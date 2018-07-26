3 kiểu tóc mái giúp thay đổi hoàn toàn diện mạo, phụ nữ U40 cắt là trẻ ra cả chục tuổi trong tích tắc

Không cần quá cầu kì, vẻ bề ngoài của bạn sẽ thay đổi "ngoạn mục" ngay sau khi cắt một kiểu tóc mới, điển hình là tóc mái. Tuy nhiên, nhiều người ngần ngại thay đổi điều này vì lo lắng không phù hợp với khuôn mặt vốn quá tròn trịa hay xương gò má cao, khuôn cằm vuông. Đừng vì tự ti mà bỏ lỡ một cơ hội "lên đời" nhan sắc tuyệt vời thế này, dưới đây là 3 kiểu tóc mái không kén mặt mà bạn cứ vô tư áp dụng.

Tóc mái lưa thưa điệu đà

Bắt nguồn từ Hàn Quốc, kiểu tóc mái thưa mang đến vẻ ngoài đặc trưng của phụ nữ tại quốc gia này, vừa đáng yêu, trẻ trung vừa điệu đà, duyên dáng. Do đó, khi cắt kiểu mái này, chị em sẽ trở nên rất nữ tính, nhẹ nhàng.