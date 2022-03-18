Bạn đã từng có ý tưởng gội đầu 'chay' bao giờ chưa? Điều bất ngờ gì có thể xảy ra với tóc nếu bạn ngừng sử dụng dầu gội?

Sẽ có rất nhiều người ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng gội đầu mà không cần dầu gội đầu có một số lợi ích sức khỏe và sắc đẹp ấn tượng.

Mặc dù loại dầu gội yêu thích của bạn có thể giúp tóc bạn sạch bóng, nhưng việc có một chút bã nhờn trên da đầu thực sự rất tốt cho tóc của bạn. Da đầu của bạn tạo ra một lượng dầu cân bằng giúp tóc bạn khỏe mạnh và ngậm nước tự nhiên. Vì dầu gội nhằm mục đích loại bỏ dầu thừa nên việc lạm dụng quá nhiều có thể làm hỏng tóc, khiến da đầu bị khô quá mức.

2. Tóc có thể trông đầy đặn hơn

Có rất nhiều sản phẩm trên thị trường hứa hẹn làm cho mái tóc của bạn trông bồng bềnh hơn, nhưng không có tác dụng thực sự có thể giúp bạn đạt được điều đó. Sử dụng quá nhiều sản phẩm thực sự có thể gây hại cho tóc và da của bạn, bạn sẽ mất nhiều thời gian để khắc phục điều đó. "Ít hơn chắc chắn là nhiều hơn" khi nói đến chăm sóc tóc và việc loại bỏ các sản phẩm có chứa hóa chất mạnh có thể thực sự giúp tóc bạn khỏe và đầy đặn hơn.

3. Tóc có thể trông ít bóng dầu hơn

Khi chọn dầu gội, bạn có thể muốn nó loại bỏ dầu thừa và cặn bã bụi bẩn trên tóc một cách thành công. Nhưng gội đầu quá thường xuyên có thể khiến tóc của bạn trông nhờn hơn. Mỗi lần bạn gội đầu bằng dầu gội đầu, nó sẽ gây căng thẳng cho da đầu, khiến da đầu phát tín hiệu tiết ra nhiều bã nhờn hơn để tự làm dịu.

4. Bạn có thể cần ít sản phẩm tạo kiểu tóc hơn

Bất chấp những gì mà các quảng cáo dầu gội đang cố gắng thuyết phục chúng ta, việc không dùng dầu gội có thể thực sự giúp tóc có kết cấu tốt hơn mà không cần xịt và gel để trông thật lộng lẫy. Chất nhờn và dầu mà da đầu tạo ra rất quan trọng đối với mái tóc của bạn, việc gội sạch chúng thực sự có thể dẫn đến một ngày tóc tồi tệ. Nếu các sợi tóc của bạn bị loại bỏ hoàn toàn dầu tự nhiên, chúng có thể trông xỉn màu và khó tạo kiểu hơn.

5. Bạn sẽ ít tiếp xúc với các hóa chất không tốt cho sức khỏe

Dầu gội yêu thích của bạn chắc chắn có mùi tuyệt vời, nhưng các thành phần nhân tạo tạo ra mùi dễ chịu đó có thể có khả năng gây hại và kích ứng. Mặc dù những hóa chất này có thể giúp bạn đạt được kết quả tức thì nhưng chúng có thể gây hại cho tóc và da của bạn về lâu dài. Ví dụ, sulfat được tìm thấy trong nhiều loại dầu gội có thể gây kích ứng da và làm khô da đầu, chất phthalates thậm chí có thể phá vỡ sự cân bằng nội tiết tố của bạn. Thay vì dùng dầu gội đầu, hãy chọn một số cách làm sạch tóc nhẹ nhàng và an toàn hơn, chẳng hạn như baking soda hoặc dầu dừa.

Theo Brightside