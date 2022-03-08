Làm sao để thoát khỏi mụn nhọt gây đau rát và mất thẩm mỹ? Những nguyên liệu tự nhiên này sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề nhanh chóng và cực hiệu quả

Mụn đỏ, mụn nhọt xuất hiện trên mặt có thể là do cơ thể bị nóng trong, hay còn gọi là mụn nhiệt. Nó thường xuất hiện ngay trên má hoặc trán của bạn, khiến bạn thấy khó chịu và rát trên da. Nếu bạn đang tự hỏi làm thế nào để hết mụn nhiệt thì hãy cùng tham khảo những bí quyết sau nhé.

Mụn đỏ, mụn nhọt xuất hiện trên mặt có thể là do cơ thể bị nóng trong, hay còn gọi là mụn nhiệt. Nó thường xuất hiện ngay trên má hoặc trán của bạn, khiến bạn thấy khó chịu và rát trên da. Nếu bạn đang tự hỏi làm thế nào để hết mụn nhiệt thì hãy cùng tham khảo những bí quyết sau nhé. Nguyên nhân nào gây ra mụn nhiệt?

Tất cả chúng ta đều biết mụn nhọt là gì. Nhưng có một dạng khác, đáng sợ hơn của vấn đề về da này, thoạt đầu nó có vẻ giống như phát ban. Mụn nhọt do nhiệt là những nốt nhọt màu đỏ xuất hiện trên da của bạn thành từng mảng.

Nhiệt bên trong cơ thể của bạn là nguyên nhân gây ra chúng. Người ta quan sát thấy một số người có thân nhiệt thấp hoặc bình thường, trong khi những người khác lại có thân nhiệt bên trong cao. Điều này khuyến khích sản xuất quá nhiều bã nhờn làm tắc nghẽn lỗ chân lông trên da của bạn và dẫn đến mụn nhiệt.

Các nguyên nhân khác bao gồm:

Nhiễm trùng do vi khuẩn

Tắc nghẽn tuyến mồ hôi

Ăn kiêng

Vệ sinh kém

Quần áo bó sát

Tiêu thụ rượu

Hệ thống miễn dịch kém

Các biện pháp khắc phục tại nhà để thoát khỏi mụn nhiệt

Dầu thầu dầu

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Như chúng ta đã biết, mụn nhọt là do nhiễm vi trùng. Thành phần chính của dầu thầu dầu là axit ricinoleic, có đặc tính chống viêm và kháng khuẩn. Điều này có thể làm giảm tình trạng viêm do mụn nhiệt. Bnạ hãy chuẩn bị:

- 2-3 giọt dầu thầu dầu

- Một vài giọt dầu gỗ đàn hương

- 250 ml nước sôi

Trộn một vài giọt dầu thầu dầu với dầu gỗ đàn hương. Cho hỗn hợp vào nước sôi và để sang một bên trong 5-6 phút. Thoa hỗn hợp dầu này lên mặt. Vỗ nhẹ lên mặt cho khô và rửa sạch vào sáng hôm sau.

Bạn có thể làm sử dụng mặt nạ trị mụn này hai lần một tuần.

Nha đam

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Gel lô hội có đặc tính kháng khuẩn có thể giúp giảm thiểu bất kỳ bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn nào gây ra mụn nhọt. Nó cũng thúc đẩy quá trình chữa lành nhanh hơn và thậm chí có tác dụng làm dịu mụn nhiệt

Lấy một ít gel lô hội lượng bằng một thìa cà phê. Bôi hỗn hợp này lên nốt mụn. Bạn có thể để nó qua đêm và rửa sạch vào buổi sáng.

Lặp lại mỗi ngày một lần cho đến khi mụn lành.

Mật ong

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Mật ong luôn được chứng minh là có hiệu quả trong việc chống nhiễm trùng. Đặc tính kháng khuẩn của nó có thể giúp giảm nhiễm trùng gây ra mụn nhọt. Nó cũng có tác dụng làm mát và làm dịu làn da của bạn. Bạn cần chuẩn bị:

- 1 thìa mật ong

- Một miếng gạc sạch

Dùng một đầu của miếng gạc, thoa mật ong lên nốt mụn. Lặp lại điều này vài lần với một miếng gạc mới.

Lặp lại 3-4 lần mỗi ngày.

Nước chanh

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Như chúng ta đã biết, chanh rất giàu vitamin C và có đặc tính kháng khuẩn. Những đặc tính này có thể giúp giảm mụn nhiệt và làm dịu vùng da xung quanh chúng. Bnạ cần chuẩn bị:

- 1 thìa nước cốt chanh

- Mật ong

Trộn nước cốt chanh và mật ong. Bôi hỗn hợp này lên nốt mụn và để trong 5 phút. Xả sạch bằng nước lạnh.

Làm điều này một lần mỗi ngày.

