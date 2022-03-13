Chăm sóc bàn tay khô ráp 'dễ ợt' chỉ mới những thủ thuật siêu đơn giản mà mọi chị em nên thuộc nằm lòng

Bàn tay của bạn dễ bị tổn thương và dễ bị lão hóa hơn vì da trên đó tương đối mỏng. Ngoài ra, bàn tay của bạn còn tiếp xúc với tất cả các loại vi trùng, bụi bẩn, chất khắc nghiệt và ánh sáng mặt trời. Hơn nữa, chúng không được bảo vệ bởi quần áo hoặc đồ trang điểm .

Mặc dù bạn không thể ngăn bàn tay của mình khỏi lão hóa, nhưng bạn có thể ngay lập tức chăm sóc chúng bằng một số cách đơn giản để giữ cho chúng trông mềm mại, mịn màng và khỏe mạnh.

Mặc dù bạn có thể coi trọng việc chăm sóc da mặt của mình, nhưng đôi tay thường là một yếu tố cần quan tâm sau khi chăm sóc da. Bàn tay của bạn cũng xứng đáng được chăm sóc da .

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Bàn tay bị "ô nhiễm" có thể lây lan các bệnh truyền nhiễm. Đại dịch COVID-19 lây lan toàn cầu hiện nay là ví dụ điển hình nhất. Ngay cả các bệnh nhiễm trùng do vi rút hoặc vi khuẩn như salmonella và cúm có thể xâm nhập vào cơ thể nếu bạn không rửa tay đúng cách.

Nhìn vào tình hình hiện tại, lý tưởng nhất là bạn nên rửa tay sau mỗi giờ bằng xà phòng diệt khuẩn.

Các chuyên gia khuyên bạn nên xoa tay kỹ trong ít nhất 20 giây. Bao gồm mu bàn tay và cổ tay của bạn trong khi rửa. Nếu bạn đeo nhẫn, hãy tháo chúng ra trong khi lau tay.

2. Sử dụng Kem dưỡng da tay

Kem dưỡng da tay tốt hơn kem dưỡng da về nhiều mặt. Chúng có tình dưỡng ẩm lâu hơn và chất kem dày hơn.

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Nếu bạn có làn da cực kỳ khô, bạn nên sử dụng kem dưỡng da tay dạng dầu. Các thành phần như glycerin, axit alpha-hydroxy và urê có lợi vì chúng hoạt động như chất giữ ẩm để thu hút độ ẩm từ không khí vào da của bạn.

Khi lớp trên cùng của da khô đi do thiếu nước, nó sẽ gây ra các vết nứt trên bề mặt và để lại khoảng trống giữa các tế bào da. Chất làm mềm hoạt động lấp đầy khoảng trống giữa các tế bào da của bạn và làm cho làn da của bạn mịn màng hơn.

3. Bảo vệ lớp biểu bì của da tay

Lớp biểu bì bảo vệ móng tay của bạn và vùng da xung quanh chúng khỏi tất cả các loại nhiễm trùng. Nếu bạn cắt lớp biểu bì của mình, vi khuẩn và vi trùng sẽ dễ dàng xâm nhập vào bên trong hơn, có thể dẫn đến nhiễm trùng. Lần tới khi bạn đến tiệm làm móng tay, hãy tránh cắt tỉa lớp biểu bì của bạn.

Nếu bạn vẫn muốn cắt lớp biểu bì của mình, trước tiên bạn cần làm mềm chúng. Để làm điều này, hãy ngâm các ngón tay của bạn trong nước ấm hoặc tắm dưới vòi hoa sen nước ấm. Tiếp theo, dùng dụng cụ tẩy lớp biểu bì để đẩy lớp biểu bì trở lại. Sau đó hãy sử dụng thêm kem dưỡng ẩm.

Đôi khi, việc cắt tỉa lớp biểu bì có thể dẫn đến nhiễm trùng được gọi là Paronychia. Các triệu chứng của nó bao gồm đỏ và mềm da xung quanh móng tay, mụn nước đầy mủ và bong móng.

