5 xu hướng thời trang được dự đoán sẽ thống trị năm 2022

Những chiếc áo trễ vai nữ tính, những đôi giày cao gót lấp lánh hay trang phục nhiều màu sắc được dự đoán sẽ trở thành xu hướng trong năm nay? Dưới đây là top 5 xu hướng thời trang mới nhất cho năm 2022.
- Những nguyên tắc mà chị em nên thuộc nằm lòng, đảm bảo gu thời trang ngày càng "chanh sả"
- Xu hướng thời trang càn quét thế giới năm 2022, chị em bỏ túi ngay!
Chân váy bút chì
Những chiếc chân váy bút chì xuất hiện lần đầu vào những năm 90 được đưa lên sàn catwalk giúp khoe trọn vòng eo và những đường cong trên cơ thể. Kiểu váy bút chì có nút ở giữa giúp tạo hiệu ứng thị giác và cách điệu cho chiếc chân váy bớt nhàm chán. Sẽ thật thời trang khi kết hợp chân váy bút chì với áo crop top trễ vai.
Áo trễ vai và trang phục bèo nhún
Có thể nói mốt áo trễ vai đã quay trở lại, đặc biệt là những chiếc váy, áo crop top để khoe dáng được làm từ các chất liệu như vải tơ sống hay vải tuyn. Có thể thấy những bộ trang phục với những chi tiết bèo nhún nữ tính rất được ưu ái.
Trang phục nhiều màu sắc
Như chúng ta thấy xuất hiện trên một số sàn diễn thời trang, các trang phục với họa tiết nổi bật và các màu sắc tươi tắn như xanh lục bảo, vàng neon, cam và xanh coban sẽ thịnh hành trong mùa này. Đặc biệt là khi kết hợp các loại trang phục với màu sắc tương phản có thể tạo ra một outfit thú vị.
Giày đính đá lấp lánh
Những đôi giày đính đá nổi bật được dự đoán sẽ trở thành xu hướng trong năm nay cùng với những đôi giày hở mũi với độ cao vừa phải.
Phụ kiện thời trang có tông màu đậm
Từ những chiếc mũ để kết hợp cùng những bộ trang phục có màu trung tính như tông pastel, màu be và trắng. Tùy từng sự kiện mà chúng ta sẽ sử dụng các loại túi với kích cỡ khác nhau cho phù hợp