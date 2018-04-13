Chuyên gia tư vấn chọn màu nhuộm tóc phù hợp giúp cô nàng da ngăm đen 'lên đời' nhan sắc

Những chia sẻ mới nhất của tạo mẫu tóc Lê Hiếu sẽ giúp cho cô nàng da ngăm đen chọn được màu nhuộm tóc phù hợp. Nhờ đó, nhan sắc sẽ thêm phần xinh xắn, tươi tắn.
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Những bạn gái sở hữu làn da ngăm đen khá tự ti và gặp khá nhiều khó khăn trong việc chọn màu tóc phù hợp.
Nhằm giải quyết vấn đề này, Phụ nữ & Gia đình đã có cuộc trao đổi với nhà tạo mẫu Lê Hiếu - Salon tóc Lê Hiếu (quận 3, TP.HCM) về vấn đề chọn màu nhuộm phù hợp cho cô nàng sở hữu làn da hơi tối, ngăm đen.
Tạo mẫu tóc Lê Hiếu chia sẻ: "Màu nhuộm tóc sẽ được chia thành hai tông lạnh và nóng. Làn da hơi ngăm đen thì nằm trong nhóm tông tối. Chính vì vậy, những bạn sở hữu làn da này phải ưu tiên chọn màu nhuộm tóc thuộc tông có sắc lạnh. Hai tông đối lập nhau sẽ tạo nên sự trung hòa, nhờ đó giúp làn da trông sáng và tươi tắn hơn".
Cụ thể, anh Lê Hiếu cho biết: "Những màu nhuộm tông lạnh như đỏ ánh tím, nâu đồng lạnh, nâu hạt dẻ tự nhiên hoặc nâu tây. Ngoài ra, để biến màu tông nóng mang sắc lạnh, đòi hỏi kỹ thuật của người thợ phải thật chuyên nghiệp".
Màu nhuộm tóc đỏ ánh tím
Tuy là màu sắc có tông đỏ nhưng nếu nhuộm pha thêm chút ánh tím lạnh, kết quả sẽ ra màu tóc khá bắt mắt và làm sáng làn da ngăm rất hiệu quả.
Màu nhuộm tóc nâu lạnh - nâu tây
Tông màu nâu này có ánh khói nên đậm nét của tông lạnh, nhờ đó, sẽ trung hòa và làm sáng làn da ngăm đen tối ưu.
Màu nhuộm tóc nâu hạt dẻ tự nhiên
Tóc màu nâu hạt dẻ tạo nên sự tự nhiên, không quá lòe loẹt nhưng vẫn đủ khả năng khắc phục nhược điểm về làn da ngăm đen.
Hy vọng những chia sẻ hữu ích về cách chọn màu nhuộm tóc từ nhà tạo mẫu Lê Hiếu sẽ giúp cho cô nàng da ngăm thêm phần tươi tắn, rạng rỡ.