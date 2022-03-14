Nếu bạn còn đang ngại ngùng khi diện những chiếc đầm trễ vai vì mụn lưng thì những giải pháp này chắc chắn sẽ là 'đồng minh' đáng tin cậy dành cho bạn

Việc điều trị mụn trứng cá ở lưng tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của nó và có thể bao gồm các sản phẩm không kê đơn, thuốc theo toa hoặc phương pháp điều trị như liệu pháp ánh sáng.

Mụn trứng cá ở lưng có thể liên quan đến mụn đầu đen, mụn đầu trắng hoặc mụn bọc chứa mủ được gọi là mụn nang.

Mụn trứng cá ở lưng là mụn nhọt hoặc mụn nang trên lưng. Nó có thể liên quan đến:

Mụn đầu đen: Mỗi nốt mụn có một chấm đen ở trung tâm.

Mỗi nốt mụn có một chấm đen ở trung tâm. Mụn đầu trắng: Mỗi nốt mụn có một trung tâm màu trắng.

Mỗi nốt mụn có một trung tâm màu trắng. Mụn thịt: Mỗi vết sưng nhỏ không có "đầu" riêng biệt.

Mỗi vết sưng nhỏ không có "đầu" riêng biệt. U nang: Những cục thịt đau hoặc mềm này trông tương tự như nhọt và là một dạng nặng của mụn trứng cá.

Mụn trứng cá ở lưng không phải là một tình trạng bệnh lý riêng biệt, nhưng nó có một số thách thức riêng, so với mụn trứng cá trên mặt. Ví dụ, có thể khó thấy và khó tiếp cận với mụn trứng cá ở lưng hơn để áp dụng các phương pháp điều trị.

Tại sao mụn trứng cá xuất hiện ở lưng?

Giống như ngực và mặt, lưng có mật độ tuyến bã nhờn cao. Chúng tạo ra bã nhờn, một chất sáp giữ cho da khỏe mạnh.

Các tuyến bã nhờn được gắn vào các nang lông, hoặc lỗ chân lông. Nếu bã nhờn hoặc tế bào da chết làm nghẹt lỗ chân lông, nó có thể gây ra tắc nghẽn. Sự tắc nghẽn này có thể dẫn đến viêm hoặc tích tụ vi khuẩn trong lỗ chân lông. Đây là cách các tổn thương do mụn trứng cá phát triển.

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Một loại nấm men, Malassezia, cũng có thể gây ra các tổn thương tương tự như mụn trứng cá. Nấm men có xu hướng phát triển quá mức trong môi trường ẩm ướt, nhiều mồ hôi. Vì lưng thường được che phủ bởi quần áo, ba lô, cáp treo và những thứ khác nên nó có thể là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn này.



Nếu nấm men xâm nhập vào nang lông, nó có thể gây ra tình trạng được gọi là viêm nang lông. Nếu phương pháp điều trị kháng khuẩn không hiệu quả đối với mụn trứng cá ở lưng, bạn có thể bị viêm nang lông.

Loại bỏ mụn trứng cá ở lưng

Có một số cách để tiếp cận mụn trứng cá ở lưng, bao gồm:

1. Điều trị không kê đơn

Theo Hiệp hội Da liễu Hoa Kỳ (AAD), những người bị mụn trứng cá ở lưng mức độ nhẹ đến trung bình có thể được hưởng lợi từ việc kết hợp chăm sóc da thân thiện với mụn với các sản phẩm không kê đơn nhắm vào các tổn thương.

Một thói quen chăm sóc da cơ bản cho mụn trứng cá thường bao gồm:

Chất tẩy rửa

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Rửa sạch da bằng sữa tắm dịu nhẹ, không gây dị ứng mỗi ngày và sau khi ra mồ hôi. Tránh xà phòng mạnh và chất làm se da, và không chà xát lên mụn, điều này sẽ làm tăng tình trạng viêm nhiễm.

Khi mụn bùng phát, mọi người có thể sử dụng chất rửa có benzoyl peroxide. Thành phần này tiêu diệt vi khuẩn và giúp giảm các tổn thương. Nó hoạt động tốt nhất khi để nước rửa trên da trong vài phút trước khi rửa sạch. Hãy tìm nồng độ khoảng 5,3%, vì lượng cao hơn có thể gây kích ứng.

Bạn cũng có thể cần xem xét lại dầu gội và các sản phẩm chăm sóc tóc khác. Nếu bất kỳ chất nào trong số này có chất quá mạnh, chúng có thể gây kích ứng da khi chúng chảy xuống phía lsau lưng khi tắm.

Các loại kem và gel không kê đơn có thuốc

Để giảm mụn trứng cá, bạn cũng có thể thử sản phẩm chăm sóc da có chứa 0,1% retinoid , ngoài việc sử dụng chất rửa chứa benzoyl peroxide. Nhiều loại kem không kê đơn có chứa retinoids.



