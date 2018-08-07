Đã sang thu, phụ nữ U40 nên cắt ngay 10 kiểu tóc ngắn uốn xoăn vừa hợp mốt vừa 'ăn gian' cả chục tuổi này

Sau đây là 10 kiểu tóc ngắn uốn xoăn từ cổ điển đến hiện đại cực kỳ phù hợp với phụ nữ từ độ tuổi 30 trở lên.

Tóc ngắn luôn là lựa chọn cực kỳ hoàn hảo nếu bạn đang mong muốn thay đổi diện mạo. Ngoài mang đến một vẻ đẹp mới, cắt tóc còn là cách để giải tỏa căng thẳng, tạo năng lượng hứng khởi cho bản thân.

Đối với cô nàng sở hữu khuôn mặt nhỏ nhắn, tròn trịa, kiểu tóc bob ngắn trên cằm với các lọn uốn cúp đuôi này là lựa chọn tuyệt vời nhất. Bạn có thể kết hợp với mái xéo, mái rẽ ngôi để làm tăng vẻ nữ tính hoặc chọn mái thưa, mái ngang để sở hữu vẻ tinh nghịch, dễ thương.

Với cách uốn lọn lớn, vào nếp và giữ nguyên màu tóc đen tuyền, kiểu tóc bob này mang đến vẻ đẹp cổ điển cho phụ nữ. Do đó, đây là lựa chọn cực kỳ phù hợp với xu hướng thời trang mùa thu.

Tóc bob ngắn trên cằm uốn cúp đuôi phù hợp với phụ nữ sở hữu khuôn mặt nhỏ nhắn, tròn hoặc trái xoan - Ảnh: Internet

Tóc bob mái rẽ ngôi uốn bất đối xứng

Độ dài ngang cằm, cắt bất đối xứng, cộng thêm sự uyển chuyển của các lọn tóc xoăn sóng nhẹ, đây là lựa chọn phù hợp cho cô nàng thích vẻ đẹp gợi cảm, nữ tính và có phần thanh lịch.

Tóc bob bất đối xứng uốn xoăn sóng vừa thanh lịch vừa gợi cảm là lựa chọn phù hợp đối với phụ nữ văn phòng - Ảnh: Internet

Tóc bob uốn lọn ngược

Thay vì cách uốn theo chiều xoăn từ sau ra trước như thông thường, bạn hãy chọn cách ngược lại, đồng thời chỉ thực hiện 1 nếp duy nhất. Kết quả sẽ cho ra kiểu tóc bob uốn lọn to vô cùng phá cách, hiện đại và trẻ trung.

Tóc bob tỉa tầng uốn xoăn lọn lớn phá cách, hiện đại và trẻ trung - Ảnh: Internet

Tóc bob uốn Hoàng gia

Kiểu tóc bob này có độ dài ngang cằm, uốn theo lọn tròn ngắn, vào nếp gọn gàng. Khi áp dụng lựa chọn này, phụ nữ sẽ sở hữu vẻ đẹp vừa cổ điển vừa nhã nhặn. Đặc biệt, đây là kiểu tóc mang đến vẻ ngoài cực kỳ sang trọng, đồng thời được rất người đẹp Hoàng gia áp dụng.

Kiểu tóc bob uốn lọn tròn vừa cổ điển vừa nhã nhặn - Ảnh: Internet

Tóc bob uốn lọn rối

Bạn không thích vẻ thanh lịch hay ghét gò bó bản thân vào bất cứ chuẩn mực nào, hãy chọn kiểu tóc bob uốn lọn rối này. Ngay sau khi cắt kiểu tóc này, bạn sẽ trở thành cô nàng hiện đại, phá cách và có phần phóng khoáng.

Kiểu tóc bob uốn lọn đánh rối phóng khoáng nhưng có phần nữ tính nhờ kết hợp với mái ngang - Ảnh: Internet

Tóc bob uốn xoăn tít

Ở những thập niên 80, kiểu tóc uốn xoăn lò xo rất được ưa chuộng. Đến nay, phong cách này bắt đầu quay trở lại và ứng dụng trên tóc ngắn, sự kết hợp này mang đến vẻ ngoài vô cùng lạ mắt, hoang dã.

Kiểu tóc bob uốn xoăn lò xo phù hợp với phụ nữ có cá tính mạnh - Ảnh: Internet

Tóc bob xoăn tự nhiên

Đôi khi không cần quá cầu kì, bạn vẫn có thể toát lên vẻ đẹp thu hút và rạng ngời, chẳng hạn như kiểu tóc bob xoăn tự nhiên này.

Kiểu tóc bob xoăn tự nhiên không quá cầu kì những vẫn mang đến vẻ ngoài khác biệt, rạng ngời cho phụ nữ - Ảnh: Internet

Tóc bob uốn lọn nhỏ đánh rối

Nếu bạn là cô nàng lười làm đẹp, chăm sóc vẻ ngoài, hãy chọn kiểu tóc bob uốn lọn nhỏ tự nhiên này. Kiểu tóc này vừa mang vẻ hiện đại vừa có chút cổ điển rất đặc biệt.

Kiểu tóc xoăn lọn nhỏ tự nhiên mang đến vẻ đẹp cổ điển nhưng vẫn có nét hiện đại - Ảnh: Internet

Tóc pixie uốn kiểu thập niên 80

Nếu yêu thích phong cách thời trang retro, kiểu tóc ngắn pixie uốn lọn nhỏ này chính là lựa chọn tuyệt vời nhất.

Kiểu tóc pixie uốn lọn nhỏ mang vẻ đẹp retro cực kỳ cá tính và khác biệt - Ảnh: Internet

Hy vọng 10 kiểu tóc ngắn uốn xoăn đa dạng phong cách trên sẽ giúp chị em phụ nữ thay đổi diện mạo một cách hoàn hảo.