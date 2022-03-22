Sử dụng nước hoa hồng có thực sự giúp bạn trị mụn và sẹo không?

Làm đẹp 22/03/2022 14:26

Chúng ta thường gọi chúng là toner, chất làm se hay chất làm sạch, mọi dòng chăm sóc da đều có chúng. Chúng đặc biệt phổ biến đối với những người có làn da dầu và dễ bị mụn trứng cá. Nhưng liệu việc sử dụng toner có làm sạch mụn không?

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Toner là gì?

Đầu tiên, chúng ta hãy làm rõ toner là gì và tại sao nó được sử dụng.

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Toner là dung dịch lỏng được thoa lên da bằng một miếng bông. Bạn sử dụng chúng ngay sau khi làm sạch da, trước khi điều trị và dưỡng ẩm. Toner có thể giúp loại bỏ các dấu vết của bụi bẩn, lớp trang điểm, cặn sữa rửa mặt và dầu thừa.

Toner có thể xóa mụn không?

Toner có thể giúp cải thiện mụn và vết thâm nhỏ, nhưng một mình nó sẽ không làm sạch được trường hợp mụn dai dẳng. 

Sử dụng nước hoa hồng có thực sự giúp bạn trị mụn và sẹo không? - Ảnh 3
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Nếu bạn chỉ có một vài nốt mụn ở đây và ở đó, chúng rất nhẹ thì một loại toner có thể vừa đủ để ngăn chặn những nốt mụn khó chịu đó. Với điều kiện loại toner bạn đang sử dụng có chứa thành phần trị mụn trứng cá như axit salicylic hoặc benzoyl peroxide.

Sản phẩm có các thành phần này giúp lỗ chân lông luôn thông thoáng, ngăn ngừa mụn đầu đen và mụn nhỏ hình thành. Toner là phương pháp ngăn ngừa tốt đối với những vết sưng và mụn không thường xuyên nổi lên.

Sử dụng nước hoa hồng có thực sự giúp bạn trị mụn và sẹo không? - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Nếu bạn có nhiều hơn một vài nốt mụn bọc và mụn đầu đen ngẫu nhiên, thì chỉ riêng toner thôi sẽ không đủ để làm sạch làn da của bạn. Chúng không đủ mạnh để làm sạch mụn trứng cá dai dẳng hoặc cứng đầu.

Trong trường hợp này, bạn nên sử dụng một sản phẩm điều trị mụn hiệu quả hơn. Không kê đơn, tốt nhất bạn nên chọn kem dưỡng da có benzoyl peroxide (tốt cho mụn viêm nhẹ ). 

Mụn trứng cá trung bình hoặc mụn trứng cá nặng sẽ không phản ứng tốt với bất kỳ sản phẩm không kê đơn nào, vì vậy bạn sẽ cần một loại thuốc trị mụn theo toa để thực sự kiểm soát mụn trứng cá.

Toner có thể làm mờ sẹo mụn không?

Một số loại toner, tùy thuộc vào thành phần thực sự có thể giúp làm mờ vết thâm do mụn để lại sau khi mụn lành lại. Hãy tìm một sản phẩm có chứa axit glycolic để giúp tăng tốc độ mờ vết thâm do mụn. 

Sử dụng nước hoa hồng có thực sự giúp bạn trị mụn và sẹo không? - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Tuy nhiên, đối với những vết sẹo mụn thực sự nghiêm trọng, toner sẽ không giúp ích được gì. Sẹo rỗ trầm cảm khó điều trị hơn và không thể cải thiện bằng toner hoặc bất kỳ sản phẩm chăm sóc da không kê đơn nào khác. Có những phương pháp điều trị sẹo mụn chuyên nghiệp có thể giúp làm mờ những vết sẹo mụn trứng cá đó, vì vậy hãy hỏi bác sĩ da liễu loại nào tốt nhất cho làn da của bạn. 

Toner có phù hợp với làn da của bạn không?

