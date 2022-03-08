Bạn đã sẵn sàng cho tuần trăng mật trên bãi biển mộng mơ chưa? Đây là cách để có được vẻ ngoài cuốn hút bên người thương mà các nàng cần lưu lại

Làm đẹp 08/03/2022 08:30

Bãi biển nghe có vẻ là điểm đến hoàn hảo cho các cặp đôi mới cưới để tổ chức lễ thành hôn hay hưởng tuần trăng mật. Vì vậy, chỉ phù hợp khi bạn cảm thấy sẵn sàng và thoải mái với làn da của mình để tận hưởng thời gian trên bãi cát, bờ biển. 

Mặc dù mọi công việc chuẩn bị đều phải kỹ càng cho lễ cưới hay tuần lễ trăng mật, nhưng tốt nhất bạn cũng nên chuẩn bị trước về làn da của mình để không quá căng thẳng mà quên mất những thứ cần thiết nhé! 

Sau đây là danh sách các cách làm đẹp cho các bộ phận cơ thể khác nhau mà bạn có thể muốn chăm sóc trong khi chuẩn bị sẵn sàng cơ thể đi biển để bạn có thể loại bỏ cảm giác khó chịu với bất kỳ trang phục nào bạn chọn.

Chăm sóc vùng dưới cánh tay của bạn

Bạn đã sẵn sàng cho tuần trăng mật trên bãi biển mộng mơ chưa? Đây là cách để có được vẻ ngoài cuốn hút bên người thương mà các nàng cần lưu lại - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Huyết thanh làm sáng sẽ cho bạn sự tự tin! Huyết thanh hay serum làm sáng da làm giảm sắc tố, làm sáng da tự nhiên, cấp nước cho da và duy trì sự cân bằng độ pH. Đó là người bạn mùa hè mà bạn rất cần cho làn da của mình. Nó giúp chống lại các vấn đề về da, mang lại cho bạn làn da trắng sáng không tì vết và chống lại vi khuẩn cản trở độ pH tự nhiên của da.

Bạn đã sẵn sàng cho tuần trăng mật trên bãi biển mộng mơ chưa? Đây là cách để có được vẻ ngoài cuốn hút bên người thương mà các nàng cần lưu lại - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Kem hoặc lăn khủ mùi sẽ giúp bạn  tạm biệt mùi khó chịu dưới cánh tay. Dùng kem dưỡng nách có chống mồ hôi sẽ để lại cho bạn sự tươi mát với hương thơm lâu dài. Nó giúp ngăn ngừa sự phát triển của bất kỳ loại vi khuẩn nào và công thức giúp làn da của bạn trắng sáng một cách tự nhiên. Hãy sẵn sàng để khoe vùng nách của bạn mà không cần phải do dự.

Chăm sóc vùng ngực 

Bạn đã sẵn sàng cho tuần trăng mật trên bãi biển mộng mơ chưa? Đây là cách để có được vẻ ngoài cuốn hút bên người thương mà các nàng cần lưu lại - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Kem dưỡng ẩm cho ngực sẽ giúp bạn thể hiện sự tươi sáng, quyến rũ từ bên trong. Cung cấp cho vùng ngực sự chăm sóc bổ sung mà chúng cần. Ngực của bạn cũng cần được chú ý như các bộ phận khác trên cơ thể. Kem dưỡng ẩm vùng ngực chuyên dụng giúp kiểm soát dầu, cấp nước và giữ ẩm cho da, giúp bạn cảm thấy sạch sẽ và tự tin suốt cả ngày.

Dầu hoa oải hương hay Dầu tầm xuân sẽ giúp giải tỏa căng thẳng cho bạn. Lăn kim dựa trên tinh dầu có thể làm giảm căng thẳng và bôi tinh dầu gần vùng ngực và vai cũng giúp bạn thư thái, có hương thơm dịu dàng.

Chăm sóc cho lưng và mông 

Bạn đã sẵn sàng cho tuần trăng mật trên bãi biển mộng mơ chưa? Đây là cách để có được vẻ ngoài cuốn hút bên người thương mà các nàng cần lưu lại - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Từ serum chống nắng đến mascara chống thấm nước, những sản phẩm này sẽ luôn có trong túi đồ đi biển của bạn để giữ cho da mặt, da và tóc của bạn luôn được bảo vệ và khỏe mạnh. Nhưng cũng đừng quên giữ các sản phẩm cho lưng và mông của bạn cũng như để sẵn sàng diện những bộ đồ biển bikini quyến rũ.

Một loại kem đặc biệt dành cho vùng lưng có thể nuôi dưỡng và làm mềm mịn vùng da cứng cáp để có một vẻ ngoài săn chắc. Chọn một sản phẩm công thức nhẹ và không dính để da hấp thụ để có được sự mềm mại tự nhiên.

Bạn đã sẵn sàng cho tuần trăng mật trên bãi biển mộng mơ chưa? Đây là cách để có được vẻ ngoài cuốn hút bên người thương mà các nàng cần lưu lại - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Kem dưỡng da dành cho mụn trứng cá  thì cho dù đó là mụn lưng, mụn bọc, phát ban hay da sần sùi, kem dưỡng da sẽ giúp làm sạch mụn và là giải pháp cho tất cả các vấn đề về da của bạn. Nó làm sạch mụn ở mông, giảm sản xuất bã nhờn dư thừa, mang lại làn da sáng và đều màu. Nó cũng điều trị da đóng vảy và vết sưng do dao cạo.

Dầu dưỡng da nên được sử dụng thường xuyên để làm mờ sẹo, vết rạn da, các mảng thâm, làm căng và săn chắc da cũng như giúp da khỏe mạnh. Dầu dưỡng chuyên dụng giúp làm săn chắc vùng da chảy xệ và nâng cao tự tin chi bạn. Nó cũng nuôi dưỡng và làm săn chắc da vùng lưng và vùng mông của bạn.

Bạn đã sẵn sàng cho tuần trăng mật trên bãi biển mộng mơ chưa? Đây là cách để có được vẻ ngoài cuốn hút bên người thương mà các nàng cần lưu lại - Ảnh 6
Ảnh minh họa

Hãy chuẩn bị sẵn danh sách kem dưỡng thiết yếu và có một tuần trăng mật tuyệt vời nhất từ ​​trước đến nay nhé!

Theo Times of India

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