3 kiểu tóc mái giúp thay đổi hoàn toàn diện mạo, phụ nữ U40 cắt là trẻ ra cả chục tuổi trong tích tắc

Thời trang 26/07/2018 15:30

Nếu muốn ăn gian tuổi để trở nên trẻ trung, tươi tắn hơn, phụ nữ U40 hãy cắt ngay 3 kiểu tóc mái cực kỳ hot dưới đây.

Không cần quá cầu kì, vẻ bề ngoài của bạn sẽ thay đổi "ngoạn mục" ngay sau khi cắt một kiểu tóc mới, điển hình là tóc mái. Tuy nhiên, nhiều người ngần ngại thay đổi điều này vì lo lắng không phù hợp với khuôn mặt vốn quá tròn trịa hay xương gò má cao, khuôn cằm vuông. Đừng vì tự ti mà bỏ lỡ một cơ hội "lên đời" nhan sắc tuyệt vời thế này, dưới đây là 3 kiểu tóc mái không kén mặt mà bạn cứ vô tư áp dụng. 

Tóc mái lưa thưa điệu đà

Bắt nguồn từ Hàn Quốc, kiểu tóc mái thưa mang đến vẻ ngoài đặc trưng của phụ nữ tại quốc gia này, vừa đáng yêu, trẻ trung vừa điệu đà, duyên dáng. Do đó, khi cắt kiểu mái này, chị em sẽ trở nên rất nữ tính, nhẹ nhàng.

3 kiểu tóc mái giúp thay đổi hoàn toàn diện mạo, phụ nữ U40 cắt là trẻ ra cả chục tuổi trong tích tắc - Ảnh 1
Mái thưa cùng tóc ngắn ngang vai uốn cúp cực trẻ trung và thời thượng - Ảnh: Internet
3 kiểu tóc mái giúp thay đổi hoàn toàn diện mạo, phụ nữ U40 cắt là trẻ ra cả chục tuổi trong tích tắc - Ảnh 2
Tóc dài uốn xoăn sóng nhẹ nhàng cũng phù hợp với mái lưa thưa - Ảnh: Internet
3 kiểu tóc mái giúp thay đổi hoàn toàn diện mạo, phụ nữ U40 cắt là trẻ ra cả chục tuổi trong tích tắc - Ảnh 3
Tóc mái thưa kiểu chữ V úp ngược cũng là một gợi ý tuyệt vời cho phụ nữ U40 - Ảnh: Internet
3 kiểu tóc mái giúp thay đổi hoàn toàn diện mạo, phụ nữ U40 cắt là trẻ ra cả chục tuổi trong tích tắc - Ảnh 4
Park Shin Hye trông trẻ trung, nữ tính cực kỳ nhờ kiểu tóc mái thưa nhẹ nhàng này - Ảnh: Internet

Tóc mái ngang mỏng cổ điển

Đây là sự "giao thoa" giữa kiểu mái thưa và mái ngang. Kiểu tóc mái ngang mỏng này có tác dụng ăn gian tuổi, mang đến vẻ ngoài vừa trẻ trung vừa tinh nghịch, đồng thời mang một chút cổ điển. 

3 kiểu tóc mái giúp thay đổi hoàn toàn diện mạo, phụ nữ U40 cắt là trẻ ra cả chục tuổi trong tích tắc - Ảnh 5
Kiểu tóc mái ngang mỏng này phù hợp với cô nàng sở hữu khuôn mặt có gò má cao, mặt tròn - Ảnh: Internet
3 kiểu tóc mái giúp thay đổi hoàn toàn diện mạo, phụ nữ U40 cắt là trẻ ra cả chục tuổi trong tích tắc - Ảnh 6
Kiểu mái ngắn mỏng cùng tóc dài uốn xoăn đậm chất cổ điển - Ảnh: Internet
3 kiểu tóc mái giúp thay đổi hoàn toàn diện mạo, phụ nữ U40 cắt là trẻ ra cả chục tuổi trong tích tắc - Ảnh 7
Tóc ngắn trên vai duỗi thẳng tự nhiên cùng mái ngang mỏng sẽ biến bạn thành cô gái xinh xắn - Ảnh: Internet
3 kiểu tóc mái giúp thay đổi hoàn toàn diện mạo, phụ nữ U40 cắt là trẻ ra cả chục tuổi trong tích tắc - Ảnh 8
Bạn sẽ thay đổi 360 độ nếu dám thử sức với tóc bob thẳng và mái ngang mỏng - Ảnh: Internet

Kiểu tóc mái dài rẽ ngôi

Nếu yêu thích vẻ ngoài thướt tha, quyến rũ, tóc mái dài rẽ ngôi là lựa chọn phù hợp nhất dành cho bạn. Đặc biệt, kiểu tóc này có tác dụng thon gọn khuôn mặt tròn, vuông cực hiệu quả. 

3 kiểu tóc mái giúp thay đổi hoàn toàn diện mạo, phụ nữ U40 cắt là trẻ ra cả chục tuổi trong tích tắc - Ảnh 9
Kiểu mái dài rẽ ngôi kết hợp với tóc uốn xoăn gợn nhẹ nhàng mang đến vẻ ngoài trẻ trung, đằm thắm và gợi cảm - Ảnh: Internet
3 kiểu tóc mái giúp thay đổi hoàn toàn diện mạo, phụ nữ U40 cắt là trẻ ra cả chục tuổi trong tích tắc - Ảnh 10
Tóc mái rẽ ngôi bồng bềnh giúp phụ nữ U40 che khuyết điểm về khuôn mặt tròn trịa cực kỳ hiệu quả. Hơn nữa, đây là phong cách tóc không bao giờ lỗi mốt - Ảnh: Internet
3 kiểu tóc mái giúp thay đổi hoàn toàn diện mạo, phụ nữ U40 cắt là trẻ ra cả chục tuổi trong tích tắc - Ảnh 11
Tóc mái dài rẽ ngôi còn có một ưu điểm vượt trội khác là làm toát lên các đường nét thanh tú trên gương mặt, đặc biệt là vùng chữ T cùng đôi mắt - Ảnh: Internet
3 kiểu tóc mái giúp thay đổi hoàn toàn diện mạo, phụ nữ U40 cắt là trẻ ra cả chục tuổi trong tích tắc - Ảnh 12
Song Hye Kyo là người đẹp trung thành với kiểu mái dài rẽ ngôi giữa, lựa chọn này giúp nữ diễn viên trẻ trung, gợi cảm và thời thượng hơn rất nhiều - Ảnh: Internet

Với những gợi ý về tóc mái trẻ trung, thời thượng và không kém phần nữ tính trên, bạn chỉ cần chọn ra kiểu mà bản thân yêu thích nhất để áp dụng, chắc chắn vẻ ngoài sẽ thay đổi hoàn toàn. 

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