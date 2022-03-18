Tóc Mohican là gì? Mê mẩn với những kiểu tóc Mohican cho nam đẹp nhất 2022

Đặc điểm của kiểu tóc này là được cắt ngắn hai bên hoặc cạo sạch và chỉ để một dọc kéo dài từ trước ra sau gáy. Nhìn chung kiểu tóc này có phần khá giống với kiểu undercut và kiểu đầu đinh để mái

Kiểu tóc Mohican (kiểu tóc Mohawk), là một kiểu tóc khá đơn giản, không quá cầu kỳ. Đặc điểm của kiểu tóc này là được cắt ngắn hai bên hoặc cạo sạch và chỉ để một dọc kéo dài từ trước ra sau gáy. Nhìn chung kiểu tóc này có phần khá giống với kiểu undercut và kiểu đầu đinh để mái.

Với kiểu tóc mohican này bạn có thể để mái dài, mái ngố hay mái tạo kiểu xoăn, tùy theo sở thích và khuôn mặt của mỗi người nhưng chắc chắn 1 điều đó là bạn sẽ rất nam tính, mạnh mẽ với kiểu tóc này. Tùy theo biến tấu kiểu cổ điển hay hiện đại mà kiểu tóc Mohican có những thay đổi khác nhau, để tạo nên sự mới lạ và hợp xu thế, cũng như thể hiện cá tính cái tôi của mỗi người.

Khi mới xuất hiện ở Việt Nam, tóc Mohican trở thành kiểu tóc dành riêng cho những dân chơi hay những chàng trai ngỗ nghịch. Tuy nhiên, hiện nay kiểu tóc này lại được đông đảo nam giới ưa chuộng bởi có những biến tấu đa dạng để phù hợp hơn với phong cách và sở thích của mỗi người.

II. Kiểu tóc mohican hợp với khuôn mặt nào?

Kiểu tóc mohican hợp với khuôn mặt nào? Là câu hỏi mà rất nhiều bạn sẽ đặt ra khi tìm hiểu về kiểu tóc này. Câu trả lời dành cho bạn là: Kiểu tóc này phù hợp với hầu hết các khuôn mặt như mặt dài, mặt tròn, mặt trái tim, trái xoan, mặt vuông.

Để phù hợp hơn với mỗi khuôn mặt thì khi làm tóc, các nhà tạo mẫu sẽ biến tấu kiểu tóc theo từng khuôn mặt khác nhau. Tùy theo từng khuôn mặt mà phần mái để dài hay ngắn, để xoăn hay thẳng, vuốt ngược hay vuốt lệch… Nên bạn cứ yên tâm khi trải nghiệm kiểu tóc này. Tất nhiên bạn cũng nên tham khảo ý kiến góp ý của thợ cắt tóc để lựa chọn được kiểu tóc ưng ý nhất để tút lại vẻ điển trai của mình.

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý vì được cắt ngắn hoặc cạo 2 bên nên kiểu tóc Mohican này sẽ khiến cho mặt bạn trở nên góc cạnh, gọn gàng hơn. Phần tóc còn lại kéo dài từ trước ra sau gáy thường sẽ làm lộ xương quai hàm và gò má. Vì thế, những bạn nam có khuôn mặt vuông, tròn hoặc mặt dài thì không nên chọn kiểu tóc này bởi nó sẽ khiến tổng thể khuôn mặt bạn bị thô, không được thanh thoát. Ngoài ra, các khuôn mặt còn lại đều phù hợp với kiểu tóc Mohican.

III. Ưu điểm khi tạo kiểu tóc Mohican

Những kiểu tóc Mohican ngắn sẽ mang lại cho bạn một vẻ ngoài cá tính, với phong cách trẻ trung, năng động và kiểu cách, đây sẽ là một trong những lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn. Bên cạnh đó kiểu tóc này còn sở hữu nhưng ưu điểm sau:

Những kiểu tóc Mohican ngắn sẽ mang lại cho bạn một vẻ ngoài cá tính, với phong cách trẻ trung, năng động và kiểu cách, đây sẽ là một trong những lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn

Thứ nhất, ở nước ta có khí hậu khá nóng nên việc cắt tóc cao và gọn gàng kiểu Mohican giúp bạn nam cảm thấy thoáng mát, dễ chịu hơn hẳn

Thứ hai, tóc Mohican với phần tóc vuốt lên trên có thể giúp bạn “ăn gian” chiều cao khoảng từ 3 – 5 cm.

Thứ ba, kiểu tóc Mohican đặc biệt phù hợp với nhiều phong cách thời trang khác nhau từ lịch thiệp cho đến năng động, dù đi làm hay đi chơi đều rất đẹp.

