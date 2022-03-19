Với những bí quyết nhỏ này, bạn sẽ khiến những chiếc mụn đầu đen khó coi sớm 'đăng xuất' khỏi làn da yêu quý của mình

Làm đẹp 19/03/2022 17:12

Nếu bạn bị mụn đầu đen - một loại mụn xảy ra khi tế bào da chết và dầu làm tắc nghẽn lỗ chân lông, bạn có rất nhiều phương pháp để điều trị. Cũng có nhiều cách để ngăn chặn những mụn mới hình thành.

Với những bí quyết nhỏ này, bạn sẽ khiến những chiếc mụn đầu đen khó coi sớm 'đăng xuất' khỏi làn da yêu quý của mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Bạn hãy nhớ rằng: Rờ và nặn mụn đầu đen không nằm trong số các lựa chọn tốt cho làn da bị mụn của bạn. Cách tiếp cận đó có thể khiến tình hình của bạn trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Hãy thử một số phương pháp điều trị thay thế.

Với những bí quyết nhỏ này, bạn sẽ khiến những chiếc mụn đầu đen khó coi sớm 'đăng xuất' khỏi làn da yêu quý của mình - Ảnh 2
Mụn đầu đen có thể được giải quyết nếu bạn chọn đúng phương pháp phù hợp

Axit salicylic

Axit salicylic là một thành phần phổ biến không kê đơn trong nhiều chất làm sạch da. Nó phá vỡ các tế bào da chết và dầu thừa trước khi chúng có thể làm tắc nghẽn lỗ chân lông của bạn.

Với những bí quyết nhỏ này, bạn sẽ khiến những chiếc mụn đầu đen khó coi sớm 'đăng xuất' khỏi làn da yêu quý của mình - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Khi bạn đến hiệu thuốc, hãy kiểm tra kỹ nhãn thành phần các sản phẩn sẽ mua điều trị. Bạn sẽ tìm thấy các sản phẩm có axit salicylic có độ mạnh từ 0,5% đến 5%. Axit có thể khắc nghiệt trên da của một số người. Bạn có thể thoa nó cách ngày, thay vì hàng ngày, để xem phản ứng của da như thế nào.

Đối với các thành phần trị mụn khác, mụn đầu đen không chứa vi khuẩn, vì vậy benzoyl peroxide - một chất kháng khuẩn mạnh chống lại hầu hết các dạng mụn khác có thể hữu ích hoặc không.

Kem dưỡng da retinoid

Với những bí quyết nhỏ này, bạn sẽ khiến những chiếc mụn đầu đen khó coi sớm 'đăng xuất' khỏi làn da yêu quý của mình - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Các loại kem bôi và kem dưỡng da chứa retinoid, được làm từ vitamin A, có thể làm thông thoáng lỗ chân lông của bạn. Chúng cũng giúp cơ thể bạn tạo ra các tế bào da mới.

Bạn có thể mua một số retinoid không kê đơn ở các hiệu thuốc, nhưng hầu hết bạn sẽ cần đơn thuốc. Vì retinoids làm cho da của bạn nhạy cảm hơn với tia UV, bạn nên sử dụng các loại kem này trước khi đi ngủ và khi ra nắng cần bôi kỹ kem chống nắng.

Nặn mụn

Nặn mụn nghe có vẻ đáng sợ, nhưng nhiều chuyên gia y tế đã biết cách loại bỏ những nốt mụn đầu đen khó coi bằng các dụng cụ chuyên dụng.

Với những bí quyết nhỏ này, bạn sẽ khiến những chiếc mụn đầu đen khó coi sớm 'đăng xuất' khỏi làn da yêu quý của mình - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Bạn có thể tìm thấy các bộ dụng cụ chiết xuất tại nhà trong các cửa hàng. Nhưng hầu hết các chuyên gia y tế lặp lại lời khuyên kinh điển đó: "Đừng thử điều này ở nhà." Quy trình tự làm có thể gây ra sẹo, ngay cả khi bạn nghĩ rằng bạn biết mình đang làm gì.

Mặt nạ hóa học

Lột da hóa học thường dành cho những người muốn cải thiện sự xuất hiện của tổn thương do ánh nắng mặt trời và vết sẹo nhỏ, nhưng nó có thể hữu ích với một số loại mụn. Quy trình này có thể làm thông thoáng lỗ chân lông và kích thích sự phát triển của da mới.

