Nếu có suy nghĩ cắt tóc mái, hãy tham khảo qua 7 thần tượng K-Pop này để xem liệu bạn có phù hợp với kiểu tóc này hay không

Một ví dụ điển hình về kiểu tóc mái mềm mại, dễ tạo kiểu là em út Arin của Oh My Girl. Kiểu tóc mái này có độ dày vừa phải và chiều dài chấm mắt, làm nổi bật các đường nét trên khuôn mặt.

IU đã có nhiều lần tạo các kiểu tóc mái khác nhau trong suốt sự nghiệp của mình, nhưng những kiểu tóc mái nhỏ theo lọn như thế này là một trong những kiểu tóc đẹp nhất mà bạn có thể tham khảo. Những lọn tóc được uốn xoăn, vô cùng nhẹ nhàng như những sợi tóc con vương trên mắt. Kiểu tóc mái này hoàn hảo cho những ai không muốn tóc mái quá dày hoặc lần đầu muốn thử tóc mái nhưng còn e ngại vì sợ không phù hợp với gương mặt.

3. Yuna (ITZY)

Kiểu tóc mái dài ôm sát khuôn mặt này cực kỳ tôn da của Yuna, đồng thời làm nổi bật khuôn mặt hình trái tim xinh đẹp của cô nàng. Kiểu cắt này hoàn toàn có thể điều chỉnh về độ dày và cũng dễ dàng buộc lại cho những ai không muốn tạo kiểu tóc mái nhân dịp nào đó. Kiểu mái này được layer nhẹ, ôm lấy đường nét khuôn mặt và vẫn nổi bật ngay cả khi vén tóc ra sau.

4. Seulgi (Red Velvet)

Kiểu tóc mái siêu ngắn như Seulgi có vẻ hơi quá mạo hiểm đối với một số người, nhưng chúng chắc chắn tạo nên sự khác biệt lớn. Kiểu tóc này có điểm cộng là không che lông mày hoặc chạm vào mắt bạn cả ngày như một số kiểu tóc khác, chúng trông rất tuyệt với những người sở hữu chiếc cằm ngắn như Seulgi. Nếu bạn đang muốn chuyển sang một phong cách sang trọng hơn hoặc bạn muốn nâng cấp kiểu tóc mái hiện tại của mình thành một thứ gì đó táo bạo hơn, thì đây là một lựa chọn tuyệt vời.

5. Seeun (STAYC)

Nói về vẻ ngoài táo bạo, kiểu cắt công chúa (còn được gọi là kiểu cắt Hime) là một phong cách đã chiếm lĩnh xu hướng Internet vào năm 2021 - và vẫn giữ được vẻ sang chảnh của nó vào năm 2022. Kiểu tóc này có thể tùy biến độ dài, tuy nhiên điểm quan trọng của kiểu tóc là phần cắt bằng ở cằm hoặc xương gò má. Seeun thậm chí còn nhuộm phần đuôi tóc bằng màu sắc tươi sáng, tăng thêm vẻ thú vị cho một phong cách vốn đã tuyệt vời này.

6. Momo (TWICE)

Momo đã có một số kiểu tóc mái mang tính biểu tượng trong suốt sự nghiệp thần tượng của mình. Những lọn tóc vàng được cắt tỉa mềm mại, độ dày vừa phải, dài từ trán xuôi theo hai bên thái dương khiến kiểu tóc ôm lấy gương mặt tạo đường nét vô cùng nhẹ nhàng và thanh thoát. Nếu bạn cảm thấy mái tóc đen không phù hợp hoặc nhàm chán, hãy thử nhuộm một màu khác để tăng độ sáng tạo và mới mẻ cho mái tóc của mình.

7. Lisa (BLACKPINK)

Lisa được biết đến với rất nhiều thứ, bao gồm cả rap, vũ đạo và lượt theo dõi ấn tượng trên Instagram. Tuy nhiên, một trong những thứ mang tính biểu tượng nhất khi nói về Lisa chắc chắn là tóc mái! Thật khó để thấy Lisa buộc tóc mái lên, tuy nhiên cô nàng đã cho thấy tóc mái bằng không hề nhàm chán khi biến tấu với phần tóc dài phía sau. Với những ai muốn che khuyết điểm trán rộng hoặc chỉ muốn tạo điểm nhấn trên gương mặt thì tóc mái bằng là một sự lựa chọn không thể bỏ qua.