉ được cắt ngắn và phục hồi vảy tóc. Đến khi tóc đã khỏe mới thực hiện tạo kiểu hay nhuộm màu - Ảnh: Internet

*Màu nhuộm tóc

Nhà tạo mẫu Lê Hiếu khuyên phụ nữ U40 sở hữu làn da ngăm đen tuyệt đối tránh xa các màu nhuộm thuộc tông nóng như đỏ, nâu đồng. Bên cạnh đó, ưu tiên các màu có sắc lạnh như ánh tím, nâu lạnh, nâu tây, nâu hạt dẻ tự nhiên. Đây là cách nâng tông da hữu hiệu.

Chọn kiểu tóc ngắn phù hợp với phụ nữ U40: Lời khuyên từ nhà tạo mẫu chuyên nghiệp - Ảnh 6

Màu tóc quyết định khá nhiều đối với mái tóc ngắn mà bạn mới cắt - Ảnh: Internet

Chọn kiểu tóc ngắn phù hợp với phụ nữ U40: Lời khuyên từ nhà tạo mẫu chuyên nghiệp - Ảnh 7

Nên chọn màu nhuộm phù hợp với màu da, đây là cách giúp phụ nữ U40 trông thời thượng và xinh đẹp hơn - Ảnh: Internet

Hy vọng những chia sẻ bổ ích trên của nhà tạo mẫu tóc Lê Hiếu sẽ giúp phụ nữ ở độ tuổi U40 tìm được kiểu tóc ngắn phù hợp cho chính mình.

5 kiểu tóc ngắn hợp với khuôn mặt tròn béo xu hướng hot nhất năm 2018

5 kiểu tóc ngắn hợp với khuôn mặt tròn béo xu hướng hot nhất năm 2018

Những cô nàng có khuôn mặt hơi tròn béo thì giờ đây không còn phải lo lắng mỗi khi cắt tóc ngắn nữa rồi. Với những kiểu tóc ngắn siêu hot sau, khuôn mặt của bạn ít nhiều sẽ khiến người khác cảm thấy nhỏ gọn lại ngay ấy!

Xem thêm
Từ khóa:   chọn kiểu tóc ngắn phù hợp kiểu tóc ngắn cho phụ nữ u40 chuyên gia tạo mẫu tóc

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 56 phút trước
3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 4 giờ 2 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt