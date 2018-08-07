Đã sang thu, phụ nữ U40 nên cắt ngay 10 kiểu tóc ngắn uốn xoăn vừa hợp mốt vừa 'ăn gian' cả chục tuổi này

Thời trang 07/08/2018 15:04

Với 10 kiểu tóc bob uốn xoăn từ Stylecraze, phụ nữ U40 sẽ trở nên trẻ trung, thu hút và thời thượng hơn rất nhiều trong mùa thu năm nay.

Tóc ngắn luôn là lựa chọn cực kỳ hoàn hảo nếu bạn đang mong muốn thay đổi diện mạo. Ngoài mang đến một vẻ đẹp mới, cắt tóc còn là cách để giải tỏa căng thẳng, tạo năng lượng hứng khởi cho bản thân. 

Sau đây là 10 kiểu tóc ngắn uốn xoăn từ cổ điển đến hiện đại cực kỳ phù hợp với phụ nữ từ độ tuổi 30 trở lên.  

Tóc bob uốn cổ điển

Với cách uốn lọn lớn, vào nếp và giữ nguyên màu tóc đen tuyền, kiểu tóc bob này mang đến vẻ đẹp cổ điển cho phụ nữ. Do đó, đây là lựa chọn cực kỳ phù hợp với xu hướng thời trang mùa thu.

Đã sang thu, phụ nữ U40 nên cắt ngay 10 kiểu tóc ngắn uốn xoăn vừa hợp mốt vừa 'ăn gian' cả chục tuổi này - Ảnh 1
Kiểu tóc bob uốn cổ điển, giữ nguyên màu đen truyền thống mang đến vẻ hoài cổ, kiêu kỳ cho phụ nữ - Ảnh: Internet

Tóc bob uốn cúp đuôi

Đối với cô nàng sở hữu khuôn mặt nhỏ nhắn, tròn trịa, kiểu tóc bob ngắn trên cằm với các lọn uốn cúp đuôi này là lựa chọn tuyệt vời nhất. Bạn có thể kết hợp với mái xéo, mái rẽ ngôi để làm tăng vẻ nữ tính hoặc chọn mái thưa, mái ngang để sở hữu vẻ tinh nghịch, dễ thương. 

Đã sang thu, phụ nữ U40 nên cắt ngay 10 kiểu tóc ngắn uốn xoăn vừa hợp mốt vừa 'ăn gian' cả chục tuổi này - Ảnh 2
Tóc bob ngắn trên cằm uốn cúp đuôi phù hợp với phụ nữ sở hữu khuôn mặt nhỏ nhắn, tròn hoặc trái xoan - Ảnh: Internet

Tóc bob mái rẽ ngôi uốn bất đối xứng

Độ dài ngang cằm, cắt bất đối xứng, cộng thêm sự uyển chuyển của các lọn tóc xoăn sóng nhẹ, đây là lựa chọn phù hợp cho cô nàng thích vẻ đẹp gợi cảm, nữ tính và có phần thanh lịch. 

Đã sang thu, phụ nữ U40 nên cắt ngay 10 kiểu tóc ngắn uốn xoăn vừa hợp mốt vừa 'ăn gian' cả chục tuổi này - Ảnh 3
Tóc bob bất đối xứng uốn xoăn sóng vừa thanh lịch vừa gợi cảm là lựa chọn phù hợp đối với phụ nữ văn phòng - Ảnh: Internet

Tóc bob uốn lọn ngược

Thay vì cách uốn theo chiều xoăn từ sau ra trước như thông thường, bạn hãy chọn cách ngược lại, đồng thời chỉ thực hiện 1 nếp duy nhất. Kết quả sẽ cho ra kiểu tóc bob uốn lọn to vô cùng phá cách, hiện đại và trẻ trung.

Đã sang thu, phụ nữ U40 nên cắt ngay 10 kiểu tóc ngắn uốn xoăn vừa hợp mốt vừa 'ăn gian' cả chục tuổi này - Ảnh 4
Tóc bob tỉa tầng uốn xoăn lọn lớn phá cách, hiện đại và trẻ trung - Ảnh: Internet

Tóc bob uốn Hoàng gia

Kiểu tóc bob này có độ dài ngang cằm, uốn theo lọn tròn ngắn, vào nếp gọn gàng. Khi áp dụng lựa chọn này, phụ nữ sẽ sở hữu vẻ đẹp vừa cổ điển vừa nhã nhặn. Đặc biệt, đây là kiểu tóc mang đến vẻ ngoài cực kỳ sang trọng, đồng thời được rất người đẹp Hoàng gia áp dụng.