4. Xoa bóp tay thường xuyên

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Xoa bóp bàn tay của bạn không chỉ có thể cải thiện vẻ ngoài của chúng mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe đáng kể. Theo một nghiên cứu, mát-xa tay có thể mang lại những lợi ích sau:

Giảm đau

Giảm cảm giác căng thẳng và lo lắng

Tăng cường độ bám

Nâng cao tâm trạng tức thì

Cải thiện chất lượng giấc ngủ

5. Tẩy tế bào chết cho bàn tay

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Sử dụng hỗn hợp tẩy tế bào chết nhẹ để tẩy tế bào chết cho tay ít nhất một lần một tuần. Tẩy da chết có thể giúp loại bỏ các tế bào da chết trên da tay của bạn, đồng thời làm cho chúng mềm mại và mịn màng.

Nếu không muốn sử dụng hỗn hợp tẩy tế bào chết mua ở cửa hàng, bạn có thể tự làm tại nhà bằng các nguyên liệu lành mạnh như đường, dầu ô liu và nước cốt chanh. Đừng quên nhẹ nhàng và luôn thoa kem dưỡng ẩm sau khi chà tay.

6. Xử lý các vết nứt

Tay khô và nứt nẻ là tình trạng thường xuyên gặp phải khi thời tiết lạnh giá. Keratolysis Exfoliativa là một tình trạng da phổ biến, trong đó bong tróc ở lòng bàn tay và ít thường xuyên hơn ở lòng bàn chân.

Bạn cũng có thể gặp phải các vết phồng rộp chứa đầy không khí, mẩn đỏ, ngứa ngáy và chảy máu ở tay. Điều quan trọng là luôn giữ cho bàn tay của bạn được dưỡng ẩm đầy đủ. Kem dưỡng da tay, dầu khoáng, dầu jojoba, bơ hạt mỡ và dầu ô liu là một số chất làm mềm hiệu quả có thể chữa lành da nứt nẻ trên tay.

7. Cắt móng tay

Cắt tỉa móng tay phải được bao gồm trong chế độ chăm sóc bàn tay của bạn để giữ vệ sinh cá nhân. Nếu bạn để móng tay dài, chất bẩn có thể bị kẹt bên trong chúng. Vi trùng và vi khuẩn bị thu hút bởi bụi bẩn. Điều này có thể dẫn đến nhiễm trùng do vi khuẩn. Ngoài nhiễm trùng do vi khuẩn, chất bẩn từ móng tay của bạn cũng có thể gây ra ngộ độc thực phẩm.

8. Làm móng tay

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Làm móng tay thường xuyên có thể giúp giữ cho bàn tay của bạn sạch sẽ và móng tay gọn gàng. Ngoài việc tạo hình móng tay và điều trị lớp biểu bì, việc làm móng tay cũng có thể tăng cường sự phát triển của móng tay.

Mát-xa tay khi làm móng cũng là một cách thư giãn để giảm căng thẳng vì nó giúp cải thiện lưu thông máu và kích thích lưu lượng máu trong khi giữ cho bàn tay của bạn mịn màng, mềm mại và giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn.

9. Chế độ ăn uống hợp lý

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Một chế độ ăn uống bổ dưỡng có thể giúp cải thiện và duy trì móng tay cũng như da tay của bạn. Bạn nên bổ sung thực phẩm giàu protein, axit béo thiết yếu, vitamin B và vitamin E để có làn da khỏe mạnh và móng tay chắc khỏe. Ngoài ra, một chế độ ăn uống cân bằng sẽ giúp bạn có được làn da mềm mại và dẻo dai.

Việc chăm sóc bàn tay của bạn không cần phải phức tạp. Điều quan trọng cần nhớ là kết hợp chăm sóc da tay thường xuyên trong thói quen hàng ngày của bạn để giúp đôi tay của bạn khỏe đẹp. Xây dựng một thói quen phù hợp với bạn và gắn bó với nó. Lựa chọn các sản phẩm chăm sóc da phù hợp cũng là điều cần thiết để có được đôi bàn tay trẻ trung.

Theo SkinKraft