Mất tự tin vì chàm da sẽ được giải tỏa nhanh chóng nếu bạn áp dụng 12 mẹo cực hay này: Ngỡ ngàng khi chỉ toàn những nguyên liệu tự nhiên 'rẻ hều'

Các chất tự nhiên, chẳng hạn như gel lô hội và dầu dừa có thể dưỡng ẩm cho da khô. Chúng cũng có thể chống lại chứng viêm và vi khuẩn có hại để giảm sưng và ngăn ngừa nhiễm trùng.

Mọi người có thể sử dụng kem, các sản phẩm tự nhiên và thay đổi chế độ ăn uống, lối sống để kiểm soát hoặc ngăn ngừa bùng phát bệnh chàm, đặc biệt là vào mùa đông khi các triệu chứng có xu hướng nặng nhất.

Các biện pháp tự nhiên không thể chữa khỏi bệnh chàm, nhưng chúng có thể giúp kiểm soát các triệu chứng và ngăn ngừa bùng phát.

Gel lô hội được chiết xuất từ ​​lá của cây lô hội. Chúng ta đã thường sử dụng gel lô hội trong nhiều thế kỷ để điều trị nhiều loại bệnh. Một công dụng phổ biến bao gồm làm dịu vết chàm.

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Các nhà nghiên cứu sức khỏe báo cáo rằng gel có các đặc tính sau:

kháng khuẩn

trị viêm

tăng cường hệ thống miễn dịch

giúp chữa lành vết thương

Tác dụng kháng khuẩn và chống vi trùng có thể ngăn ngừa nhiễm trùng da, dễ xảy ra khi một người có làn da khô và nứt nẻ. Đặc tính chữa lành vết thương của lô hội có thể làm dịu vùng da bị tổn thương và thúc đẩy quá trình chữa lành.

Mọi người có thể mua gel lô hội ở các cửa hàng y tế hoặc mua trực tuyến, hoặc có thể mua cây lô hội và sử dụng gel trực tiếp từ lá của nó.

Bạn nên sử dụng các sản phẩm gel lô hội có ít thành phần khác, những sản phẩm khác có thể chứa chất bảo quản, cồn, hương thơm và màu sắc, có thể gây kích ứng da nhạy cảm. Ngoài ra, rượu và các thành phần làm khô khác có thể làm cho bệnh chàm trở nên trầm trọng hơn.

Tuy nhiên, hãy bắt đầu với một lượng nhỏ gel để kiểm tra độ nhạy cảm của da, vì đôi khi, lô hội có thể gây bỏng hoặc châm chích. Tuy nhiên, nói chung nó an toàn và hiệu quả cho người lớn và trẻ em.

2. Giấm táo

Giấm táo là một phương pháp điều trị tại nhà phổ biến cho nhiều tình trạng, bao gồm cả các rối loạn về da.

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Hiệp hội Eczema Quốc gia (NEA) báo cáo rằng giấm táo có thể giúp điều trị tình trạng chàm da. Tuy nhiên, bạn nên thận trọng vì axit trong giấm có thể làm hỏng mô mềm.

Chưa có nghiên cứu nào xác nhận rằng giấm táo làm giảm các triệu chứng của bệnh chàm, nhưng dưới đây là hai lý do tại sao nó có thể giúp ích.

Cân bằng nồng độ axit của da

Giấm có tính axit cao. Da có tính axit tự nhiên, nhưng những người bị bệnh chàm có thể có da ít axit hơn những người khác, điều này có thể làm suy yếu khả năng phòng vệ của da.

Thoa giấm táo pha loãng có thể giúp cân bằng nồng độ axit trên da, nhưng giấm có thể gây bỏng nếu không được pha loãng.

Ngược lại, nhiều loại xà phòng, chất tẩy rửa sẽ có tính kiềm. Chúng có thể phá vỡ tính axit của da, khiến da dễ bị tổn thương. Điều này có thể giải thích tại sao rửa bằng một số loại xà phòng nhất định có thể gây bùng phát bệnh chàm.

