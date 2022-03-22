Không chỉ nữ giới mà tình trạng mụn trứng cá có thể là 'cơn địa chấn' với cả làn da của nam giới: Chuyên gia tiết lộ thủ thuật giúp các đấng mày râu diệt trừ những nốt mụn ấy

Bài viết này trích dẫn 10 điều bạn nên biết về mụn trứng cá ở tuổi trưởng thành và cách giúp bạn điều trị nó.

Bây giờ bạn đã có quyết tâm và với sự trưởng thành của một người đàn ông, bạn phải đối mặt với thách thức trong việc tuân theo một kế hoạch điều trị để mụn của bạn có thể là một vấn đề ngắn hạn.

Đối với hầu hết thanh thiếu niên, mụn trứng cá không chỉ là một nghi thức "vượt cạn", đó là một dấu ấn khó chịu của tuổi mới lớn. Khoảng 85% trong số họ đối mặt với mụn trứng cá tại một số thời điểm trong những năm thiếu niên.

1. Biết rằng người lớn cũng bị mụn

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Đối với nhiều nam giới, mụn giảm dần theo thời gian nhưng không bao giờ biến mất hoàn toàn. Đối với những người khác, mụn trứng cá xuất hiện lần đầu tiên khi trưởng thành. Các bác sĩ da liễu gọi đây là "mụn trứng cá khởi phát ở tuổi trưởng thành". Phụ nữ có nhiều khả năng đối mặt với mụn trứng cá ở tuổi trưởng thành hơn nam giới. Dù thế nào đi nữa, rất nhiều người trưởng thành bùng nổ mụn sau khi những năm trung học kết thúc, đôi khi ở độ tuổi 30, 40 và 50.

2. Hiểu nguyên nhân gây ra mụn

Biết được nguyên nhân gây ra mụn sẽ giúp bạn điều trị đúng cách và đạt được kết quả tốt hơn. Trong khi phụ nữ đôi khi có thể đổ lỗi cho việc nội tiết tố thay đổi hàng tháng của họ gây ra mụn trứng cá, thì nam giới có thể tìm thấy các tác nhân khác bao gồm:

- Tiền sử gia đình

- Thuốc

- Căng thẳng

- Tình trạng y tế chưa được chẩn đoán

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Nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn để xem liệu bạn có thể "kết nối các dấu chấm" giữa mụn trứng cá của bạn và nguyên nhân cơ bản hay không. Nó có thể là tác dụng phụ đáng tiếc của thuốc bạn đang dùng đối với một tình trạng bệnh đã được chẩn đoán hoặc một tình trạng bệnh chưa được xác định.

3. Chăm sóc làn da của bạn

Mụn không phải do mặt bẩn. Nhưng một thói quen chăm sóc da tốt sẽ giúp bạn điều trị mụn trứng cá đúng hướng. Bạn không phải tốn nhiều thời gian, và cũng không cần nhiều sản phẩm.

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- Rửa mặt mỗi ngày một lần, cũng như sau khi tập thể dục, bằng xà phòng nhẹ.

- Dưỡng ẩm sau khi tắm hoặc cạo râu.

- Bôi kem chống nắng trước khi ra ngoài trời nắng.

4. Cẩn thận khi cạo râu

Mụn có thể khiến việc cạo râu trở nên khó khăn và thường xuyên gây đau đớn. Vì vậy, hãy cẩn thận hơn khi cạo râu. Đừng cạo phần ngọn của mụn, và hãy cạo cẩn thận trên những nốt mụn. Nếu dao cạo của bạn gây kích ứng da, hãy thử chuyển sang dùng dao điện.

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Nếu bạn bị mụn trứng cá nghiêm trọng hoặc nếu việc cạo râu gây kích ứng da, hãy thử dùng dụng cụ cắt tỉa râu. Nó sẽ làm râu ngắn lại nhưng không loại bỏ hoàn toàn. Nó có thể giúp bảo vệ làn da của bạn khỏi bị kích ứng, ít nhất là cho đến khi mụn của bạn bắt đầu sạch hơn.

5. Biết rằng lỗ chân lông bị mở rộng có thể được cải thiện

Một số đàn ông coi lỗ chân lông to cũng khó chịu như mụn nhọt. Lỗ chân lông to đặc biệt phổ biến ở những người có làn da dầu.

