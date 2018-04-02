Chuyên gia hướng dẫn cách chăm sóc tóc nhuộm bền màu, không xơ rối, gãy rụng

Dưới đây là những chia sẻ hữu ích về cách chăm sóc tóc nhuộm màu của chuyên gia tạo mẫu tóc - Dương Hồng Thái Phụng.

Hiện nay, ngoài việc cắt, tạo kiểu thì nhuộm màu là xu hướng làm đẹp mái tóc được phụ nữ ưa chuộng. Tuy nhiên, mái tóc trải qua nhiều công đoạn, tiếp xúc thường xuyên với chất tạo kiểu hay chuyển màu, cộng với việc chăm sóc sai cách sẽ trở nên xơ rối và gãy rụng.

Chia sẻ thêm với Phụ nữ & Gia đình, chị Thái Phụng nhấn mạnh: "Sau khi nhuộm, tóc dễ khô xơ vì sử dụng thuốc chứa oxy sẽ đẩy mạnh quá trình oxy hóa, làm độ ẩm trong các sợi tóc bóc hơi hết, đồng thời làm các hạt màu nhanh tiêu biến. Dẫn đến hệ quả là vừa làm tóc hư tổn vừa nhanh mất màu".

Nhắc đến vấn đề nhuộm tóc thường xuyên, chuyên gia Thái Phụng nhấn mạnh: "Rất nhiều người e ngại việc nhuộm thường xuyên sẽ làm tóc khô xơ, chẻ ngọn. Tuy nhiên, nếu chọn đúng dòng sản phẩm tốt, việc này sẽ không xảy ra. Vì trong thuốc nhuộm cao cấp vốn chứa protein giúp tóc phục hồi ngay trong quá trình tạo màu".

Chuyên gia tạo mẫu tóc Dương Hồng Thái Phụng khuyên nên nhuộm lại tóc trong vòng 2 - 3 tháng, hạn chế việc chỉ nhuộm phần chân tóc - Ảnh: Internet

Để mái tóc nhuộm lên màu đẹp, bền màu và giữ được chất mềm mượt, tự nhiên, nên ưu tiên lựa chọn những dòng sản phẩm không chứa oxy, chiết xuất từ thực vật.

Quá trình oxy hóa khiến các sợi tóc sau khi nhuộm mất đi hoàn toàn độ ẩm và trở nên xơ rối, gãy rụng - Ảnh: Internet

Không uốn tóc đã tẩy màu

Đối với việc tẩy tóc để đạt được một số màu cá tính, thuộc tông sáng, neon hoặc khói, chuyên gia Thái Phụng khẳng định: "Lời khuyên dành cho các bạn là hạn chế việc tẩy tóc, công nghệ làm đẹp này vô cùng có hại. Ngoài ra, nếu đã xác định tẩy, hãy chọn những sản phẩm chất lượng, cực cao cấp. Đồng thời, đã tẩy thì không được uốn".

Nếu muốn tẩy tóc, nhất định phải sử dụng dòng sản phẩm cao cấp và nổi tiếng để hạn chế tối đa tình trạng gãy rụng - Ảnh: Internet

Đặc biệt, nếu bạn đã áp dụng màu nhuộm cần trải qua quá trình tẩy, hạ tông màu tóc thì nhất định không được uốn.

"Tôi nhấn mạnh một điều rằng, không có một salon nổi tiếng nào trên thế giới khuyến khích việc uốn, tạo kiểu cho tóc tẩy màu. Vì sợi tóc trải qua quá trình hạ tông sẽ rất khó vào nếp và luôn bị bung trông rất rối nếu uốn" - chị Thái Phụng chia sẻ.

Về vấn đề chăm sóc mái tóc tẩy màu, chuyên gia khuyên các bạn nên bổ dung dưỡng chất, gel dưỡng ẩm, đồng thời sử dụng dầu gội, dầu xả chứa thành phần bổ sung sắc tố.

Cách giữ màu tóc nhuộm

Chuyên gia Dương Hồng Thái Phụng cho biết, có 3 cách để giúp tóc nhuộm bền màu. Đầu tiên, sử dụng các sản phẩm bổ sung sắc tố, bổ sung hạt màu. Tránh dùng các loại dầu gội chứa bạc hà, đây là thành phần làm mất màu tóc.

Bên cạnh đó, nếu nhuộm các màu tóc thông thường, bạn có thể chọn phương pháp phủ bóng, bọc tóc để khóa màu. Tuy nhiên, trường hợp đã tẩy màu không được dùng cách này, lớp phủ silicon sẽ làm tóc không thể bay hơi, từ đó trở nên khô xơ, gãy rụng, đặc biệt là khó đổi màu sau này.

Nên dùng các sản phẩm bổ sung sắc tố để mái tóc nhuộm bền màu - Ảnh: Internet

Tóc đã trải qua quá trình tạo kiểu, tẩy nhuộm dù sử dụng sản phẩm cao cấp đến mấy vẫn không tránh khỏi tình trạng tổn thương, khô xơ và gãy rụng. Để hạn chế tối đa tình trạng này, chăm sóc kỹ lưỡng là điều không thể thiếu.

Hy vọng những chia sẻ bổ ích về cách nuôi dưỡng, chăm sóc mái tóc nhuộm màu từ chuyên gia Dương Hồng Thái Phụng sẽ giúp bạn vượt qua nỗi lo về tóc xơ rối, gãy rụng.