Thứ 4, kiểu tóc này có thể kết hợp với bất kỳ màu nhuộm nào mà bạn thích. Nếu thích nam tính và lịch lãm thì nên chọn màu nâu khói, nâu trầm… Hoặc muốn cá tính và mạnh mẽ hơn thì lựa chọn màu bạch kim, xám khói, xanh đen…

IV. Top những kiểu tóc Mohican cho nam đẹp nhất 2022

4.1. Kiểu tóc Mohican ngắn

Kiểu tóc này có điểm đặc biệt là hai bên được cắt gọn gàng, có thể là cả phần gáy và tóc mái cũng được tỉa gọn. Điều này mang đến cho người sở hữu mái tóc cảm giác gọn gàng, mát mẻ và thoải mái. Không những thế, khi chăm sóc tóc cũng như tạo kiểu sẻ đơn giản hơn nhiều so với các kiểu tóc Mohican khác.

4.2. Kiểu tóc Mohican mái dài

Kiểu tóc Mohican mái dài có thiết kế phần mái dài hơn, rộng hơn và được vuốt theo kiểu đổ dốc. Hai bên side tóc vẫn được cắt ngắn để tạo sự mát mẻ, gọn gàng. Điểm đặc biệt của kiểu tóc này là phần mái có thể được vuốt theo nhiều kiểu khác nhau sao cho phù hợp với sở thích và xu hướng.

Nếu bạn là một người cá tính, bạn có thể chọn cắt kiểu Mohican mái dài nhấn nhá một chút màu nhuộm tone lạnh để tăng thêm sự nổi bật. Đây là kiểu tóc được đánh giá khá cao về mặt thẩm mỹ.

4.3. Tóc Mohican uốn

Thời gian gần đây kiểu tóc này đang làm mưa làm gió trong giới mộ điệu, được rất nhiều chàng trai ưa thích và ưu ái lựa chọn. Điểm đặc biệt ở kiểu tóc này là phần mái được uốn với nhiều mức độ tùy thuộc vào sở thích cũng như khuôn mặt của mỗi người.

Để làm gương mặt sáng hơn, lời khuyên dành cho bạn nếu lựa chọn kiểu tóc này thì nên kết hợp nhuộm tóc màu hạt dẻ. Chắc chắn rằng từng đường nét trên khuôn mặt bạn sẽ trở nên thanh thoát hơn, nổi bật hơn.

4.4. Kiểu tóc Mohican quân đội

Đây là kiểu tóc khá phổ biến trong quân ngũ, và khiến hội chị em chết mê chết mệt với những chàng trai sở hữu mái tóc này. Độ dài trung bình của tóc là 3 phân nhưng cũng có thể thay đổi linh hoạt để phù hợp với độ dày mỏng của tóc.

Đây là kiểu tóc khá phổ biến trong quân ngũ, và khiến hội chị em chết mê chết mệt với những chàng trai sở hữu mái tóc này

Kiểu tóc Mohican quân đội không chỉ đem đến vẻ đẹp khỏe khoắn, nam tính cho các chàng trai mà còn thích hợp để diện trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Một mái tóc Mohican kết hợp cùng một bộ vest lịch lãm sẽ khiến cho bạn trở nên mạnh mẽ và cực kỳ nổi bật cho dù là bạn xuất hiện ở đâu.

4.5. Kiểu tóc Mohican cho mặt tròn

Như đã nói, đối với những bạn sở hữu gương mặt dài và vuông không phù hợp với kiểu tóc này. Tuy nhiên, nếu bạn mê mẩn kiểu tóc này và muốn trải nghiệm nó thì lời khuyên dành cho bạn là nên trao đổi kỹ với nhà tạo mẫu để có những biến tấu phù hợp với gương mặt bạn.

Kiểu tóc Mohican dài mặt tròn lại là một cứu cánh hoàn hảo dành cho các chàng trai lỡ mang khuôn mặt bánh đúc, kiểu tóc này tuy không quá chỉnh chu, quá đẹp và cầu kỳ, thậm chí là có phần kén chủ, thế nhưng đây sẽ là một trong những lựa chọn không thể hợp lý hơn với các anh chàng mặt tròn.

