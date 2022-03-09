Những nguyên tắc mà chị em nên thuộc nằm lòng, đảm bảo gu thời trang ngày càng "chanh sả"

Nếu trước đây là "rẻ thì mua nhiều" thì bây giờ hoàn toàn ngược lại. Sẽ tốt hơn nhiều nếu đầu tư vào những bộ trang phục chất lượng với kiểu dáng basic, không bị lỗi thời.

Ngày càng có nhiều nhãn hàng lựa chọn các quy trình sản xuất và phân phối bảo vệ môi trường vào thời điểm mà ô nhiễm môi trường trở thành mối quan tâm hàng đầu của thế giới, thì thời trang bền vững cũng góp phần giảm lượng chất thải mỗi năm.

3. Đầu tư vào những món đồ cơ bản.

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Các stylist cho rằng tủ quần áo hoàn hảo có đến 70% là những món đồ cơ bản. Không thể thiếu áo len dệt kim, áo phông, chân váy, quần ống suông, quần jean cạp cao, áo blazer oversize, chân váy đen. Đây là những lựa chọn để giúp vẻ ngoài của các chị em luôn hoàn hảo mà không phải suy nghĩ nhiều.

4. Sáng tạo phong cách theo xu hướng.

Cần thiết để mang lại một không khí hiện đại cho phong cách. Nhưng tất nhiên, khi lựa chọn trang phục này hay trang phục kia, điều quan trọng là chọn những bộ quần áo khiến bạn cảm thấy thoải mái và không làm mất đi phong cách riêng của người mặc.

5. Bỏ đi những món đồ không còn sử dụng.

Trong một tủ quần áo có ít đồ đạc, sẽ dễ dàng hơn so với việc mở tủ ra nhưng chỉ nhìn thấy những bộ quần áo lỗi thời. Hãy loại bỏ bớt các món đồ không còn sử dụng đến nữa và mua sắm những bộ quần áo chất lượng hơn!

6. Luôn luôn giữ cho mọi thứ ngăn nắp.

Ngăn kéo, kệ, giỏ... Bất kỳ công cụ nào cần thiết để giữ cho tủ quần áo trông mới mẻ gọn gàng hơn, đặc biệt là khi cuộc sống đang trở nên ngày càng hối hả, chúng ta cần chuẩn bị mọi thứ thật nhanh chóng.

7. Hiểu cơ thể của mình.

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Trái ngược với những gì người ta có thể nghĩ, một tỷ lệ cao phụ nữ không có quan niệm đúng đắn về hình dáng cơ thể của họ, cũng như họ không biết đâu kính cỡ phù hợp nhất với mình. Đó là lý do tại sao, ngay từ đầu, cần phải xác định dáng người của bạn là loại nào. Bạn nên nhờ đến sự trợ giúp của các chuyên gia, có thể là từ các stylist hoặc nhân viên cửa hàng để có một cái nhìn chính xác khi đi mua sắm.

8. Thử các cách phối đồ khác nhau.

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Đôi khi sự vội vàng là nguyên nhân khiến bạn luôn chọn những kiểu kết hợp quần áo giống nhau, nhưng sự thật là có nhiều cách phối đồ thú vị hơn nhiều. Một mẹo rất hiệu quả là chụp ảnh các món đồ mà bạn có để có cái nhìn khác hơn và có thể sáng tạo các kiểu phối đồ khác nhau.

9. Tham khảo các cách phối đồ từ những người khác.

Cùng với những điều trên, chúng ta có thể tham khảo cách phối đồ trên mạng xã hội, những người mẫu và người có sức ảnh hưởng. Ngoài ra, chúng ta còn có thể tham khảo từ những người xung quanh.

10. Chú ý đến phụ kiện.

Ảnh minh họa

Không nên chỉ chú ý đầu tư vào trang phục. Như các chuyên gia đã nói, đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của phụ kiện, phụ kiện là những yếu tố giúp tạo nên sự khác biệt cho mỗi bộ trang phục.