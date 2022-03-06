Công thức mặt nạ từ loại quả xứng danh 'thần dược' được các chị em Ấn Độ yêu thích lại chính là thành phần làm đẹp 'kiệt xuất' hồi sinh cho làn da

Làm đẹp 06/03/2022 13:54

Lựu đã là một thực phẩm quan trọng trong chế độ ăn uống và văn hóa dân gian Trung Đông trong hàng nghìn năm. Có người còn đồn rằng trái cấm của Eve là một quả lựu, không phải táo!. 

Công thức mặt nạ từ loại quả xứng danh 'thần dược' được các chị em Ấn Độ yêu thích lại chính là thành phần làm đẹp 'kiệt xuất' hồi sinh cho làn da - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Có nguồn gốc từ Iran ngày nay, loại trái cây mùa đông da sần sùi này có một lớp màng đắng chứa hàng trăm hạt rực rỡ, giàu vitamin. Những viên ngọc ngon ngọt này thực sự mang nhiều chất chống oxy hóa hơn trà xanh và chứa hàm lượng axit folic, sắt và kali cao, không có gì lạ khi quả lựu đã chuyển sang trạng thái siêu quả hấp dẫn với chúng ta. 

Hầu hết chúng ta đều uống nước ép hoặc ăn lựu, nhưng bạn đã bao giờ thử dùng hạt lựu tươi làm mặt nạ trên mặt và cơ thể của mình chưa? 

Công thức mặt nạ từ loại quả xứng danh 'thần dược' được các chị em Ấn Độ yêu thích lại chính là thành phần làm đẹp 'kiệt xuất' hồi sinh cho làn da - Ảnh 2
Ảnh minh họa
Công thức mặt nạ từ loại quả xứng danh 'thần dược' được các chị em Ấn Độ yêu thích lại chính là thành phần làm đẹp 'kiệt xuất' hồi sinh cho làn da - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Các chất chống oxy hóa mạnh trong nước ép lựu giúp kích thích sản xuất collagen và chống lại tác động của các gốc tự do, trong khi hạt nghiền nát lựu làm chất tẩy tế bào chết tuyệt vời cho làn da. Nếu bạn không có bất kỳ quả lựu tươi nào ở xung quanh, các nhà bán lẻ trực tuyến cung cấp các sản phẩm chiết xuất tinh chất lựu cũng có khả năng nuôi dưỡng cao và hoàn hảo cho làn da bị viêm, dễ bị chàm.

Nhiều thương hiệu mỹ phẩm làm đẹp như Murad, Korres và Weleda đã chú trọng đến lựu trong công thức sản phẩm của họ, nhưng bạn luôn có thể tự chuẩn bị dịch vụ chăm sóc da tự làm bằng trái cây tươi này. Hãy thử công thức tẩy tế bào chết này và xem lý do tại sao trái cây đa nhiệm như lựu lại xứng đáng có một vị trí trong tủ đựng thức ăn mùa đông của bạn. Đừng lo lắng, tẩy tế bào chết bằng lựu này sẽ không làm da của bạn ích ứng và lên màu không đẹp.

Mặt nạ tẩy tế bào chết từ lựu đỏ

  1. 2 muỗng canh dầu bơ

  2. 2 muỗng canh đường nâu

  3. 2 muỗng canh mật ong

  4. 1 muỗng canh nước ép hạt lựu

  5. 1 muỗng cà phê vỏ cam

Công thức mặt nạ từ loại quả xứng danh 'thần dược' được các chị em Ấn Độ yêu thích lại chính là thành phần làm đẹp 'kiệt xuất' hồi sinh cho làn da - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Kết hợp tất cả các thành phần trong một cái bát và trộn. Thoa hỗn hợp lên cơ thể dưới vòi hoa sen và nhẹ nhàng chà xát trong một hoặc hai phút. Rửa sạch bằng nước ấm.

Theo Beautylish

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