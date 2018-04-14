Chọn kiểu tóc ngắn phù hợp với phụ nữ U40: Lời khuyên từ nhà tạo mẫu chuyên nghiệp

Những chia sẻ hữu ích từ nhà tạo mẫu tóc Lê Hiếu sẽ giúp phụ nữ U40 tìm ra được kiểu tóc ngắn phù hợp nhất.
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Phụ nữ ở độ tuổi U40 đa phần đã có gia đình, công việc ổn định nên việc định hình và chọn lựa kiểu tóc cũng cần nhiều công sức hơn. Đặc biệt là kiểu tóc ngắn, xu hướng tóc khá trẻ trung và cá tính hiện nay.
Trao đổi với Phụ nữ & Gia đình, nhà tạo mẫu tóc Lê Hiếu, salon Lê Hiếu (quận 3, TP.HCM) chia sẻ: “Việc chọn được kiểu tóc ngắn phù hợp cho phụ nữ U40 phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như chất tóc, độ hư tổn của sợi tóc, khuôn mặt hay làn da. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là bạn có yêu thích kiểu tóc dự định cắt hay không”.
Chọn kiểu tóc ngắn phù hợp cho phụ nữ U40
*Khuôn mặt
Anh Lê Hiếu chia sẻ: “Trong các dạng khuôn mặt, tròn và vuông là khó chọn được kiểu tóc phù hợp nhất. Phụ nữ sở hữu kiểu khuôn mặt này nên chọn cắt tóc mái mỏng, thưa có phần tóc hai bên mai che đi đôi má, cằm nhờ đó giấu đi khuyết điểm. Ngoài ra, tóc mái rẽ ngôi 6/4, 7/3 cũng rất phù hợp đối với hai kiểu khuôn mặt này”.
*Độ hư tổn của tóc
Tạo mẫu tóc Lê Hiếu khẳng định: “Nếu tóc bị hư tổn quá nặng, việc đầu tiên là phải phục hồi vảy tóc. Sau đó, mới thực hiện chọn kiểu tóc phù hợp. Trong trường hợp cần cắt tóc ngắn ngay, mái tóc hư tổn nặng không được uốn hay nhuộm mà chỉ nên tạo kiểu đơn giản”.
*Màu nhuộm tóc
Nhà tạo mẫu Lê Hiếu khuyên phụ nữ U40 sở hữu làn da ngăm đen tuyệt đối tránh xa các màu nhuộm thuộc tông nóng như đỏ, nâu đồng. Bên cạnh đó, ưu tiên các màu có sắc lạnh như ánh tím, nâu lạnh, nâu tây, nâu hạt dẻ tự nhiên. Đây là cách nâng tông da hữu hiệu.
Hy vọng những chia sẻ bổ ích trên của nhà tạo mẫu tóc Lê Hiếu sẽ giúp phụ nữ ở độ tuổi U40 tìm được kiểu tóc ngắn phù hợp cho chính mình.