Chống lại vi khuẩn

Giấm táo có thể chống lại vi khuẩn, bao gồm cả vi khuẩn Escherichia coli và Staphylococcus aureus. Sử dụng giấm táo trên da có thể giúp bảo vệ vùng da bị tổn thương khỏi bị nhiễm trùng.

Cách sử dụng: Luôn pha loãng giấm táo trước khi thoa lên da, giấm không pha loãng có thể gây bỏng hóa chất hoặc các vết thương khác.

Mọi người có thể sử dụng giấm trong khăn ướt hoặc bồn tắm, nó có bán ở hầu hết các siêu thị và cửa hàng y tế.

Để sử dụng giấm táo trong một bọc ướt:

Trộn 1 cốc nước ấm và 1 thìa giấm táo.

Thấm dung dịch vào bông hoặc gạc.

Che băng bằng vải bông sạch.

Để nó trên khu vực bị chàm trong 3 giờ.

Để thử ngâm mình trong bồn tắm bằng giấm táo:

Thêm 2 cốc giấm táo vào bồn nước ấm.

Ngâm trong 15–20 phút.

Tắm sạch lại cơ thể.

Dưỡng ẩm trong vòng vài phút sau khi rời khỏi bồn tắm.

3. Tắm tẩy trắng trong bồn tắm

Mặc dù nghe có vẻ nguy hiểm, nhưng nghiên cứu chỉ ra rằng tắm chất tẩy nhẹ có thể cải thiện các triệu chứng bệnh chàm do tác dụng kháng khuẩn và chống viêm của nó.

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Thuốc tẩy có thể tiêu diệt vi khuẩn trên bề mặt da, bao gồm cả vi khuẩn S. aureus gây nhiễm trùng tụ cầu. Điều này có thể khôi phục hệ vi sinh vật trên bề mặt da.

Một đánh giá năm 2018 kết luận rằng tắm thuốc tẩy có thể làm giảm nhu cầu điều trị bằng thuốc kháng sinh hoặc corticosteroid tại chỗ. Tuy nhiên, một nghiên cứu khác không tìm thấy lợi ích của việc tắm thuốc tẩy so với tắm thông thường.

Điều trị chàm da bằng cách tắm tẩy trắng nhẹ nhàng

Cách sử dụng: Để pha thuốc tẩy trắng cho bệnh chàm, hãy sử dụng thuốc tẩy trắng thường có nồng độ mạnh (6%) và thử những cách sau :

Thêm nửa cốc thuốc tẩy vào bồn tắm đầy nước hoặc 1 thìa thuốc tẩy cho mỗi gallon nước.

Đổ thuốc tẩy vào trong khi bồn tắm đang đầy.

Ngâm trong 5–10 phút.

Tắm sạch lại cơ thể bằng nước ấm.

Vỗ nhẹ cho da khô.

Sử dụng nước âm ấm để da không bị khô và dưỡng ẩm ngay sau khi lau khô.

Nếu cảm thấy khó chịu, kích ứng hoặc mẩn đỏ, bạn nên ngừng sử dụng thuốc tẩy trắng da. Những người bị hen suyễn hoặc các vấn đề về hô hấp cũng không nên tắm thuốc tẩy.

4. Bột yến mạch dạng keo

Bột yến mạch keo đến từ yến mạch đã được xay và đun sôi để chiết xuất các đặc tính làm lành da của chúng.

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Kem dưỡng da bột yến mạch dạng keo có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm, có thể cải thiện:

khô da

mở rộng quy mô điều trị da chàm

sự thô ráp

cường độ ngứa

Một loại kem dưỡng ẩm dạng keo từ bột yến mạch mang lại những lợi ích đáng kể cho việc chữa lành da.

Cách sử dụng: Cho bột yến mạch dạng keo vào bồn nước ấm và ngâm mình.

Chọn một sản phẩm bột yến mạch dạng keo có yến mạch là thành phần duy nhất và tránh những sản phẩm có hương thơm hoặc chất phụ gia. Mọi người có thể mua bột yến mạch dạng keo nguyên chất từ ​​các cửa hàng y tế hoặc mua trực tuyến .