Không có sản phẩm chăm sóc da nào có thể loại bỏ lỗ chân lông to, nhưng một số sản phẩm trị mụn không kê đơn có thể giúp chúng nhỏ lại. Một số sản phẩm kê đơn, như retinoids bôi tại chỗ cũng tốt cho lỗ chân lông to và chúng có thể điều trị mụn trứng cá cùng một lúc.

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Hãy nhớ rằng mặc dù bạn có thể thấy kết quả nhanh chóng từ các sản phẩm không kê đơn, nhưng hiệu quả thường không kéo dài. Nói cách khác, bạn nên mong đợi lỗ chân lông của mình trở lại kích thước bình thường sớm hơn là muộn.

6. Cân nhắc các lựa chọn điều trị

Có rất nhiều lựa chọn điều trị mụn trứng cá hiện nay. Bạn có thể thấy một số cải thiện sau khi sử dụng sản phẩm không kê đơn nếu mụn trứng cá của bạn nhẹ (nghĩa là một số mụn bọc nhẹ và mụn đầu đen). Mụn cứng đầu sẽ đáp ứng tốt hơn với thuốc kê đơn.

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Isotretinoin có thể là một lựa chọn cho bạn. Được sử dụng đúng cách, thuốc này có thể làm sạch các trường hợp mụn trứng cá nặng, thậm chí cả mụn trứng cá không cải thiện với các phương pháp điều trị khác.

7. Trị mụn cơ thể

Mụn có thể xuất hiện ở những vị trí khác ngoài khuôn mặt của bạn. Nhiều nam giới cũng phải đối mặt với tình trạng mụn ở lưng và cơ thể. Các loại sữa tắm dành riêng cho cơ thể nổi mụn có bán ở nhiều cửa hàng thuốc. Những loại hiệu quả nhất có chứa benzoyl peroxide.

Nếu các sản phẩm không kê đơn không có tác dụng, hãy xem xét một loại thuốc kê đơn cho mụn trứng cá trên cơ thể hiệu nghiệm với bạn nhất. Việc bôi kem lên lưng có thể khó hơn, vì vậy thuốc uống trị mụn có thể là giải pháp tốt hơn.

8. Gặp bác sĩ da liễu

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Bác sĩ da liễu có thể phù hợp để giúp bạn làm sạch mụn hơn là bác sĩ chăm sóc sức khỏe thông thường của bạn. Bác sĩ da liễu được đào tạo để chẩn đoán và điều trị các tình trạng da.

Thêm vào đó, chuyên môn của các bác sĩ da liễu không chỉ là "chuyên sâu về da". Họ hiểu rằng mụn có thể làm lung lay sự tự tin của ai đó và khiến họ cảm thấy mất tự tin. Vì vậy, nếu bạn bị một bác sĩ da liễu quá khích, hãy tiếp tục tìm kiếm cho đến khi bạn tìm thấy một người sẵn sàng nói về các vấn đề cảm xúc mà mụn trứng cá có thể gây ra.

9. Kiên nhẫn

Các phương pháp điều trị mụn cần có thời gian để phát huy tác dụng, vì vậy hãy cố gắng đừng nản chí hoặc bỏ cuộc. Da là một cơ quan có khả năng phục hồi, nhưng nó cũng có thể cứng đầu. Có thể mất đến ba hoặc bốn tháng trước khi bạn nhận thấy sự khác biệt trên làn da của mình.

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Khi bạn đặt ra kỳ vọng, bạn sẽ có thể bị xuất hiện những nốt mụn mới trong những tuần đầu điều trị khi làn da của bạn thích nghi với sự thay đổi. Điều này không có nghĩa là phương pháp điều trị của bạn không hiệu quả. Hãy cho nó thời gian và gửi bất kỳ câu hỏi nào đến bác sĩ da liễu của bạn.

10. Đừng để mụn kéo bạn xuống

Mặc dù có thể khó thừa nhận, nhưng mụn có thể ảnh hưởng đến sự tự tin của bạn. Nó có thể khiến bạn cảm thấy mất tự chủ, lo lắng và trầm cảm. Đừng quá khắt khe với bản thân, mụn vốn là một vấn đề tự nhiên của làn da mỗi người.

Hầu hết mọi trường hợp mụn đều có thể được làm sạch với phương pháp điều trị phù hợp. Vì vậy, hãy lên một kế hoạch điều trị cho chính mình. Cảm giác như bạn kiểm soát được làn da của mình cũng có thể giúp bạn tăng cường sức khỏe.

Theo Verywell Health