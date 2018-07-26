3 kiểu tóc mái giúp thay đổi hoàn toàn diện mạo, phụ nữ U40 cắt là trẻ ra cả chục tuổi trong tích tắc

Nếu muốn ăn gian tuổi để trở nên trẻ trung, tươi tắn hơn, phụ nữ U40 hãy cắt ngay 3 kiểu tóc mái cực kỳ hot dưới đây.
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Không cần quá cầu kì, vẻ bề ngoài của bạn sẽ thay đổi "ngoạn mục" ngay sau khi cắt một kiểu tóc mới, điển hình là tóc mái. Tuy nhiên, nhiều người ngần ngại thay đổi điều này vì lo lắng không phù hợp với khuôn mặt vốn quá tròn trịa hay xương gò má cao, khuôn cằm vuông. Đừng vì tự ti mà bỏ lỡ một cơ hội "lên đời" nhan sắc tuyệt vời thế này, dưới đây là 3 kiểu tóc mái không kén mặt mà bạn cứ vô tư áp dụng.
Tóc mái lưa thưa điệu đà
Bắt nguồn từ Hàn Quốc, kiểu tóc mái thưa mang đến vẻ ngoài đặc trưng của phụ nữ tại quốc gia này, vừa đáng yêu, trẻ trung vừa điệu đà, duyên dáng. Do đó, khi cắt kiểu mái này, chị em sẽ trở nên rất nữ tính, nhẹ nhàng.
Tóc mái ngang mỏng cổ điển
Đây là sự "giao thoa" giữa kiểu mái thưa và mái ngang. Kiểu tóc mái ngang mỏng này có tác dụng ăn gian tuổi, mang đến vẻ ngoài vừa trẻ trung vừa tinh nghịch, đồng thời mang một chút cổ điển.
Kiểu tóc mái dài rẽ ngôi
Nếu yêu thích vẻ ngoài thướt tha, quyến rũ, tóc mái dài rẽ ngôi là lựa chọn phù hợp nhất dành cho bạn. Đặc biệt, kiểu tóc này có tác dụng thon gọn khuôn mặt tròn, vuông cực hiệu quả.
Với những gợi ý về tóc mái trẻ trung, thời thượng và không kém phần nữ tính trên, bạn chỉ cần chọn ra kiểu mà bản thân yêu thích nhất để áp dụng, chắc chắn vẻ ngoài sẽ thay đổi hoàn toàn.