Đã sang thu, phụ nữ U40 nên cắt ngay 10 kiểu tóc ngắn uốn xoăn vừa hợp mốt vừa 'ăn gian' cả chục tuổi này - Ảnh 5
Kiểu tóc bob uốn lọn tròn vừa cổ điển vừa nhã nhặn - Ảnh: Internet

Tóc bob uốn lọn rối

Bạn không thích vẻ thanh lịch hay ghét gò bó bản thân vào bất cứ chuẩn mực nào, hãy chọn kiểu tóc bob uốn lọn rối này. Ngay sau khi cắt kiểu tóc này, bạn sẽ trở thành cô nàng hiện đại, phá cách và có phần phóng khoáng. 

Đã sang thu, phụ nữ U40 nên cắt ngay 10 kiểu tóc ngắn uốn xoăn vừa hợp mốt vừa 'ăn gian' cả chục tuổi này - Ảnh 6
Kiểu tóc bob uốn lọn đánh rối phóng khoáng nhưng có phần nữ tính nhờ kết hợp với mái ngang - Ảnh: Internet

Tóc bob uốn xoăn tít

Ở những thập niên 80, kiểu tóc uốn xoăn lò xo rất được ưa chuộng. Đến nay, phong cách này bắt đầu quay trở lại và ứng dụng trên tóc ngắn, sự kết hợp này mang đến vẻ ngoài vô cùng lạ mắt, hoang dã. 

Đã sang thu, phụ nữ U40 nên cắt ngay 10 kiểu tóc ngắn uốn xoăn vừa hợp mốt vừa 'ăn gian' cả chục tuổi này - Ảnh 7
Kiểu tóc bob uốn xoăn lò xo phù hợp với phụ nữ có cá tính mạnh - Ảnh: Internet

Tóc bob xoăn tự nhiên

Đôi khi không cần quá cầu kì, bạn vẫn có thể toát lên vẻ đẹp thu hút và rạng ngời, chẳng hạn như kiểu tóc bob xoăn tự nhiên này. 

Đã sang thu, phụ nữ U40 nên cắt ngay 10 kiểu tóc ngắn uốn xoăn vừa hợp mốt vừa 'ăn gian' cả chục tuổi này - Ảnh 8
Kiểu tóc bob xoăn tự nhiên không quá cầu kì những vẫn mang đến vẻ ngoài khác biệt, rạng ngời cho phụ nữ - Ảnh: Internet

Tóc bob uốn lọn nhỏ đánh rối

Nếu bạn là cô nàng lười làm đẹp, chăm sóc vẻ ngoài, hãy chọn kiểu tóc bob uốn lọn nhỏ tự nhiên này. Kiểu tóc này vừa mang vẻ hiện đại vừa có chút cổ điển rất đặc biệt. 

Đã sang thu, phụ nữ U40 nên cắt ngay 10 kiểu tóc ngắn uốn xoăn vừa hợp mốt vừa 'ăn gian' cả chục tuổi này - Ảnh 9
Kiểu tóc xoăn lọn nhỏ tự nhiên mang đến vẻ đẹp cổ điển nhưng vẫn có nét hiện đại - Ảnh: Internet

Tóc pixie uốn kiểu thập niên 80

Nếu yêu thích phong cách thời trang retro, kiểu tóc ngắn pixie uốn lọn nhỏ này chính là lựa chọn tuyệt vời nhất. 

Đã sang thu, phụ nữ U40 nên cắt ngay 10 kiểu tóc ngắn uốn xoăn vừa hợp mốt vừa 'ăn gian' cả chục tuổi này - Ảnh 10
Kiểu tóc pixie uốn lọn nhỏ mang vẻ đẹp retro cực kỳ cá tính và khác biệt - Ảnh: Internet

Hy vọng 10 kiểu tóc ngắn uốn xoăn đa dạng phong cách trên sẽ giúp chị em phụ nữ thay đổi diện mạo một cách hoàn hảo. 

5 kiểu tóc vừa xinh vừa mát cho những cô nàng tóc dài tỏa sáng rực rỡ hơn cả nắng hè

5 kiểu tóc vừa xinh vừa mát cho những cô nàng tóc dài tỏa sáng rực rỡ hơn cả nắng hè

Đơn giản tuyệt đối lại đảm bảo xinh tươi và mát mẻ, 5 biến tấu cho mái tóc dài này đích thực sinh ra để dành cho mùa hè.

Xem thêm
Từ khóa:   kiểu tóc ngăn uốn xoăn kiểu tóc ngắn cho phụ nữ u40

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 1 giờ 59 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 2 giờ 59 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 3 giờ 59 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 4 giờ 5 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 4 giờ 30 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt