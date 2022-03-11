Phụ nữ qua 40 tuổi thường dễ gặp tình trạng da sần sùi, chảy sệ cần lưu ý ngay những điều này để kìm chế sự lão hóa

Chúng ta thường liên kết nếp nhăn với làn da bị lão hóa. Nhưng khi bạn già đi, làn da của bạn có thể thay đổi theo những cách khác nhau. Nếu nó ngày càng lỏng lẻo và mỏng hơn, bạn có thể đã gặp tình trạng làn da sần sùi.

Ảnh minh họa Da sần sùi là dấu hiệu chị em không ai mong muốn nhưng nó không phải là không thể tránh khỏi. Thực hiện các bước phòng ngừa ngay bây giờ có thể giúp giữ cho làn da của bạn mềm mại lâu hơn. Da sần sùi là gì?

Như tên gọi của nó cho thấy, da sần sùi sẽ giống như giấy bị vò lại mà từ đó chất tạo nếp được tạo ra làm da lỏng lẻo, mỏng và hơi nhăn. Ảnh minh họa Bạn có nhiều khả năng nhận thấy da có nếp nhăn trên cánh tay, bàn tay và cổ. Nó phổ biến hơn khi bạn già đi và bắt đầu xuất hiện sau 40 tuổi.

Tuy nhiên, các yếu tố khác có thể làm tăng nguy cơ phát triển da sần sùi ở độ tuổi trẻ hơn, bao gồm việc thường xuyên tiếp xúc ánh nắng gay gắt và các loại thuốc steroid như prednisone. Bạn cũng có thể phát triển tình trạng da sần sùi nếu giảm nhiều cân. Mẹo để có làn da mịn màng hơn Mặc dù bạn không thể ngăn ngừa da sần sùi hoàn toàn, nhưng bạn có thể trì hoãn nó. Hãy thử những mẹo này để giúp da săn chắc và khỏe mạnh hơn khi bạn đã có tuổi. Đừng để da rám nắng. Tác hại của ánh nắng mặt trời có thể khiến da lão hóa sớm, vì vậy hãy tránh tắm nắng và ở trong bóng râm khi bạn ra ngoài trời. Đội mũ, đeo kính râm và thoa kem chống nắng để giúp bảo vệ da khỏi tia cực tím có hại của mặt trời. Ảnh minh họa Dưỡng ẩm. Da khô và bị tổn thương có nhiều khả năng xuất hiện nếp nhăn hơn, vì vậy hãy sử dụng kem dưỡng ẩm để giữ ẩm cho da. Ảnh minh họa Đọc nhãn hiệu sản phẩm. Tìm kiếm các sản phẩm có chứa axit salicylic, axit lactic hoặc axit glycolic, những chất này có thể làm giảm sự xuất hiện của da sần. Các sản phẩm retinol cũng có thể hữu ích cho làn da gặp vấn đề lão hóa. Ảnh minh họa Tham khảo ý kiến ​​bác sĩ da liễu. Một chuyên gia có thể cho bạn lời khuyên về cách giảm sự xuất hiện của da sần sùi, bao gồm cả các thủ thuật thẩm mỹ nếu cần thiết. Ảnh minh họa Theo UPMC

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