Mùi hương thơm ngát cho cơ thể từ nguyên liệu tự nhiên này hấp dẫn hơn cả nước hoa đắt tiền, ắt hẳn sẽ làm bạn mê mẩn

Kể từ buổi bình minh của nền văn minh, nước hoa làm từ tinh dầu đã được sử dụng rộng rãi cho sức khỏe tổng thể. Mỗi loại tinh dầu có mùi thơm và đặc trưng riêng biệt, có thể là vị nồng, hương hoa, hương gỗ hoặc hương trái cây.

Nói về mùi hương tự nhiên và nhân tạo, Pooja Nagdev, Chuyên gia trị liệu bằng hương thơm, Nhà sáng lập và Thẩm mỹ Inatur chia sẻ: "Hệ thống khứu giác của chúng ta bị 'ô nhiễm' bởi mùi hương nhân tạo và nước hoa rẻ tiền. Nước hoa tự nhiên có một bản chất riêng biệt và không pha tạp. Tự nhiên tương tự như thay đổi thói quen ăn uống của chúng ta bằng cách chuyển từ đồ ăn vặt sang đồ ăn lành mạnh. Tinh dầu nguyên chất sẽ cung cấp cho chúng ta trải nghiệm toàn diện". Ảnh minh họa Trong nhiều thiên niên kỷ, các loại tinh dầu là nước hoa thực sự và nguyên bản. Các chất phụ gia tổng hợp ra đời khi thương mại hóa và kinh tế phát triển, từ đó các loại tinh dầu được giảm xuống một phần nhỏ của hương thơm đóng chai. "Gần đây, tôi nhận ra rằng thiên nhiên có những điều tốt nhất cho chúng ta, cho dù đó là về thực phẩm, sắc đẹp hay chăm sóc sức khỏe. Điều này cũng áp dụng cho mùi hương. Theo tôi, tinh dầu nguyên chất tạo nên nước hoa tuyệt vời hơn cả", chuyên gia Nagdev chia sẻ. Cô ấy liệt kê dưới đây một số loại tinh dầu có thể được sử dụng làm nước hoa tự nhiên.

Tinh dầu hoa cam Neroli Ảnh minh họa Tinh dầu hoa cam Neroli có hương hoa ngọt ngào tinh tế với tông cam chanh. "Nó có một mùi hương hoa mật ong sảng khoái. Trong các loại nước hoa hiện đại, nó thường được sử dụng như một mùi hương hàng đầu". Nagdev cho biết loại dầu hoa tuyệt vời này giúp giữ lại sự tự tin bằng cách làm dịu, thư giãn và nâng cao tinh thần cho bạn.

Tinh dầu hoa oải hương Ảnh minh họa Tinh dầu hoa oải hương có hương thơm tuyệt vời có thể giúp bạn thư giãn. Mức độ lo lắng, buồn bã và xung đột đều được hạ thấp với hương thơm này. Hương thơm của nó giúp cải thiện tâm trạng và đã được chứng minh là làm dịu hệ thần kinh. Hoa oải hương có đặc tính chống viêm và làm dịu, có thể giúp giảm đau đầu và chứng đau nửa đầu.

Tinh dầu hoa Ngọc lan tây (hoa Ylang-Ylang) Ảnh minh họa Mùi hương của tinh dầu ylang-ylang hoạt động như một chất kích thích tình dục. Các đặc tính rộng lớn của loại thảo mộc này giúp giảm căng thẳng tinh thần và lo lắng, cũng như kích thích các hormone làm tăng ham muốn ở cả nam và nữ. Nó cũng góp phần tích cực vào việc nâng cao tâm trạng và thúc đẩy cảm giác lạc quan và vui vẻ. Tinh dầu hoa hồng Ảnh minh họa Tinh dầu hoa hồng Rose có hương hoa kích thích và nâng cao tinh thần. Nó làm thư giãn các dây thần kinh bằng cách hoạt động như một chất kích thích khứu giác. Hương thơm của tinh dầu hoa hồng giúp bạn tràn đầy năng lượng và làm cho bạn cảm thấy dễ chịu.

Tinh dầu gỗ đàn hương Ảnh minh họa Dầu đàn hương có mùi thơm dịu nhẹ giúp bạn thư giãn và thoải mái. Nó rất nhẹ nhàng và thoải mái và giúp hỗ trợ thiền định cho bạn tinh thần sảng khoái, loại bỏ mọi ưu phiền. Theo Femina

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