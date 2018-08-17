8 sai lầm trong việc chọn kiểu tóc khiến phụ nữ U40 trở nên già nua, kém sang và quê mùa

Nếu đang chuẩn bị thay đổi ngoại hình bằng một kiểu tóc mới, hãy tránh xa 8 sai lầm sau đây để không khiến bản thân trông già nua và kém sang.
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Mái tóc quyết định đến 80% vẻ ngoài của phụ nữ. Do đó, chọn lựa một kiểu phù hợp chính là cách ngắn nhất để chị em "lên đời" nhan sắc.
Nếu đang có dự định thay đổi phong cách tóc, phụ nữ U40, U50 nên tránh phạm phải 8 lỗi cơ bản sau đây.
Nhuộm tóc quá đen
Thực tế, nhiều chị em trung niên thường có thói quen nhuộm tóc đen mỗi khi phát hiện những sợi tóc bạc. Nhưng màu nhuộm làm cho vẻ ngoài trông thiếu tự nhiên.
Ngoài ra, màu tóc quá đen sẽ khiến làn da trông kém sắc và lộ hoàn toàn khuyết điểm.
Để trở nên trẻ trung hơn, phụ nữ U40 nên nhuộm cho mái tóc màu nâu vàng, nâu trầm hoặc nâu mật ong.
Chọn màu nhuộm lệch tông da
Những cô nàng có tông da nâu nên tránh xa màu nhuộm tóc thiêng về sắc lạnh như bạch kim. Điều này làm làn da trông kém sức sống, quê mùa hơn. Phụ nữ sở hữu da tông ấm sẽ hợp hơn với màu nhuộm tóc nâu, vàng ánh nâu.
Tạo kiểu thiếu tự nhiên
Mái tóc xoăn bồng bềnh, tự nhiên là một trong những đặc điểm quyến rũ nhất trên cơ thể phụ nữ. Do đó, hãy tạo kiểu sao cho mềm mại nhất nếu bạn muốn thu hút mọi người xung quanh.
Hơn nữa, những kiểu uốn xoăn cứng cáp đã là xu hướng của các thập niên trước, hiện giờ đã quá lỗi thời.
Lạm dụng keo xịt tóc
Nếu nghĩ kiểu tóc ngắn vuốt ngược sẽ giúp bạn trở nên thời trang hơn trong các bữa tiệc, bạn đã thực sự sai lầm. Tóc ngắn bob sẽ đẹp nhất nếu bạn chỉ chải ngược một bên, xõa tự nhiên một bên.
Kiểu tóc có độ dài không phù hợp
Độ dài mái tóc có thể giúp khuôn mặt của bạn cân đối và thanh tú hơn rất nhiều nếu chọn đúng cách. Ngược lại, các đường nét sẽ mất độ hài hòa nếu chọn sai kiểu tóc.
Giữ một kiểu tóc nhiều năm
Điều này tương đối dễ hiểu vì cứ theo đuổi mãi một phong cách sẽ khiến bạn trở nên "một màu" và cũ kỹ.
Để trở thành phụ nữ hiện đại, thay đổi hình ảnh bản thân là điều không thể bỏ qua, kiểu tóc cũng vậy.
Chọn sai ngôi rẽ tóc mái
Mỗi khuôn mặt sẽ có những kiểu rẽ ngôi riêng. Ngoài ra, đối với phụ nữ ở độ tuổi U40, U50, tóc mái còn có thể trở thành "trợ thủ" che giấu các vùng da xuất hiện nhiều khuyết điểm như trán. Do đó, đừng áp dụng mái rẽ ngôi 5/5 mà hãy chọn tỉ lệ 7/3 hoặc 8/2.
Chọn kiểu tóc không hợp xu hướng
Kiểu tóc uốn lọn to, tạo kiểu cổ điển đã quá lỗi thời và sẽ khiến nhan sắc của phụ nữ U40 vốn già lại càng già thêm. Do đó, để trông trẻ trung, tràn đầy sức sống hơn, hãy chọn lựa kiểu hợp xu hướng như dài xoăn tự nhiên hay uốn gợn sóng nhẹ nhàng.
Khéo léo tránh xa 8 lỗi về xu hướng trên khi chọn kiểu tóc mới, bạn sẽ trở nên trẻ trung hơn so với độ tuổi U40, U50 của mình.