Giống như nhiều câu hỏi về chăm sóc da, không có câu trả lời chung cho tất cả. Quyết định sử dụng toner phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm loại sản phẩm và loại thuốc bạn đang sử dụng trên da mặt và sở thích cá nhân của riêng bạn.

Sử dụng nước hoa hồng có thực sự giúp bạn trị mụn và sẹo không? - Ảnh 6
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Một niềm tin phổ biến rằng toner là cần thiết để đóng các lỗ chân lông. Điều này chỉ đơn giản là không đúng. Lỗ chân lông không giống như cánh cửa, chúng không mở và đóng. Điểm mấu chốt là toner không phải là sản phẩm dưỡng da cần thiết.

Đối với những loại da siêu dầu, một loại toner được gọi là chất làm se da có thể giúp da không cảm thấy quá nhờn. Chúng cũng có thể giúp giảm bóng nhờn xuất hiện suốt cả ngày và có thể giúp lớp trang điểm của bạn lâu trôi hơn. Nhưng đối với các loại da khô hoặc đặc biệt nhạy cảm, hoặc nếu bạn hiện đang sử dụng phương pháp điều trị mụn trứng cá làm khô, có lẽ nên bỏ qua toner.

Sử dụng nước hoa hồng có thực sự giúp bạn trị mụn và sẹo không? - Ảnh 7
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Một số loại toner chứa nhiều cồn hoặc các thành phần khác có thể làm khô da. Sử dụng toner có thể làm trầm trọng thêm tình trạng khô da mà bạn gặp phải khi sử dụng nhiều phương pháp điều trị mụn trứng cá tại chỗ (chẳng hạn như Retin-A , BenzaClin hoặc các loại thuốc kháng sinh tại chỗ khác ). Toner có thể làm tình trạng mụn của bạn trở nên trầm trọng hơn, nếu bạn bị mụn viêm hoặc mụn nang từ trung bình đến nặng, nó có thể làm bạn bị bỏng hoặc châm chích khi thoa. 

Nếu bạn yêu thích cách làm dịu da của Toner và khôngmuốn thiếu bước nào trong chu trình làm đẹp thì hãy sử dụng nó. Nhưng hãy yên tâm khi biết rằng bạn đang không làm tổn hại đến làn da của mình nếu bạn chọn không sử dụng toner.

Cách chọn Toner trị mụn

Có rất nhiều sản phẩm toner có sẵn, bạn có thể bị choáng ngợp khi đứng trên lối đi chăm sóc da. Bạn có thể thu hẹp sự lựa chọn của mình và tìm sản phẩm tốt nhất cho mình nếu bạn biết mình cần tìm kiếm sản phẩm nào.

Để giúp chống lại và ngăn ngừa mụn nhỏ, hãy tìm một sản phẩm có các thành phần trị mụn. Hãy xem các thành phần hoạt tính của benzoyl peroxide hoặc axit salicylic. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng một loại nước hoa hồng không kê đơn sẽ không làm sạch bất cứ điều gì ngoài mụn rất nhẹ.

Sử dụng nước hoa hồng có thực sự giúp bạn trị mụn và sẹo không? - Ảnh 8
Ảnh minh họa

Tránh dùng các loại toner có thành phần trị mụn nếu bạn đang điều trị mụn theo toa. Sử dụng quá nhiều sản phẩm thuốc trên da có thể khiến da bạn bị khô, bong tróc và kích ứng. Thay vào đó, hãy tìm loại toner không chứa thuốc có chứa các thành phần làm dịu da như lô hội hoặc glycerin.

Chú ý đến cảm giác của sản phẩm đối với làn da của bạn. Đốt và châm chích là một dấu hiệu lớn cho thấy loại toner này quá khắc nghiệt đối với làn da của bạn. Thay vào đó, hãy tìm một loại nhẹ nhàng và thực sự hợp với làn da nhạy cảm của bạn nhé.

Theo Verywell Health 

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