Tìm hiểu cách bảo vệ móng tay của bạn chống lại nhiễm trùng và tránh tiếp xúc quá nhiều với những nguy cơ sức khỏe nhất định là điều rất cần thiết mà bạn cần biết.

Dung dịch làm móng gel và acrylic có chứa các hóa chất có thể gây hại cho móng tay tự nhiên và sức khỏe tổng thể của bạn theo thời gian. Mặc dù những sản phẩm này có thể không gây ra các vấn đề sức khỏe ngắn hạn, nhưng quá trình sử dụng có thể gây hại cho móng tay tự nhiên của bạn.

Hai loại móng giả phổ biến nhất là acrylics và gel. Cả hai đều được sử dụng để làm dài, dày và chắc khỏe móng tay của bạn.

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Nếu móng tay acrylic hoặc gel lỏng lẻo, bạn có thể có nhiều nguy cơ bị nhiễm nấm móng hơn. Khi lớp đệm giữa vật liệu và móng của bạn bị vỡ, nấm móng có thể hình thành ở lớp móng. Nếu bạn nhận thấy bất kỳ sự đổi màu nào trên móng tay của mình, chẳng hạn như các đốm màu xanh lá cây, trắng hoặc vàng, hãy liên hệ với bác sĩ liền nhé.

Một số người có thể có phản ứng dị ứng với các sản phẩm dùng để tạo móng tay giả hoặc với dung dịch dùng để tẩy móng. Các triệu chứng của phản ứng dị ứng bao gồm mẩn đỏ và ngứa quanh móng. Những người khác có thể bị viêm da do dị ứng với hóa chất trong sơn móng tay hoặc chất tẩy màu móng.

Theo thời gian, việc sử dụng và loại bỏ móng tay giả lặp đi lặp lại có thể làm móng tay tự nhiên của bạn yếu đi, mỏng và dễ gãy.

Tiệm làm móng và vệ sinh móng

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Nhiều tiệm sử dụng đèn UV để làm khô sơn móng tay. Tiếp xúc lâu dài với tia UV có thể gây ung thư da, nhưng nguy cơ phụ thuộc vào tần suất tiếp xúc của bạn. Tại các tiệm làm móng, bạn cũng phải tiếp xúc với nhiều loại hóa chất, chẳng hạn như axeton trong chất tẩy sơn móng tay mạnh.

Cũng như đối với tia UV, nếu sự tiếp xúc của bạn theo thời gian bị hạn chế, nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe liên quan đến hóa chất là thấp. Tuy nhiên, việc tiếp xúc liên tục với hóa chất ở tiệm làm móng có thể dẫn đến đau đầu, khó thở và phát ban.

Điều trị nấm và nhiễm trùng móng acrylic

Định vị móng giả không đúng cách có thể tạo điều kiện cho nấm phát triển. Bạn cũng có thể bị nhiễm nấm móng nếu thợ làm móng sử dụng các dụng cụ không hợp vệ sinh để sơn móng.

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Các triệu chứng của nhiễm trùng nấm móng tay bao gồm:

Đổi màu móng (thường xanh hoặc vàng)

Đau xung quanh móng tay

Đỏ da xung quanh móng tay của bạn

Ngứa

Nếu bạn xuất hiện các triệu chứng của nhiễm nấm móng tay, bạn nên cắt bỏ móng tay giả tại tiệm. Sau đó, rửa sạch móng tay tự nhiên của bạn cẩn thận bằng xà phòng và nước ấm. Nếu các triệu chứng không cải thiện sau một vài ngày, hãy liên hệ với bác sĩ, rất có thể bạn cần thuốc để chống lại nhiễm trùng.

Hạn chế hư hại móng

Có những cách bạn có thể tránh bị nhiễm trùng từ móng tay giả hoặc làm hỏng móng tay tự nhiên của bạn:

Nếu bạn làm gãy, nứt móng acrylic hoặc gel, đừng cố tự sửa. Trở lại tiệm và nhờ thợ chuyên nghiệp sửa chữa móng tay của bạn.

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Nghiên cứu các quy trình vệ sinh của tiệm làm móng để đảm bảo họ đã tiệt trùng dụng cụ hoặc sử dụng dũa móng mới sau mỗi lần khách hàng khác làm. Tham khảo từ bạn bè có thể giúp bạn tìm được một thẩm mỹ viện tốt, an toàn.

Đừng cố gắng loại bỏ móng tay giả tại nhà. Bạn có thể làm hỏng móng tay tự nhiên của mình bằng cách tự mình loại bỏ chúng.

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Cuối cùng, bạn có thể cân nhắc việc loại bỏ móng tay giả từ hai đến ba tháng một lần để giúp móng tự nhiên của bạn được nghỉ ngơi sau các phương pháp điều trị và hóa chất.

Theo UPMC