8 sai lầm trong việc chọn kiểu tóc khiến phụ nữ U40 trở nên già nua, kém sang và quê mùa

Nếu đang có dự định thay đổi phong cách tóc, phụ nữ U40 , U50 nên tránh phạm phải 8 lỗi cơ bản sau đây.

Mái tóc quyết định đến 80% vẻ ngoài của phụ nữ. Do đó, chọn lựa một kiểu phù hợp chính là cách ngắn nhất để chị em "lên đời" nhan sắc.

Ngoài ra, màu tóc quá đen sẽ khiến làn da trông kém sắc và lộ hoàn toàn khuyết điểm.

Thực tế, nhiều chị em trung niên thường có thói quen nhuộm tóc đen mỗi khi phát hiện những sợi tóc bạc. Nhưng màu nhuộm làm cho vẻ ngoài trông thiếu tự nhiên.

Để trở nên trẻ trung hơn, phụ nữ U40 nên nhuộm cho mái tóc màu nâu vàng, nâu trầm hoặc nâu mật ong.

Màu nhuộm tóc nâu ánh vàng giúp làn da sáng và mịn hơn. Điều này khiến phụ nữ trung niên trở nên trẻ trung tức thì - Ảnh: Brightside

Chọn màu nhuộm lệch tông da

Những cô nàng có tông da nâu nên tránh xa màu nhuộm tóc thiêng về sắc lạnh như bạch kim. Điều này làm làn da trông kém sức sống, quê mùa hơn. Phụ nữ sở hữu da tông ấm sẽ hợp hơn với màu nhuộm tóc nâu, vàng ánh nâu.

Chọn màu nhuộm tóc hợp với tông da là cách giúp vẻ ngoài trở nên sang và trẻ trung hơn - Ảnh: Brightside

Tạo kiểu thiếu tự nhiên

Mái tóc xoăn bồng bềnh, tự nhiên là một trong những đặc điểm quyến rũ nhất trên cơ thể phụ nữ. Do đó, hãy tạo kiểu sao cho mềm mại nhất nếu bạn muốn thu hút mọi người xung quanh.

Hơn nữa, những kiểu uốn xoăn cứng cáp đã là xu hướng của các thập niên trước, hiện giờ đã quá lỗi thời.

Tránh xa các kiểu tóc xoăn thiếu tự nhiên vì chúng có thể khiến bạn già đi cả chục tuổi - Ảnh: Brightside

Lạm dụng keo xịt tóc

Nếu nghĩ kiểu tóc ngắn vuốt ngược sẽ giúp bạn trở nên thời trang hơn trong các bữa tiệc, bạn đã thực sự sai lầm. Tóc ngắn bob sẽ đẹp nhất nếu bạn chỉ chải ngược một bên, xõa tự nhiên một bên.

Kiểu vuốt ngược tóc bob ngắn đã quá lỗi thời - Ảnh: Brightside

Kiểu tóc có độ dài không phù hợp

Độ dài mái tóc có thể giúp khuôn mặt của bạn cân đối và thanh tú hơn rất nhiều nếu chọn đúng cách. Ngược lại, các đường nét sẽ mất độ hài hòa nếu chọn sai kiểu tóc.

Khuôn mặt vuông chữ điền của người phụ nữ này trở nên cân đối, nhỏ nhắn hơn nhờ kiểu tóc bob ngang cằm uốn xoăn và mái rễ ngôi 8/2 - Ảnh: Brightside

Giữ một kiểu tóc nhiều năm

Điều này tương đối dễ hiểu vì cứ theo đuổi mãi một phong cách sẽ khiến bạn trở nên "một màu" và cũ kỹ.

Để trở thành phụ nữ hiện đại, thay đổi hình ảnh bản thân là điều không thể bỏ qua, kiểu tóc cũng vậy.

Thay đổi kiểu tóc phù hợp với độ tuổi chính là bí quyết bạn nên học hỏi - Ảnh: Brightside

Chọn sai ngôi rẽ tóc mái

Mỗi khuôn mặt sẽ có những kiểu rẽ ngôi riêng. Ngoài ra, đối với phụ nữ ở độ tuổi U40, U50, tóc mái còn có thể trở thành "trợ thủ" che giấu các vùng da xuất hiện nhiều khuyết điểm như trán. Do đó, đừng áp dụng mái rẽ ngôi 5/5 mà hãy chọn tỉ lệ 7/3 hoặc 8/2.

Phụ nữ ở độ tuổi U40, U50 nên chọn tóc mái rẽ ngôi 7/3 hoặc 8/2 - Ảnh: Brightside

Chọn kiểu tóc không hợp xu hướng

Kiểu tóc uốn lọn to, tạo kiểu cổ điển đã quá lỗi thời và sẽ khiến nhan sắc của phụ nữ U40 vốn già lại càng già thêm. Do đó, để trông trẻ trung, tràn đầy sức sống hơn, hãy chọn lựa kiểu hợp xu hướng như dài xoăn tự nhiên hay uốn gợn sóng nhẹ nhàng.

Phụ nữ U40, U50 nên tránh các kiểu tóc theo phong cách cổ điển - Ảnh: Brightside

Khéo léo tránh xa 8 lỗi về xu hướng trên khi chọn kiểu tóc mới, bạn sẽ trở nên trẻ trung hơn so với độ tuổi U40, U50 của mình.