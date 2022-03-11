5 xu hướng thời trang được dự đoán sẽ thống trị năm 2022

Thời trang 11/03/2022 17:53

Những chiếc áo trễ vai nữ tính, những đôi giày cao gót lấp lánh hay trang phục nhiều màu sắc được dự đoán sẽ trở thành xu hướng trong năm nay? Dưới đây là top 5 xu hướng thời trang mới nhất cho năm 2022.

Chân váy bút chì

5 xu hướng thời trang được dự đoán sẽ thống trị năm 2022 - Ảnh 1
Chân váy bút chì giúp khoe trọn vòng eo và những đường cong trên cơ thể

Những chiếc chân váy bút chì xuất hiện lần đầu vào những năm 90 được đưa lên sàn catwalk giúp khoe trọn vòng eo và những đường cong trên cơ thể. Kiểu váy bút chì có nút ở giữa giúp tạo hiệu ứng thị giác và cách điệu cho chiếc chân váy bớt nhàm chán. Sẽ thật thời trang khi kết hợp chân váy bút chì với áo crop top trễ vai.

Áo trễ vai và trang phục bèo nhún

5 xu hướng thời trang được dự đoán sẽ thống trị năm 2022 - Ảnh 2
Những bộ trang phục với những chi tiết bèo nhún nữ tính rất được ưu ái

Có thể nói mốt áo trễ vai đã quay trở lại, đặc biệt là những chiếc váy, áo crop top để khoe dáng được làm từ các chất liệu như vải tơ sống hay vải tuyn. Có thể thấy những bộ trang phục với những chi tiết bèo nhún nữ tính rất được ưu ái.

Trang phục nhiều màu sắc

5 xu hướng thời trang được dự đoán sẽ thống trị năm 2022 - Ảnh 3
Kết hợp các loại trang phục với màu sắc tương phản có thể tạo ra một outfit thú vị

Như chúng ta thấy xuất hiện trên một số sàn diễn thời trang, các trang phục với họa tiết nổi bật và các màu sắc tươi tắn như xanh lục bảo, vàng neon, cam và xanh coban sẽ thịnh hành trong mùa này. Đặc biệt là khi kết hợp các loại trang phục với màu sắc tương phản có thể tạo ra một outfit thú vị.

Giày đính đá lấp lánh

5 xu hướng thời trang được dự đoán sẽ thống trị năm 2022 - Ảnh 4
Giày hở mũi với độ cao vừa phải được dự đoán trở thành xu hướng

Những đôi giày đính đá nổi bật được dự đoán sẽ trở thành xu hướng trong năm nay cùng với những đôi giày hở mũi với độ cao vừa phải.

Phụ kiện thời trang có tông màu đậm

5 xu hướng thời trang được dự đoán sẽ thống trị năm 2022 - Ảnh 5
Chiếc mũ cứng rộng vành đến những chiếc ví chần bông sẽ là một trong những gợi ý phù hợp nhất

Từ những chiếc mũ để kết hợp cùng những bộ trang phục có màu trung tính như tông pastel, màu be và trắng. Tùy từng sự kiện mà chúng ta sẽ sử dụng các loại túi với kích cỡ khác nhau cho phù hợp

6 lý do khiến thời trang tối giản là một sự lựa chọn bền vững tuyệt vời cho phái đẹp

6 lý do khiến thời trang tối giản là một sự lựa chọn bền vững tuyệt vời cho phái đẹp

Hiện nay, nhiều người đang có xu hướng chuyển sang dùng quần áo sử dụng chất liệu bền vững và sống theo phong cách tối giản.

Xem thêm
Từ khóa:   xu hướng 2022 Thời trang cho nữ những xu hướng thời trang dẫn đầu 2022

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 15 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 4 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 20 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 5 giờ 35 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 20 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 6 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt