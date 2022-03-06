6 cách đơn giản giúp làn da rạng rỡ chỉ qua một đêm mà bạn không nên bỏ qua

Để có được một làn da sáng, bạn cần tuân thủ chế độ ngủ thích hợp, có thói quen làm sạch da, dưỡng ẩm thường xuyên, ăn uống đúng cách, tập thể dục và sử dụng các sản phẩm làm đẹp , chăm sóc da phù hợp. Tuy nhiên, không chắc rằng tất cả chúng ta sẽ có thể tuân theo những thực hành này một cách chính xác. Vì vậy, nếu bạn đang thiếu thời gian và muốn đạt được làn da sáng nhanh chóng, đây là một số phương pháp tự nhiên hiệu quả.

Đây là một trong những phương pháp tẩy tế bào chết tại nhà được yêu thích và đơn giản nhất để làm cho da bạn sáng lên tức thì.

Ngâm gạo và hạt vừng với lượng bằng nhau qua đêm

Xay thành hỗn hợp chà mịn vào buổi sáng

Thoa lên cơ thể và khuôn mặt của bạn và giữ nguyên trong một hoặc hai phút

Rửa sạch bằng nước mát

Trong khi mè nuôi dưỡng và cung cấp độ ẩm cho làn da của bạn, thì hạt gạo sẽ tẩy tế bào chết nhẹ nhàng. Đây là một cách đánh bóng cơ thể và khuôn mặt hoàn hảo.

2. Sử dụng kem dưỡng ẩm

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Kem dưỡng ẩm sẽ giúp nuôi dưỡng làn da của bạn trong khi bạn ngủ. Đây là cách bạn có thể sử dụng sản phẩm có sẵn trực tiếp này.

Rửa mặt sạch, rửa mặt nhẹ mặt

Tẩy trang lớp trang điểm và rửa mặt bằng sữa rửa mặt

Lấy khoảng vừa lượng kem dưỡng và xoa bóp theo hướng lên trên da của bạn.

Vì kem dưỡng thường dễ dàng hấp thụ vào da của bạn, chúng sẽ không để lại cảm giác nhờn.

Khi bạn thức dậy vào buổi sáng, sử dụng một loại sữa rửa mặt dịu nhẹ để làm sạch da mặt và rửa lại bằng nước lạnh.

3. Bôi sữa

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Sữa là một cách tự nhiên tuyệt vời khác để làm sáng da .

Thoa một lớp sữa ít béo thật mỏng lên mặt

Mát xa theo hướng lên trên, cho đến khi sữa được hấp thụ hoàn toàn vào da của bạn

Rửa mặt bằng sửa rửa mặt dịu nhẹ vào buổi sáng và lau khô

Sữa không chỉ giúp làm mờ các vết thâm trên khuôn mặt mà còn nuôi dưỡng làn da ngay khi bạn ngủ.

4. Tẩy tế bào chết và dưỡng ẩm

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Sử dụng sản phẩm tẩy da chết nhẹ để làm sạch da và lau khô

Loại bỏ tất cả các dấu vết trang điểm trên da

Đắp một gói mật ong và đất sét lên và để trong ít nhất 15 phút

Khi mặt nạ dưỡng da khô, làm ướt nó bằng cách sử dụng rất ít nước và chà từ từ trong khi mát-xa mặt trong ít nhất 2 phút

Xả lại da sạch bằng nước lạnh. Vỗ nhẹ cho khô và thoa một lớp mỏng kem dưỡng da ban đêm để trẻ hóa

Khi thức dậy, hãy sử dụng sản phẩm rửa mặt nhẹ để làm sạch da mặt.

Mẹo: Sử dụng lại mật ong dưỡng da sau bước tẩy da chết để da thêm hồng hào.

5. Đối với đôi mắt của bạn

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Trong khi bạn có được sự rạng rỡ trên khuôn mặt của mình, đừng quên quan tâm đến cả đôi mắt! Tiếp xúc với máy tính liên tục và thiếu ngủ có thể khiến bạn bị quầng thâm mắt. Bạn có thể áp dụng những cách đơn giản sau để có đôi mắt khỏe mạnh:

Sử dụng gel dưỡng da vùng mắt dễ chịu có tác dụng dưỡng ẩm cho vùng da quanh mắt khi bạn ngủ

Dùng mặt nạ che mắt khi ngủ

Rửa mắt bằng nước lạnh khi thức dậy

Quầng thâm của bạn sẽ không biến mất, nhưng đôi mắt của bạn sẽ trông tươi mới hơn!

6. Dầu dưỡng bôi mặt

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Vào mùa đông, hãy sử dụng các loại dầu dưỡng tự nhiên, nguyên chất sẽ nuôi dưỡng làn da của bạn. Đối với da khô, bạn có thể để qua đêm và rửa sạch bằng sữa rửa mặt nhẹ nhàng vào buổi sáng để có làn da tươi sáng. Đối với da thường, giữ nguyên dầu dưỡng khoảng một giờ và rửa sạch bằng sữa rửa mặt nhẹ nhàng. Áp dụng một số loại dầu dưỡng mặt nguyên liệu tự nhiên trước khi bạn ngủ. Khi thức dậy, hãy sử dụng sữa rửa mặt dịu nhẹ không chứa paraben và rửa sạch bằng nước lạnh. Bạn cũng có thể xịt dầu dưỡng lên mặt để tạo làn da sáng rõ rệt.

Theo Stylecraze