Một lựa chọn khác là gel adapalene. Các bác sĩ khuyên bạn nên sử dụng sản phẩm này sau khi tắm và trước khi đi ngủ.

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Thuốc bôi có thể giúp áp dụng các phương pháp điều trị cho các bộ phận khó tiếp cận của lưng.

Kem dưỡng ẩm

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Nếu da lưng bị khô hoặc căng, đặc biệt là sau khi tắm, bạn có thể sử dụng kem dưỡng ẩm không dầu. Tìm kiếm các sản phẩm được dán nhãn "không gây dị ứng" vì chúng không làm tắc nghẽn lỗ chân lông.

Kem chống nắng

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Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời có thể làm cho các vết mụn sậm màu hơn và dễ nhận thấy hơn. Nó cũng có thể khiến chúng tồn tại lâu hơn. Sử dụng kem chống nắng không gây dị ứng với SPF từ 30 trở lên bất cứ khi nào lưng bị hở, không được che chắn bởi quần áo.

2. Điều trị dựa trên thuốc theo toa

Nếu các chiến lược chăm sóc tại nhà và phương pháp điều trị không kê đơn không giúp ích gì và đặc biệt là nếu mụn trứng cá nghiêm trọng, hãy nói chuyện với bác sĩ da liễu, bác sĩ có thể đề nghị:

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Các sản phẩm bôi ngoài da có tác dụng kê đơn: Bác sĩ có thể kê đơn các phiên bản mạnh hơn của sản phẩm retinoid hoặc benzoyl peroxide, hoặc kem kháng sinh chẳng hạn.

Bác sĩ có thể kê đơn các phiên bản mạnh hơn của sản phẩm retinoid hoặc benzoyl peroxide, hoặc kem kháng sinh chẳng hạn. Uống thuốc tránh thai: Khi mụn trứng cá có vẻ liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt, những loại thuốc này có thể làm giảm lượng dầu mà da sản xuất.

Khi mụn trứng cá có vẻ liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt, những loại thuốc này có thể làm giảm lượng dầu mà da sản xuất. Thuốc kháng sinh uống: Các loại thuốc như doxycycline và erythromycin có thể làm giảm số lượng vi khuẩn gây mụn trên da. Một bác sĩ da liễu khuyến cáo liều lượng ngắn nhất có thể vì lạm dụng có thể dẫn đến kháng thuốc kháng sinh và thuốc kháng sinh có thể giết chết vi khuẩn khỏe mạnh trong ruột.

Các loại thuốc như doxycycline và erythromycin có thể làm giảm số lượng vi khuẩn gây mụn trên da. Một bác sĩ da liễu khuyến cáo liều lượng ngắn nhất có thể vì lạm dụng có thể dẫn đến kháng thuốc kháng sinh và thuốc kháng sinh có thể giết chết vi khuẩn khỏe mạnh trong ruột. Isotretinoin: Loại thuốc mạnh này điều trị cả 4 nguyên nhân gây ra mụn trứng cá: quá nhiều dầu, viêm nhiễm, tắc nghẽn lỗ chân lông và vi khuẩn. Nó cực kỳ hiệu quả với khoảng 85% những người sử dụng nó trải nghiệm sạch mụn vĩnh viễn sau một liệu trình. Tuy nhiên, nó có thể gây ra các tác dụng phụ nghiêm trọng, chẳng hạn như có ý định tự tử, hung hăng, khó cử động chân tay và phát ban da nghiêm trọng.

Loại thuốc mạnh này điều trị cả 4 nguyên nhân gây ra mụn trứng cá: quá nhiều dầu, viêm nhiễm, tắc nghẽn lỗ chân lông và vi khuẩn. Nó cực kỳ hiệu quả với khoảng 85% những người sử dụng nó trải nghiệm sạch mụn vĩnh viễn sau một liệu trình. Tuy nhiên, nó có thể gây ra các tác dụng phụ nghiêm trọng, chẳng hạn như có ý định tự tử, hung hăng, khó cử động chân tay và phát ban da nghiêm trọng. Liệu pháp kháng nội tiết tố nam: Điều này liên quan đến việc dùng thuốc ức chế testosterone, chẳng hạn như cyproterone acetate và ethinylestradiol hoặc spironolactone. Bác sĩ da liễu có thể cân nhắc điều trị cho những phụ nữ hợp với thuốc tránh thai hoặc mắc hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS) .

3. Liệu pháp ánh sáng và laser

Bác sĩ da liễu có thể đề nghị và thực hiện liệu pháp laser hoặc ánh sáng cho mụn trứng cá. Điều này liên quan đến việc để da tiếp xúc với một loại ánh sáng đặc biệt trong các buổi điều trị thông thường trong một khoảng thời gian nhất định.

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Có nhiều loại liệu pháp ánh sáng khác nhau:

Liệu pháp ánh sáng đỏ, xanh dương hoặc tia hồng ngoại có thể điều trị mụn nhọt nhưng không điều trị mụn đầu trắng, mụn đầu đen, mụn nang hoặc nốt sần.