4.6. Kiểu tóc Mohican cho mặt dài

Có thể nói gương mặt dài và gầy sẽ rất khó để bạn tạo kiểu tóc Mohican phù hợp. Đơn giản vì phần tóc mái Mohican được vuốt về phía trước. Mặc dù không phải vuốt dựng lên cao nhưng phần nào nó cũng làm lộ khá rõ khuôn mặt dài và gầy. Điều này vô tình tạo cảm giác khuôn mặt dài hơn. Bên cạnh đó hai bên tóc mai lại được cạo sát đầu dẫn đến khuôn mặt bạn trở nên hẹp hơn bình thường.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn trải nghiệm mẫu tóc này, bạn có thể trao đổi với thợ làm tóc để có những biến tấu nhất định nhằm phù hợp với gương mặt của bạn.

4.7. Kiểu tóc Mohican tattoo

Tóc Mohican tattoo đang là kiểu tóc được nhiều bạn nam yêu thích bởi sự cool ngầu và cá tính. Kiểu tóc này giúp các chàng trai trông nổi bật bắt mắt nhưng không quá nghịch ngợm.

Đây là kiểu tóc được tạo bởi đôi tay khéo léo của những nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp lâu năm, mang đến những hình ảnh, họa tiết cực kỳ điệu nghệ trên mái tóc.

4.8. Tóc Mohican layer

Tóc Mohican layer được coi là kiểu tóc phổ biến, quen thuộc với hàng triệu chàng trai trên thế giới trong nhiều năm qua. Đã có thời điểm kiểu tóc Mohican layer này trở thành xu hướng tóc nam đẹp nhất và hiện tại nó vẫn được rất nhiều chàng trai yêu thích.

Đã có thời điểm kiểu tóc Mohican layer này trở thành xu hướng tóc nam đẹp nhất và hiện tại nó vẫn được rất nhiều chàng trai yêu thích

Ưu điểm của tóc Mohican layer là được tạo kiểu ngắn gọn và phần mái được vuốt bồng bềnh mang đến vẻ đẹp lãng tử, bảnh bao cho các chàng trai. Kiểu tóc này đặc biệt phù hợp với các bạn học sinh, sinh viên hay những anh chàng công sở.

4.9. Tóc Mohican undercut

Mohican kết hợp cùng undercut được xem là một trong những sự kết hợp ăn ý giúp làm tôn lên được tối đa vẻ đẹp hiện đại, đẳng cấp của bạn. Chính vì thế, bạn nên thử làm mới mình với mẫu tóc này. Chắc chắn nó sẽ giúp bạn trở nên cuốn hút và mạnh mẽ hơn.

4.10. Tóc Mohican Textured

Ngoài việc cắt, uốn, và tạo các kiểu thông thường, thì tóc nam Mohican còn có nhiều cách tạo kiểu đặc biệt, mang lại sự nổi bật cho phong cách thời trang của bạn. Điển hình là sự kết hợp hoàn hảo của mái tóc cắt kiểu Mohican với phương pháp tạo kiểu textured Hàn Quốc.

4.11. Tóc Mohican dài đẹp

Tóc Mohican dài đẹp là tổng hợp các kiểu Mohican được thiết kế chỉnh chu, hoàn thiện, với vẻ đẹp tự nhiên, cùng phong cách nhã nhặn, hướng tới sự trẻ trung mà không quá khác biệt, mang đến cho người cắt một kiểu tóc đẹp với đầy sự ấn tượng.

Nếu bạn đang cần 1 kiểu tóc không quá phức tạp nhưng vẫn toát lên được sự chi tiết, thì tóc Mohican dài đẹp chính là một lựa chọn tuyệt vời.

4.12. Mẫu tóc Mohican uốn phồng

Uốn phồng là một trong những thủ thuật giúp những bạn có mái tóc thưa mỏng, ăn gian được độ dày của tóc. Bên cạnh đó Mohican uốn phồng là để tạo ra phom tóc được định hình sẵn, giúp các bạn dễ dàng chải chuốt và vuốt tóc vào nếp dễ dàng, nên nếu bạn đang sở hữu một kiểu tóc Mohican mỏng, thưa, khó bảo thì đừng quên đổi ngay sang Mohican uốn phồng này sẽ. Chắc chắn các chàng sẽ hài lòng về những gì mà mình đã thay đổi.

4.13. Kiểu tóc Mohican uốn lạnh

Mái tóc của bạn không được khỏe nhưng bạn vẫn muốn trải nghiệm kiểu tóc Mohican uốn? Vậy bạn hãy thử kiểu tóc Mohican uốn lạnh này. Nhờ vào kỹ thuật uốn lạnh, mà những sợi tóc sẽ được dập xoăn tự nhiên, không xơ cứng, không bị xù lên sau khi uốn.

