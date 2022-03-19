Với những bí quyết nhỏ này, bạn sẽ khiến những chiếc mụn đầu đen khó coi sớm 'đăng xuất' khỏi làn da yêu quý của mình

Bạn hãy nhớ rằng: Rờ và nặn mụn đầu đen không nằm trong số các lựa chọn tốt cho làn da bị mụn của bạn. Cách tiếp cận đó có thể khiến tình hình của bạn trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Hãy thử một số phương pháp điều trị thay thế.

Ảnh minh họa Bạn hãy nhớ rằng: Rờ và nặn mụn đầu đen không nằm trong số các lựa chọn tốt cho làn da bị mụn của bạn. Cách tiếp cận đó có thể khiến tình hình của bạn trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Hãy thử một số phương pháp điều trị thay thế. Mụn đầu đen có thể được giải quyết nếu bạn chọn đúng phương pháp phù hợp Axit salicylic

Khi bạn đến hiệu thuốc, hãy kiểm tra kỹ nhãn thành phần các sản phẩn sẽ mua điều trị. Bạn sẽ tìm thấy các sản phẩm có axit salicylic có độ mạnh từ 0,5% đến 5%. Axit có thể khắc nghiệt trên da của một số người. Bạn có thể thoa nó cách ngày, thay vì hàng ngày, để xem phản ứng của da như thế nào.

Axit salicylic là một thành phần phổ biến không kê đơn trong nhiều chất làm sạch da. Nó phá vỡ các tế bào da chết và dầu thừa trước khi chúng có thể làm tắc nghẽn lỗ chân lông của bạn.

Đối với các thành phần trị mụn khác, mụn đầu đen không chứa vi khuẩn, vì vậy benzoyl peroxide - một chất kháng khuẩn mạnh chống lại hầu hết các dạng mụn khác có thể hữu ích hoặc không.

Kem dưỡng da retinoid

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Các loại kem bôi và kem dưỡng da chứa retinoid, được làm từ vitamin A, có thể làm thông thoáng lỗ chân lông của bạn. Chúng cũng giúp cơ thể bạn tạo ra các tế bào da mới. Bạn có thể mua một số retinoid không kê đơn ở các hiệu thuốc, nhưng hầu hết bạn sẽ cần đơn thuốc. Vì retinoids làm cho da của bạn nhạy cảm hơn với tia UV, bạn nên sử dụng các loại kem này trước khi đi ngủ và khi ra nắng cần bôi kỹ kem chống nắng. Nặn mụn Nặn mụn nghe có vẻ đáng sợ, nhưng nhiều chuyên gia y tế đã biết cách loại bỏ những nốt mụn đầu đen khó coi bằng các dụng cụ chuyên dụng. Ảnh minh họa Bạn có thể tìm thấy các bộ dụng cụ chiết xuất tại nhà trong các cửa hàng. Nhưng hầu hết các chuyên gia y tế lặp lại lời khuyên kinh điển đó: "Đừng thử điều này ở nhà." Quy trình tự làm có thể gây ra sẹo, ngay cả khi bạn nghĩ rằng bạn biết mình đang làm gì. Mặt nạ hóa học Lột da hóa học thường dành cho những người muốn cải thiện sự xuất hiện của tổn thương do ánh nắng mặt trời và vết sẹo nhỏ, nhưng nó có thể hữu ích với một số loại mụn. Quy trình này có thể làm thông thoáng lỗ chân lông và kích thích sự phát triển của da mới. Bạn được lột da bằng hóa chất tại phòng khám của bác sĩ. Nó loại bỏ các tế bào từ lớp trên cùng của làn da của bạn. Ảnh minh họa