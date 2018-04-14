Chọn kiểu tóc ngắn phù hợp với phụ nữ U40: Lời khuyên từ nhà tạo mẫu chuyên nghiệp

Phụ nữ ở độ tuổi U40 đa phần đã có gia đình, công việc ổn định nên việc định hình và chọn lựa kiểu tóc cũng cần nhiều công sức hơn. Đặc biệt là kiểu tóc ngắn, xu hướng tóc khá trẻ trung và cá tính hiện nay.

Trao đổi với Phụ nữ & Gia đình, nhà tạo mẫu tóc Lê Hiếu, salon Lê Hiếu (quận 3, TP.HCM) chia sẻ: “Việc chọn được kiểu tóc ngắn phù hợp cho phụ nữ U40 phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như chất tóc, độ hư tổn của sợi tóc, khuôn mặt hay làn da. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là bạn có yêu thích kiểu tóc dự định cắt hay không”.