Các kiểu Mohican uốn lạnh cũng như vậy, kiểu tóc này sẽ giúp bạn có một kiểu đầu trông hiện đại, kiểu cách, sang trọng mà không cần phải thực hiện quá nhiều kỹ thuật uốn khiến tóc hư hại.

4.14. Kiểu tóc Mohican Mohawk (Mohican vuốt nhọn)

Kiểu tóc Mohican nhọn (Mohican vuốt nhọn) hay còn gọi là kiểu tóc Mohawk là một trong những phong cách tóc Mohican đẹp, mang đậm tính thời trang thể thao.

Kiểu tóc Mohican nhọn (Mohican vuốt nhọn) hay còn gọi là kiểu tóc Mohawk là một trong những phong cách tóc Mohican đẹp, mang đậm tính thời trang thể thao

Kiểu tóc này thường được tạo kiểu bằng cách vuốt dựng phần mái lên, theo hướng chéo về phía trước. Kiểu tóc nam Mohican nhọn còn được biết đến với cái tên khác đó là kiểu tóc Spiky.

V. Hướng dẫn cách tạo kiểu tóc Mohican đơn giản ngay tại nhà

Tạo kiểu Mohican nhìn có vẻ khá cầu kỳ nhưng thực ra lại rất đơn giản. Muốn tạo kiểu tóc Mohican đẹp đúng chuẩn “soái ca” bạn nam cần tham khảo các bước thực hiện đơn giản ngay sau đây:

Bước 1: Đầu tiên gội đầu để giúp mái tóc sạch hơn nhằm đạt được hiệu quả cao trong việc vuốt tạo kiểu. Đặc biệt là hạn chế tối đa tình trạng tóc bị bết dính khi sử dụng gôm sáp.

Bước 2: Tiếp theo dùng lược hớt tóc lên và sấy vào chân tóc để tạo độ phồng. Sau khi tóc đã đạt được độ phồng nhất định thì sấy xuôi tóc về phía trước theo đúng form Mohican để dễ vuốt hơn

Bước 3: Dùng đầu ngón tay lấy một lượng sáp vừa đủ cho mái tóc bạn. Đánh tan sáp vào lòng bàn tay và thoa đều lên tóc để tóc được cố định. Khi vuốt bạn có thể lấy tay ve từng lọn tóc để tạo hiệu ứng trông đẹp hơn.

Bước 4: Cuối cùng xịt gôm giúp kiểu tóc của bạn vào nếp lâu hơn và hạn chế tình trạng bết tóc. Lưu ý là xịt ở một khoảng cách vừa phải từ 10 – 15 cm để tạo form đúng chuẩn nhé!

VI. Một số lưu ý khi tạo kiểu tóc Mohican

Thực tế cho thấy, rất nhiều bạn nhầm lẫn trong việc tạo kiểu cho tóc Mohican. Các bạn mặc định tạo kiểu nhất định phải dùng đến các loại sáp vuốt tóc. Tuy nhiên tùy theo kiểu tóc và chất tóc của từng người mà có thể áp dụng cách tạo kiểu khác nhau. Trên thực tế cách được sử dụng nhiều nhất đó là máy sấy tạo kiểu. Sau đây là một số lưu ý khi tạo kiểu tóc Mohican:

Các bạn mặc định tạo kiểu nhất định phải dùng đến các loại sáp vuốt tóc. Tuy nhiên tùy theo kiểu tóc và chất tóc của từng người mà có thể áp dụng cách tạo kiểu khác nhau

Thứ nhất: Sấy tóc ngược chiều chân tóc ở nhiệt độ bình thường sẽ giúp “ăn gian” độ dài mái tóc.

Thứ 2: Tóc nên được vuốt sáp khi còn hơi ẩm và không quá ướt hay quá khô. Vì khi đó tóc tiếp xúc trực tiếp với máy sấy rất dễ bị hư tổn.

Thứ 3: Kiểu tóc Mohican rất nhanh dài ở 2 bên mai nên bạn cần phải thường xuyên cắt tỉa.

Thứ 4: Mặc dù kiểu tóc Mohican phù hợp với nhiều loại sáp vuốt tóc hay sản phẩm tạo kiểu khác nhau. Thế nhưng bạn cần lựa chọn những sản phẩm chất lượng và có thương hiệu để sử dụng. Bởi những sản phẩm rẻ tiền hay kém chất lượng không những làm giảm hiệu quả tạo kiểu tóc mà còn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Trên đây chúng tôi đã giải đáp những thắc mắc của bạn liên quan về kiểu tóc Mohican. Hy vọng với những thông tin hữu ích trên bạn đã có thể lựa chọn cho mình một kiểu tóc Mohican phù hợp để F5 bản thân.