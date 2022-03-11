Ngay cả khi bạn đã thử mọi sản phẩm loại bỏ dầu trên thị trường và bằng cách nào đó, khuôn mặt vẫn bị dầu hơn, kích ứng hoặc mất nước, điều này hoàn toàn phổ biến đặc biệt trong các sản phẩm giảm dầu tồi tệ.

Một số loại mặt nạ tự làm rất tốt không chỉ tạm thời làm giảm lượng dầu thừa trên làn da của bạn mà còn rất dễ thực hiện cho cả những quý cô bận rộn nhất.

Tuy nhiên, bạn có thể yên tâm rằng những loại mặt nạ tự làm từ nguyên liệu tự nhiên lại rất êm dịu, nhẹ nhàng và hiệu quả nên chúng phù hợp với bất kỳ loại da nhờn nào. Vì với các thành phần dễ hấp thụ như lòng trắng trứng và mật ong mà bạn chắc chắn có ở quanh bếp của mình sẽ là những mặt nạ đơn giản giúp làn da đổ mồ hôi của bạn được giảm bớt rất nhiều.

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Một trong những sai lầm phổ biến nhất trong việc giảm lượng dầu thừa là sử dụng nhiều sản phẩm chứa nhiều cồn làm khô da, từ đó khiến da mặt tiết quá nhiều dầu để bù đắp. Mật ong có khả năng kháng khuẩn và khử trùng, nó nhẹ nhàng hấp thụ dầu trong khi đặc tính giữ ẩm của nó giữ cho làn da của bạn ẩm mượt. Khi kết hợp với đường nâu tẩy tế bào chết nhẹ nhàng, bạn đã có một loại mặt nạ tốt đến kỳ lạ, đảm bảo sẽ giúp bạn kiềm dầu.

Cam + sữa chua + mật ong

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Cam chứa nhiều vitamin C không chỉ giúp tăng sản xuất collagen, giảm nếp nhăn, vết chân chim mà còn tích cực chống lại các gốc tự do đồng thời kiểm soát dầu. Và đừng lo lắng, nồng độ axit trong cam quýt được cân bằng bởi một lượng lớn sữa chua sẽ làm dịu da khi bạn trộn chung và cộng hưởng thêm một chút mật ong thêm phần dưỡng ẩm cho làn da của bạn.

Chuối + mật ong

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Chuối là một món quà tuyệt vời dành cho da dầu, vì đặc tính tẩy tế bào chết nhẹ nhàng của chúng thực sự loại bỏ cặn bẩn và dầu trên bề mặt da mà không làm ảnh hưởng đến hàng rào bảo vệ da của bạn. Khi được trộn với mật ong, mặt nạ hai thành phần này giúp da sáng lên rõ rệt.

Nha đam + mật ong

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Bạn đừng nghĩ rằng lô hội chỉ dành cho những vết cháy nắng nặng, đặc tính chống viêm của nó cũng có tác dụng kỳ diệu đối với làn da bị kích ứng và những nốt mụn, trong khi đặc tính làm se tự nhiên của nó giúp hấp thụ dầu.

Mặc dù bạn có thể không có lá nha đam làm lạnh trong tủ đựng thức ăn của mình vào lúc này, nhưng món đồ tự làm này rất nhẹ nhàng và làm sạch hiệu quả, vậy nên bạn có thể đến cửa hàng tạp hóa để mua nguyên liệu.

Lòng trắng trứng + dưa chuột + bạc hà

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Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng các vitamin và protein có trong lòng trắng trứng cũng khiến nó trở thành một thành phần loại bỏ dầu siêu hiệu quả mặc dù chỉ là tạm thời. Khi bạn kết hợp nó với vitamin C, dưa chuột và bạc hà giàu chất chống oxy hóa, bạn sẽ có được làn da mịn màng hơn đáng kể.

Theo Stylecaster