Bột yến mạch dạng keo thường an toàn cho mọi lứa tuổi, nhưng những người bị dị ứng với yến mạch nên tránh. Những người bị dị ứng với gluten cũng nên thận trọng, vì các nhà sản xuất thường chế biến yến mạch với lúa mì.

5. Tắm

Tắm cung cấp độ ẩm cần thiết cho da và là một phần quan trọng trong điều trị bệnh chàm. Khi một người bị bệnh về da, chẳng hạn như bệnh chàm, da của họ cần thêm độ ẩm vì lớp ngoài không hoạt động như bình thường.

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Đối với một số người, việc rửa mặt thường xuyên có thể làm khô da và khiến bệnh chàm trở nên trầm trọng hơn. Điều này có thể xảy ra khi:

sử dụng nước quá nóng hoặc quá lạnh

sử dụng xà phòng sai

không dưỡng ẩm sau đó

Tuy nhiên, tránh tắm quá thường xuyên, hầu hết trẻ sơ sinh và trẻ em cần tắm một hoặc hai lần một tuần.

NEA khuyến cáo rằng người lớn:

tắm hoặc tắm ít nhất một lần một ngày

sử dụng nước ấm

tránh chà xát da

sử dụng chất tẩy rửa nhẹ nhàng thay vì xà phòng

thử các kiểu tắm thuốc khác nhau, chẳng hạn như tắm với muối nở, giấm hoặc bột yến mạch

Tắm nước nóng lâu có thể loại bỏ dầu tự nhiên và độ ẩm trên da. Do đó, hãy tắm trong thời gian ngắn hơn và giữ nước ở nhiệt độ ấm nhưng không nóng.

Sau khi tắm, dưỡng ẩm trong vòng 3 phút. Nhẹ nhàng thấm khô da bằng khăn và thoa kem dưỡng ẩm dạng dầu trước khi da khô hoàn toàn. Điều này có thể giúp đóng kín nước từ vòi hoa sen hoặc bồn tắm đã ở trên da trước khi nó bay hơi.

Sau khi rửa và lau khô tay, thoa kem dưỡng ẩm để giúp ngăn ngừa các vết chàm bùng phát.

6. Dầu dừa

Dầu dừa có chứa các axit béo có lợi có thể bổ sung độ ẩm cho da, có thể giúp ích cho những người bị khô da và bệnh chàm.

Ngoài ra, dầu dừa nguyên chất có thể bảo vệ da bằng cách giúp chống lại chứng viêm và cải thiện sức khỏe của hàng rào bảo vệ da.

Cách sử dụng: Thoa dầu dừa nguyên chất đã được ép lạnh trực tiếp lên da sau khi tắm và nhiều lần trong ngày. Sử dụng nó trước khi đi ngủ để giữ ẩm cho da qua đêm.

Dầu dừa siêu nguyên chất thường ở thể rắn ở nhiệt độ phòng, nhưng hơi ấm của cơ thể một người biến nó thành chất lỏng. Dầu cũng có sẵn trong các cửa hàng y tế và trực tuyến.

Tuy nhiên, những người bị dị ứng với dừa không nên sử dụng dầu dừa.

7. Mật ong

Mật ong là một chất kháng khuẩn và chống viêm tự nhiên, chúng ta cũng đã sử dụng nó để chữa lành vết thương trong nhiều thế kỷ.

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Mật ong có thể giúp chữa lành vết thương và tăng cường chức năng hệ thống miễn dịch, có thể giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng.

Mật ong rất hữu ích để điều trị nhiều loại bệnh ngoài da, bao gồm cả vết bỏng và vết thương, đồng thời nó có đặc tính kháng khuẩn.

Với việc thoa trực tiếp lên vùng da bị chàm, mật ong có thể giúp ngăn ngừa nhiễm trùng đồng thời giữ ẩm cho da và đẩy nhanh quá trình chữa lành.

