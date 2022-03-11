Phụ nữ qua 40 tuổi thường dễ gặp tình trạng da sần sùi, chảy sệ cần lưu ý ngay những điều này để kìm chế sự lão hóa

Làm đẹp 11/03/2022 08:35

Chúng ta thường liên kết nếp nhăn với làn da bị lão hóa. Nhưng khi bạn già đi, làn da của bạn có thể thay đổi theo những cách khác nhau. Nếu nó ngày càng lỏng lẻo và mỏng hơn, bạn có thể đã gặp tình trạng làn da sần sùi. 

Phụ nữ qua 40 tuổi thường dễ gặp tình trạng da sần sùi, chảy sệ cần lưu ý ngay những điều này để kìm chế sự lão hóa - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Da sần sùi là dấu hiệu chị em không ai mong muốn nhưng nó không phải là không thể tránh khỏi. Thực hiện các bước phòng ngừa ngay bây giờ có thể giúp giữ cho làn da của bạn mềm mại lâu hơn.

Da sần sùi là gì?

Như tên gọi của nó cho thấy, da sần sùi sẽ giống như giấy bị vò lại mà từ đó chất tạo nếp được tạo ra làm da lỏng lẻo, mỏng và hơi nhăn.

Phụ nữ qua 40 tuổi thường dễ gặp tình trạng da sần sùi, chảy sệ cần lưu ý ngay những điều này để kìm chế sự lão hóa - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Bạn có nhiều khả năng nhận thấy da có nếp nhăn trên cánh tay, bàn tay và cổ. Nó phổ biến hơn khi bạn già đi và bắt đầu xuất hiện sau 40 tuổi.

Tuy nhiên, các yếu tố khác có thể làm tăng nguy cơ phát triển da sần sùi ở độ tuổi trẻ hơn, bao gồm việc thường xuyên tiếp xúc ánh nắng gay gắt và các loại thuốc steroid như prednisone. Bạn cũng có thể phát triển tình trạng da sần sùi nếu giảm nhiều cân.

Mẹo để có làn da mịn màng hơn

Mặc dù bạn không thể ngăn ngừa da sần sùi hoàn toàn, nhưng bạn có thể trì hoãn nó. Hãy thử những mẹo này để giúp da săn chắc và khỏe mạnh hơn khi bạn đã có tuổi.

  • Đừng để da rám nắng. Tác hại của ánh nắng mặt trời có thể khiến da lão hóa sớm, vì vậy hãy tránh tắm nắng và ở trong bóng râm khi bạn ra ngoài trời. Đội mũ, đeo kính râm và thoa kem chống nắng để giúp bảo vệ da khỏi tia cực tím có hại của mặt trời.
Phụ nữ qua 40 tuổi thường dễ gặp tình trạng da sần sùi, chảy sệ cần lưu ý ngay những điều này để kìm chế sự lão hóa - Ảnh 3
Ảnh minh họa
  • Dưỡng ẩm. Da khô và bị tổn thương có nhiều khả năng xuất hiện nếp nhăn hơn, vì vậy hãy sử dụng kem dưỡng ẩm để giữ ẩm cho da.
Phụ nữ qua 40 tuổi thường dễ gặp tình trạng da sần sùi, chảy sệ cần lưu ý ngay những điều này để kìm chế sự lão hóa - Ảnh 4
Ảnh minh họa
  • Đọc nhãn hiệu sản phẩm. Tìm kiếm các sản phẩm có chứa axit salicylic, axit lactic hoặc axit glycolic, những chất này có thể làm giảm sự xuất hiện của da sần. Các sản phẩm retinol cũng có thể hữu ích cho làn da gặp vấn đề lão hóa.
Phụ nữ qua 40 tuổi thường dễ gặp tình trạng da sần sùi, chảy sệ cần lưu ý ngay những điều này để kìm chế sự lão hóa - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Tham khảo ý kiến ​​bác sĩ da liễu. Một chuyên gia có thể cho bạn lời khuyên về cách giảm sự xuất hiện của da sần sùi, bao gồm cả các thủ thuật thẩm mỹ nếu cần thiết.

Phụ nữ qua 40 tuổi thường dễ gặp tình trạng da sần sùi, chảy sệ cần lưu ý ngay những điều này để kìm chế sự lão hóa - Ảnh 6
Ảnh minh họa

Theo UPMC

Xu hướng thời trang càn quét thế giới năm 2022, chị em bỏ túi ngay!

Xu hướng thời trang càn quét thế giới năm 2022, chị em bỏ túi ngay!

Rõ ràng là các trang phục được cắt xẻ ở lưng trở nên đặc biệt nổi bật trong năm nay, kiểu áo hở lưng này dường như có thể giúp chị em tỏa sáng từ những sự kiện đơn giản đến cầu kì nhất.

Xem thêm
Từ khóa:   đẩy lùi lão hóa bí quyết làm chậm lão hóa da da sần sùi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 3 giờ 25 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 4 giờ 25 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 10 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 5 giờ 25 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới