Chuyên gia tư vấn chọn màu nhuộm tóc phù hợp giúp cô nàng da ngăm đen 'lên đời' nhan sắc

Những chia sẻ mới nhất của tạo mẫu tóc Lê Hiếu sẽ giúp cho cô nàng da ngăm đen chọn được màu nhuộm tóc phù hợp. Nhờ đó, nhan sắc sẽ thêm phần xinh xắn, tươi tắn.

Những bạn gái sở hữu làn da ngăm đen khá tự ti và gặp khá nhiều khó khăn trong việc chọn màu tóc phù hợp. Nhằm giải quyết vấn đề này, Phụ nữ & Gia đình đã có cuộc trao đổi với nhà tạo mẫu Lê Hiếu - Salon tóc Lê Hiếu (quận 3, TP.HCM) về vấn đề chọn màu nhuộm phù hợp cho cô nàng sở hữu làn da hơi tối, ngăm đen.

Tạo mẫu tóc Lê Hiếu chia sẻ: "Màu nhuộm tóc sẽ được chia thành hai tông lạnh và nóng. Làn da hơi ngăm đen thì nằm trong nhóm tông tối. Chính vì vậy, những bạn sở hữu làn da này phải ưu tiên chọn màu nhuộm tóc thuộc tông có sắc lạnh. Hai tông đối lập nhau sẽ tạo nên sự trung hòa, nhờ đó giúp làn da trông sáng và tươi tắn hơn".

Những bạn gái sở hữu làn da ngăm đen hơi Tây nên chọn màu nhuộm tóc tông lạnh để trung hòa - Ảnh: NVCC Cụ thể, anh Lê Hiếu cho biết: "Những màu nhuộm tông lạnh như đỏ ánh tím, nâu đồng lạnh, nâu hạt dẻ tự nhiên hoặc nâu tây. Ngoài ra, để biến màu tông nóng mang sắc lạnh, đòi hỏi kỹ thuật của người thợ phải thật chuyên nghiệp".



Nhà tạo mẫu tóc Lê Hiếu chia sẻ, bạn gái da ngăm hạn chế nhuộm các màu sắc có tông nóng như đỏ, nâu đồng - Ảnh: NVCC Màu nhuộm tóc đỏ ánh tím Tuy là màu sắc có tông đỏ nhưng nếu nhuộm pha thêm chút ánh tím lạnh, kết quả sẽ ra màu tóc khá bắt mắt và làm sáng làn da ngăm rất hiệu quả.

Màu nhuộm tóc đỏ ánh tím lạnh làm làn da ngăm đen trắng mịn hơn rất nhiều - Ảnh: NVCC

Nếu đang có dự định nhuộm tóc nhưng e ngại làn da ngăm đen bẩm sinh, màu đỏ ánh tím lạnh là một gợi ý tuyệt vời dành cho bạn - Ảnh: NVCC Màu nhuộm tóc nâu lạnh - nâu tây Tông màu nâu này có ánh khói nên đậm nét của tông lạnh, nhờ đó, sẽ trung hòa và làm sáng làn da ngăm đen tối ưu. Tóc màu nâu tây giúp làn da ngăm đen thêm phần trắng mịn - Ảnh: Internet Mái tóc màu nâu lạnh bồng bềnh giấu đi hoàn toàn khuyết điểm về làn da ngăm đen - Ảnh: Internet Chỉ cần khéo léo trong việc chọn màu nhuộm tóc, làn da ngăm đen tự nhiên sẽ thêm phần tươi tắn - Ảnh: Internet Màu nhuộm tóc nâu hạt dẻ tự nhiên Tóc màu nâu hạt dẻ tạo nên sự tự nhiên, không quá lòe loẹt nhưng vẫn đủ khả năng khắc phục nhược điểm về làn da ngăm đen.

Làn da ngăm đen sẽ trở nên trắng hồng rạng ngời nhờ màu tóc nâu hạt dẻ tự nhiên - Ảnh: NVCC Tóc ngắn ngang vai nhuộm màu nâu hạt dẻ tự nhiên giúp cô nàng da ngăm thêm trẻ trung, tươi tắn - Ảnh: Internet

Nhờ kiểu tóc ngắn nhuộm màu nâu hạt dẻ tự nhiên, cô nàng da ngăm trở nên tươi tắn hơn rất nhiều - Ảnh: NVCC Hy vọng những chia sẻ hữu ích về cách chọn màu nhuộm tóc từ nhà tạo mẫu Lê Hiếu sẽ giúp cho cô nàng da ngăm thêm phần tươi tắn, rạng rỡ.

Cuối cùng cũng có một màu nhuộm đẹp long lanh mà con gái châu Á tóc đen có thể "đu" theo: màu nâu hoa hồng Màu nhuộm sáng vừa đủ, nổi vừa đủ này không yêu cầu phải tẩy tóc quá nhiều lần, do đó hết sức phù hợp với con gái châu Á vốn sở hữu mái tóc tối màu đặc trưng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chuyen-gia-tu-van-chon-mau-nhuom-toc-phu-hop-giup-co-nang-da-ngam-den-len-doi-nhan-sac-278680.html