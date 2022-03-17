Bổ sung đồ ăn nhẹ lúc nửa đêm có thể dẫn đến… cháy nắng?

Trong khi các nghiên cứu gần đây cho thấy khẳng định về việc ăn đêm gây hại cho vòng eo ngày càng tăng, thì các nhà khoa học hiện đang tìm ra một hậu quả không thể ngon miệng khác của việc ăn khuya: tăng nguy cơ cháy nắng.

Ảnh minh họa Nếu bạn đã từng cố gắng giảm cân, rất có thể bạn đã nghe đủ loại lời khuyên có thể là không mong muốn về calo, carbs, chất tẩy rửa và hơn thế nữa. Một điều khôn ngoan mà mọi người thường áp dụng: Ăn đêm là điều tồi tệ nhất đối với vòng eo của bạn. Và trong khi các nghiên cứu gần đây cho thấy khẳng định đó ngày càng tăng, thì các nhà khoa học hiện đang tìm ra một hậu quả không thể ngon miệng khác của việc ăn khuya: tăng nguy cơ cháy nắng. Một nghiên cứu được thực hiện bởi Viện não O'Donnell và Đại học California Irvine cho thấy những con chuột chỉ được cho ăn vào ban ngày (thời gian bất thường vì chúng là động vật ăn đêm) bị tổn thương da nhiều hơn khi chúng tiếp xúc với tia cực tím B (UVB) vào ban ngày hơn ban đêm. Các nhà nghiên cứu cho rằng điều này có nghĩa là thời gian ăn uống bất thường có thể làm rối loạn đồng hồ sinh học của da, cũng như việc sản xuất xeroderma pigmentosum nhóm A (XPA), một loại enzyme sửa chữa làn da bị tổn thương do tia UV, chuyển sang hoạt động kém hơn trong ngày.

Những con chuột được cho ăn vào ban đêm bình thường không có chu kỳ XPA bị thay đổi giống nhau và cũng không dễ bị tác động bởi tia UV vào ban ngày. Ảnh minh họa "Phát hiện này thật đáng ngạc nhiên", Tiến sĩ Joseph S. Takahashi, chủ tịch khoa học thần kinh tại Viện não Peter O'Donnell Jr. của Trung tâm Y tế UT Southwestern cho biết trong một tuyên bố. "Tôi không nghĩ rằng làn da được chú ý đến khi chúng ta ăn."

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Cell Reports vào tháng 8 năm 2017 mô tả cách những loài gặm nhấm nhận thức ăn trong lịch trình ăn đêm điển hình của chúng không cho thấy chu kỳ XPA bị thay đổi và ít có khả năng bị tổn thương do tiếp xúc với tia UV vào ban ngày. Trong khi cần thêm nhiều nghiên cứu trước khi các nhà khoa học có thể loại suy bất kỳ kết quả nào cho con người, các nhà khoa học vẫn bị thu hút bởi những phát hiện bất ngờ. Ảnh minh họa "Có khả năng là nếu bạn có một lịch trình ăn uống bình thường, thì bạn sẽ được bảo vệ khỏi tia UV vào ban ngày tốt hơn", tiến sĩ Takahashi nói. "Nếu bạn có một lịch trình ăn uống bất thường, điều đó có thể gây ra sự thay đổi có hại trong đồng hồ da của bạn, giống như ở chuột." Ảnh minh họa Cho đến khi khoa học tìm ra những chứng cứ xác thực nhất, hãy cố gắng ăn các bữa ăn của bạn trong những giờ thích hợp để có thể tránh được số phận như những con chuột bị tổn thương bởi ánh nắng mặt trời. Theo Howstuffworks

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