Cách sử dụng: Hãy thử chấm một chút mật ong lên vùng da đó. Các sản phẩm mật ong Manuka thích hợp để chăm sóc vết thương và bôi da cũng có sẵn ở nhiều cửa hàng thuốc và mua trực tuyến .

8. Dầu cây tràm trà

Các nhà sản xuất chiết xuất dầu cây trà từ lá của cây Melaleuca alternifolia. Mọi người thường sử dụng dầu này để chữa các vấn đề về da, bao gồm cả bệnh chàm.

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Với các đặc tính chống viêm, kháng khuẩn và chữa lành vết thương trong dầu, nó có thể giúp giảm khô và ngứa da và giúp ngăn ngừa nhiễm trùng.

Cách sử dụng: Luôn pha loãng tinh dầu trước khi sử dụng trên da. Hãy thử trộn dầu cây tràm trà với dầu vận chuyển, chẳng hạn như dầu hạnh nhân hoặc dầu ô liu, trước khi áp dụng dung dịch. Một số sản phẩm đã bao gồm dầu cây tràm trà ở dạng pha loãng.

9. Thay đổi chế độ ăn uống

Bệnh chàm là một tình trạng viêm nhiễm, nó khiến da bị viêm, đỏ và đau.

Một số loại thực phẩm có thể gây ra hoặc giảm viêm trong cơ thể, vì vậy thực hiện một số thay đổi quan trọng trong chế độ ăn uống có thể giúp giảm bùng phát bệnh chàm.

Ví dụ về thực phẩm chống viêm bao gồm:

cá

rau xanh

đậu lăng

trái cây đầy màu sắc

nghệ và quế

Thực phẩm gây viêm nhiễm phổ biến bao gồm sữa, trứng, đậu nành và lúa mì. Hãy thử loại bỏ một số trong số này khỏi chế độ ăn uống và ghi nhật ký thực phẩm để giúp xác định thực phẩm nào có thể có vấn đề.

10. Xà phòng và chất tẩy rửa nhẹ nhàng

Bột giặt có thể chứa các hóa chất mạnh làm trầm trọng thêm bệnh chàm.

Nhiều loại sữa tắm và chất tẩy rửa có chứa chất tẩy rửa, giúp tạo bọt xà phòng. Chất tẩy rửa và các tác nhân tiềm ẩn khác có thể làm khô da, đặc biệt là ở những người bị bệnh chàm.

Xà phòng dạng thỏi cũng có thể gây khó chịu trên da vì tính kiềm của chúng.

Hãy thử sử dụng một loại sữa rửa mặt dịu nhẹ, không tạo bọt và không có mùi thơm. Tránh các sản phẩm có các hạt thô để tẩy tế bào chết vì chúng có thể gây kích ứng da thêm.

Nhiều người bị bệnh chàm cũng nhận thấy rằng việc chuyển sang dùng một loại nước giặt nhẹ nhàng hơn, có mùi thơm hoặc không có màu có thể giúp cải thiện các triệu chứng.

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Ngoài ra, hãy thử bỏ qua nước xả vải, chất làm mềm vải còn đọng lại trên quần áo và thường chứa hương thơm và hóa chất có thể gây kích ứng da.

11. Tránh các nguồn nhiệt mạnh

Ngồi cạnh lò sưởi hoặc gần lò sưởi có thể cảm thấy dễ chịu, nhưng nó có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng bệnh chàm. Không khí khô, nóng có thể làm da bị mất nước và làm trầm trọng thêm tình trạng ngứa ngáy của bệnh chàm.

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Sử dụng máy tạo độ ẩm trong những tháng mùa đông khô hanh và tránh để quá gần máy sưởi và lò sưởi.

12. Ủ ấm trong thời tiết lạnh giá

Gió mùa đông lạnh và khắc nghiệt có thể làm khô da và gây ra các vết chàm.

Giữ da được che phủ khi nhiệt độ thấp. Ngoài ra, hãy cân nhắc việc che mặt bằng khăn nếu bị chàm ở vùng cơ thể này.

Theo Medical News Today