Những lần Jennie BLACKPINK dẫn đầu xu hướng thời trang Y2K

Jennie làm nổi bật trang phục thường ngày với chiếc áo cardigan có đường gân vừa vặn này. Màu xanh bơ này thực sự đậm chất phong cách thời trang những năm 2000.

Một chiếc váy ngắn mini có thể làm cho bất kỳ bộ trang phục nào trở nên thú vị và quyến rũ, thậm chí là một bộ trang phục thường ngày. Tuy chỉ phối với áo thun đơn giản nhưng Jennie thực sự thu hút và khác biệt hơn nhờ đôi bốt cổ cao và chiếc kính đen thời thượng.

3. Áo croptop

Chiếc áo được đính hoa lấp lánh khiến cho chiếc áo trông vô cùng dễ thương và năng động.

4. Quần Cargo

Quần Cargo đã trở lại và Jennie là người khiến mốt quần cargo hot hơn bao giờ hết, ít nhất là đối với những ai theo dõi cô nàng.

5. Dây chuyền quấn eo

Với những chiếc quần cạp dưới đang trở lại vô cùng mạnh mẽ thì đây là thời điểm hoàn hảo để tạo nên điểm nhấn với những chiếc dây chuyền được quấn quanh bụng khoe đường eo thon gọn.

6. Denim

Jennie tạo phong cách denim on denim với cách phối đồ đơn giản, tuy nhiên hiệu quả mang lại vô cùng tinh tế, không gây nhàm chán mà vẫn hợp mốt.

7. Bộ đồ nỉ

Áo quần bộ sử dụng chất liệu nhung, nỉ là một mặt hàng chủ lực của thời trang Y2K. Jennie đã kết hợp hoàn hảo giữa bộ đồ nổi tiếng một thời những năm 2000 và cặp kính màu cam vô cùng thời thượng.

8. Quần jeans cạp thấp

Jennie dễ dàng chinh phục những kiểu dáng khó nhằn nhất. Chiếc áo croptop màu trắng đơn giản của cô nàng làm tăng thêm tính khỏe khoắn và năng động, cuốn hút của chiếc quần jeans.

9. Hồng neon

Kiểu dáng này của Chanel nổi tiếng vào đầu những năm 2000 với sự kết hợp của đồ bộ, dây xích quấn eo và tất nhiên, màu hồng neon chinh phục những cô nàng tiểu thư khó tính nhất.

10. Áo tanktop

Áo tanktop (áo sát nách) được in đầy màu sắc này hoàn toàn phù hợp với xu hướng Y2K. Tóc mái bện của Jennie làm tăng thêm vẻ ngoài tổng thể và gắn kết vẻ ngoài với nhau, mang hơi hướng phong cách những năm 2000.

Ảnh: Tổng hợp, Internet