Bạn được lột da bằng hóa chất tại phòng khám của bác sĩ. Nó loại bỏ các tế bào từ lớp trên cùng của làn da của bạn.

Với những bí quyết nhỏ này, bạn sẽ khiến những chiếc mụn đầu đen khó coi sớm 'đăng xuất' khỏi làn da yêu quý của mình - Ảnh 6
Ảnh minh họa

Các thành phần phổ biến trong các sản phẩm tẩy da chết hóa học là axit salicylic, glycolic và retinoic. Bởi vì quá trình sử dụng axit, nó có thể gây đỏ, đóng vảy, sẹo, nhiễm trùng và đổi màu da.

Miếng rửa mặt

Miếng rửa mặt có thể giúp loại bỏ các mảnh vụn tích tụ góp phần gây ra mụn trứng cá. Nó cũng có thể làm chậm các dấu hiệu lão hóa. Bạn nên bù nước cho da sau khi sử dụng miếng rửa mặt.

Với những bí quyết nhỏ này, bạn sẽ khiến những chiếc mụn đầu đen khó coi sớm 'đăng xuất' khỏi làn da yêu quý của mình - Ảnh 7
Ảnh minh họa

Có rất nhiều miếng rửa mặt khác nhau có sẵn để mua. Bác sĩ da liễu có thể cho bạn biết nếu sử dụng một loại nào đó có thể phù hợp với bạn. Họ cũng có thể cho bạn biết loại để sử dụng và cách sử dụng chúng một cách chính xác. Nếu bạn không sử dụng chúng theo cách bạn nên làm, nó có thể khiến tình trạng mụn trở nên tồi tệ hơn. Vì vậy nên còn chưa rõ về cách chọn loại nào thì nên tham khảo ý kiên tư vấn từ bác sĩ.

Sản phẩm không gây dị ứng

Với những bí quyết nhỏ này, bạn sẽ khiến những chiếc mụn đầu đen khó coi sớm 'đăng xuất' khỏi làn da yêu quý của mình - Ảnh 8
Ảnh minh họa

Hầu hết các sản phẩm không gây dị ứng không chứa dầu và không làm tắc lỗ chân lông của bạn. Điều đó làm giảm nguy cơ bị mụn đầu đen.  

Bạn sẽ có thể tìm thấy chất tẩy rửa, chất dưỡng ẩm và trang điểm không gây dị ứng.

Ngăn ngừa mụn đầu đen

Để ngăn ngừa mụn đầu đen, hãy thử các mẹo như:

  • Rửa mặt khi thức dậy, trước khi ngủ và sau khi đổ mồ hôi.
  • Nhẹ nhàng thoa chất tẩy rửa không mài mòn lên da bằng đầu ngón tay. Chà xát bằng khăn hoặc bọt biển có thể gây kích ứng da.
  • Sử dụng các sản phẩm dành cho da không chứa cồn.
  • Tránh ánh nắng mặt trời vì một số loại thuốc trị mụn có thể khiến da bạn nhạy cảm hơn với tia UV.
  • Gội đầu cho tóc dầu thường xuyên.
  • Hạn chế số lần chạm vào mặt.
  • Thay vỏ gối thường xuyên.
Với những bí quyết nhỏ này, bạn sẽ khiến những chiếc mụn đầu đen khó coi sớm 'đăng xuất' khỏi làn da yêu quý của mình - Ảnh 9
Ảnh minh họa

Ngoài ra, một số nghiên cứu cho thấy một số loại thực phẩm có thể làm trầm trọng thêm tình trạng mụn. Một vài trong số các chất bị tình nghi là sữa béo, sô cô la và thực phẩm giàu carbohydrate như bánh mì và khoai tây chiên.

Các phương pháp điều trị mụn đầu đen cần tránh

Một số phương pháp điều trị sẽ không hiệu quả đối với mụn đầu đen. Bạn nên tránh các chất tẩy rửa gốc dầu và cồn.

Với những bí quyết nhỏ này, bạn sẽ khiến những chiếc mụn đầu đen khó coi sớm 'đăng xuất' khỏi làn da yêu quý của mình - Ảnh 10
Ảnh minh họa

Nếu bạn có làn da dầu, các sản phẩm có những thành phần này có thể gây kích ứng da của bạn.

Nếu bạn có làn da bình thường, kem dưỡng ẩm có chứa một số dầu nhẹ sẽ ổn. Nếu bạn có làn da khô, kem dưỡng ẩm gốc dầu có thể hữu ích.

Theo WebMD

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