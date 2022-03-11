5 xu hướng thời trang được dự đoán sẽ thống trị năm 2022

Chân váy bút chì

Chân váy bút chì giúp khoe trọn vòng eo và những đường cong trên cơ thể

Những chiếc chân váy bút chì xuất hiện lần đầu vào những năm 90 được đưa lên sàn catwalk giúp khoe trọn vòng eo và những đường cong trên cơ thể. Kiểu váy bút chì có nút ở giữa giúp tạo hiệu ứng thị giác và cách điệu cho chiếc chân váy bớt nhàm chán. Sẽ thật thời trang khi kết hợp chân váy bút chì với áo crop top trễ vai.

Áo trễ vai và trang phục bèo nhún

Những bộ trang phục với những chi tiết bèo nhún nữ tính rất được ưu ái

Có thể nói mốt áo trễ vai đã quay trở lại, đặc biệt là những chiếc váy, áo crop top để khoe dáng được làm từ các chất liệu như vải tơ sống hay vải tuyn. Có thể thấy những bộ trang phục với những chi tiết bèo nhún nữ tính rất được ưu ái.