Bột nghệ

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Củ nghệ có chứa chất curcumin có khả năng chống viêm. Hỗn hợp nghệ và sữa chua có thể làm giảm sưng tấy do mụn nhiệt và làm dịu da của bạn. Bnạ cần chuẩn bị:

- 1 thìa cà phê bột nghệ

- 1-2 thìa sữa chua

Lấy một thìa cà phê bột nghệ và tạo thành hỗn hợp đặc bằng cách trộn với sữa chua. Bôi lên mụn và để khô. Rửa sạch bằng nước lạnh.

Để có kết quả tốt nhất, hãy áp dụng hỗn hợp này hai lần một ngày.

Lá Neem Ấn Độ

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Lá Neem có đặc tính kháng khuẩn và chống viêm. Những chất này có thể giúp giảm bớt sưng tấy và nhiễm trùng phát sinh do mụn nhiệt. Hỗn hợp này cũng có thể có tác dụng làm mát da và thúc đẩy quá trình lành vết thương nhanh hơn. Bnạ cần chuẩn bị:

- 8-10 lá neem

- Một thìa cà phê bột gỗ đàn hương

Đun sôi một ít lá neem trong nước, lọc lấy nước và để nguội. Thêm một thìa cà phê bột gỗ đàn hương vào nước sắc này để tạo thành hỗn hợp nhuyễn. Đắp hỗn hợp lên nốt mụn nhiệt. Rửa sạch bằng nước lạnh sau khi khô hoàn toàn.

Áp dụng một lần mỗi ngày để thấy sự thay đổi rõ rệt.

Áp nhiệt lạnh lên da mụn

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Các nghiên cứu cho thấy rằng một miếng gạc lạnh có thể giúp giảm bớt mụn nhọt. Nhiệt độ thấp của miếng gạc có thể có tác dụng làm dịu vết sưng tấy do mụn nhọt.

Nhúng khăn sạch vào nước đá lạnh. Vắt phần nước thừa rồi chấm lên vùng da bị mụn. Làm điều này trong 10 phút.

Lặp lại quy trình này 3-4 lần một ngày.

Giấm táo

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Nhờ đặc tính kháng khuẩn, giấm táo có thể chống lại nhiễm trùng do vi khuẩn một cách hiệu quả. Điều này có thể giúp loại bỏ mụn và giúp vết thương nhanh lành hơn. Bạn cần chuẩn bị:

- 1-2 thìa cà phê giấm táo

- Nước uống

Lấy một thìa cà phê giấm táo và pha loãng với nước. Chấm một chút dung dịch này lên miếng bông gòn và thoa lên nốt mụn nhiệt. Để nguyên và cố định nó bằng băng phẫu thuật hoặc băng y tế. Rửa sạch sau vài giờ.

Bạn có thể làm điều này một lần một ngày.

Dưa chuột

Chiết xuất dưa chuột là nguồn phong phú các hợp chất hoạt tính sinh học có thể làm giảm sự xuất hiện của các tổn thương hoặc mụn nhọt phát sinh do nhiệt độ cơ thể. Nó có tác dụng làm mát làn da của bạn.

Bào một quả dưa chuột tươi và thu thập hỗn hợp bột mịn hay nước cốt dưa chuột. Sử dụng trên da mụn. Rửa sạch bằng nước lạnh sau 15 phút.

Áp dụng hỗn hợp này mỗi ngày một lần để đạt được hiệu quả nhanh chóng.

Đây là danh sách các phương pháp điều trị tại nhà mà bạn có thể sử dụng để điều trị mụn nhọt do nhiệt. Bạn cũng có thể áp dụng những thay đổi lối sống để tránh nổi mụn do nhiệt.

Thay đổi lối sống khác để tránh nổi mụn nhiệt

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Đảm bảo rằng bạn có một chế độ ăn uống cân bằng, bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng và chất xơ.

Tránh ăn quá nhiều các sản phẩm sữa và cá đã qua chế biến.

Uống nhiều nước hơn vì điều này thúc đẩy quá trình lưu thông các chất dinh dưỡng cần thiết cho làn da của bạn, giúp da trông khỏe mạnh và dẻo dai.

Tránh để dễ bị căng thẳng vì điều này có thể dẫn đến sự xuất hiện của mụn nhọt. Bạn có thể thử một vài kỹ thuật thư giãn đơn giản như hít thở sâu để giảm bớt lo lắng và căng thẳng.

Mặc quần áo rộng rãi, không gây kích ứng da.

Không chạm vào mặt của bạn bằng tay không sạch. Bàn tay của chúng ta mang một số lượng lớn vi khuẩn có thể gây nhiễm trùng.

Nghỉ ngơi và ngủ đầy đủ mỗi ngày.

Rửa mặt sạch sau khi tiếp xúc với khói bụi, ô nhiễm. Tẩy tế bào chết mỗi tuần một lần để tránh nổi mụn.

Những biện pháp và mẹo này có thể giúp giảm mụn nhọt do nhiệt. Tuy nhiên, loại da của mỗi người là khác nhau. Do đó, tốt nhất là bạn nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ da liễu trước khi thử bất kỳ loại điều trị nào.

Theo Stylecraze