Liệu pháp khí nén có thể giúp thông thoáng lỗ chân lông, điều trị mụn đầu trắng và mụn đầu đen nhưng không trị mụn nang.

Liệu pháp quang động có thể điều trị mụn trứng cá nặng rất thành công, nhưng nó đắt hơn.

Các thiết bị trị liệu bằng ánh sáng tại nhà có thể điều trị mụn nhọt, nhưng ánh sáng ít cường độ hơn so với ánh sáng mà bác sĩ da liễu sử dụng.

Đối với những tổn thương để lại sẹo đáng chú ý, bác sĩ da liễu có thể sử dụng các thủ thuật như điều trị bằng laser, vi phẫu và lột da bằng hóa chất để giảm bớt sự xuất hiện.

Cách phòng ngừa mụn lưng: Chăm sóc da

Quy trình chăm sóc da thân thiện với mụn trứng cá được AAD nêu ra và tóm tắt ở trên có thể giúp ngăn ngừa mụn trứng cá ở lưng cũng như điều trị nó. Một chất tẩy rửa nhẹ nhàng, kem dưỡng ẩm không gây dị ứng và chống nắng đầy đủ có thể là tất cả những gì một người cần.

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Các chiến lược chăm sóc da khác có thể ngăn ngừa hoặc giảm mụn trứng cá và kích ứng da bao gồm:

thường xuyên giặt khăn trải giường, khăn tắm và áo gối

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thường xuyên giặt quần áo, đặc biệt là quần áo bó sát, chẳng hạn như áo ngực

tránh những thứ cọ xát vào lưng, chẳng hạn như ba lô

tập thể dục trong quần áo rộng rãi làm từ sợi tự nhiên, chẳng hạn như bông

tắm và thay quần áo ngay sau khi tập thể dục hoặc sử dụng khăn lau sạch

giặt quần áo và thiết bị tập luyện sau mỗi lần sử dụng

Điều gì có thể gây ra mụn ở lưng?

Mụn ảnh hưởng đến nhiều người. Một số yếu tố có thể góp phần hoặc làm tăng nguy cơ phát triển của nó bao gồm:

1. Tuổi dậy thì

Thanh thiếu niên thường bị mụn trứng cá, có thể do sự gia tăng testosterone xuất hiện trong tuổi dậy thì. Testosterone đóng một vai trò quan trọng trong việc kích thích sự tăng trưởng và phát triển của tinh hoàn và dương vật ở nam giới và duy trì sức mạnh của xương và cơ bắp ở nữ giới.

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Các chuyên gia cho rằng testosterone khiến tuyến bã nhờn tiết ra quá mức, làm tăng khả năng lỗ chân lông bị tắc nghẽn. Mụn có thể cải thiện khi người đó bước vào tuổi trưởng thành.

2. Di truyền từ gia đình

Một người có nhiều khả năng bị mụn trứng cá hơn nếu một hoặc cả cha và mẹ đều mắc hoặc đã từng mắc bệnh này.



Nếu cả cha và mẹ đều bị mụn trứng cá, thì bạn có nhiều khả năng bị mụn trứng cá khi còn nhỏ. Nếu cha mẹ của bạn bị mụn trứng cá khi trưởng thành, thì bạn cũng có nhiều khả năng bị mụn trứng cá hơn khi trưởng thành.

3. Hormone

Nữ giới thường bị mụn trứng cá nhiều hơn nam giới, có thể do ảnh hưởng của hormone sinh dục nữ dao động trong chu kỳ kinh nguyệt, mang thai và mãn kinh .

4. Các trình kích hoạt khác

Các yếu tố khác có thể gây ra mụn trứng cá hoặc kích hoạt bùng phát bao gồm:

một số loại thuốc, chẳng hạn như steroid và một số hình thức kiểm soát sinh sản nội tiết tố

sản phẩm mỹ phẩm gây dị ứng

thường xuyên đeo các vật dụng, chẳng hạn như ba lô, cọ xát hoặc kích ứng các vùng da bị ảnh hưởng

Cũng có một số bằng chứng cho thấy các yếu tố chế độ ăn uống có thể làm trầm trọng thêm hoặc cải thiện tình trạng mụn trứng cá. Theo AAD , một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng chế độ ăn có chỉ số đường huyết thấp làm giảm mụn trứng cá. Điều này liên quan đến việc ăn các loại carbohydrate "đốt cháy chậm", không làm cho lượng đường trong máu tăng đột biến.

Ngoài ra, một số nghiên cứu đã phát hiện ra mối liên hệ giữa sữa bò và tỷ lệ mụn trứng cá cao hơn. Tuy nhiên, mối liên hệ là không rõ ràng và không có bằng chứng cho thấy các sản phẩm từ sữa khác, chẳng hạn như sữa chua hoặc pho mát gây ra mụn trứng cá.

Theo Medical News Today